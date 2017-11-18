Рабство - привычное состояние для советского человека. Посольство на костях Рабочих из России под видом туристов вывозят в Панаму на стройку для МИД РФ. Там они не получают зарплату, болеют и умирают. В январе 2017 года 25-летняя маляр Марина Иванова (имя и фамилия героини изменены по ее просьбе) решила устроиться на работу. Подходящих вакансий не было, но затем знакомая посоветовала обратиться в фирму «Ремстрой-Алексс», которая занимается строительством, — маляры там точно нужны. Строительство непростое: «Ремстрой-Алексс» занимается возведением зданий по линии Министерства иностранных дел, а ее объекты расположены за рубежом, пояснила знакомая. Так что нужна трудовая книжка с подтвержденным стажем работы пять лет — остальное объяснят на месте. Марина последовала совету, однако в «Ремстрой-Алексс» получить работу сразу не удалось. Компания попросила девушку собрать справки и принести их в неприметный офис, спрятанный в лабиринтах многоэтажек московского района Отрадное. После чего Марина почти три месяца ждала звонка из офиса. Только в конце апреля Ивановой сказали — она принята на работу по ремонту посольства России в Панаме. Вылет через три дня. Панамские «каникулы» События закрутились со страшной силой, в их череде Марина сперва не обратила внимания на несколько странных вещей, связанных с оформлением документов будущим работодателем. Совершенно изумительным выглядел тот факт, что поездка на объект строительства (а вместе с Мариной в Панаму отправилось еще семь человек) оформляется как туристическая. Более того, договор составлен таким образом, что работники якобы находятся в Москве. Была еще одна странность: платить обещали по 1200 долларов в месяц за вычетом расходов за питание и еженедельные авансы. Но в договоре были указаны всего 17500 рублей. Все это Марина увидела мельком, поскольку договор у нее сразу забрали. Главное условие — работать на панамском объекте не менее трех месяцев, иначе с выплатой зарплаты будут проблемы. Вылетели в конце апреля. С собой Ивановой, по ее словам, дали 2600 долларов наличными. Но не для нее лично: эти деньги нужно было передать в Панаме бухгалтерии «Ремстрой-Алексс», чтобы рабочие могли получать еженедельные 26 долларов на мелкие расходы (по панамским меркам — даже очень мелкие, — Ред.). Тут бы снова изумиться, что наличные работникам доставляют таким образом, но, как рассказывает Марина, ее предупредили, что так делают все новоприбывшие. В столице Панамы — городе Панама-сити — новую партию работников встретил специально нанятый водитель на 11-местном арендованном Huyndai. За полчаса машина домчала рабочих на стройплощадку. Бейджи Марине и ее товарищам раздал прораб Василий Григорьевич. Все сто восемьдесят человек на стройке оказались россиянами из самых разных городов — Самары, Казани, Липецка, Москвы. Позже к бригаде добавился плиточник Ахмед из Нальчика. Курировал строительство директор Александр Ерохин. «Улица Санкт-Петербург, улица раздора» Строить посольство на панамской земле Российская Федерация решила 15 лет назад. Постановление о приобретении в собственность земельного участка под строительство в престижном районе Альбрук Панама-сити было принято в июне 2002 года. Под документом стоит подпись председателя правительства РФ Михаила Касьянова. Участок предназначался для строительства зданий посольства России. В 2005 году, спустя три года, выходит еще одно постановление за подписью председателя правительства РФ Михаила Фрадкова. Там указаны сроки строительства посольства, согласованные с Минфином, — с 2005 по 2008 год. Однако, похоже, стройка решительно не шла. По крайней мере, в марте 2013 года вышло новое распоряжение правительства уже за подписью Дмитрия Медведева. В документе указано: в 2015 году строительство посольства в Панаме должно быть завершено. В сети можно обнаружить проект посольства России в Панаме, разработанный проектировщиками компании ОАО «Спецпроект». «Здания комплекса врезаны в склон горы и образуют террасу, — описывает компания свой проект. — На территории находится жилой дом на 24 квартиры». ОАО «Стройпроект» разработало проект здания