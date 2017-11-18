Железногорск

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Кто платит за Крымнаш Печатать E-mail
Friday, 17 November 2017

Российская экономика стабильно идёт ко дну.

Бочка больше не опора

Почему рубль падает даже на фоне дорогой нефти?

Последние несколько месяцев мировые цены на энергоносители устойчиво росли. С конца июня, когда стоимость фьючерса на Brent опускалась ниже $45, нефть успела подорожать на 38% — до более чем комфортных для российского бюджета $62 за баррель. Двухлетний пик в $64,5 за баррель был достигнут на фоне новостей об аресте в Саудовской Аравии многочисленных членов королевской семьи.

Между тем курс рубля весь этот период заметно отставал от нефтяных котировок, а месяц назад и вовсе начал снижаться. В среду доллар и евро торговались на уровне годовых максимумов: 61 рубль и 71,5 рубля соответственно. Для сырьевой валюты, жестко привязанной к стоимости нефти, такая динамика выглядит несколько противоречиво.

Объяснение этой аномалии состоит в том, что при стабильно высоких ценах на нефть восприимчивость рубля к конъюнктуре сырьевых рынков снижается, а вес других факторов начинает расти. Текущее ослабление рубля связано в первую очередь со скупкой валюты крупными российскими компаниями, чтобы в декабре расплатиться по внешним долгам. В четвертом квартале корпоративный сектор должен погасить кредиты на $23,5 млрд. Другая сезонная причина ослабления рубля — рост расходов бюджета в последние месяцы года. Но эти обстоятельства оказывают на валютный курс лишь краткосрочный эффект, тем более что с приближением налогового периода спрос на рубли должен восстановиться.

Куда более значимыми для динамики курса в среднесрочной перспективе будут новости монетарной политики. Федеральная резервная система США продолжает повышать процентные ставки, вместе с которыми растет и инвестиционная привлекательность долларовых активов. Последствия решений ФРС ощущает на себе не только рубль, но и валюты большинства других развивающихся стран. Рубль, впрочем, обладает повышенной чувствительностью, по масштабам падения за последние полторы недели уступая только ранду (ЮАР).

На ужесточение денежно-кредитной политики ФРС накладываются действия российского ЦБ, который осенью дважды снижал ключевую ставку и, вероятно, продолжит эту линию на декабрьском заседании. Сейчас спред ставок двух центральных банков составляет 7% — с учетом уровня рисков этого недостаточно, чтобы поддерживать приток спекулятивных иностранных инвестиций в Россию (carry trade), но и не столь мало, чтобы спровоцировать массовые распродажи рублевых активов. Хотя отдельные инвесторы уже отказываются от вложений в ОФЗ на фоне дискуссий вокруг нового пакета американских санкций.

Сочетание монетарных причин и графика внешних выплат компаний и «отвязали» рубль от колебаний нефти на коротком горизонте. Не секрет, что для российских властей ситуация с умеренно слабым рублем является предпочтительной, поэтому значительное удешевление доллара тоже вряд ли произойдет. В ноябре Минфин активизировал закупки валюты в рамках исполнения нового бюджетного правила, чтобы не дать рублю укрепиться вслед за дорожающей нефтью. По сравнению с октябрем масштаб изъятий валютной ликвидности с рынка в ноябре увеличится более чем в 1,5 раза — до 120 млрд рублей, а в декабре может приблизиться к 150–200 млрд. Бюджет получает от интервенций хорошие дивиденды: рублевая цена барреля сейчас превышает 3,6 тысячи рублей, а это больше, чем в тучные годы, когда Brent торговалась по $140.

novayagazeta.

***

Средняя зарплата российского специалиста еще в 2014 году была на 38% выше, чем китайского, но в нынешнем году уровень оплаты труда в РФ практически сравнялся с китайским, подсчитали эксперты Korn Ferry Hay Group. Как следует из обзора консалтинговой компании, российские зарплаты для квалифицированных кадров почти не растут последние 3 года. Под специалистами авторы исследования понимают сотрудников, которые «обладают набором академических знаний и пониманием теорий. Это может быть как начальная должность профессионала, предполагающая законченное высшее образование и минимальный опыт работы, так и должность без высшего образования, но с обширным практическим опытом», сообщает РБК.

В Korn Ferry Hay Group пришли к выводу, что российским специалистам не стоит ждать значительных прибавок к зарплате в 2018 году. По сравнению с западными компаниями ситуация в российских вообще сильно ухудшилась. Три года назад зарплаты отечественных специалистов находились на уровне польских. Сейчас в компаниях Польши получают в среднем на 22% больше. По сравнению с США и Германией разрыв еще больше — в пять раз, с Финляндией и Францией — в три. Индия пока что отстает, но уже догоняет Россию: три года назад в этой стране зарплаты были в пять раз меньше, чем у нас, а теперь только в три раза.

rosbalt.ru.

***

Весь прошедший день шло препирательство между Алексеем Кудриным и Ольгой Голодец по поводу пенсий. Хватит ли в ближайшем будущем денег на их выплату?

