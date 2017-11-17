Россия ведёт себя не как крутой пацан, а как дешёвая сявка. Вся надежда на бросок Путина через бедро Похоже, сборную России могут отстранить от участия в зимней Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Решение об этом должен принять Международный олимпийский комитет (МОК) 5 декабря. Обстоятельством, негативно влияющим позицию МОК, стал отказ Всемирного антидопингового агентства (WADA) восстановить в правах российское антидопинговое агентство РУСАДА. Это выяснилось на заседании совета учредителей WADA, которое прошло в четверг утром в Сеуле. По информации ТАСС, в ходе заседания глава WADA Крейг Риди обратился к участникам совета учредителей с вопросом, есть ли у них сомнения по поводу сохранения ныне действующего статуса РУСАДА. Поскольку никто такие сомнения не высказал, Риди объявил о продлении статуса несоответствия РУСАДА критериям WADA. Претензии WADA сформулировал глава комитета соответствия Джонатан Тейлор. Главная — отказ России признать доклад канадского юриста Ричарда Макларена. Из-за этого, заявил Тейлор, невозможно гарантировать, что Россия не допустит нарушений в антидопинговом надзоре в будущем. Еще одна претензия — отказ предоставить доступ к допинг-пробам, опечатанным Следственным комитетом РФ. И, наконец, последняя — проблема доступа допинг-офицеров в закрытые города. В России считают полное признание доклада Макларена неприемлемым, так как в принципе отрицают причастность государства — Минспорта и ФСБ к допинговым манипуляциям. Предоставить доступ к опечатанным допинг-пробам до окончания расследования СК также невозможно. WADA — общественная организация, а ни одна правовая система не станет раскрывать тайну следствия. А вот доступ в закрытые города проблемой не является. Этот вопрос находится на стадии решения. Таким образом, вторая и третья претензии WADA однажды могут быть сняты. А вот первое и основное требование о признании доклада Макларена выглядит невыполнимым даже с течением времени. И это при том, что подозрения в употреблении допинга против 95 из 96 российских спортсменов, упомянутых в докладе, WADA уже сняла. Доклад оказался бездоказательным. То есть, от России требуют не столько признания фактов, сколько ясного жеста подчинения WADA. А значит, вопрос из околоспортивного становится чисто политическим. Именно о политическом характере антидопингового скандала заявил на днях президент России Владимир Путин. «Олимпиада должна начаться в феврале, а выборы у нас когда президентские? В марте. Очень большие подозрения, что это все (допинговые скандалы) делается для того, чтобы создать необходимую для кого-то обстановку недовольства любителей спорта, спортсменов тем, что якобы государство было причастно к нарушениям, и за это оно отвечает», — сказал Путин во время своей поездки в Челябинск. Если это так, то своеобразный «каминг-аут» президента, когда в марте 2017 года он признал провал отечественной системы антидопингового контроля, убедил противников России в эффективности такого рода атак. Тот факт, что Путин в своем признании опроверг существование в России государственной системы допинга вторичен, так как вопрос уже вышел со спортивного на политический уровень. Резкие заявления, которые делают сейчас российские спортивные чиновники, от главы ОКР Жукова до вице-премьера Мутко, уже никак не влияют на ситуацию. Теперь судьба российской сборной и честь страны находится в руках МОК. Его глава Томас Бах после известия о решении WADA высказался двусмысленно. «Думаю, всем бы хотелось, чтобы РУСАДА работало в полную силу, чтобы российских спортсменов можно было проверять. Но наказание за прежние нарушения должно последовать». Каким может быть это «наказание» — вопрос открытый. Диапазон санкций МОК: от полного отстранения сборной до поражения в правах — лишения возможности выступать под флагом и под гимн своей страны. В