в 2014 году, но строительство по-прежнему «ведется». Тут же впервые появляется и адрес здания — Республика Панама, район Альбрук, Calle Edwin Botello. Но вот незадача: Calle Edwin Botello (calle с испанского переводится как улица, — Ред.) поисковики не знают. Где же строят посольство? Ответ на этот вопрос дает публикация в панамской газете «La Prensa» за 2007 год с говорящим названием «Улица Санкт-Петербург, улица раздора». Новостная заметка рассказывает о протесте местных жителей — обитателей района Альбрук — против переименований одной из улиц. Угадаете, как называлась улица? Calle Edwin Botello. Сейчас она по решению мэрии названа в честь северной столицы России — Санкт-Петербурга. Местные жители просили, чтобы улицу назвали проспектом Цветка Святого Духа — в честь знаменитой орхидеи, национального символа Панамы. Эта инициатива была одобрена столичным муниципальным советом в 2004 году. В то же самое время о переименовании улицы с мэрией вела переговоры Российская Федерация, настаивая, чтобы улица рядом с ее будущей штаб-квартирой была названа в честь Санкт-Петербурга. В итоге решение было отменено советом по просьбе Российской Федерации. Жители направили в Министерство иностранных дел письмо с просьбой пересмотреть решение и даже выходили на «улицу раздора» с митингом, но так и не получили ответа. Конфликт получил продолжение — помимо переименования местных жителей возмущал шум стройки. Обитатели престижного квартала обратились с жалобой к местному депутату, и в 2017 году, как сообщают местные медиа, панамские власти нашли нарушения и остановили стройку. Панамский долгострой Благодаря протесту далеких обитателей Альбрука мы знаем, где строится посольство России в Панаме. На улице Санкт-Петербурга не так уж много домов. Если быть точным, два. И, cудя по спутниковым снимкам, доступным в Google Earth, долгострой на ней всего один. Очертания строения отчетливо напоминают те, что имеет здание, изображенное на проектах компании ОАО «Стройпроект». Чтобы удостовериться, что речь идет именно об объекте МИДа, мы сравнили спутниковые снимки с изображением проекта посольства и фотографиями, которые сделали рабочие. Фото из космоса позволяют сделать неутешительный вывод. Строительство посольство России в Панаме не велось годами, а потом подрядчики МИДа начали поспешно наверстывать упущенное. В 2008 году на снимке виднеется лишь пара строений, две пальмы и озеро. В 2014 году появляются многочисленные строения, напоминающие строительные бытовки, в 2017 году проступают очертания бассейна и корпусов, и изображение обретает сходство с проектом «Спецстроя». А теперь вспомним распоряжение правительства за подписью Михаила Фрадкова, из которого следует, что посольство должно быть построено в 2005–2008 годах. Или распоряжение за подписью Медведева, которое устанавливает другой срок окончания строительства — 2015 год. Кажется, мы имеем дело с долгостроем. Как удалось выяснить «Новой газете», строительство в Панаме ведет совсем другая компания, а не та, что выиграла конкурс. Поменять подрядчика О строительстве посольства России в Панаме до сих пор сообщает сайт компании ОАО «Стройматериалинторг». Она была образована в 1993 году на базе внешнеторгового объединения. Компания указывает, что выполняло капитальный ремонт ряда загранучреждений МИД России. «Компания выполняет строительство комплекса зданий и сооружений посольства России в Республике Панама», — пишет о себе компания, указывая, что проект комплекса был разработан компанией ОАО «Стройпроект». Однако рабочие, опрошенные «Новой газетой» говорят, что стройка ведется совсем другой компанией — ЗАО «Ремстрой-Алексс». По данным СПАРКа, компанией руководит Олег Чекалин. Он также является совладельцем компании. Вторая доля принадлежит Владимиру Чекалину. Судя по совпадающему отчеству, Чекалины — братья. Официальный сайт сообщает, что компания «Ремстрой-Алексс» была создана в 1994 году на базе реорганизованного ремонтно-строительного треста Кировского района Москвы, учрежденного более 50 лет назад. О себе компания сообщает как о подрядчике ремонтно-строительных работ по заказам Министерства иностранных дел. «Наша организация является одним из основных подрядных предприятий