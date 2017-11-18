МП "ЖКХ пос. Подгорный" вошло в десятку худших в крае.

Стройнадзор назвал худшие управляющие компании кра я

В списке, опубликованном на сайте www.krasnadzor.ru, в общей сложности значится 10 УК.

Больше всего жалоб от населения в надзорную организацию поступило от жителей домов под управлением «Жилфонда», за 10 месяцев подано 426 обращений красноярцев. На втором месте «Красноярскэнергосбыт», на качество услуг которого жалуются в 4 раза реже, чем на «Жилфонд»: стройнадзор получил 103 обращения. На третьем месте УК «Жилкомсервис» из города Норильска. Если эти управляющие компании будут допускать указанные нарушения в дальнейшем, служба будет добиваться в суде дисквалификации руководителей этих организаций.

Наибольшее количество обращений, поступивших в стройнадзор от жителей домов, которые находятся в управлении следующих организаций:

№ Управляющая организация Количество 1 Жилфонд ГУК ООО 426 2 КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТ ПАО 103 3 Жилкомсервис ООО, Норильск 61 4 КРАСНОЯРСКАЯ МУК МП 56 5 КЛЕНОВЫЙ ДВОРИК ООО 52 6 Город УК ООО, Норильск 33 7 ГУЖФ ООО 32 8 Нордсервис ООО, Норильск 27 9 ПАВЛОВСКИЙ ДВОРИК УК ООО, Борисевича, 8 23 10 ЖКХ МП ЗАТО Железногорск 20

Юридические лица, предоставляющие услуги ЖКХ, неоднократно привлеченные к административной ответственности за неисполнение предписаний службы строительного надзора и жилищного контроля:

№ Управляющая организация Количество 1 ООО ГУК «Жилищный фонд» 87 2 ООО «Кленовый дворик» 7 3 ООО «Жилпрогресс-1» 2 4 ООО «Главное управление жилищным фондом» 2 5 ООО «Фортуна плюс» 2 6 ФГУП «ЖКХ КНЦ СО РАН» 2 7 ПАО «Красноярскэнергосбыт» 6 8 ООО УК «Авторитет» 2 9 МУП г. Красноярска «Муниципальная Управляющая компания Красноярская» 3 10 ООО УК «Октябрьская» 3 11 ТСЖ «Спарта» 2 12 КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н.С. Карповича» 2 13 ТСЖ «Ангар» 2

Организации, в отношении которых возбуждено более 3 административных производств:

№ Управляющая организация Количество 1 ООО УК «21 Век» 5 2 ООО «Ваш управдом плюс» Бородино 10 3 ООО ГУК «Жилфонд» + должностные 103 4 ПАО Красноярскэнергосбыт 3 5 МУК МП «Красноярская» 3 6 ООО УК «Жилкомсервис» Шушенское 5 7 ООО УК «Павловский дворик» 3 8 ООО «Сервис Лайн» 9 9 ООО УК «Жилищный трест № 7» 3 10 ООО «Кленовый дворик» 3 11 ЖК «Новый вектор» 3 12 ООО «Красбск» 3