последнем случае Россию ждет, пожалуй, еще большее унижение, чем при полном отстранении сборной. По мнению спортивного эксперта, экс-члена президиума Федерации легкой атлетики России Алексея Кустова, проблема с допингом в стране была запущена по вине спортивных чиновников и лишь затем ей воспользовались политики. — Сегодняшнее решение WADA было читаемым. Конечно, выводы доклада Макларена о господдержке допинга в России — это абсурд. Претензия WADA по закрытым городам возникла сравнительно недавно. Но это можно понять, это связано с секретами государства. Хотя некоторые спортсмены действительно там прячутся. То есть одно цепляется за другое. Но основная же вина за все ложится на спортивных чиновников. «СП» — В чем именно их вина? — Вот, например, создали антидопинговую комиссию при Олимпийском комитете России, возглавляемую Виталием Смирновым, бывшим президентом ОКР и первым заместителем президента МОК. Хочу напомнить, что в нулевых годах его обвинялив коррупции… Перед Олимпиадой в Рио в состав этой комиссии вошли разные люди, в том числе странные фигуры. Какое, например, отношение к антидопингу имеет Константин Эрнст? Неудивительно, что эффективной работы этой комиссии не видно. У бывшего президента Федерации легкой атлетики Валентина Балахничева на счетах во Франции было арестовано 1,8 млн евро. Он что, заработал их? Именно он и Виктор Чёгин — тренер по ходьбе, стояли у истоков допингового скандала. С ходьбы же началась безнаказанность этой ситуации. А Мутко, бывший министр спорта, эту систему полировал. Надо было вовремя освободить от должностей такого рода людей и, может быть, мы сняли бы нынешнее давление. Но именно Мутко оставил это тогда без движения. Теперь же мы имеем такие серьезные, в том числе и политические, последствия. «СП»: — Но разве политики здесь нет? — Началось все не с политики, а с бытовухи. Наши спортивные функционеры зарабатывали реальные бабки. Одна из спортсменок отстегнула 350 тысяч евро, чтобы участвовать в Олимпиаде в Лондоне. Она потом не участвовала, но ей вернули только 200 тысяч. Чтобы было понятно, Ламин Диак, бывший президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций, некоторое время сидел за коррупционный сговор в тюрьме (его обвиняли во взятке, полученной от российской ВФЛА — авт.). Надо было еще два года назад зачистить всю нашу федерацию, трактором пройти, чтобы вообще не было оснований для обвинений. То есть, началось все с реальных нарушений, а потом этим воспользовались в политических целях. Конечно, это трагедия для спортсменов. Особенно трагична история с нашими паралимпийцами. Им и так тяжело, а тут их еще лишили последнего куска хлеба. Стали бы они чемпионами, у них были бы премиальные и пожизненная пенсия. Теперь этого не будет. «СП»: — Есть шанс, что их и обычных спортсменов допустят выступать под нейтральным флагом, но вряд ли они сами согласятся. Это ведь позор… — Вот вам пример из легкой атлетики. В разговоре с представителем Минобороны я спросил, как можно давать очередные звания спортсменам, выступающим под белым, нейтральным флагом? Речь шла о Сергее Шубенкове и Марии Ласицкене. Они летали в Сочи, где им вручили погоны старших лейтенантов. Так, он ответил, что это правильно. А как же патриотизм? Они же офицеры! «СП»: — Теперь уже и Владимир Путин озаботился этой проблемой. Заявил, что это все привязано к нашим президентским выборам… — Наверху, видимо, понимают проблему. Мне известно, что накануне Олимпиады в Рио дважды собирался Совбез РФ. Что касается настоящего момента, то ситуация сложная. На одной чаше весов судьбы спортсменов, а на другой - государство. Решение здесь должен принимать президент. Член политсовета партии «Родина» Федор Бирюков видит в проблемах с допуском россиян на Олимпиаду в первую очередь политический фактор. — Вся эта антидопинговая история, направленная против России, изначально была политической. И вообще, спорт всегда был политизирован. В древности