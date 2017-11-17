Это не совсем наш профиль, конечно, но дело есть дело. Вкус жизни Есть такие места, куда хорошо приходить. Придешь, а тебя встретят, приветят – будто ты родной. Где люди с открытой душой и добрым сердцем, и с порога понимаешь: ко мне здесь небезразличны. И тянет приходить сюда снова и снова. Одно из таких мест – Отделение социальной реабилитации пенсионеров и инвалидов МБУ «Комплексного центра социального обслуживания населения», расположенное на ул. Парковой, 20а. Сюда приходят люди, которым нужна особая поддержка. Люди, которым необходима помощь в максимальном восстановлении навыков, утраченных в силу возраста, болезни или травмы. Также люди, которым нужно создать, развить еще несформированные навыки. Здесь стараются помочь достичь оптимальный уровень деятельности инвалидов и пенсионеров, расширить рамки их независимости. Сделать жизнь ярче, радостнее, теплее. Уникальность Отделения в его комплексном подходе к решению проблем. Здесь не сосредотачиваются на чем-то одном, а предлагают разнообразные формы реабилитации и абилитации. Потребность быть здоровым Пять дней в неделю в спортивный зал отделения социальной реабилитации приходят желающие восстановить утраченные навыки. Их встречают инструкторы по адаптивной физкультуре, имеющие специальное образование. В зале есть тренажеры, спортивный инвентарь, настольный теннис. В соответствии с медицинскими показаниями обеспечивается посильная, дозированная нагрузка, к каждому человеку индивидуальный подход. Некоторые идут дальше и принимают участие в соревнованиях по адаптивному спорту. Так, например, в прошлом году сборная команда лиц с ограниченными возможностями здоровья успешно приняла участие в Спартакиаде Восточной зоны края среди инвалидов. В упорнейшей борьбе с семью командами районов края завоевали три первых места и одно второе в командных видах спорта, а также первое место и кубок за победу в общекомандном зачете. В отдельных случаях удается даже превзойти достижения здоровых людей. Среди посетителей отделения реабилитации есть чемпион Спартакиады инвалидов, участники Чемпионата России и Красноярского края по дартсу, чемпион по настольному теннису. С прошлого года появилась и новая форма активного отдыха инвалидов и пожилых людей – социальный туризм. Если раньше многие из них просто сидели дома, не помышляя в одиночку куда-либо поехать и боясь потеряться, то теперь появилась возможность посетить красивейшие места нашего края, посмотреть достопримечательности и природу заповедника «Столбы». Такой популярный нынче вид физической активности, как скандинавская ходьба с палками, тоже получил свое распространение среди посетителей Центра. Группа, осваивающая данную технику, принимала участие в городском мероприятии по скандинавской ходьбе и регулярно продолжает свои занятия на свежем воздухе. Праздник жизнелюбия Многие думают, что реабилитация – это только физическое восстановление, и зацикливаются на этом, с трудом принимая жизнь, в которой нет полного здоровья. Но можно жить иначе - с удовольствием и на радость окружающим, занимаясь интересными, любимыми занятиями. Танцы и хор – это такие волшебные способы социализации, при которых человек выздоравливает эмоционально, а это в свою очередь серьезно влияет и на физическое состояние. Нередко, зайдя в Отделение, можно услышать задорные частушки, песни, от которых улыбка непроизвольно ползет до ушей, и расцветают все. Или, наоборот, лирические композиции, переливы нежных голосов, согревающие душу. А потом – выступления, аплодисменты, гастроли. - Помимо хорового коллектива инвалидов и пенсионеров у нас есть еще индивидуальные занятия для разработки голосовых связок, постановки правильного дыхания, коррекции нарушений после инсульта, - педагог по вокалу стремится развить способности каждого желающего. Под ее чутким руководством создается новый вокальный коллектив «Семеюшка», в постановках которого будут участвовать бок о бок представители разных поколений: от детворы до бабушек-дедушек. Туда можно ходить всей семьей. В свою очередь опытный педагог по танцам ставит для танцевального коллектива такие номера, глядя на которые понимаешь: человек танцует душой! Физические ограничения уже не так важны. Кроме слабо работающих частей тела, есть еще много того, чем можно танцевать. Нагрузка получается самая настоящая, как и на физкультуре, только с творчеством. Есть даже занятия для инвалидов, передвигающихся на колясках. Это инклюзивный танец, где человек с ограниченными возможностями выступает в паре с танцором. Такие занятия дарят громадную поддержку, веру в себя и понимание, что все мы хоть и разные, но равные. Есть в Отделении