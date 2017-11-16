Учредитель уменьшил уставный фонд ФГУП ФЯО "ГХК".

Не знаю, для чего вам это необходимо знать, но раз опубликовано, то зачем-то необходимо, значит:

«Федеральное государственное унитарное предприятие "Горно-химический комбинат" (ФГУП "ГХК", ОГРН 1022401404871, ИНН 2452000401, КПП 245201001, место нахождения: 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, генеральный директор Гаврилов Петр Михайлович, e-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script , тел. 8-3919-75-20-13) уведомляет о том, что 26 октября 2017 года единственным учредителем ФГУП "ГХК" (Распоряжение № 1-2/853-Р от 26 октября 2017 года) принято решение об уменьшении уставного фонда. Уставный фонд ФГУП "ГХК", составляющий 46.816.122.274, 88 рублей уменьшается на 814.539.725, 66 рублей на основании Федеральных законов от 14.11.2002 № 161-ФЗ, Федеральный закон от 01.12.2007 № 317-ФЗ, размер изменённого фонда юридического лица составляет 46.001.582.549, 22 рублей.

Кредиторы ФГУП "ГХК", если их права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного фонда ФГУП "ГХК", не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от ФГУП "ГХК" досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Адрес заявления требований кредиторов - по месту нахождения единоличного исполнительного органа: 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел. 8-3919-75-20-13, e-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script , генеральный директор Гаврилов Петр Михайлович. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет 6 месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного фонда».