Бывший директор Химзавода - банкрот с долгами под 6 млн рублей. В Красноярском крае банкротится бывший директор химзавода «Красмаша» Межрайонная инспекция ФНС №26 по Красноярскому краю потребовала 5,96 млн руб. с Владимира Клешкова, признанного банкротом в конце сентября 2017 года. Химзавод, расположенный в поселке Подгорный ЗАТО Железногорск, входит в структуру АО «Красмаш». Господин Клешков, пройдя путь от инженера-испытателя до директора, ушел на пенсию в начале 2016 года. Заявление о своем банкротстве Владимир Клешков подал в июле 2017 года. Как следует из материалов красноярского арбитража, господин Клешков был привлечен к уголовной ответственности из-за непогашенных обязательств перед Росимуществом на сумму 5,93 млн руб. При этом, экс-директор с начала 2016 года получает ежемесячную пенсию в размере 22,9 тыс. руб. Согласно описи имущества, он имеет Toyota Land Cruiser, прицеп бортовой с тентом и дом площадью 348,7 кв. м в поселке Подгорный. В отношении него ранее была введена процедура реализации имущества до конца марта 2018 года. Следующее заседание суда состоится в марте 2018 года. АО «Красмаш», созданный в 2008 году, является основным изготовителем в России баллистических ракет для подводных лодок, а также базового модуля разгонного блока для ракет-носителей «Зенит» и «Протон». Предприятием владеет Росимущество. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2013 году выручка «Красмаша» составила 7,93 млрд руб., в 2014 году — 9,1 млрд руб. Чистая прибыль за этот период снизилась с 198,7 до 171,9 млн руб. В конце 2016 года «Красмаш» был заподозрен в уклонении от уплаты налогов на сумму 100 млн руб. kommersant. *** К этому можно и нужно добавить лишь, что такова, похоже, сегодня судьба истинного инноватора. В декабре, если помните, состоится очередное заседание суда по банкротству заколючинского депутата Гурия Двирного. Но Клешков, с точки зрения вечности, всё же будет фигура покрупнее. Справедливо было бы, если б неплатежеспособным официально был первым объявлен именно он. Инициатор снятия колючки с Подгорного. Отец-основатель первого промпарка на территории ЗАТО. Получишвий пять лет условно и миллионный штраф незаконный производитель медицинского кислорода... Интересно, кто следующий?