реабилитации и свой театр моды «Бархатный возраст», который объединяет людей разных возрастов, в том числе и пожилых. Каждый год в театре готовится новая коллекция. Например, в этом году во время Декады инвалидов будет представлена коллекция «Времена года». Костюмы участники шьют себе сами. Сообща разрабатывают модели, потом кроят. Если возникают сложности, обращаются друг к другу за помощью. Когда номер готов, демонстрируют на различных мероприятиях. Во время дефиле с элементами танца участницы не просто представляют костюм, а обыгрывают наряды, с помощью движений и пластики передают идею, которую несет в себе образ. Интернет для бабушек Очень востребованным среди пенсионеров и инвалидов оказался компьютерный класс. Инструктор по компьютерной грамотности гордится своими учениками. Они не просто осваивают разные современные гаджеты – компьютер, ноутбук, планшет, сенсорный телефон, но и участвуют в соревнованиях. Одна из выпускниц стала призером в краевом чемпионате по компьютерному многоборью, где состязались более полусотни участников из 19 районов края. Еще две ученицы приняли участие во всероссийском конкурсе «Спасибо интернету – 2017», писали эссе о том, какую роль в их жизни играет интернет. К сожалению, не у всех пенсионеров и инвалидов есть доступ к интернету дома. А если и есть, то не всем удается самостоятельно разобраться, как им пользоваться. Между тем, всемирная паутина открывает большие возможности. В компьютерном классе желающим помогут разобраться, как через интернет заплатить за услуги ЖКХ, как по видеосвязи общаться в скайпе с друзьями и родней, научат пользоваться социальными сетями, узнавать прогноз погоды и фильтровать новости, а также находить фильмы и видеоролики на интересующие темы, например, мастер-классы по рукоделию, рецепты и практические советы. Родителям школьников объяснят, как взаимодействовать со школой через электронный дневник учащегося. Сам себе мастер и Котик-Мурлотик Уже много лет кружок шитья мягкой игрушки «Котик-Мурлотик» собирает молодых инвалидов, чьей фантазией создаются милые и, порой, забавные зверушки и поделки. И пусть не всегда они похожи на магазинные, но зато сколько в них вложено души. Множество интересных бесед за работой, уютные чаепития – все это создает неповторимый микроклимат и дает возможность реализовать творческий потенциал. В Центре регулярно проходят мастер-классы по поделками, а недавно появился новый кружок – «Сам себе мастер». На занятиях научат творить в различных техниках из самого разнообразного материала и помогут стать настоящими рукодельницами, декорировать предметы интерьера у себя дома, украсить мебель и одежду. Изонить, квиллинг, скрапбукинг, мокрое валяние, декупаж, оригами – отличное хобби, которое приносит удовольствие. В летне-осенний период на территории Отделения реабилитации можно увидеть привычную садово-огородную картину: посадка, прополка, полив. Желающим, у кого нет возможности заниматься большим огородом, выделяется грядка, где они могут посадить овощи, самостоятельно ухаживать за ними, а урожаем распорядиться по своему усмотрению. Здесь вас ждут! В Отделении социальной реабилитации пенсионеров и инвалидов много разнообразных направлений деятельности, но всех их объединяет искренняя заинтересованность сотрудников в каждом приходящем человеке. Подробнее о предоставляемых социальных услугах вы можете узнать по телефону: 74-57-26. - Мы стараемся каждому подобрать занятие по душе, найти подходящий вид деятельности для самореализации, - заведующая Светлана Зернова вникает во все дела вверенного ей отделения. Вместе с другими специалистами центра она и выслушает, и ободрит, постарается поддержать. – Мы предлагаем всевозможные занятия, интересные встречи, общения. Раз в месяц проходит у нас Школа здоровья, где приглашенные врачи отвечают на наболевшие вопросы. Проводятся тренинги «Эликсир молодости» и другие. Есть у нас и психологический клуб, его ведет квалифицированный психолог. Он же занимается индивидуальным психологическим консультированием. В его кабинете обустроена специальная сенсорная комната, оборудованная современными средствами релаксации, включая массажное кресло и водяной матрас, с применением аудио- и видеопрограмм. Есть у нас и читательский клуб, где в непринужденной атмосфере обсуждают заранее прочитанную книгу, дискутируют по возникающим вопросам, глубже вникают в произведение и в себя. Наша задача – помочь людям пожилого возраста и инвалидам как можно успешнее социализироваться, устроить свою жизнь, разнообразить умения и связи. Почти у всех наших платных услуг есть бесплатная альтернатива, все групповые занятия бесплатны. Приходите к нам, и мы поможем вам реализовать свой потенциал и почувствовать вкус жизни. «СГ-26».