 

Уран-Батор
Сайт Эдуарда Безобразова

Железногорск
Главная arrow Публикации arrow Страна и Мир arrow Как хорошо быть генералом  
Friday, 17 November 2017
Меню
Главная
Антологии
Публикации
Город за неделю
Загадки нашего городка
Форум Железногорска
Веб-камеры города
Смотреть новости
Объявления
Фотографии
Я Вижу
Файлы
Сайт
Сайты Железногорска
Город Железногорск
Опрос
Сухой закон это:
спасение страны
несусветная глупость
имитация деятельности



результаты

Комментарии
RSS
Архив
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930     

Подпишитесь на обновления сайта!



Twitter Уранбатора




Google
Поиск по сайту

Как хорошо быть генералом Печатать E-mail
Thursday, 16 November 2017

Редкое счастье обрушилось на семью начальника ГУВД Москвы.

Генеральный клан

Как члены семьи бывшего начальника московской полиции стали долларовыми миллионерами за время его службы.

В истории стремительного обогащения семьи генерал-полковника Владимира Пронина, бывшего начальника ГУВД Москвы, с одной стороны, нет ничего необычного. Российский инвестиционный климат последние 20 лет особенно благоприятен прежде всего для жен, детей, а порой даже водителей высокопоставленных чиновников и силовиков. Поэтому стоит ли удивляться тому, что родственники генерала Пронина, в то время как он руководил ГУВД Москвы, стали долларовыми миллионерами и обладателями десятков компаний и объектов недвижимости не только в России, но и в Европе.

Это — дело привычное. Но в истории «бизнес-успеха» семьи Прониных есть особенность, которая делает ее по-своему уникальной. Это — свидетель, член семьи, изнутри наблюдавший за «первоначальным накоплением капитала». И сегодня этот свидетель готов рассказать о том, как возбуждались и закрывались уголовные дела, как на водителей оформлялись семейные богатства и за какие услуги родственники генерала получали доли в бизнесе и квартиры за сотни миллионов рублей в Москве.

***

Генерал-полковник Владимир Пронин родом из Курской области, где в 1971 году поступил на службу в милицию. В органах внутренних дел родной области Пронин проработал больше 25 лет, пока в 1997 году его не назначили руководителем УВД Юго-Восточного округа Москвы. А спустя четыре года, в 2001-м, Пронин возглавил ГУВД Москвы, которым руководил до 2009 года, когда был вынужден уволиться в связи с тем, что начальник ОВД «Царицыно» Денис Евсюков убил двух и ранил семь человек в московском супермаркете.

Вместе с генералом из Курска в столицу переехала и его семья — жена и двое сыновей: старший — Валерий, младший — Александр. В 2002 году Александр Пронин познакомился в Москве, на модном показе Валентина Юдашкина, со своей землячкой, 17-летней студенткой Екатериной. А уже в 2003-м они сыграли свадьбу. Супруги прожили вместе 5 лет и развелись незадолго до отставки генерала с поста руководителя ГУВД Москвы. И вот уже несколько лет Екатерина судится со своим бывшим мужем за право видеться с дочкой. Из-за этих многочисленных судебных процессов и стали всплывать подробности бизнеса семьи Прониных.

В этой истории мы сознательно опустим все семейные детали конфликта и сконцентрируемся только на фактах, представляющих общественную важность, и которые мы смогли верифицировать с помощью независимых источников.

Убийство в палате

«Был у нас друг семьи Сергей Переверзев, — рассказывает Екатерина, бывшая жена Пронина-младшего. — Я его запомнила еще с нашей свадьбы, где он был дорогим гостем. Он прежде всего дружил с генералом. Переверзев владел мебельным бизнесом, группой компаний «Диском», зданием завода «Москвич» на Волгоградском проспекте. Он был тоже из Курска. Почти все члены семьи Прониных работали у него в компании «Диском». Валерий, старший сын генерала, — по образованию медик; Лариса, жена Валерия, — фармацевт. А тут вдруг все бизнесменами стали! Александр, мой бывший муж, тоже в «Дискоме» работал».