Департамента капитального строительства и собственности за рубежом МИД РФ», — сообщается на сайте «Ремстрой-Алексс». И подкрепляет заявление цифрами: за последние 11 лет выполняло для МИДа работ на общую сумму более 400 миллионов долларов США. Среди этих объектов «Ремстрой-Алексс» указывает представительство РФ в ООН в Нью-Йорке, представительство РФ в ЮНЕСКО в Париже. А также посольства РФ в десятках стран, среди которых встречаются экзотические — Новая Зеландия, Бразилия, Танзания, Колумбия, Малайзия и Индонезия. Впрочем, проект в Панамской республике «Ремстрой-Алексс» в портфолио не фигурирует. Однако на одном из рекрутинговых сайтов корреспондентам «Новой газеты» удалось обнаружить нескольких десятков резюме, где соискатели указывают, что работали в «Ремстрой-Алексс» на строительстве посольства РФ в Панаме на самых различных должностях — от монтажника до геодезиста. Один из руководителей компании «Стройматериалинторг», работавший в компании в то самое время, когда та строила посольство в Панаме, подтвердил: объект в посольство был передан «Ремстрой-Алексс». На условиях анонимности он рассказал «Новой газете», почему компания ушла с объекта. Случилось это еще до 2010 года. «Когда компания выиграла конкурс, появились новые разделы проекта, — рассказал он. — Это были дополнительные работы, проект в итоге подорожал примерно на треть. В техническом задании эти работы изначально не были прописаны. Мы отказались от проекта. Он уже не стоил этих денег. Появились новые работы, которые мы не согласились делать бесплатно. Нас хотели заставить делать их бесплатно, но мы отказались». Собеседник «Новой» рассказал, что «Стройматериалинторг» начал работать на проекте в Панаме: рабочие забили сваи и начали возводить стены, но в итоге объект достраивал «Ремстрой-Алексс». И за него пришлось заплатить страшную цену. В разговоре с «Новой газетой» рабочие назвали проект МИДа «посольством на костях». Вот только рабочие, которых «Ремстрой-Алексс» вербовал в Москве, о зловещей репутации стройки ничего не знали. История плиточника Ахмеда. «Всей стройкой ждем авансик» В Панаму плиточник Ахмед Тарканов из Нальчика впервые попал в 2015 году: его в составе группы рабочих-высотников через посредника пригласили на облицовку здания посольства России в Альбруке. Ахмед добросовестно выполнял свою работу, несмотря на слухи о проблемах с финансами и зарплатой на этой стройке. Потом Тарканова укусил комар, у Ахмеда началась краснуха — и он вынужден был вернуться на лечение в Россию. А затем, несмотря на те же разговоры о проблемах с зарплатами, поехал в Панаму снова: у него сильно болеет сын, и на его лечение деньги нужны постоянно, а на стройке предлагали 1200 долларов — в общем, неплохие деньги, хотя и не то чтобы гигантские. Фирма, от которой Ахмед ездил в первый раз, к тому моменту уже рассыпалась, поэтому он пошел в «Ремстрой-Алексс» самостоятельно. Там его несколько месяцев основательно проверяли чуть ли не по «2-й форме» (порядок оформления допуска к гостайне — Ред.). Нужно было собрать кучу документов, характеристик Ахмеда (разумеется, положительных) и данные обо всех его передвижениях едва ли не с 14 лет. Потом почти три месяца Ахмед жил в Москве за свой счет в ожидании: в «Ремстрой-Алексс» хранили гордое молчание, сказали только, что Ахмед принят и чтобы он ждал звонка. И в мае, когда Тарканова начало охватывать отчаяние, ему позвонили из офиса и сказали, что срочно надо лететь в Панаму. По туристической визе, однако с командировочным удостоверением. 18 мая с ним заключили договор и тут же забрали документ, а на следующий день Ахмед через Голландию летел в Панаму. С собой Ахмеду дали 7000 долларов наличными — тоже якобы для коллег, которые «всей стройкой ждут авансик». Авансик и для него тоже: 26 долларов хватало на сигареты, чай и дополнительную воду, хотя и эти деньги Ахмед пытался экономить для сына. Первые пару месяцев работа шла в штатном режиме. Были определенные неудобства: обещали, например, пятидневку и восемь часов работы, а в итоге график превратился в схему «6–9». В столовой целую неделю могли кормить макаронами по-флотски. За перекуры в рабочее время (отдыхать можно было только последние 10 минут каждого часа) — штрафы: бригадиры и прорабы бдели. Но в целом работа шла неплохо. Ахмед считался одним из лучших — и фирма даже позволила ему совершить поездку на остров рядом с Панамой в качестве бонуса. Правда, как потом выяснилось, все расходы на эту поездку, кроме услуг водителя, Ахмед должен был оплатить сам. А деньги уже приходить перестали: были лишь небольшие авансы по 35 тысяч рублей, да и то лишь пару месяцев. Начались проблемы и со здоровьем — у всех. По крайней мере, Ахмед был жив — и в условиях стройки посольства это уже было хорошо. Смертельная стройка То, что на этой стройке можно умереть, Марина и ее знакомые узнали почти сразу по приезду: одного из друзей поселили в комнату, где до этого умер 50-летний плотник Сергей. Однажды утром коллеги зашли в его комнату, а он «весь синий» — сердце отказало, слишком долго работал на жаре. Тело отвезли в морг и почти 40 дней не могли отправить на родину — возможно, не было денег на перевозку, и полиция проверяла, не криминальный ли это случай. В итоге тело даже хотели кремировать, поскольку урна с прахом легче, а ее доставка — дешевле. Заканчивать жизнь так же Марина была не намерена, однако совсем здоровой остаться тоже не получилось: на стройке очень быстро заболевали почти все. И если с гриппом худо-бедно получалось справляться — фирма оплачивала походы в китайскую клинику в Альбруке (один прием — 10 долларов), то с другими болезнями все было гораздо сложнее. У Марины началась сильная аллергия, и ее повезли в больницу. «Я прямо вся распухла. В больнице мне сказали, что меня, наверное, кто-то укусил, но следа от укуса не было, — вспоминает девушка. — А потом выяснилось, что дерматология не входит в страховые случаи по нашей страховке. Хочешь лечиться — плати наличные». Со страховкой все действительно было сложно: так как рабочие ехали туристами, то и страховое свидетельство выписывалось на них как на любителей взглянуть на собор Панама-Вьехо. Спустя три месяца оно уже не действовало, но его в теории можно было продлить, хотя делалось это не для всех. Ахмеду Тарканову несмотря на то что он считался одним из лучших на стройке, страховку не продлили. А она, как назло, понадобилась. «Я же не робот, за пять месяцев человек может заболеть хотя бы на два дня, — жалуется Ахмед. — Я все время сижу на корточках во время работы, и колени у меня заболели, ходить не мог». Видимо, из-за того, что Тарканов просто не стоял на ногах, ему позволили два дня полечиться прямо на объекте. Медпункта и дежурного врача там, правда, не было, так что — как-нибудь своими силами. На те же 26 долларов можно было купить какие-нибудь лекарства. Оклемавшись, Тарканов вновь приступил к работе, но через две недели заболел снова: взял резко два тяжелых ведра и сорвал спину. Тут уже подключились представители «Ремстрой-Алексс»: на приписанной к стройке машине Ахмеда отвезли к дверям частной клиники и оставили там, уехав обратно на объект («Машин не хватает, я все понимаю», — не обижается Ахмед). В клинике мужчина, к слову, впервые узнал, что у него просрочена страховка, поэтому бесплатно полечиться не получится. Однако договоренности у клиники с фирмой есть, поэтому Ахмеда осмотрели, поставили ему восстановительный укол и наказали несколько дней подряд ездить на процедуры. После них Тарканову дали больничный на пять дней, строго указав на необходимость лежать и точно не работать. Параллельно заболел экспедитор-кладовщик Алексей Овчинников. «Он достаточно долго ходил в маске, вроде у него что-то типа гриппа было, — вспоминает одна из работавших в Панаме женщин. — А потом у него резко поднялось давление. Мы сидим в столовой, смотрим, а его в состоянии, близком к коматозному, в одеяло заворачивают и в больницу везут». В больнице выяснилось, что у Овчинникова опасность отрыва тромба и нужно срочное вмешательство врачей. Проблема была в том, что денег на врачей ни по страховке, ни у фирмы не было, поэтому кладовщика вылечили, а потом, утверждают работники в один голос, еще несколько недель держали в палате фактически в заложниках — пока на счет клиники не поступили деньги: только тогда Овчинников смог вернуться на стройку. А потом случилась беда с Сергеем Скотниковым. Смерть в Панаме. История плотника Сергея