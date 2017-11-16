Закупки топлива без конкурса - прямой путь в камеру. ПРОВОЖАЮЩИХ ПРОСЯТ НЕ БЕЖАТЬ ЗА ПОЕЗДОМ Цены на попкорн в ЗАТО Железногорск определённо должны подскочить в 2018 году. СТАВКИ СДЕЛАНЫ, СТАВОК БОЛЬШЕ НЕТ Пока мы с вами вчера занимались вольными сурдопереводами с воровского на человеческий, младодепутат Ташев опубликовал ответ директора МП «Гортеплоэнерго» на его запрос по мазуту. Обратите внимание: чтобы сообщить ценные сведения о размещении материалов по закупкам в интернетах и о пролонгации договора с ОАО «Красноярскнефтепродукт» с 2011 по 2017 год директору Кулиничу понадобился целый месяц. Очень уж много инстанций должна была, похоже, пройти для согласования данная писулька. Не уложились даже в отведённый законом срок. *** Теперь смотрите, что у нас получается: - в свете летнего заявления «молодого и энергичного» номер два о том, что МП «Гортеплоэнерго» не проводило с 2010 года конкурсов на право поставки топочного мазута, а работало исключительно с «КНП» по непосредственному указанию главы ЗАТО Железнгорск, - принимая во внимание документально подтверждённый отныне факт отсутствия означенных конкурсов, - а также с учётом очень и очень вероятного перехода всей этой истории в стадию уголовного разбирательства, которое всего лишь подтвердит уже известные нам эпизоды создания «КНП» фирм-посредников для снятия дополнительной маржи с теплового тарифа для жителей бывшего Красноярска-26, - главным организатором предположительно криминальной схемы становится персонально тов. Медведев Вадим Викторович. A поскольку он может в силу своих должностных полномочий оказать противодействие ходу расследования и кровно заинтересован в сохранении status quo, его необходимо отстранить от должности на период до завершения разбирательств. Ну, по логике вещей, понимаете? А также и «сити-менеджера» Пешкова, который минувшим летом прилюдно рассуждал об отсутствии в мазутном схематозе «КНП» каких-либо нарушений действующего законодательства. Интересно, осмелятся ли «компетентные органы» порадовать железных горцев подобным экстремизмом? Ещё более интересно, останется ли от муниципального хозяйства хоть что-нибудь, если исполнять обязанности главы администрации будет первый зам Пешкова Сергей Проскурнин с его давными и хорошо известными мазутными предпочтениями? А вот что совсем неинтересно в данной ситуации, так это почти риторический вопрос: «Как же мы докатились до таких раскладов?». Как-как... Катились, катились и докатились. Ничего оригинального. По-другому просто быть не могло. Нет власти в ЗАТО Железногорск. Никакой нет. Аккурат с весны 2010 года. Одни аферисты и холуи. САМА САДИК Я САДИЛА, САМА БУДУ ПОЛИВАТЬ Я бесконечно разочарован, граждане. Серьёзно. По непонятной мне причине совершенно не получила в Нашгороде должного развития тема продажных журналистов и заказанныхх коварными шантажистами из офшора честнейшего директора Дранишникова и его краевых коллег из «КНП». Процесс сперва развивался по накатанной. Пешков с Медведевым несколько раз указали электоральным массам, что всё происходящее — не более чем коммерческие разборки внутри совета директоров «Красноярскнефтепродукта». Далее в оркесте должна была зазвучать тема столичного «Русатомкапитала» и его учредителей, кипрской компании «Майтрикс Лимитед» и гр. Гершковича В.В. Отлично зная, с кем имею дело, я тогда же, летом, поставил в текст пару ссылок, чтобы заколючинской мазутной гвардии при составлении более подробных отмазок было, на что ссылаться. Но нет. Никто пользоваться готовыми подсказками не стал. Ладно, я не гордый, сам расскажу, пока у нас вынужденная пауза образуется. Из обращения гр. Бойченко А.А. к Генеральному прокурору Российской Федерации от 27.06.2007г.: «В связи с продолжающимися угрозами убийством в мой адрес от В.В.Гершковича снова сообщаю, что он может быть причастен к убийствам В.Л.Яковлева 07.12.2001г. и С.Н.Юшенкова 17.04.2003г. Кроме того, он может быть связан с британской разведкой. Сотрудник этой разведки прибыл в офис компании ООО «Русатомкапитал» в июле 2005г. Меня как генерального директора ООО «Русатоммет» пригласили в комнату для переговоров. Иностранцы представились и заявили, что работают в крупной телекоммуникационной компании. Цель прибытия – поставки телекоммуникационного оборудования для структур ОАО «Связьинвест» на крупные суммы. Посредники должны были взять на себя подготовку контрактов и создание совместного предприятия. Иностранцы предлагали оставить за собой контроль не только оборудования, но и трафика. Таким образом, они стремились получать от абонентов не только деньги за трафик, но и информацию. Меня удивило, что компании ООО «Русатомкапитал» предлагается несколько десятков миллионов долларов США на крайне выгодных условиях. Теперь предполагаю, что таким методом В.