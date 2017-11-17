Жулики со времён Крымнаша сильно переменились. ПИРАМИДЫ НЕ БОЯТСЯ НИКОГО. УТОЧНЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО Не перестаю удивляться многообразию окружающего безумия. Александр Константинович Бривкальн явно поспешил сдаваться в дурку. Я вам уже докладывал о том, что фигурант уголовного дела по мошенническому отжатию квартир у клиентов микрофинансовых контор гр. Степанов накатал на меня заяву в милиполицию, а мозговой центр всех этих «финкомов» и «залоговых домов» ещё и в арбитражный суд пожаловался: мы-де своими рассказами обваливаем ему прибыль. Ваш покорный слуга пока не видел материалов доследственной проверки самого г-на Лейбовича, а в отношении двух красавцев, удачно просидевших в его офисе несколько лет, могу дать справку. Сейчас в городском суде слушается уголовное дело по двум, без малого, десяткам эпизодов отжатия жилплощади. Следующее заседание назначено на пятое декабря. Поэтому когда выяснилось, что меня разыскивает очередной участковый, я резонно предположил, что следующая заява должна быть от г-на Пургина, - и обломался. С требованием наказать «Уран-Батор» за клевету вышел в свет совершенно другой человек, и по ещё более давнему поводу. Девятого декабря прошлого года мы разместили в разделе писем следующий крик души (вопроизводится с сокращениями): «В газете «Город и горожане» от октября 2016 года и Сегодняшней газете я вычитала объявление, что требуется бухгалтер на первичку с заработной платой в 23000 рублей и записью на собеседование по телефону: 8-923-354-94-14. Меня пригласили пройти собеседование по адресу: Ленинградский проспект, дом. 71, офис расположен на третьем этаже. По телефону сказали, что в городе открывается филиал ООО «ЭЛИТСПЕКТ», директором которого является САМОШКИН АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ. Молодой человек ответивший мне на телефонный звонок записал меня на собеседование именно к Самошкину А.Г. Я звонила в четверг, а записали меня на собеседование в пятницу на 11.00. Когда я пришла по указанному адресу и поднялась на третий этаж, то увидела, что на двери указанного офиса фирмы нет никаких реквизитов и объявлений (просто дверь с домофоном). Когда я вошла вовнутрь помещения, то ко мне подошел молодой человек и спросил, что я хочу? Я сказала, что пришла на собеседование к Самошкину по трудоустройству. Меня пригласили в кабинет, где находились еще около 15 человек и дали заполнить бланк анкеты, где я указала все свои персональные данные. Другие люди также заполняли анкеты, и их потом приглашали какие-то специалисты компании на собеседования в другой кабинет. После чего молодой человек пригласил меня на собеседование, которое со мной проводил Самошкин. Самошкин рассказал, что является директором ООО «ЭЛИТСПЕКТ» и что в Железногорске они открывают филиал фирмы и им надо набрать 40 человек. Их фирма представляет собой международную транснациональную научно–производственную компанию «TIENS GROUP COMPANY», которая расположена в городе Тяньцзинь КНР. Вместе со мной на собеседования пришли много моих знакомых, которые были соискателями работы на такие должности как: маляр-штукатур – 35000 рублей, оператор на телефон – 32000 рублей, педагог- 28000 рублей, помощник руководителя – 48000 рублей, заместитель руководителя – 50000 рублей, начальник службы безопасности – 50000 рублей, менеджер отдела трудоустройства – 48000 рублей, и.т.д. Самошкин сказал, что я его лично устраиваю, но он посоветуется с руководством в Красноярске. В этот же день мне позвонил Самошкин и сказал, что меня берут на работу и что нужно подойти в офис к 11 часам в понедельник и взять с собой тетрадь. С нами начали проводить занятия различные специалисты компании в течении трех дней. Они рассказывали, что она производит и продает более 1000 наименований товаров по всему миру и что они сами являются специалистами с различными рангами. В конце третьего дня занятий нас осталось около 35 человек, а в первый день было более 50 человек. Во время занятий Самошкин лично отбирал телефоны и не разрешал ими пользоваться. Как я потом поняла, он боялся, что его смогут записать на видео или диктофон. В компании существует внутренняя валюта и выражается она в латах. Один лат – это 68 условных единиц. Чтобы начать работу в компании каждый из нас должен был им принести 300 их латов – это 20400 рублей и после этого они нам давали право давать такие же объявления и собирать деньги с граждан. Тут я конечно поняла, что это просто мошенники – финансовая пирамида. Если бы я привела к ним 4 человек, и они бы заплатили по 20400 рублей, то с