Для 60-летнего электромонтажника Сергея Скотникова эта поездка в Панаму была уже третьей. В Москве как-то с работой в последнее время у него не задалось, а там обещали приличные деньги — да еще и фирма вроде солидная, с МИДом работает. Правда, во время и после второй поездки Скотников чувствовал себя не очень хорошо, но решил, что ничего серьезного не происходит. Третья поездка проходила, в общем, неплохо. Как и в прошлый раз, Сергей не стеснялся фотографировать и работу на объекте (хотя формально это не разрешено), и какие-то посиделки коллег. Правда, как и подавляющее большинство работников на объекте, он подхватил какой-то грипп, но вроде ничего страшного не было. Проблемы начались в конце лета. У Сергея внезапно прихватило сердце. Представители фирмы отвезли его в больницу, но оттуда его достаточно быстро вернули на объект. Через некоторое время приступ повторился, и тогда встал вопрос о долгосрочном лечении. Проблема была в том, что страховкой такая ситуация была не предусмотрена — особенно когда выяснилось, что у Сергея, возможно, были проблемы с сердцем еще с детства. На платное лечение денег у фирмы не нашлось, но можно было вылечиться в долг — с капельницами, уколами и прочими процедурами все могло встать едва ли не в 35 тысяч долларов, рассказывают знакомые Скотникова по стройке. Более того, в страховых полисах, выданных некоторым работникам, написано, что страховщик может ограничить сумму по полису 200 евро, притом что один день нахождения в клинике Альбрука мог стоить почти 500 евро. Представители фирмы предложили Сергею подписать бумагу, по которой заплатить он соглашался уже после лечения, но он отказался это делать. Тогда мужчину перевезли в социальную больницу Панамы — а это оказалось не самым лучшим выходом. Сергею 40 минут не могли сделать ЭКГ, а в палате рядом с ним лежал панамский бездомный, не отличающийся ни чистотой, ни манерами. — Заберите меня отсюда! — решительно сказал Сергей, когда представитель компании пришел его навестить. — Ну что вы переживаете, лежите тут, это все-таки какая-никакая, но больница, — ответил человек «Ремстрой-Алексса». В этот момент бездомный с соседней койки встал и справил нужду прямо посредине палаты. После этого решение о возвращении Скотникова на стройку было принято почти мгновенно. Однако на самом объекте не было никого, кто хоть отдаленно напоминал бы врача, и ничего, что было бы похоже на медпункт. Своими силами или в клиниках (если машина свободна от перевозки стройматериалов — Ред.) работники лечили и сорванные спины, и мелкие травмы, и кишечные инфекции, и тот же грипп. Но сердце — это гораздо серьезнее, поэтому в «Ремстрой-Алекссе» начали думать, как отправить Сергея домой. Так совпало, что и врачи запрещали транспортировать мужчину, и с деньгами на срочный перелет как-то не задалось (хотя других работников могли отправить в случае их болезни прямиком в Москву мгновенно — Ред.). В итоге дату вылета согласовали на 6 октября. А 5 октября Сергей Скотников умер. Как сказала «Новой» вдова Скотникова, стоимость перелета тела ее супруга в Москву оплатила страховая компания — и какие-то деньги остались еще на похороны. Компания «Ремстрой-Алексс» при этом платить ничего не стала, однако затем, когда к делу подключились дети Сергея, в фирме их заверили, что «все будет хорошо». После этого семья погибшего рабочего свои контакты с прессой прекратила. «Затянуть пояса потуже» Обещанные 1200 долларов в месяц в полном объеме работники строительства в Панаме не увидели ни разу. Приходили только авансы — и то непостоянно. «В июне на карточку пришли 35 тысяч рублей за апрель, в июле столько же — за май, в августе — за июнь», — вспоминает Марина Иванова. Сентябрь и часть октября поступлений не было вообще. Ахмед Тарканов утверждает, что деньги он получил в мае, июне и сентябре: это тоже были авансы, а окончательно с ними рассчитаться представители бухгалтерии «Ремстрой-Алексса» пообещали по возвращении работников в Москву. «Мне нужно было срочно 70 тысяч рублей, чтобы собрать сына в школу, отправить в Нальчик деньги, — вспоминает Тарканов. — В итоге мне Ерохин из своего кармана выделил 500 долларов — больше, мол, нет». «Новой газете» известно еще как минимум