В.Гершкович пытался представить, что инициатором получения заказа от иностранной компании (и разведки) являлся я, а не он. Дело в том, что контролируемое им ООО «Бремен» активно работало с ОАО «Связьинвест» и его филиалами по всей России. Работа производилась по договорам поручения. ООО «Бремен» взыскивало долги за телефонные переговоры с Министерства финансов РФ и Министерства труда и социального развития РФ...» Чудесный этот детектив можно почитать здесь , например. Там такого добра вообще много. Эстетам настоятельно рекомендую заглянуть в дело «Бойченко и Гершкович против Российской Федерации». Терпилой и страдальцем быть в нашей стране вовсе не обязательно, как выясняется... Необходимая справочка. Гершкович Владислав Владимирович, 1971 г.р., появился в нашем мазутном сценарии отнюдь не случайно. Однажды гендиректор ООО «Русатомкапитал» вошёл в состав совета директоров «КНП», как представитель миноритарных акционеров, в частности — компании «РБ Секьюритиз Лимитед», и тут-то у них форменный праздник жизни и начался. В январе 2013 года, например, интервью Гершковича размещено было на портале fedpress.ru . Вот несколько выдержек из текста: «В Красноярском крае продолжается скандал вокруг ОАО «Красноярскнефтепродукт». Миноритарные акционеры компании, чей контрольный пакет находится в региональной собственности, уверены, что нынешний менеджмент КНП допустил в своей деятельности многочисленные нарушения закона. Несколько дней назад за госпредприятие вступился председатель правительства Красноярского края Виктор Томенко, который обвинил миноритариев в дестабилизации ситуации и банальном корпоративном шантаже. Однако и после этого акционеры не намерены отказываться от своих обвинений. - Много вопросов вызывает текущая закупочная политика «Красноярскнефтепродукта». Вместо того, чтобы закупать топливо так, как это предусмотрено законом, – на торгах (то есть по лучшей цене и на лучших условиях), гендиректор предпочитает незаконно и на сомнительных условиях заключать договоры на поставку топлива у компаний, аффилированных с ним по предыдущему месту работы, а также у компаний, имеющих признаки фирм-однодневок. К тому же закупка топлива вне Красноярского края влечет за собой возникновение транспортных издержек. Мы неоднократно доводили до руководства края информацию о том, что в ОАО «КНП» есть проблемы с качеством топлива. В том числе мы упоминали про случай закупки некачественного топлива, которое было отгружено в адрес филиала «Центральный». Теперь информация о продаже с АЗС КНП некачественного топлива появляется регулярно. В частности, пробы бензина, взятые на одной из АЗС КНП в рамках проекта «Бензиновая лихорадка» федерального телеканала «Россия 1», неприятно удивили даже опытных экспертов. В Арбитражном суде Красноярского края в настоящее время рассматривается дело по заявлению Росстандарта... Гендиректор скрывает документы и факты от акционеров. По данным нарушениям уже есть множество предписаний в его адрес со стороны Федеральной службы по финансовым рынкам РФ. В частности, выписано три штрафа на 1,5 млн рублей в адрес компании и директора». Крысота! ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЬТАТУ Шпионом мистер Гешкович был бы неплохим, очевидно. Руководители «КНП» вылетали с работы один за другим. Однако в краевом «правительстве» упорно твердили про корпоративный шантаж со стороны акционера и на этом основании забижать «Красноярскнефтепродукт» не лозволяли. Подобные разборки, что характерно, происходили в эти годы не только в Красноярском крае. Вот, к примеру, сентябрьская заметка из Тамбова: «Миноритарный акционер - кипрская компания «АДЕПТ ОППОРТЬЮНИТИ КОМПАНИ ЛИМИТЕД», дестабилизирует деятельность ПАО «Пигмент», причиняя вред деловой репутации предприятию и его руководству, пытается расшатать экономическое благополучие. ПАО «Пигмент» - крупнейший представитель промышленности Тамбовского региона и налогоплательщик области, ведущий производитель средне и малотоннажной химии в России. Свою историю предприятие ведет с 1949 года, ни на день не останавливая своего производства даже в трудные 90-ые годы. Что сегодня происходит в компании? - В 2011 году некая кипрская компания MYTRIX LIMITED приобрела пакет акций в размере 8,67 % уставного капитала тамбовского Пигмента, выкупив эту долю у ЗАО УК "РОЭЛ Капитал" ориентировочно за 30 млн.