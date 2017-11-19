Как перестать париться и зажить, наконец, нормальной жизнью. КОНСТАТАТОР СОЖАЛЕНИЙ Как перестать париться и зажить, наконец, спокойной и сытой жизнью. Время летит быстро. Кажется, совсем недавно главный железногорский сокол Ж. уделал на выборах «молодого и энергичного» номер два, а затем внезапно очутился в кресле заместителя председателя краевого Закосбрания с зарплаткой под двести тысяч рублей. Но на самом деле много чего изменилось в голове Алексея Кулеша. Он страстно полюбил, к примеру, региональный фонд капитального строительства — настолько, что практически полностью слился с ним. Он готов сдать бывшему «КРЭКу» муниципальное предприятие «Гортеплоэнерго». В мазутном скандале практически не замечен остаётся. И так далее, и тому подобное. Вот это воспоминание особенно хорошо, на мой взгляд: «Отдельно стоит отметить программу развития Железногорска, по которой необходимо не только город сделать открытым, но и поменять его имя на более позитивное. «Сейчас в стране около семи Железногорсков, да и само слово носит неоднозначный семантический характер», — агитировал за переименования автор идеи и депутат железногорского горсовета Алексей Кулеш» ( см. ). Вы спросите, с чего вдруг мы вспомнили про Кулеша? Очень просто. Ровно год назад - чем не знаменательная дата? - в арбитражном суде завершился последний процесс, на котором теперь уже бывшему конкурсному управляющему поставили на вид пренебрежение ч. 3 ст. 14.13 Кодекса об административных правонарушениях (дело А33-21009/2016). С иском к арбитражному управляющему обратилась Ф едеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии. В результате Кулеша оштрафовали на двадцать пять тысяч рублей (минимальный размер наказания). Излагаем суть вопроса. «В соответствии с анализом финансового состояния общества с ограниченной ответственностью « Кедр » ( ресурсоснабжающая организация пос. Кедровый в статусе арендатора - « Уран-Батор ») дебиторская задолженность должника составляла 49 941 000 рублей по состоянию на 01.01.2014. В ходе конкурсного производства взыскано 1 648 340 рублей. У Кулеша А.В. имелись основания для подачи заявления о привлечении бывшего руководителя должника к субсидиарной ответственности, так как отсутствие сведений о дебиторской задолженности существенным образом затруднило формирование конкурсной массы. Размер субсидиарной ответственности в данном случае в соответствии с абзацем 8 пункта 4 статьи 10 Закона о банкротстве составляет 11 950 215 рублей /.../ и 46 862 931 рублей 46 копеек. Однако Кулешом А.В. этого сделано не было. Между обществом с ограниченной ответственностью «Кедр» (исполнитель) и обществом с ограниченной ответственностью «Кедровый бор» (заказчик) заключен договор, предметом которого является оказание услуг и выполнение работ по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, а также по оказанию коммунальных услуг. Однако оплата выполненных исполнителем услуг заказчиком не произведена. По состоянию на 31.12.2011 имеется задолженность в размере 74 700 759 рублей 66 копеек. Бывшие руководители должника допустили истечение сроков давности взыскания задолженности. Таким образом, Кулеш А.В. должен был обратиться с заявлением о взыскании убытков, однако этого сделано не было. Дальнейшее бездействие Кулеша А.В. вплоть по дату составления протокола об административном правонарушении (05.09.2016) свидетельствует о продолжении противоправного бездействия. Решением Арбитражного суда Красноярского края от 15.07.2014 общество с ограниченной ответственностью «Кедр» (ИНН 2411021113, ОГРН 1102411001054) признано банкротом. Вместе с тем, Управлением установлено, что все сообщения в отношении должника включались Кулешом А.В. в ЕФРСБ в карточку общества с ограниченной ответственностью «Кедр» (ОГРН 1062411014379, ИНН 2411006066), которое прекратило свое существование 06.06.2006. В соответствии с письмом закрытого акционерного общества «Интерфакс», Кулеш А.В. создал 17.12.2014 в ЕФРСБ карточку должника ОГРН 1062411014379, ИНН 2411006066. Таким образом, Кулешом А.В. созданы существенные препятствия для поиска сведений о банкротстве должника. Сообщением от 23.04.2016 Кулешом А.