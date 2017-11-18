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Friday, 17 November 2017

МП "ЖКХ пос. Подгорный" вошло в десятку худших в крае.

Стройнадзор назвал худшие управляющие компании края

В списке, опубликованном на сайте www.krasnadzor.ru, в общей сложности значится 10 УК.

Больше всего жалоб от населения в надзорную организацию поступило от жителей домов под управлением «Жилфонда», за 10 месяцев подано 426 обращений красноярцев. На втором месте «Красноярскэнергосбыт», на качество услуг которого жалуются в 4 раза реже, чем на «Жилфонд»: стройнадзор получил 103 обращения. На третьем месте УК «Жилкомсервис» из города Норильска. Если эти управляющие компании будут допускать указанные нарушения в дальнейшем, служба будет добиваться в суде дисквалификации руководителей этих организаций.

Наибольшее количество обращений, поступивших в стройнадзор от жителей домов, которые находятся в управлении следующих организаций:

 

Управляющая организация

Количество

1

Жилфонд ГУК ООО

426

2

КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТ ПАО

103

3

Жилкомсервис ООО, Норильск

61

4

КРАСНОЯРСКАЯ МУК МП

56

5

КЛЕНОВЫЙ ДВОРИК ООО

52

6

Город УК ООО, Норильск

33

7

ГУЖФ ООО

32

8

Нордсервис ООО, Норильск

27

9

ПАВЛОВСКИЙ ДВОРИК УК ООО, Борисевича, 8

23

10

ЖКХ МП ЗАТО Железногорск

20

Юридические лица, предоставляющие услуги ЖКХ, неоднократно привлеченные к административной ответственности за неисполнение предписаний службы строительного надзора и жилищного контроля:

 

Управляющая организация

Количество

1

ООО ГУК «Жилищный фонд»

87

2

ООО «Кленовый дворик»

7

3

ООО «Жилпрогресс-1»

2

4

ООО «Главное управление жилищным фондом»

2

5

ООО «Фортуна плюс»

2

6

ФГУП «ЖКХ КНЦ СО РАН»

2

7

ПАО «Красноярскэнергосбыт»

6

8

ООО УК «Авторитет»

2

9

МУП г. Красноярска «Муниципальная Управляющая компания Красноярская»

3

10

ООО УК «Октябрьская»

3

11

ТСЖ «Спарта»

2

12

КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н.С. Карповича»

2

13

ТСЖ «Ангар»

2

Организации, в отношении которых возбуждено более 3 административных производств:

 

Управляющая организация

Количество

1

ООО УК «21 Век»

5

2

ООО «Ваш управдом плюс» Бородино

10

3

ООО ГУК «Жилфонд» + должностные

103

4

ПАО Красноярскэнергосбыт

3

5

МУК МП «Красноярская»

3

6

ООО УК «Жилкомсервис» Шушенское

5

7

ООО УК «Павловский дворик»

3

8

ООО «Сервис Лайн»

9

9

ООО УК «Жилищный трест № 7»

3

10

ООО «Кленовый дворик»

3

11

ЖК «Новый вектор»

3

12

ООО «Красбск»

3

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