руб. В 2016 году владельцем данного пакета акций становится компания ADEPT OPPORTUNITY COMPANY LIMITED, которая постепенно увеличивает долю участия до 9,77%. Управляющей организацией ADEPT OPPORTUNITY COMPANY LIMITED является ООО «МИРИАД РУС», а руководителем указанных компаний является господин Гершкович Владислав Владимирович, которого характеризуют в открытых источниках СМИ «как очень неуступчивого борца за права миноритарных акционеров». Только вот непонятно, почему борец за правду и прозрачность прячется в тени кипрских компаний? - Почему именно в 2016 году начались действия негативного характера по отношению ПАО «Пигмент» со стороны миноритарного акционера? А.Н.: В первую очередь это связано с динамикой зарабатывания компанией чистой прибыли. Ведь в 2016 году мы получили рекордный результат по этому показателю за последние 5 лет, достигнув порог в 330 млн.рублей чистой прибыли. Наша команда шла к этому факту много лет. Наверное, данный акционер и подумал, что пора действовать и отхватить от большого пирога неприлично большой кусок личной выгоды. Поверьте, у нашего акционера – компании АДЕПТ и его владельца господина В. Гершковича не возникало и не возникает мысли о направлении средств на развитие предприятия. - А в чем выражается деятельность ADEPT OPPORTUNITY COMPANY LIMITED против предприятия и его руководства? А.Н.: С сентября 2016 года и по настоящий момент указанная компания инициировала более 20 судебных и административных разбирательств. Кроме того, они заявляют о якобы имеющемся выводе денежных средств с предприятия и недоплате налогов, обвиняют, не стесняясь в выражениях, команду топ-менеджеров, которая на самом деле обеспечивает ежегодную прибыльную работу компании и инвестиции в её развитие. - На сегодняшний день есть какие-либо результаты рассмотрений этих жалоб в суде? А.Н. : Практически все Решения по обращениям компании были вынесены в пользу ПАО «Пигмент». В рамках рассмотрения одного из административных дел Тамбовским отделением Банка России действия компании АДЕПТ ОППОРТЬЮНИТИ КОМПАНИ ЛИМИТЕД в отношении ПАО «Пигмент» квалифицированы как злоупотребление правом с выводом о том, что действия миноритарного акционера могут быть направлены на дестабилизацию работы Общества. Как показывает анализ судебной практики, при рассмотрении отдельных судебных дел действия ООО «МИРИАД РУС» уже были квалифицированы судами как недобросовестные и направленные на причинение вреда обществам... - Вы считаете что ADEPT OPPORTUNITY COMPANY LIMITED является гринмэйлером? Почему? А.Н.: В начале 2016 года владелец компании ADEPT OPPORTUNITY COMPANY LIMITED господин В. Гершкович предъявил ультиматум менеджменту ПАО «Пигмент», заключающийся в шантажирующих условиях: 1. Либо руководство ПАО «Пигмент» выкупает принадлежащий компании пакет из 48601 обыкновенных акций (доля 9,29%) за сумму, более чем в 10 раз превышающую стоимость приобретения этого пакета (30 млн.руб), а именно - за 350 миллионов рублей. 2. Либо пускает представителя миноритария в финансовые потоки предприятия и вводит представителя ADEPT OPPORTUNITY COMPANY LIMITED в состав Совета директоров ПАО «Пигмент». 3. Либо компания ADEPT OPPORTUNITY COMPANY LIMITED развязывает корпоративную войну. Данные «предложения», по нашему мнению, подтверждают, что миноритарный акционер ПАО «Пигмент» является профессиональным гринмэйлером. Это мнение разделяют и многие другие компании, в судьбе которых прямо или косвенно принимал и сейчас принимает участие В.В. Гершкович. Ведь наша история отношений с подконтрольной Владиславу Владимировичу компанией АДЕПТ как под копирку исполняется по аналогии его отношений, например с ОАО «Красноярскнефтепродукт». Активным инструментом в дестабилизации работы предприятия миноритарии используют информационные атаки, распространяя в электронных СМИ публикации, порочащие честь и достоинство мажоритарного акционера, его топ-менеджмент. Миноритарий не гнушается вбрасывать заведомо ложную информацию и выдавать желаемое за действительное. Именно реализация этой схемы наблюдается в отношении ПАО «Пигмент» со стороны компании ADEPT OPPORTUNITY COMPANY LIMITED» ( отсюда ). *** Как видите, тамбовская ситуация от красноярской отличается принципиально. Обвинения миноритариев в адрес «КНП» строятся на документальной основе и регулярно подтверждаются, в том числе, в судах. То есть, у нас нет нужды гадать, является ли мистер Гершкович гринмейлером или нет. Данный вопрос как раз и является предметом внутрикорпоративных разборок. Зато благодаря этим разборкам железные горцы узнали о существовании компании «РегионОптТорг» и, даст бог, ещё много всего интересного узнают про тт Медведева и Пешкова. Стало быть, самоидентификация Мефистофеля из «Доктора Фауста» в нашем случае характеризует роль московского гостя едва ли не идеально.