В. в ЕФРСБ включен отчет о результатах процедуры конкурсного производства. В данном отчете указаны недостоверные сведения о том, что конкурсным управляющим не подавались заявления об обжаловании сделок должника. Арбитражный управляющий просит оценить указанное нарушение как малозначительное. Также сообщает, что в настоящее время он не может опубликовать уточненный итоговый отчет по причине избрания заместителем председателя Законодательного собрания Красноярского края... Кулеш А.В. при проведении процедуры банкротства действовал недобросовестно, неразумно, не учитывая интересов кредиторов должника. Кулеш А.В. не мог не знать о противоправном характере своих действий. Обстоятельств, свидетельствующих о наличии смягчающих ответственность, при рассмотрении настоящего дела судом не установлено». Мне представляется, что ситуация тут достаточно очевидна. Два нюанса уточним только. Что такое штрафные 25 т.р. для конкурсного управляющего? Отметим, что предшественнику Кулеша кредиторы «Кедра» положили ежемесячное вознаграждение в тридцать тысяч. А теперь считаем. Если вы — предположим — посодействовали коммерсантам в уклонении от выплаты субсидиарной ответственности размером в полсотни «лимонов», какой может быть величина их «благодарности»? Я имею в виду — больше или меньше двадцати пяти тысяч? Чрезвычайно выгодный бизнес с минимальными рисками! И второе. К железногорским реалиям данный факт имеет очень отдалённое отношение, но всё-таки должен быть упомянут здесь: «Решением Арбитражного суда Красноярского края от 15.12.2015 по делу № А33-9415/2014 недействительным признан договор аренды муниципального имущества в связи с нарушением процедуры его заключения». В переводе на русский это означает, что власти посёлка преспокойно отдали систему теплообеспечения коммерческой структуре без соответствующего конкурса. Кедровый в этом смысле вообще был чистыми джунглями. Хотя я не уверен, что там означенное имущество могло на протяжении пяти месяцев юридически не управляться никем, как это случилось однажды с электрическими сетями бывшего Красноярска-26. Так что джунгли у нас всюду одинаковые, граждане, только Самые Равные Звери по именам и должностям различаются. *** Дабы избежать обвинений в наезде, давайте отложим в сторону дела минувшие и обратимся к текущим: «На заседании комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (председатель Алексей Кулеш) депутаты заслушали отчет Счетной палаты края о результатах проверки использования средств субвенции, предоставленной из краевого бюджета в 2016 году бюджету города Красноярска. Средства выделялись на реализацию мер по ограничению платы граждан за коммунальные услуги в рамках государственной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности». Как пояснил Алексей Викторович, ежегодно бюджет края тратит огромные деньги на возмещение разницы между экономически обоснованными тарифами и теми тарифами, по которым платят жители. Например, на 2018 год на эти цели запланировано 5,5 миллиарда рублей, в 2017 году — около 6 миллиардов. «Порядка 50 миллионов рублей было потрачено неэффективно и, возможно, никогда не вернется в бюджет, — отметил заместитель председателя Законодательного Собрания. — Кроме того, деньги, которые собрали с жителей управляющие компании Красноярска (в основном подконтрольные «Жилфонду»), до сих пор не возвращены людям. Это существенные средства — по разным оценкам, 2—2,5 миллиарда рублей ». На данный момент все семь компаний, ранее входившие в структуру «Жилфонда», признаны банкротами. По отчетам их конкурсных управляющих, на начало 2017 года из существующей задолженности на текущий ремонт домов направлено всего 116,6 млн рублей. Судьба остальных денег неизвестна. Проверка Счетной палаты края показала, что у компании «КрасКом» тарифы на теплоснабжение являются самыми высокими в городе. В структуре тарифа на тепло наибольшую долю занимают расходы на покупку электроэнергии и расчеты с субподрядными организациями. При этом обоснованность трат на эти цели надзорными органами в течение двух лет не проверялась. Кроме того, в тариф компании «КрасКом» на отопление заложены расходы на реализацию инвестиционной