останавливались войны, в XX веке Олимпиады стали символами могущества тех или иных держав, страны бросали друг другу вызов, игнорируя Олимпиады. В мирное время спорт — это способ показать успехи нации, успехи системы. Сегодня, когда Россию выдавливают с мировой арены по политическим причинам, именно эта спортивная карта разыгрывается очень активно и самым абсурдным образом. Кстати, тут бесполезно спорить о деталях, так как профессиональный спорт, если говорить откровенно, изначально нечестен. Дело не только в допинге, но и в определенной модификации человеческого тела для достижения максимальных результатов, договорных матчах, скандалах с судьями и т. п. Это все достаточно нечестно. То есть это не сфера для чистоплюев и высокоморальных людей. «СП»: — И что же делать? — Со временем было бы правильно освободить спорт от излишних условностей. Пускай они соревнуются, как могут. Но поскольку в спорте большая политическая составляющая, чиновники от этого, конечно, не откажутся. Нынешняя антидопинговая история отлично показывает, как можно через спортсменов давить на политическое руководство страны. Ведь спортсмены — не политики. Почти все они достаточно космополитичны, им важно достигать собственных результатов. Любое эмбарго в их отношении — это удар по самолюбию. Поэтому Запад выбрал грамотную стратегию давления на Россию через спорт. «СП»: — Сможет ли Путин добиться участия нашей сборной в Олимпиаде? — Если Путин им займется, то рано или поздно этот вопрос решится. Другое дело, насколько нам нужно сейчас переживать на эту тему. Я сомневаюсь, что это так уж важно. Пусть атакующие Россию люди исчерпают чашу своей лжи. И тогда на дне останется эссенция русофобии, которая будет всем видна. Поэтому я бы не советовал президенту слишком активно заниматься темой Олимпиады. Это все-таки фоновая вещь. У нас есть более важные задачи: внешнеполитические, экономические. А олимпийская история разрешится однажды сама, поскольку глобальный мир не может постоянно находиться в воронке конфронтации ведущих держав. Думаю, и на Западе однажды обуздают своих «ястребов», в том числе и в спорте. svpressa. *** Международное антидопинговое агентство (WADA) сделало все от него зависящее, чтобы реабилитировать российских „коллег". Изучая выполнение „дорожной карты", которой должны были следовать российские власти, воссоздавая RUSADA (Российское антидопинговое агентство), эксперты из WADA на многое закрыли глаза. Например, на то, что в реальности это новое агентство так и не стало независимым от государства и контролируется властями напрямую. „ Зарубили" же RUSADA по двум техническим, но принципиальным моментам: не предоставление доступа к „закрытым городам" в частности и к допинговым „архивам" в целом. Без этого, с учетом той системы фальсификации доппинг-проб, которая в России действовала в прошлые годы, доверие явно не восстановить. Но в Москве делают вид, будто считают эти вопросы мелочами. После того, как решение WADA было обнародовано, российские чиновники массово заговорили о „предвзятости" со стороны международной организации. Причем чем дальше от спорта были высказывавшиеся, тем более жесткие формулировки они себе позволяли. Например, глава комиссии о информполитике Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Всемирное антидопинговое агентство - это „аналог НАТО", потому что борется оно не с допингом в спорте, а с Россией. Министр Виталий Мутко, который руководит российским спортом еще со времен допинговых махинаций сегодня, заявил, что другого решения он, оказывается, и не ожидал. Досталось и Британскому антидопинговому агентству, которое осуществляло контроль российских специалистов. И это, кстати, может быть единственным справедливым замечанием, поскольку весьма странно было выбирать на эту роль именно британцев. Ведь именно они в последние годы были главными конкурентами России в борьбе за „статусные" спортивные соревнования. Впрочем, в первую очередь, не