о пяти случаях хронической задержки зарплат, однако, как считают сами работники, долги по выплатам у «Ремстрой-Алексса» есть почти перед всеми находившимися в Панаме. Сколько там было людей всего — не берутся посчитать даже сами работники. На объекте постоянно находится от 120 до 180 рабочих, но существует определенная текучка: за месяц состав может обновиться на 25–30 человек. Новенькие и вновь прибывшие привозят вожделенный еженедельный аванс: несколько раз были случаи, когда эти деньги задерживались, и тогда приходилось «затянуть пояса потуже», вспоминают работники. Деньги «рассосались» В конце концов, к концу сентября ситуация с отсутствием обещанных сумм стала вызывать все большее недовольство у строителей посольства. Директор строительства в Панаме Александр Ерохин ссылался в своих отчетах перед работниками на то, что «посольство (очевидно, речь идет о Министерстве иностранных дел — «Новая») не подписывает процентовки». «Процентовка» — это объем выполненных работ на каждом участке. То, что МИД имеет свой интерес в этой истории, и так было понятно всем: к тому же на стройке регулярно были люди из министерства (в одном из них Марина Иванова опознала замминистра МИДа Сергея Рябкова — Ред.). Но это все равно мало кого успокаивало. «Каждое утро на разводе работники спрашивали у зама Ерохина Александра Богодухова, где деньги, ведь процентовки уже вроде были подписаны, - вспоминает Марина. – Однажды он ответил, что деньги «рассосались». При этом кое-какие деньги в фирме все-таки есть. Ахмед Тарканов рассказывает, что когда он принес из больницы с сорванной спиной больничный на пять дней, его огорошили тем, что на него срочно, внепланово и без предупреждения взят билет до Москвы (при этом в панамском морге все еще лежало тело Сергея Скотникова). Все, кто уезжает, должны платить на границе штраф за просроченную туристическую визу: она дается на 90 дней. Рабочие приезжали в Панаму как минимум на три месяца. Штраф (50 долларов за каждый просроченный месяц — Ред.) наличными прямо на границе оплачивал водитель, который отвозил работников в аэропорт. «Новой» известно как минимум о 28 рабочих, которые уехали из Панамы в октябре этого года — штрафы были внесены почти за всех. Но заплатить штрафы — одно дело, а зарплату — совсем другое. Путь домой В Москву Ахмед Тарканов вернулся 20 октября — обратно он летел через Париж, но из-за болей в спине остановка в «городе любви» его совсем не обрадовала. По возвращении он отправился в «Ремстрой-Алексс», где узнал следующее: его, как и всех, кто возвращается в Москву, уволили. Существует вариант, при котором можно вернуться в Панаму, — в таком случае работника принимают на работу заново. Более того, Марина Иванова считает, что от этого может зависеть и система выплат за поездки. «Если в Панаме подходишь к тому же Ерохину и говоришь, что хочешь приехать сюда снова, он вносит тебя в приоритетный список на выдачу денег, — описывает она систему. — Тогда деньги, возможно, ты получишь раньше всех». Что касается всех остальных, никто никому ничего не гарантирует. Ахмед по приезду получил 10 тысяч рублей (большинство известных «Новой» работников — тоже — Ред.). «Мне этих денег хватило только на то, чтобы добраться до дома, — жалуется Тарканов. — Я считаю, что они оскорбили меня как мужчину». Оставшуюся сумму бухгалтерия обещает выплатить в течение нескольких дней, однако выплаты растягиваются на месяцы. Из шести тысяч долларов Ахмеду Тарканову должны еще четыре, но получит он их только когда попадет в выплатной список. Сопоставимую сумму должны и Кристине Сидорович, ее семерым друзьям, а также всем тем рабочим, кто не решился поехать в Панаму снова. Задержки хронические и появившиеся не вдруг: «Новой» удалось найти людей, которые сталкивались с невыплатами заработной платы и в прошлом году. Как попасть в список тех, кому поступают хоть какие-то перечисления? Механизм составления списков до конца непонятен, но известно, что фирма очень раздражена интересом журналистов. Во вторник, 14 ноября, корреспондент «Новой» попробовал поговорить с руководством «Ремстрой-Алексс», приехав прямо в их офис: это несколько квартир в девятиэтажке на улице Бестужевых в Отрадном. На входе в квартиру — турникет и охранник в камуфляже. Сотрудницы секретариата в отсутствие директора Олега Чекалина и его замов (все «в командировке») отвечать на вопросы о невыплатах отказываются и требуют фамилии «обратившихся в газету» работников, чтобы «проверить, наши ли это работники» На следующий день гендиректор «Ремстрой-Алексса» Олег Чекалин «из командировки» уже вернулся, оповестил секретариат. По словам побывавших в тот день в офисе работников, обстановка была «очень напряженной»: руководство компании было чрезвычайно раздражено визитом журналистов. Чекалин тем не менее принял некоторых работников и даже приказал бухгалтерам внести некоторых из них «в начало списка»: это означает, что в ближайшее время им должны выплатить часть денег, а на будущей неделе обещают еще по 70 тысяч рублей. При этом Чекалин пообещал, что до новогодних праздников «рассчитается вообще со всеми». Готовы ли к отстаиванию своих прав другие работники? Как стало известно «Новой», сейчас «Ремстрой-Алексс» в срочном порядке отправляет новые партии работников в Панаму, поскольку там нужно закончить строительство как можно быстрее — срок сдачи сдвинули с ноября 2017 на май 2018 года. Люди, что характерно, едут: «Новой» известно о тех, кто возвращается на объект даже несмотря на то, что предыдущая командировка в Панаму закончилась болезнями желудка. У всех так же забирают договоры (тем, кто возвращается из Панамы, их не возвращают ни под каким предлогом), но никого это не смущает. «Это же Россия», — объяснил «Новой» такое поведение один из рабочих. Людей не смущает возможное повторение истории с зарплатами, не пугают болезни и многочасовой перелет за 11 тысяч километров — и это при условии, что нет никаких гарантий вернуться домой живым и здоровым. Но рабочих можно понять: возвращение на объект — гарантия вернуть заработанное. Закрытые аукционы На сайте госзакупок отсутствуют закупки по возведению объектов МИДа за рубежом. Как же они в таком случае проводятся? Информацию об этом удалось найти, изучив решения Арбитражного суда. Из них следует, что закупки проводит Департамент капитального строительства и собственности за рубежом (ДКСиСЗ), который возглавляет Владимир Потапкин. Конкурсы проходят в закрытом формате: участвовать в них могут лишь компании, обладающие лицензиями ФСБ и Службы внешней разведки. В ответе «Новой газете» пресс-служба Счетной палаты подтвердила информацию о том, что закупки по капитальному строительству и реконструкции за рубежом осуществляются МИДом в формате закрытых аукционов. Начальник Управления контроля размещения госзаказа ФАС России Артем Лобов на вопросы «Новой» о том, как проводятся закупки МИДа по капитальному строительству за рубежом, ответил лаконично: «Жалоб на закупки МИД России за рубежом в 2017 году в ФАС России не поступало». Вывод о том, где оседают деньги, можно сделать из представления Счетной палаты N ПР 04-113/04-01, которое в мае 2016 года было вынесено в адрес руководства МИДа. Комментируя исполнение федерального бюджета за 2015 год, Счетная палата указывает, что остатки средств на счетах загранучреждений МИДа России в связи с финансированием за рубежом строительно-монтажных подрядных работ достигли объема 13 315,8 тыс. долларов США, увеличившись за год более чем в 2,3 раза. При этом, как указывает ведомство, на счетах посольства Российской Федерации в Панаме образовался объем остатков средств в размере 4 109,60 тыс. долларов США. Однако сейчас претензии к МИДу у Счетной палаты нет. «К настоящему времени все требования представления выполнены, и оно снято с контроля, — ответили «Новой» в пресс-службе ведомства. — В значительной мере замедление темпов строительства дипломатических объектов за пределами РФ связано с рядом причин, в числе которых ограничения ряда стран в выдаче въездных виз для рабочих и служащих подрядчиков строительства, затягивание сроков предоставления разрешений на строительство, а также оформления правоустанавливающих документов на застраиваемые земельные участки». Тем не менее в Счетной палате заверили: «информация об объемах выполненных работ на каждом объекте строительства и фактическом использовании средств федерального бюджета находится на постоянном контроле». novayagazeta.