Сергей Переверзев был президентом ассоциации «Мебельный бизнес» и одним из крупнейших импортеров мебели в Россию, а кроме того, хорошим знакомым тогдашних руководителей Государственного таможенного комитета (ГТК). В то время Россию сотрясали скандалы по поводу контрабанды мебели, а за контроль над потоками серого импорта велись постоянные войны с участием криминала и спецслужб. В мае 2003 года Переверзев был застрелен киллером в больничной палате в госпитале им. Бурденко, где он восстанавливался после автомобильной аварии.

«Это была страшная ночь. В день, когда это произошло, Саша и Валера были у Переверзева в госпитале. Потом они пришли к нам домой и обсуждали, что у него с кем-то произошел конфликт, что он никого не слушает, что они его предупреждали. А потом ночью Саше позвонил коллега из «Дискома» и сказал, что Переверзева застрелили в палате. Он собрался и уехал в ночь. На следующее утро он мимо окон квартиры, хоть она и была на 11-м этаже, не проходил, а проползал. Говорил, мы следующие, папы в Москве нет, мы следующие». Они опасались, что те, с кем конфликтовал Переверзев, либо убьют, либо посадят их», — вспоминает Екатерина.

Но, к счастью, вышло все иначе. Некоторые активы компаний, связанных с группой «Диском», перешли членам семьи Прониных — например, нежилые помещения центра «Мебель России» на Волгоградском проспекте в Москве. Сегодня эти объекты недвижимости принадлежат компаниям Валерия Пронина (старшего сына генерала) и его супруги Ларисы. Обстоятельства приобретения дополнительных помещений на Волгоградском чуть не стали предметом отдельного уголовного разбирательства. В 2005 году отдел по налоговым преступлениям (ОПНП) УВД ЦАО рассматривал материалы налоговой проверки в отношении компании «Реал-Трейд», которой владеет Лариса Пронина. Фирма Прониной, по мнению налоговиков, пыталась необоснованно возместить НДС из бюджета. И хотя в возбуждении уголовного дела было отказано, в ходе проверки выяснилось, что невестка начальника ГУВД Москвы получила 2 млн долларов наличными для приобретения и ремонта помещений от бизнесмена Сергея Стрижко.

«Семейный общак»

С середины 2000-х благосостояние Прониных, как вспоминает бывшая жена младшего сына генерала полиции, начало стремительно расти. Из скромного дома в Щербинке, который был записан на тещу бывшего начальника ГУВД Москвы, семья перебралась в три таунхауса на Рублевке. В одном доме жил сам генерал с супругой, а в двух соседних — его сыновья с женами.

Примерно тогда же на Екатерину начали оформлять первые крупные активы. (Хотя, как вспоминает бывшая невестка Пронина, разговоры о том, что ей, может быть, стоит оставить девичью фамилию, чтобы можно было регистрировать компании, не привлекая лишнего внимания, — начались еще до свадьбы.) К примеру, в 2005 году ей стало принадлежать 60% в компании «Крита», которая оказывала платные медицинские услуги сотрудникам милиции Москвы. После развода Екатерины и Александра «Крита» перешла к младшему сыну генерала. Но судя по решению Арбитражного суда Москвы, эта компания нанимала для оказания медицинских услуг «Медико-санитарную часть МВД России по городу Москве». И видимо, после того как Владимир Пронин покинул пост руководителя ГУВД Москвы, медицинский бизнес его младшего сына начал сворачиваться. Согласно решению арбитражного суда, с 2010 года «Крита» задолжала «Медико-санитарной части МВД России по Москве» почти 1 млн рублей за оказанные, но неоплаченные услуги. Судя по базе данных исполнительных производств, этот долг до сих пор не погашен.

На вопрос о том, понимала ли тогда бывшая невестка Пронина, что такой бизнес мог считаться сомнительным, она отвечает: «В 18 лет я мало что понимала. Я не знала, что такое дивиденды. Мне приносили документы — здесь нужно подписать, тут нужно подписать». По словам Екатерины, все решения в семье принимались за кухонным столом, в доме генерала Владимира Пронина. «Не было таких слов — «твой», «мой», — рассказывает она. — Все идет в «общак» — это любимое слово Владимира Васильевича».