за Олимпийские игры, а за предстоящий в 2018 году Чемпионат мира по футболу. В целом же российская критика совершенно неубедительна. Ведь не была, по словам экспертов WADA, решена главная проблема - проблема свободного доступа к результатам допинг-проб, где бы они ни находились. Еще несколько лет назад в стране действовала целая система сокрытия информации и подмены проб, в которой закрытые города были одним из важных звеньев. Так можно ли теперь говорить, что доступ в эти города - это проблема „высосанная из пальца"? С таким подходом, и правда, можно было, как Мутко, быть уверенным заранее, что доверие восстановить не удастся. Между тем времени уже практически не осталось. Уже 9 февраля в корейском Пхенчхане стартуют очередные зимние Олимпийские игры. И раз не решена проблема допинга, то весьма вероятно, что в отдельных видах спорта, а также на Паралимпийских играх российских участников вообще может не оказаться. И российские чиновники, и международные спортивные функционеры, вроде главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха, могут как заклинание повторять слова о том, что участие в играх - это одно, а контроль на допинг - совсем другое. В реальности же всем понятно, что компромиссное решение, которое бы открыло российским спортсменам двери на Олимпиаду в Пхенчане, найти будет трудно. Теоретически возможен вариант с дальнейшим „международным контролем" над россиянами, но согласится ли на это гордая Москва? А между тем, решение должно быть принято не позднее 7 декабря... Политика лжи, которую выбрал для себя Кремль как стратегическую, ведет к всё большей изоляции. Не столько лично Владимира Путина или его окружения, сколько тех россиян, которые не принимают политических решений: российских спортсменов, дипломатов, ученых, бизнесменов. Там, где отсутствует доверие, изоляция возникает естественным путем. Но тут хочется напомнить, что граждане России все чаще выступают как заложники политики своего правительства. Результат: у них развивается и так называемый „стокгольмский синдром", когда они публично эту политику одобряют и защищают тем больше, чем больше их личные потери от ее проведения. dw.com . *** Россия выполнила все их требования. Кроме одного. Но им от нас только одно и надо. То, что мы не сделаем ни при каких обстоятельствах: сдаться, не спорить и смириться. И никакой теории заговора. Просто хронология событий. На раз-два-три. Раз. Глобальные СМИ пускают сплетни о том, что Россию пустят в Пхенчхан только без флага и гимна. МОК называет это преждевременной спекуляцией. Тем самым дает понять, что спекуляция допускается, то есть, торг уместен, но не сейчас. Иным словами, нас тупо тестировали на готовность унизиться. Кто знает, прими мы этот пас с благодарностью, возможно, и решение WADA было бы другим. А коль нет, то вот вам "два". РУСАДА по-прежнему вне закона. Как минимум до мая. Еще есть вопросы, каким окажется "три"? Решение МОК об участии России в корейской Олимпиаде. Его примут в декабре. Но уже к концу ноября какая-нибудь The New York Times объявит приговор. Пожалуй, теперь его можно и так назвать. Наверное, сегодня по горячим следам на такие выводы разум наталкивают обида и разочарование. Но никто же не станет спорить с тем, что это от начала и до конца тщательно спланированная операция. Хотя и не от большого ума. Потому что конца-то ей и не видно. И совершенно точно он не наступит этой зимой, какой бы вердикт они ни вынесли. Мы-то понимаем, что это круговорот ВАДЫ в природе. Они на нас капают. Мы паримся. Они опять капают. Такой нынче в мировой политике климат. Эта WADA льется на вполне конкретную мельницу. А ее жернова не угомонятся, пока не перемелют все наше суверенное упорство. Собственно, потому, что оно не дается, они и мелют что попало. В том числе и про наш спорт. Но даже несмотря на это, мы исходим из того, что под лежачий камень WADA не течет. Это наша народная мудрость. Но они продолжают бросать