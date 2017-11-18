Железногорск

Российская экономика стабильно идёт ко дну. Бочка больше не опора Почему рубль падает даже на фоне дорогой нефти? Последние несколько месяцев мировые цены на энергоносители устойчиво росли. С конца июня, когда стоимость фьючерса на Brent опускалась ниже $45, нефть успела подорожать на 38% — до более чем комфортных для российского бюджета $62 за баррель. Двухлетний пик в $64,5 за баррель был достигнут на фоне новостей об аресте в Саудовской Аравии многочисленных членов королевской семьи. Между тем курс рубля весь этот период заметно отставал от нефтяных котировок, а месяц назад и вовсе начал снижаться. В среду доллар и евро торговались на уровне годовых максимумов: 61 рубль и 71,5 рубля соответственно. Для сырьевой валюты, жестко привязанной к стоимости нефти, такая динамика выглядит несколько противоречиво. Объяснение этой аномалии состоит в том, что при стабильно высоких ценах на нефть восприимчивость рубля к конъюнктуре сырьевых рынков снижается, а вес других факторов начинает расти. Текущее ослабление рубля связано в первую очередь со скупкой валюты крупными российскими компаниями, чтобы в декабре расплатиться по внешним долгам. В четвертом квартале корпоративный сектор должен погасить кредиты на $23,5 млрд. Другая сезонная причина ослабления рубля — рост расходов бюджета в последние месяцы года. Но эти обстоятельства оказывают на валютный курс лишь краткосрочный эффект, тем более что с приближением налогового периода спрос на рубли должен восстановиться. Куда более значимыми для динамики курса в среднесрочной перспективе будут новости монетарной политики. Федеральная резервная система США продолжает повышать процентные ставки, вместе с которыми растет и инвестиционная привлекательность долларовых активов. Последствия решений ФРС ощущает на себе не только рубль, но и валюты большинства других развивающихся стран. Рубль, впрочем, обладает повышенной чувствительностью, по масштабам падения за последние полторы недели уступая только ранду (ЮАР). На ужесточение денежно-кредитной политики ФРС накладываются действия российского ЦБ, который осенью дважды снижал ключевую ставку и, вероятно, продолжит эту линию на декабрьском заседании. Сейчас спред ставок двух центральных банков составляет 7% — с учетом уровня рисков этого недостаточно, чтобы поддерживать приток спекулятивных иностранных инвестиций в Россию (carry trade), но и не столь мало, чтобы спровоцировать массовые распродажи рублевых активов. Хотя отдельные инвесторы уже отказываются от вложений в ОФЗ на фоне дискуссий вокруг нового пакета американских санкций. Сочетание монетарных причин и графика внешних выплат компаний и «отвязали» рубль от колебаний нефти на коротком горизонте. Не секрет, что для российских властей ситуация с умеренно слабым рублем является предпочтительной, поэтому значительное удешевление доллара тоже вряд ли произойдет. В ноябре Минфин активизировал закупки валюты в рамках исполнения нового бюджетного правила, чтобы не дать рублю укрепиться вслед за дорожающей нефтью. По сравнению с октябрем масштаб изъятий валютной ликвидности с рынка в ноябре увеличится более чем в 1,5 раза — до 120 млрд рублей, а в декабре может приблизиться к 150–200 млрд. Бюджет получает от интервенций хорошие дивиденды: рублевая цена барреля сейчас превышает 3,6 тысячи рублей, а это больше, чем в тучные годы, когда Brent торговалась по $140. novayagazeta. *** Средняя зарплата российского специалиста еще в 2014 году была на 38% выше, чем китайского, но в нынешнем году уровень оплаты труда в РФ практически сравнялся с китайским, подсчитали эксперты Korn Ferry Hay Group. Как следует из обзора консалтинговой компании, российские зарплаты для квалифицированных кадров почти не растут последние 3 года. Под специалистами авторы исследования понимают сотрудников, которые «обладают набором академических знаний и пониманием теорий. Это может быть как начальная должность профессионала, предполагающая законченное высшее образование и минимальный опыт работы, так и должность без высшего образования, но с обширным практическим опытом», сообщает РБК. В Korn Ferry Hay Group пришли к выводу, что российским специалистам не стоит ждать значительных прибавок к зарплате в 2018 году. По сравнению с западными компаниями ситуация в российских вообще сильно ухудшилась. Три года назад зарплаты отечественных специалистов находились на уровне польских. Сейчас в компаниях Польши получают в среднем на 22% больше. По сравнению с США и Германией разрыв еще больше — в пять раз, с Финляндией и Францией — в три. Индия пока что отстает, но уже догоняет Россию: три года назад в этой стране зарплаты были в пять раз меньше, чем у нас, а теперь только в три раза. rosbalt.ru . *** Весь прошедший день шло препирательство между Алексеем Кудриным и Ольгой Голодец по поводу пенсий. Хватит ли в ближайшем будущем денег на их выплату? Алексей Кудрин хоть и отставник, но ведёт себя так, будто в любую минуту готов вернуться на службу. Понятно, что не