На Екатерину Пронину были номинально оформлены и компании, которые занимались недвижимостью. К примеру, фирма «Инто-Вест» в 2008 году приобрела помещения на первом этаже дома № 15/16 на Никитском бульваре в Москве. Судя по реестру юрлиц России, сегодня по этому адресу зарегистрированы некоторые компании Александра Пронина, а раньше, по словам Екатерины, здесь находился участковый пункт милиции.

Судя по выпискам из Росреестра, ранее эти помещения действительно принадлежали городу Москве. Как правило, многие объекты полиции в столице принадлежат департаменту имущества, но при этом находятся в оперативном управлении у ГУВД Москвы. Относилось ли это к объекту на Никитском бульваре, «Новой» выяснить не удалось. Нам удалось найти другой объект недвижимости, который раньше использовался полицией. Сегодня эти помещения принадлежат компании Александра Пронина. В решении московского арбитража за июнь 2015-го говорится, что ставка по аренде этих помещений — 11 тыс. евро в месяц.

В июне 2009 года пятиэтажное здание площадью 1 621 кв. м по адресу Трифоновская, 26, перешло в собственность другой компании семейства Прониных — «Павлин Плаза». Согласно открытым данным, в этом здании ранее находилась 3-я рота отдельного батальона ДПС ГИБДД города Москвы СВАО.

Водитель — миллионер

После увольнения из органов внутренних дел Владимир Пронин стал советником тогдашнего первого заместителя мэра Москвы Владимира Ресина. Пронин курировал вопросы градостроительства в Москве. Эта тема была действительно хорошо известна генералу: к тому времени на его родственников и даже водителя семьи были оформлены квартиры во многих элитных жилых комплексах города. А у младшего сына Пронина были доли в проектах крупнейших девелоперов города.

В 2008 году некий Дмитрий Сосновский стал обладателем квартиры площадью более 100 кв. м и машино-места в одном из самых престижных районов Москвы, в Хамовниках, в комплексе «Дом над водой» (в 7-м Ростовском пер., д. 15). «Сосновский изначально работал грузчиком в «Дискоме» у Переверзева, — вспоминает Екатерина Пронина. — Там он познакомился с моим бывшим мужем и стал работать у нас в семье водителем. Он меня возил, Сашу. Он был обязан Саше, и поэтому со временем на него начали оформлять различные активы».

Грузчик и водитель владел квартирой стоимостью около 100 млн рублей недолго: спустя полтора года она была переоформлена на его шефа — Александра Пронина, младшего сына начальника ГУВД Москвы.

Тот же Дмитрий Сосновский был директором в компании «Альфа-Дизайн», принадлежавшей Александру Пронину. Этой компании принадлежало 30% бизнес-парка Solutions на ул. Кировоградской на юге Москвы. Другими 70% этого здания владели структуры строительной компании «Москапстрой». Ее бывший генеральный директор Леонид Моносов, по словам Екатерины, был хорошим знакомым их семьи в то время, когда Владимир Пронин руководил ГУВД Москвы. «Я часто слышала эту фамилию [Моносова] от мужа. То там какие-то проверки были, то он по каким-то вопросам к отцу обращался», — говорит бывшая жена Александра Пронина.

В 2013 году доля в бизнес-парке Solutions перешла компании «Альфа-Спутник». Ее владельцем позднее стал сам Пронин-старший: после увольнения из органов внутренних дел генерал полиции мог позволить себе жить жизнью легального бизнесмена. А в 2017 году эта доля была продана.

Председатель трех совхозов

В одном из немногочисленных интервью Владимир Пронин признался, что всегда мечтал быть председателем совхоза. И после увольнения из органов внутренних дел стал. Причем сразу трех. В 2011 году компания «Дейрра» присоединила к себе три совхоза: «Нива Плюс», «Любаж», «Хмелево». Владельцем этой компании был Владимир Пронин, а в 2015 году он продал ее группе «Мираторг».

По подсчетам «Новой», по данным Росреестра, генералу лично до сих пор принадлежит 972 га земли сельхозназначения в Курской области. Ранее часть этих земель принадлежала Екатерине Прониной, однако после развода она передала эти угодья — как и все остальные активы — обратно семье Прониных.