эти камни в наш огород, превращая работу над ошибками в Сизифов труд и "Вадовы" муки. Россия выполнила все их требования. Кроме одного. Но им от нас только одно и надо. То, что мы не сделаем ни при каких обстоятельствах. Сдаться. Не спорить и смириться с докладом Макларена. Хотя и Следственный комитет опроверг его доводы. И само Всемирное антидопинговое агентство сняло обвинения с сотни российских спортсменов из-за отсутствия улик. Как простодушно хорошим полицейским посоветовал нам гендиректор WADA Оливье Ниггли, "признайтесь и мы вас простим". Чем доказывать, что ты не верблюд, лучше плюнь. Просто признайтесь в том, что горбатого только могила исправит. А потом – что оккупировали Крым. Что вмешались в американские выборы. Что мечтаете восстановить СССР и захватить весь мир. Что там они еще доказать не в состоянии, а так хочется? Мы в ответ могли бы принципиально не болеть за команду Макларена в "Формуле-1". Но у нас в спорте все разбираются так же хорошо, как и в политике. И мы умеет отличать одно от другого. И мы знаем, что такое наш спорт и наша политика. Поэтому как-нибудь сами разберемся. И пусть они сколько угодно пытаются нас склонить, на нашем языке именно ВАДА как раз и склоняется. И все сходится. Чтобы оказаться в ВАДЕ, мы должны взять грех на душу. А это не для нас. Мы останемся чисты. Во всяком случае, перед спортом. ria. *** Для выступления на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане российские спортсмены должны сдать достаточное количество допинг-проб, чтобы подтвердить свою непричастность к допинговым нарушениям. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК). «Исполком МОК в декабре примет решение об участии российских спортсменов с учетом всех обстоятельств, в том числе и с учетом обеспечения равных условий на зимних ОИ-2018. Предтурнирная рабочая группа продолжит делать все возможное, чтобы все спортсмены, имеющие право на выступление в Пхенчхане в 2018 году, и в частности, российские спортсмены, прошли необходимое тестирование», — заявили в организации. lenta. Р.S. Вон из профессии! Допинговый позор «Спорт-Экспресса» Некогда ведущая спортивная газета России обвинила ESPN в публикации «фейкового» материала о статистике тестирования, проведенного РУСАДА в 2017 году. При этом разразившийся праведным гневом журналист «СЭ» Олег Шамонаев оказался не в состоянии найти на сайте РУСАДА эту самую статистику, попутно нагородив кучу глупых и откровенно лживых заявлений. ESPN опубликовал статью, сопровождаемую довольно тенденциозными комментариями экспертов, но основанную на очень простых и корректно изложенных фактах — статистике тестирования российских спортсменов Российским же антидопинговым агентством (РУСАДА). Эта статистика показала, что в 2017 году РУСАДА не провело ни одного тестирования целого ряда очень известных российских спортсменов, в частности, лидера мужской биатлонной сборной Антона Шипулина, предполагаемого лидера женской биатлонной сборной Ирины Старых, теперь уже бывших призеров Сочи-2014 Александра Легкова и Максима Вылегжанина, лидера конькобежцев Павла Кулижникова и других. Ознакомившийся с текстом Олег Шамонаев в своем ответе Чемберлену заявил, что «приведенные в статье ESPN факты и сделанные на их основы выводы ничего общего с действительностью не имеют. Это даже не пропаганда, в которой американские СМИ любят упрекать российских коллег, а самый настоящий фейк». Американские журналисты при подготовке материала использовали самые свежие данные РУСАДА — те, что были внесены в систему ADAMS до 9 ноября и охватывали период с 1 января по 31 октября 2017 года. Соответствующий pdf-файл с поименной статистикой (52 страницы с именами спортсменов, указанием вида спорта и числа тестов) размещен в недрах сайта РУСАДА. Всего организация за первые 10 месяцев года провела 3782 теста. Увы, задача, с которой справились Бонни Форд и Ти Джей Куинн, оказалась непосильной для Олега Шамонаева. Журналистское