Сенсация с "биоматериалами" неестественно быстро забылась. По капле выдавить конкурентов За дискуссией о «биоматериалах» с участием Геннадия Онищенко стоит судьба рынка медицинских анализов. В конце октября Владимир Путин удивил общественность заявлением о том, что некие иностранные силы «целенаправленно и профессионально» собирают биоматериалы российских граждан по всей стране. Загадочное высказывание президента быстро подхватили чиновники и депутаты, включая замглавы МИДа, сенатора Совфеда и главу Роспотребнадзора, восприняв его как сигнал к открытию нового фронта «импортозамещения» — на этот раз на рынке медицинских компаний. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко выступил с призывом взять под усиленный контроль работу иностранных лабораторий в России и внес в Госдуму соответствующий законопроект. Сейчас такие компании, по словам Онищенко, «допущены к самому сокровенному» — к геному россиян, а значит, могут воспользоваться этой информацией для создания генетического оружия. «Новая» разбиралась в реальных мотивах, которые могут скрываться за заботой о биобезопасности нации. Защитники генома В ответ на обвинения в нездоровом интересе к биологическому материалу россиян в Пентагоне объяснили, что образцы нужны ученым для изучения опорно-двигательного аппарата человека. В этих целях американцы вполне открыто закупали образцы РНК и синовиальной жидкости россиян — соответствующий тендер опубликован на официальном портале правительства США (видимо, именно этот факт и «зафиксировали» российские спецслужбы). «Надуманными и сомнительными» аргументы Пентагона кажутся лишь российским властям, в то время как академический мир в один голос подчеркивает конспирологический характер альтернативных версий. Так, главный специалист по медицинской генетике Минздрава России Сергей Куцев исключил возможность использования биоматериалов для разработки генетического оружия, предупредив при этом, что запретительная политика в этой области «нанесет непоправимый урон науке и практическому здравоохранению». Рост вывоза биоматериалов из России действительно происходит, но он связан в основном с медицинскими и генетическими исследованиями, говорит директор Института стволовых клеток человека Артур Исаев: «Многие лаборатории вывозят образцы, оформляя разрешение на вывоз в Росздравнадзоре как для научных исследований, но по факту проводят медицинские исследования». Спецслужбы действительно могут собирать биообразцы этнических групп — например, для идентификации личности преступников. «Когда произошел теракт в Домодедово и нужно было идентифицировать террориста, специалисты проанализировали остатки его биологического материала и в течение трех дней определили место происхождения этого человека, существенно сузив область поиска, и вскоре выяснили его личность», — говорит Исаев. Но идея тайного сбора биоматериала для подготовки боевых вирусов в рамках «наступательной военной программы» США не имеет смысла по следующим причинам. «Во-первых, если вы запрещаете вывозить биоматериал (который и так сейчас никто не вывозит, только для клинических испытаний), надо в таком случае прекратить вывозить носителей этого биоматериала, то есть самих людей, — говорит директор по развитию 3D Bioprinting Solutions Дмитрий Фадин. — А если вдруг вы хитрый сборщик биооружия из Америки, то можете просто поехать на Брайтон-Бич и найти там несколько десятков тысяч русских людей». Во-вторых, генетические данные разных народов мира — в том числе тех же американцев — находятся в свободном доступе и открыто публикуются в научных проектах. «Если бы американцы знали, что кто-то готовит биологическое оружие, то первым делом закрыли бы доступ к материалам своих граждан», — замечает Фадин. Наконец, различия в геноме разных рас и народов настолько малы, что создание вируса против отдельной национальной группы невозможно в принципе. Просто бизнес Конспирология и мракобесие редко существуют сами по себе — как правило, они гармонично сливаются с чьими-то финансовыми интересами. На этой комбинации в России построена большая часть проектов по импортозамещению, которые, впрочем, до сегодняшнего дня практически не касались такой чувствительной сферы, как медицина. Многие обратили внимание на тот факт, что Онищенко обвинил в утечке биоданных конкретную компанию — лидера рынка «Инвитро». Компания в ответ заявила, что рассматривает это как своеобразное «проявление конкурентной борьбы»: «У одной государственной структуры есть своя собственная сеть частных лабораторий». Речь идет о сети клиник лабораторной диагностики CMD, которая принадлежит Центральному НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Сам Онищенко ранее занимал должность главы Роспотребнадзора. Лабораторные клиники — достаточно большой сегмент медицинского бизнеса. В последние годы выручка крупнейших компаний рынка лабораторной диагностики росла в среднем на 20–45% в год, писал РБК. По