абы кем. С поста министра финансов он ушёл, потому что не был согласен работать под началом премьер-министра Медведева, о чем прямо заявил. При этом никакого налёта оппозиционности в его деятельности нет. А вот говорить о кудринских альтернативах можно. И он весьма активен в СМИ, причём не последних. Вот и сейчас все началось с его интервью «Аргументам и фактам», которые уточнили, что Кудрин с 2016 года руководит Центром стратегических разработок, а в этом году представил президенту Путину стратегию развития России. В интервью Алексей Кудрин вновь подтвердил свою позицию о необходимости повышения пенсионного возраста. Его спросили: неужели других ресурсов, чтобы платить старикам хотя бы нынешнюю скромную пенсию, не осталось? Ответ был таков: «Скажу прямо: да, не осталось. Смотрите, в 2016 г. государство впервые нарушило свои обязательства и не провело индексацию пенсий для всех пенсионеров. Однократная выплата в размере 5000 руб. не компенсировала то, что люди недополучили. Сейчас обсуждается ограничение выплат работающим пенсионерам. Это всё — следствие дефицита средств в Пенсионном фонде. Можно ли закрыть дыру за счёт других источников — например, повышения налогов? Нет. Сравните масштабы трат: за последние семь лет расходы на пенсии выросли на 3% ВВП. В нынешних ценах это примерно 2,5 трлн рублей в год — почти столько же, сколько мы тратим на всё образование в стране. Получается, чтобы платить даже нынешние пенсии, нам нужно отказаться от инвестиций в образование, медицину, строительство новых дорог, будущее наших детей». Все прекрасно понимают, что в таких интервью не бывает оговорок, которые возможны, например, в прямом эфире. И вопросы согласованы, и ответы завизированы. А вот комментарии и интерпретации не проконтролировать. И пошло по СМИ и соцсетям: «Алексей Кудрин сказал, что пенсии в России платить нечем». От таких утверждений до социальной паники - один шаг. Неудивительна поэтому оперативность, с которой Кудрину ответила вице-премьер Ольга Голодец: «Эта ситуация абсолютно не соответствует действительности, все деньги в Пенсионном фонде есть. У нас заложены средства на исполнение всех обязательств». Надо признать: формулировка выверенностью не отличалась. Как может ситуация не соответствовать действительности, непонятно. Вице-премьер, очевидно, торопилась, что было оправдано. С аналогичным заявлением выступила пресс-служба Пенсионного фонда. Кудрину пришлось прибегнуть к помощи твиттера: "Прошу коллег из Пенсионного фонда (@pension_fond) реагировать не на "горячие" заголовки СМИ, а непосредственно на мое интервью. Восполнение дефицита ПФР требует серьезных трат бюджета. Деньги на это есть, но их не хватает на развитие". Признаться, эта реплика окончательно всё запутала. В интервью Кудрин прямо сказал: без повышения пенсионного возраста, государство окажется перед выбором: либо пенсии, либо инвестиции в развитие. И дефицит в ПФ уже есть, хотя Голодец настаивает на его отсутствии. Впечатление от всего этого самое неприятное. Речь идет о судьбах миллионов людей, о социальной стратегии государства. В свободном обществе такие проблемы и обсуждаются свободно. А здесь за каждой репликой проступает внутренняя несвобода, сдавленность людей, высказывающихся на столь острые темы. Хотя всех можно понять. Ольга Голодец и руководство ПФ защищают свой статус и ведомственные интересы, а Алексей Кудрин говорит нечто очень неприятное и для чиновников, и для миллионов людей, которые вовсе не в восторге от повышения пенсионного возраста. И при этом он – что совершенно очевидно – хочет вернуться во власть, вновь обрести высокий статус. Но ведь с таким статусом открытость и ясность высказываний совершенно несовместимы. И уж совсем непонятно, может ли что-то измениться в результате подобных перепалок. newizv. *** К неутешительным выводам о перспективах Красноярского края пришли аудиторы Счетной палаты после изучения проекта бюджета на 2018–2020 годы. Как сообщили в пресс-службе Заксобрания, вопрос о главном финансовом документе рассматривался на комитете по бюджету и экономической политике. По мнению контролеров, документом предусмотрено лишь 20% расходов на экономическое развитие, что не в полной мере учитывает «потребности в расширении потенциала региона». При этом притока инвестиций в трехлетнем периоде не ожидается: он останется в пределах 400 млрд руб. в год. Отвечая на соответствующий вопрос, и.о. министра экономики и инвести­ционной политики края Михаил Васильев подтвердил, что «проектов вроде освоения Нижнего Приангарья или Ванкора в ближайшем будущем не предвидится», а предложений от бизнеса не поступало. Кроме того, Счетная палата отметила наличие рисков снижения уровня реальных доходов населения края и темпов развития потребительского рынка, «ухудшение положения крупных организаций и субъектов малого и среднего бизнеса, отсутствие новых и невозможность реализации действующих инвестиционных проектов». По оценке аудиторов, в проекте «не решены задачи удвоения объемов дорожного строительства», вовлечения в оборот сельхозземель и снижения количества аварийных школ. dela.