расследование по сайту РУСАДА вывело Шамонаева лишь на статистику за 15 сентября, где число проб существенно, на тысячу, меньше. «Возможно, в распоряжении ESPN есть какие-то тайные и недоступные мне сведения, в частности касающиеся частоты проверки отдельных спортсменов», — подколол американских коллег Шамонаев. Продолжая разоблачать западную пропаганду, Шамонаев подчеркнул, что Шипулин, Кулижников, Легков и другие звезды российского спорта, отсутствующие в статистике РУСАДА, и не должны там находиться. «Общеизвестно, что все перечисленные спортсмены входят в международные пулы тестирования и не должны находиться в списках РУСАДА. В национальный пул как правило попадает ближайший резерв национальных команд, а совсем не главные звезды», — пишет Шамонаев. А лучше б не писал. Потому что беглый просмотр файла, недоступного поминанию Шамонаева, показывает, что РУСАДА проводило тестирование лыжника Сергея Устюгова, биатлонистов Евгения Гараничева и Антона Бабикова, конькобежца Дениса Юскова, сноубордиста Вика Уайлда, пловчихи Юлии Ефимовой и многих других регулярных участников чемпионатов и кубков мира в десятках видов спорта. И вот всех их Шамонаев называет «совсем не главными звездами, а резервом». В скобках заметим, что, например, звезду норвежских лыж Терезу Йохауг на допинге поймал Норвежский антидопинговый комитет — местный аналог РУСАДА. Видимо, норвежцы не в курсе, что должны тестировать свой резерв, а не чемпионов мира и Олимпиад... Если вас не убедили предыдущие аргументы Шамонаева, то он припас еще один: в России в принципе некого и негде тестировать. «Присутствие спортсмена в международном пуле вовсе не исключает его проверки национальным агентством на территории собственной страны. Но ставить РУСАДА в вину отсутствие тестов спортсменов, которые практически не бывают в России — это в высшей степени странно», — считает Шамонаев. Итак, согласно Шамонаеву, российские лыжники и биатлонисты «практически не бывают в России». Это заявление требует осмысления. Международный лыжный/биатлонный сезон длится четыре месяца — с декабря по март. Прибавим сюда ноябрь, когда проходит серьезная выкатка на снегу. Ее часто проводят в России, а затем перемещаются ближе к месту первых стартов Кубка мира. Итого отдадим под «внероссийский сезон» пять месяцев. Но где же лыжники и биатлонисты проводят еще семь месяцев? Шамонаев утверждает, что они так и остаются за границей. Неужели потому что на Родине нет никаких условий для тренировок? Но простая сверка с графиком сборов, например, биатлонной сборной показывает, что это полная чушь. Подавляющее большинство летне-осенней подготовки биатлонисты проходят как раз в России. Два-три двухнедельных сбора в Болгарии, Эстонии или Австрии картину не меняют. К тому же в 2017 году именно в России состоялся летний чемпионат мира. И даже если принять тезис Шамонаева на веру, он не объясняет отдельных странностей в тестировании РУСАДА. Так, широко известно, что в российской сборной по биатлону есть мини-группа олимпийских чемпионов и чемпионов мира Шипулина и Волкова. Они всегда вместе. Как же тогда получилось, что Волкова РУСАДА проверило два раза, а Шипулина — ни разу? Неужели Шипулин как «главная звезда» скрывался все это время за границей, а с Волковым тренировался его двойник? «Опять эта проклятая неизвестность». «Я вполне допускаю, что американские коллеги просто чего-то недопоняли и слегка поторопились со своей статьей», — снисходительно замечает Шамонаев. И тут же добавляет странное: «Но понимают ли они, что своей некомпетентностью и странными обвинениями они только еще сильнее разжигают допинговый пожар, раздутый уже на весь мира». Не знаем, как на счет «весь мира», но допинговый пожар в России разжег вовсе не ESPN. И не «Спорт-Экспресс». Но «своей некомпетентностью» и «странными обвинениями» в адрес кого угодно, кроме истинных поджигателей, Шамонаев и его коллеги подкидывают в этот пожар дровишек. Зачем? sports.ru .