данным компании BusinesStat, численность исследований, проведенных частными лабораториями в России, за 2016 год составила 75,9 млн. При этом большая часть населения, порядка 70%, все же предпочитает сдавать анализы бесплатно — в государственных медицинских учреждениях. При этом городские поликлиники и государственные медицинские учреждения активно сотрудничают с коммерческими лабораториями. Например, «Хеликс» выполняет анализы для более чем 150 государственных учреждений, а с «Инвитро» сотрудничает «целый ряд государственных учреждений». Обе компании подтвердили «Новой», что около 10% всех исследований проводится для государственных больниц и поликлиник. «Принимая во внимание тот факт, что компания («Инвитро». — Ред.) выполняет биологические исследования и имеет доступ к биологическим материалам сотрудников и членов семей Минобороны, МЧС, МВД и других силовых ведомств, то данный факт требует как минимум пристального внимания и расследования со стороны спецслужб страны», — пишет один из конспирологических интернет-ресурсов. Кроме того, хотя «Инвитро» основана российскими врачами и зарегистрирована в Москве, ее владельцем является кипрская компания, что дает формальные основания считать ее иностранной. Разумеется, все заказы должны перейти к «отечественному производителю» ради сохранности биоматериалов россиян. Регулирование вхолостую Артур Исаев считает, что российскому рынку лабораторных исследований нужны протекционистские меры: «Рынок генетических исследований активно растет и взрослеет, зарубежные лаборатории остро конкурируют с российскими лабораториями. Отсутствие регулирования дает существенные возможности для недобросовестной конкуренции зарубежных лабораторий с российскими компаниями». Речь идет о том, что иностранные лаборатории продают свои исследования через местных дистрибьюторов в России, не платят налоги в российский бюджет и не подпадают под контроль Росздравнадзора и Роспотребнадзора. Из этого следует, что защита персональных биоданных клиентов таких лабораторий зависит только от «доброй воли исследователей», утверждает Исаев. Однако в «Инвитро» говорят, что результаты анализов клиентов лаборатории хранятся до семи дней, после чего утилизируются, причем в лабораторном комплексе на территории страны. По словам гендиректора «Хеликс» Юрия Андрейчука, передача персональных данных о пациенте и его биоматериале третьему лицу исключена: «На нас предполагаемый закон не окажет существенного влияния, так как в «Хеликс» уже сейчас реализован высокий уровень автоматизации, а бизнес-процессы выстроены в соответствии со всеми требованиями российского законодательства». Кроме того, большая часть рынка занята де-факто российскими компаниями. «Иностранных лабораторий на российском рынке я практически не знаю, — говорит Дмитрий Фадин. — Для того чтобы получить лицензию на медицинскую деятельность, вы должны быть российским юридическим лицом. Поэтому, если мы говорим про ужесточение деятельности иностранных лабораторий, на устройство всего рынка это никак не повлияет». Биологические риски в России, безусловно, существуют, но попытки связать их с происками иностранных разведок выглядят очевидной натяжкой — деградацию бюджетной медицины и распространение эпидемии ВИЧ не так просто списать на деятельность ЦРУ. novayagazeta. *** Интересными подробностями обрастает историяс транспортировкой биоматериалов граждан России за пределы страны. Переполох поднял не кто-нибудь, а сам президент. Владимир Путин на президентском Совете заявил, что биологический материал россиян, собранный по разным этносам, вывозится на рубеж. Назывались даже конкретные заказчики – США, которые потом подтвердили, что проводили тендер на поставку 39 проб. «Цели две может быть для сбора биоматериалов генетических исследований. Первая — это изучение популяционной генетики. Вторая цель — более прикладная — это медицинская генетика. Ученые, врачи ищут определенные мутации, которые характерны для той или иной популяции», - прокомментировал ранее Валерий Ильинский, основатель, генеральный директор медико-генетического центра Genotek. Сенсационное заявление сделал представитель Мурманской таможни Альберт Дужак. Он сообщил, что в прошлом году партию биоматериалов задержали в Мурманской области при попытке вывести в Норвегию. Нарушитель – министерство здравоохранения Мурманской области. «Это была слюна. Достаточно много было проб — порядка 430. Эти пробы перемещались из РФ в Норвегию, при этом они не декларировались, и на эти товары не предоставлялись разрешительные документы», - сказал Дужак. Это что же получается, «предатели» сидят в кабинетах власти и безнаказанно раздают «уникальный генетический код» россиян всем, кому только заблагорассудится? В областном Минздраве пояснили, что ещё в 2013 году была достигнута договорённость о сотрудничестве с Норвежским институтом общественного здравоохранения. Стороны должны были изучить случаи дорожного