Алексей Кудрин хоть и отставник, но ведёт себя так, будто в любую минуту готов вернуться на службу. Понятно, что не абы кем. С поста министра финансов он ушёл, потому что не был согласен работать под началом премьер-министра Медведева, о чем прямо заявил. При этом никакого налёта оппозиционности в его деятельности нет. А вот говорить о кудринских альтернативах можно. И он весьма активен в СМИ, причём не последних. Вот и сейчас все началось с его интервью «Аргументам и фактам», которые уточнили, что Кудрин с 2016 года руководит Центром стратегических разработок, а в этом году представил президенту Путину стратегию развития России.

В интервью Алексей Кудрин вновь подтвердил свою позицию о необходимости повышения пенсионного возраста. Его спросили: неужели других ресурсов, чтобы платить старикам хотя бы нынешнюю скромную пенсию, не осталось? Ответ был таков: «Скажу прямо: да, не осталось. Смотрите, в 2016 г. государство впервые нарушило свои обязательства и не провело индексацию пенсий для всех пенсионеров. Однократная выплата в размере 5000 руб. не компенсировала то, что люди недополучили. Сейчас обсуждается ограничение выплат работающим пенсионерам. Это всё — следствие дефицита средств в Пенсионном фонде. Можно ли закрыть дыру за счёт других источников — например, повышения налогов? Нет. Сравните масштабы трат: за последние семь лет расходы на пенсии выросли на 3% ВВП. В нынешних ценах это примерно 2,5 трлн рублей в год — почти столько же, сколько мы тратим на всё образование в стране. Получается, чтобы платить даже нынешние пенсии, нам нужно отказаться от инвестиций в образование, медицину, строительство новых дорог, будущее наших детей».

Все прекрасно понимают, что в таких интервью не бывает оговорок, которые возможны, например, в прямом эфире. И вопросы согласованы, и ответы завизированы. А вот комментарии и интерпретации не проконтролировать. И пошло по СМИ и соцсетям: «Алексей Кудрин сказал, что пенсии в России платить нечем». От таких утверждений до социальной паники - один шаг. Неудивительна поэтому оперативность, с которой Кудрину ответила вице-премьер Ольга Голодец: «Эта ситуация абсолютно не соответствует действительности, все деньги в Пенсионном фонде есть. У нас заложены средства на исполнение всех обязательств».

Надо признать: формулировка выверенностью не отличалась. Как может ситуация не соответствовать действительности, непонятно. Вице-премьер, очевидно, торопилась, что было оправдано. С аналогичным заявлением выступила пресс-служба Пенсионного фонда. Кудрину пришлось прибегнуть к помощи твиттера: "Прошу коллег из Пенсионного фонда (@pension_fond) реагировать не на "горячие" заголовки СМИ, а непосредственно на мое интервью. Восполнение дефицита ПФР требует серьезных трат бюджета. Деньги на это есть, но их не хватает на развитие".

Признаться, эта реплика окончательно всё запутала. В интервью Кудрин прямо сказал: без повышения пенсионного возраста, государство окажется перед выбором: либо пенсии, либо инвестиции в развитие. И дефицит в ПФ уже есть, хотя Голодец настаивает на его отсутствии. Впечатление от всего этого самое неприятное. Речь идет о судьбах миллионов людей, о социальной стратегии государства. В свободном обществе такие проблемы и обсуждаются свободно. А здесь за каждой репликой проступает внутренняя несвобода, сдавленность людей, высказывающихся на столь острые темы. Хотя всех можно понять. Ольга Голодец и руководство ПФ защищают свой статус и ведомственные интересы, а Алексей Кудрин говорит нечто очень неприятное и для чиновников, и для миллионов людей, которые вовсе не в восторге от повышения пенсионного возраста. И при этом он – что совершенно очевидно – хочет вернуться во власть, вновь обрести высокий статус. Но ведь с таким статусом открытость и ясность высказываний совершенно несовместимы.

И уж совсем непонятно, может ли что-то измениться в результате подобных перепалок.

newizv.

***

К неутешительным выводам о перспективах Красноярского края пришли аудиторы Счетной палаты после изучения проекта бюджета на 2018–2020 годы. Как сообщили в пресс-службе Заксобрания, вопрос о главном финансовом документе рассматривался на комитете по бюджету и экономической политике. По мнению контролеров, документом предусмотрено лишь 20% расходов на экономическое развитие, что не в полной мере учитывает «потребности в расширении потенциала региона».

При этом притока инвестиций в трехлетнем периоде не ожидается: он останется в пределах 400 млрд руб. в год. Отвечая на соответствующий вопрос, и.о. министра экономики и инвести­ционной политики края Михаил Васильев подтвердил, что «проектов вроде освоения Нижнего Приангарья или Ванкора в ближайшем будущем не предвидится», а предложений от бизнеса не поступало.

Кроме того, Счетная палата отметила наличие рисков снижения уровня реальных доходов населения края и темпов развития потребительского рынка, «ухудшение положения крупных организаций и субъектов малого и среднего бизнеса, отсутствие новых и невозможность реализации действующих инвестиционных проектов».

По оценке аудиторов, в проекте «не решены задачи удвоения объемов дорожного строительства», вовлечения в оборот сельхозземель и снижения количества аварийных школ.

dela.

 
 
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