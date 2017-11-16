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Гайдай вечен Печатать E-mail
Wednesday, 15 November 2017

Страна Оления. "Не шуми, я инвалид!" (с).

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История Железногорска
15.11.1960
организована Горсправка при Горкомхозе

15.11.2007
в городе начал свою работу фирменный салон «МегаФон»

по материалам библиотеки им.Горького
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г Железногорск, Красноярский край
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