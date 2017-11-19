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Красноярские власти запретят продавать алкоголь в жилых домах

З аксобрание одобрило запрет на продажу алкоголя в жилых домах. Меры пока коснутся только закрытых городов.

Депутаты приняли законопроект в первом чтении на сессии 16 ноября. Документ вносил экс-губернатор Виктор Толоконский. Ранее совет депутатов Зеленогорска обратился к правительству края с просьбой установить запрет за продажу спиртного в жилых домах. В документах сказано, что меры поддержали депутата Железногорска, Солнечного, «а также главы городских округов, в том числе, администрация Красноярска».

«При приобретении спиртных напитков в магазинах, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных жилых домов, их распитие, как правило, происходит в непосредственной близости: на детских площадках и во дворах многоквартирных домов, — считают авторы законопроекта. — При этом под негативное влияние употребления алкогольных напитков подпадают жители, в том числе престарелые граждане и дети, проживающие в домах, расположенных в непосредственной близости с данными торговыми точками».

После того, как документ примут во втором чтении и его подпишет врио губернатора Александр Усс, в магазинах, расположенных в жилых домах Железногорска, Зеленогорска и Солнечного, установят запрет на продажу спиртного.

tayga.info .

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