Кроме того, Владимир Пронин сегодня владеет «Курским конным заводом», который занимается разведением лошадей. «Владимир Васильевич говорил, что у него папа и дедушка разводили лошадей. Он пытался и нам внушить любовь к ним. Всем внукам подарил по лошади, а внучкам — по пони», — вспоминает Екатерина Пронина.

Граждане ЕС

Успешное развитие бизнеса в России позволило сыновьям Владимира Пронина начать вкладывать деньги в страны Европейского союза. Младший сын генерала, Александр Пронин, сегодня указан директором в нескольких строительных компаниях на Кипре. Например, он руководит A-C-A Athansiou Constructions & Developments Ltd, которая продает роскошные квартиры, дома и виллы на острове. В документах этой компании говорится, что Александр Пронин стал гражданином Кипра.

Старший брат Александра, Валерий, решил обосноваться в другой теплой европейской стране — Португалии. По данным португальского еженедельника Expresso, Валерий Пронин купил себе здесь вид на жительство более чем за 1 млн евро, а также квартиру стоимостью более 400 тыс. евро в туристическом и курортном городе Портимао на юге Португалии.

Ни Владимир, ни Александр Пронины не пожелали подробно обсуждать эту историю. «Екатерина нас обвиняет во всем. Такое впечатление, что я с ней разошелся, а не сын мой. Вы заметили, что она на меня все время клевещет, как будто я с ней жил. Хотя отношения были у нас, в общем, хорошие. А сейчас она мечется в агонии, проиграла все суды, начинает копаться», — сказал Владимир Пронин по телефону телеканалу «Дождь».

Генерал подробно остановился на эпизоде с переходом бывших объектов полиции в собственность компаний его сына. «Докладываю вам, что в мою бытность начальником ГУВД ни одно из этих зданий ГУВД не принадлежало. Это муниципальная собственность, а муниципальная собственность в Москве огромная. Пронины (и младший, и старший) такие же граждане, как и все. Он мог ее взять. Вы примеры злоупотребления ищете, я вам гарантирую, что у меня не найдете», — сказал Пронин.

Сын Владимира Пронина, Александр, с которым по телефону поговорила «Новая газета», считает, что его бывшая супруга развязала войну, чтобы получить с него деньги. «Моя бывшая жена очень хочет денег. И она получила их 8 лет назад по брачному контракту. Но ей оказалось мало, она их все потратила. А теперь хочет еще. Это сугубо семейный конфликт, и никакого отношения к тем вопросам, которые она вспоминает, он не имеет. Она на протяжении двух с половиной лет инициировала различные проверки. Писала и в прокуратуру, и президенту. Все это проверяли и во всем ей отказали. И в мою пользу были прияты 13 решений судов, что подтверждает мою правоту. Все здания, о которых вы упоминаете, реализовывались на аукционах. Продавцом выступал департамент имущества Москвы. Ваша информация искажена и не соответствует действительности. Я знаю, как происходило на самом деле, но вы же мне все равно не поверите».

Встречаться с «Новой газетой», чтобы подробно обсудить эту историю, Александр Пронин не захотел.

novayagazeta.

 
 
Рассказать про это друзьям в:

Добавить комментарий

Внимание!
Перед публикацией комментарий проходит проверку.
В комментарии к материалу разрешено выражать свое отношение к тексту или событию в пристойной форме. В случае появления ненормативной лексики, перерастания комментирования в оскорбления и т.д., комментарии будет удаляться.
Если вы заметили сообщение с нарушением, нажмите возле него на кнопку с зеленым гоблином.
Давайте не будем сами себе злобными Буртинами

Защитный код
Обновить

След. >
[Назад]
Реклама
Железногорская городская ритуальная служба





Ваша реклама на сайте
Мы поддерживаем
РОСЖКХ
ЗАСТАВЬ КОММУНАЛЬЩИКОВ РАБОТАТЬ!

История Железногорска
событий нет

по материалам библиотеки им.Горького
Телепрограмма
Телепрограмма операторов г. Железногорск
КАБЕЛЬНЫЕ
ЭФИРНЫЕ
Погода в Железногорске
Погодный информер meteo26.ru


подробно
Немного юмора
Сайт Эдуарда Безобразова
г Железногорск, Красноярский край
© Уран-Батор. При использовании материалов, ссылка на портал обязательна, уважайте чужой труд.

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Выделить