программы, которая предполагает реконструкцию и модернизацию системы центрального теплоснабжения. Однако проверкой установлено, что инвестпрограмма была выполнена только на 47% от заявленного объема. Таким образом, оплаченные жителями инвестиционные тарифные расходы, которые должны привести к экономии средств и более эффективной деятельности ООО «КрасКом», были перенаправлены на другие цели. Как выяснилось во время обсуждения, в правоохранительных органах нет ни одного заявления на предмет исчезнувших средств жителей — ни ГУК «Жилфонд», ни администрация Красноярска письменно не обращались, публичные выступления депутатов на сессиях Законодательного Собрания также не рассматривались как обращения, требующие реагирования. Интересовало депутатов и исполнение постановления Законодательного Собрания в части создания единых расчетных кассовых центров, позволяющих жителям города рассчитываться с ресурсоснабжающими организациями напрямую. Вице-спикер Алексей Кулеш с сожалением констатировал, что в этой части документ, принятый депутатами, не выполняется. Подводя итоги обсуждения вопроса, председатель комитета Алексей Кулеш предложил на заключительной сессии текущего года заслушать* информацию правительства края об исполнении постановлений Законодательного Собрания от 31.03.2016 «О деятельности ООО «Городская управляющая компания «Жилищный фонд» и мерах, предпринимаемых администрацией города в связи с реорганизацией указанного общества и банкротством организаций, входящих в его состав» и от 22.12.2016 «О мерах по защите интересов населения Красноярского края в сфере жилищно-коммунального хозяйства». sobranie.info . *** «Предложения депутатов Законодательного Собрания Красноярского края по приоритетным направлениям бюджета региона так и остались неучтенными при подготовке главного финансового документа. Об этом Newslab.ru рассказал депутат ЗС от партии ЛДПР Александр Глисков. «Такое положение дел нас не устраивает, — говорит Александр Глисков, — поэтому наша фракция решила сегодня за бюджет не голосовать». newslab.ru . В ходе второго заседания четвертой сессии Законодательного Собрания депутаты рассмотрели проект краевого бюджета на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов. С докладом о параметрах главного финансового документа выступил министр финансов Владимир Бахарь. Он отметил, что прогноз социально-экономического развития края, на котором базируется проект бюджета, носит умеренно оптимистичный характер. Как и прежде, самым большим источником бюджетных доходов останется налог на прибыль организаций . В 2018 году он прогнозируется в сумме 86,4 млрд рублей. На втором месте следует налог на доходы физических лиц . Ожидается, что он даст казне 47,8 млрд рублей... Доклад главы Минфина продолжился обсуждением депутатов. «За счет чего планируете покрывать дефицит?» — спросил Егор Бондаренко. Владимир Бахарь ответил, что источниками станут облигационные займы . Минфин планирует разместить их под 7,85%, что ниже ставки рефинансирования. Коммерческие кредиты будут использоваться для покрытия кассовых разрывов, но в структуре государственного долга они не станут преобладать. «Вы рассказали про параметры 2018 года, а какие они будут в 2019-м, 2020-м?» — поинтересовался Николай Трикман. И.о. вице-премьера сообщил, что краевые доходы в целом будут подрастать, а поступления из федерального бюджета — снижаться ... Заместитель председателя Законодательного Собрания Алексей Кулеш отметил, что сумма поправки не оставляет надежд на то, что все предложения депутатов будут учтены. Парламентарий поинтересовался, как они будут «рейтинговаться» в рамках обсуждения законопроекта во втором чтении. Владимир Бахарь согласился, что вопрос сложный, но всем вместе удастся прийти к какому-то общему знаменателю. По результатам обсуждения сессия приняла проект закона о краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов в первом чтении. 24rus.ru . . * Да-да, всего лишь заслушать. Если два миллиарда — не повод для обращение в правоохранительные органы, то наши жалкие сорок «лимонов» и подавно. Огромное спасибо за разъяснение председателю Местной общественной гражданской организации ЗАТО г. Железногорск «Порядок и Справедливость».