травматизма, связанного с употреблением алкоголя и психоактивных веществ на территории Мурманской области и губернии Финнмарк. В рамках совместной работы над проектом предполагалось проведение научного исследования по сбору и анализу биологических материалов с целью определения рисков. В последующем планировалось проведение профилактической работы по сокращению случаев дорожного травматизма. Как именно данные о слюне пьяных водителей позволили бы снизить количество пострадавших в ДТП, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, не сообщается, но соответствующий протокол о намерениях был подписан и согласован в представительстве МИДа в Мурманске. А соглашение о научном сотрудничестве в данной области получило одобрение Комитета по этике Северного государственного медицинского университета, расположенного в Архангельске. «В ходе подготовки к реализации проекта выяснились существенные различия в методах исследования биологических материалов. В связи с отсутствием в регионе необходимого оборудования для выполнения исследования, были направлены обращения в уполномоченные органы за разъяснениями порядка транспортировки биологического материала через границу с целью проведения анализа на базе НИОЗ. Разъяснения были получены», - сообщил «Би-порту» первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Роман Москвин. Чиновник отмечает, что все мероприятия в рамках данного проекта, реализуемые в период 2013-2016 годы, носили публичный характер. О ходе проекта были проинформированы и правительство Мурманской области, и МИД, и таможенная служба и даже ФСБ. Скупые публикации без уточнения деталей появлялись и в средствах массовой информации. При каких обстоятельствах слюна россиян была задержана, не сообщается. Представителей ведомства, ответственного за здоровье северян, оштрафовали по решению суда. По данным анонимных источников – на 50 тысяч рублей. Роман Москвин отказался уточнить, кто именно и сколько всего работников подверглись наказанию. «Согласно Соглашению в случае невозможности транспортировки биологического материала из Мурманска в Королевство Норвегия, НИОЗ обязуется организовать проведение исследования собранного материала в Российской Федерации», - добавил Москвин. По его словам, сейчас собранный биологический материал хранится в подведомственных министерству здравоохранения Мурманской области учреждениях. В настоящий момент ведутся переговоры с Московским научно-практическим центром наркологии Департамента здравоохранения города Москвы о проведении анализа собранного материала и завершении исследования. b-port.com . *** Ранее Путин, выступая на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, заявил, по данным RT, что в ближайшем будущем реально генетическое программирование человека по заданным характеристикам, что может оказаться страшнее ядерной бомбы. — Можно практически представить, что человек может создавать человека с заданными характеристиками. Это может быть гениальный математик, это может быть гениальный музыкант, но может быть и военный — человек, который может воевать без страха, и без чувства сострадания, и сожаления, и без боли, — отметил президент, выступая на фестивале. Сколько ни пытались ученые убедить нас в том, что генно-модифицированные продукты не наносят никакого вреда человеку, а изобретение генетического оружия невозможно, ничего не помогает. Есть другие ученые, которые говорят, что если есть задача изобрести генетическое оружие, то наличествует шанстого, что она может быть выполнена. Как нож в масло, мир снова вошел в эпоху горячих и холодных войн. Причин для взаимной ненависти между государствами предостаточно: конкуренция за рынки сбыта и ресурсы, рост населения планеты, климатические и экологические изменения, историческая неприязнь, культурные и политические разногласия. Черно-белая картинка начинает доминировать в новостной повестке, негативно влияя на психическое здоровье людей. Есть такая точка зрения, что государствами управляют здравые и прагматичные люди, которые тонко чувствуют, когда давление в котле начинает расти и наступает время стравливать лишний пар. Под лишним паром имеется в виду недовольство граждан внутренней политикой собственных правительств. И в этом смысле нечего, мол, беспокоиться: воинственная внешняя риторика — это такой спектакль для решения внутренних проблем. Раз уж в США мы теперь самые плохие парни, то и они для нас законно становятся таким же пугалом. Ничего хорошего мы от них теперь не ждем. Искоса и с опаской смотрим на сбор нашего биоматериала Пентагоном. Ну, точно — хотят сделать так, чтобы у нас зубы выпадали к 30 годам. Легко представляю, как наши горячие головы предлагают: «А давайте разработаем такую гадость, чтобы у их женщин борода росла уже с 15 лет». Ну да, ну да! И тут же опустить железный занавес. Заодно и проблема офшоров будет наконец решена. Одним выстрелом — двух зайцев, как говорится. gorodn.ru .