этих денег я бы получила 10000 рублей, если бы привела 10 человек, то получила бы уже 30000 рублей, а все остальные деньги делились между специалистами, которые имеют звездность выше. После этого мы группой лиц написали сообщение в УМВД по г. Железногорску на имя полковника МВД Кеуша Михаила Михайловича, но никто этими мошенниками не занимается. Как позже я узнала, САМОШКИН служил в ГУВД по Красноярскому краю в должности заместителя начальника ОБЭП и что был уволен* за коррупцию в 2013 году. В настоящее время деятельность этой преступной группировки на территории города Железногорска продолжается. Также нам стало известно, что у Самошкина есть такие же филиалы в Красноярске, Сосновоборске, Канске, Ачинске, Норильске. Также Самошкиным основано кадровое агентство, через которое он занимается мошеннической деятельностью. В газете «Город и горожане» г. Железногорск вышло несколько статей по данному поводу, но местная полиция никак не реагирует». *** Сами понимаете: по поводу «китайской компании», активно окучивающей россиян буквально по всей стране, написано в интернетах столько, что не заинтересоваться таким письмом мы не могли. Тем более, что пятиминутный поиск выдал человека по фамилии «Самошкин» в полковничьем мундире, плюс три, как минимум, арбиражных дела по банковским искам и прочий информационно-суповой набор, отчётливо характеризующий клиента. К слову сказать, сам он себя называет сегодня москвичом, несмотря на былые связи с норильским никелем, а в Железногорске у нас с ним обнаружилось аж двое общих знакомых во «Вконтактике», как ни странно. Дабы больше к «китайцам» не возвращаться, вот вам цитата с портала orabote.top , где аккумулируются жалобы на нерадивых работодателей и явных мошенников: - Вопреки всем обещаниям, это фирма занимается продажей БАДов из Китая. Работа по принципу сетевого маркетинга. Вам предлагают сначала посетить 4-дневные курсы, на которых "промоют" мозги по поводу карьерного роста, покажут яркую презентацию вручения автомобилей, яхт, самолетов лучшим сотрудникам непосредственно в Китае и из рук президента холдинга. Затем вас попросят выложить н-ную сумму (в размере 12-15 т.р.) за эти БАДы для вашего же якобы продвижения по карьерной лестнице и т.д. РАЗВОД, в общем! - Хочу добавить для информации, предложили должность по резюме, но попросили прийти на знакомство с полным пакетом документов, паспорт, диплом, трудовая... наводит на мысли всякие, в наше время полное обмана. Адрес все тот же, на Профсоюзов 3 стр.2 оф.410, появился новый рекрут Самошкин Александр Геннадьевич, т. 923-354-9419. да, и организацию назвал Тиенс... Дальше идём. Насчёт нескольких статей в «ГиГ» не поручусь, но одна заметка про хедхантеров из «Элит Спектра», как минимум, там в сентябре 2016 года точно появилась. За исключением фамилии организатора пирамиды фактура полностью соответствовала изложенному в письме. Только в финале говорилось: «Мы позвонили в полицию и спросили, знают ли в УМВД о том, что происходит на Ленинградском, 71. «Никаких заявлений по данному поводу от граждан не поступало, - ответили в полиции, но пообещали заняться проверкой информации». Неудивительно, что три месяца тщетно прождавши реакции с Северной, люди двинулись с жалобами дальше. Так вовремя заблокированный кремлежуликами портал linkedin.com любезно подсказывает: гр. Самошкин после службы заместителем начальника УЭБиПК ГУ МВД РФ по Красноярскому краю (январь 2013 года) превратился в коммерсанта по направлению «финансы, здоровье». Электронные базы данных отправляют нас по вопросу наведения справок о красноярских бизнесах Самошкина к ООО «Единый справочный центр «Работ» по Красноярскому краю», например. Зарегистрированная в 2013 году, фирма эта, вопреки названию, в качестве основного вида деятельности заявила «Торговлю розничной мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах». В феврале 2015 года столичный собственник арендованного Самошкиным помещения в «Комсомолле» потребовал через суд взыскать с него целую кучу долгов. А есть ещё т.н. Региональный сервисный центр, о котором безработные красноярцы тоже много хорошего говорят . Экономика там просто запредельная: Короче, очень это мы удачно пальцем ткнули. Крайне разносторонний клиент попался, очень интересно будет по нему поработать. Бывшие борцы с коррупцией — они такие душки, как правило, и столькому научились от подследственных! Персонально г-н Самошкин, например, вступал в 2017 год абсолютно счастливым, как вы видели выше, и никакая грусть-печаль об испорченном интернет-имидже его не угнетала. Прозрение пришло позже, видимо. Или подсказал кто? . * Единственный пункт, который не обнаруживается в открытом доступе всемирной сети.