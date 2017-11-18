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|Friday, 17 November 2017
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МП "ЖКХ пос. Подгорный" вошло в десятку худших в крае.
Стройнадзор назвал худшие управляющие компании края
В списке, опубликованном на сайте www.krasnadzor.ru, в общей сложности значится 10 УК.
Больше всего жалоб от населения в надзорную организацию поступило от жителей домов под управлением «Жилфонда», за 10 месяцев подано 426 обращений красноярцев. На втором месте «Красноярскэнергосбыт», на качество услуг которого жалуются в 4 раза реже, чем на «Жилфонд»: стройнадзор получил 103 обращения. На третьем месте УК «Жилкомсервис» из города Норильска. Если эти управляющие компании будут допускать указанные нарушения в дальнейшем, служба будет добиваться в суде дисквалификации руководителей этих организаций.
Наибольшее количество обращений, поступивших в стройнадзор от жителей домов, которые находятся в управлении следующих организаций:
Юридические лица, предоставляющие услуги ЖКХ, неоднократно привлеченные к административной ответственности за неисполнение предписаний службы строительного надзора и жилищного контроля:
Организации, в отношении которых возбуждено более 3 административных производств:
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