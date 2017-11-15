Неприукрашенная история заколючинского обокластера. ПРОВОЖАЮЩИХ ПРОСЯТ ПОКИНУТЬ ВАГОН Мазутный скандал может, наконец, перейти в уголовную стадию. Это хорошо, хотя ничего и не гарантирует железным горцам пока в смысле снижения тарифов. ТАНЦЫ НА ВОДЕ, ЙЕ-ЙЕ-ЙЕ Начнём, однако, сильно издалека. Это будет такая лабораторная работа по инноваторскому новоязу и сотрясанию воздуха в стакане воды, который наполовину пуст, а наполовину полон. Необходимый ликбез, чтобы у читателя не случилось коммуникативных судорог потом. «Авторитетные федеральные эксперты подтвердили своё участие в Инновационном форуме в Железногорске», - порадовало нас давеча агенство 24rus.ru . Оцените мою профессиональную выдержку, между прочим: я даже не стану здесь интересоваться, какой выхлоп случился для местной, региональной или федеральной казны от предыдущих пяти кофе-брейков. Просто промолчу, потому что иначе мы вряд ли закончим сегодня. «Железногорск как инновационная столица Красноярского края станет площадкой для обсуждения потенциала и проектов формирования «умных городов» в контексте цифрового перехода. «Сейчас идёт активное формирование круглых столов и площадок Инновационного форума, - сообщила руководитель краевого агентства науки и инновационного развития Татьяна Зеленская. – Ожидается приезд авторитетных федеральных экспертов. Так, например, подтвердил своё участие в форуме директор Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России Артём Шадрин. Он будет вести круглый стол о консорциумах». В первый день форума состоится цикл лекций «Массовые профессии ближайшего будущего». Ведущие зарубежные и отечественные эксперты будут делиться своими знаниями и опытом в области информатизации, компьютерного инжиниринга, робототехники, биомедицины, smart city, урбанистики и др. Активное содействие в привлечении спикеров для участия в рамках форума и формировании архитектуры лектория оказывает Сибирский федеральный университет. В частности, вуз ведет переговоры с представителями южно-корейской компании, которая специализируется на внедрении «умных» технологий в разные сферы жизнедеятельности. Умных людей в Красноярске-26 немного, и те все привозные. «Главные темы форума связаны с повышением эффективности работы всех услуг, в том числе медицинских, образовательных, с внедрением цифровых технологий, - сообщил Вадим Медведев. - Железногорск стал пилотной территорией проекта «Цифровая клиническая больница». За последнее время предпринято немало шагов в достижении поставленных целей по части развития железногорской медицины. Создание цифровой клиники – один из масштабных проектов, который будет апробирован на нашей территории. Кроме того, на форуме будут представлены проекты по развитию городского хозяйства, переработке твердых бытовых отходов. Надеюсь, что это будут ещё и успешные бизнес-проекты, опыт становления которых смогут перенять и другие муниципалитеты». В пленарном заседании «Возможности цифровой трансформации для городов и их жителей», которое пройдёт во второй день форума, ожидается участие первых лиц края и экспертов из Москвы. Также в рамках форума состоятся подписание ряда соглашений, круглый стол «ТОСЭР в Красноярском крае: Железногорск, Зеленогорск – возможности и направления развития территории» и многое другое. Особое внимание уделено молодым начинающим предпринимателям. «Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор как активный участник предыдущих форумов в Железногорске возьмёт на себя молодёжную повестку, - рассказал НИА-Красноярск исполнительный директор КРИТБИ Антон Нарчуганов. - Планируем совместно с коллегами-организаторами провести хакатон, а также мероприятия, направленные на обсуждение перспектив развития инновационного бизнеса»... Конец цитаты. В ПЕРЕВОДЕ НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ Теперь давайте попробуем понять, что же нам поведала на сей раз банда новаторов. Ну, что денег в пустой казне на Шестой иннофорум власть отыскала играючи, это понятно. За что и платить, если не за иннофорумы? - Что «умные города» нужно обсуждать именно в ЗАТО патамушта. Особливо «в контексте цифрового перехода». Если в этой фразе есть хоть полграмма смысла, пусть придёт поезд и отрежет мне ноги. Или хотя бы электричка «Железногорск-Красноярск». - Что Авторитетным Федеральным Экспертом является отнюдь не видный коммерс какой-нибудь, типа Алишера Усманова, а серая чиновная мышь, которую никто не знает ни в лицо, ни по имени сегодня, и уже тем более ни одна бешеная собака не вспомнит завтра. Бизнесом он не занимался ни единого дня во всяком случае, а диплом имеет Российского государственного гуманитарного университета. - Что список прочих экспертов за две недели до иннофорума не закрыт, и окучиванием их занимается даже не ГК «Росатом», а всего лишь «федеральный университет». Кажется, образовательным организациям на Западе ещё хоть кто-то доверяет? - Что денег Москва на обескровленную медицину ЗАТО не даст, несмотря на все заклинания/совещания/воззвания, поэтому в формуле «хлеба и зрелищ» нам придётся первую составляющую полностью заменить второй в ближайшем будущем. - Что г-н Чебурашкин либо не знает элементарных вещей, отлично знакомых читателям «Уран-Батора», либо нагло лжёт ширнармассам вслед за депутатами Кулешом и Шарановым насчёт пилотистости местных пилотных прожектов в рамках опять же импортозамещения манной каши 3 D -копией ея. - Что ни о какой реальной переработке бытовых отходов речь идти не может даже в порядке бреда, даром что последние семь лет «молодой и энергичный» номер два старательно загружает в головы населения обратное. - Что никаких бизнес-проектов, которые могли бы оказать на экономику Нашгорода воздействие на уровне хотя бы бабочки или пары муравьёв также в природе не наблюдается, т.к. это в корне противоречило бы основным законам мироздания. - Что роль молодых предпринимателей в заколючинских ТОСЭРах, которых тоже не существует на свете, автоматически сводится к абсолютному нулю. - Что никакие серьёзные инновационные бизнесы в Нашгороде по-прежнему не проклюнулись, в связи с чём магический багаж разъездных и стационарных волшебников а-ля хакатоны еtс явно требует радикального обновления. И так далее, и тому подобное. Отсюда вывод. Для осуществления хоть каких-то материальных воздействий на окружающую среду у бывшего Красноярска-26 нет: а) денег, б) людей, в) технологий. А что есть? Группа профессиональных болтунов и несколько дешёвых переводных книжек, из коих черпают они свои экспертные познания. Был давным-давно в России такой анекдот про двух брокеров: «... и один побежал искать вагон денег, а другой — вагон сахара». Анекдот трижды бородатый, но всё ещё исчерпыващим образом описывающий текущее состояние отечественного государственного администратирования. ДВА МИРА — ДВА ШАПИРО Хотите знать, как должен выглядеть действительно воодушевляющий пресс-релиз? Хотя бы вот так, например: «Инвестиционная компания Belmont Partners, принадлежащая Биллу Гейтсу, приобрела участок земли в американском штате Аризона. Сумма сделки составила $80 млн. Фонд Belmont Partners отметил, что «при создании “умного города” будут использоваться передовые технологии высокоскоростных цифровых сетей, центров обработки данных, новых технологий производства и моделей дистрибуции, автономного транспорта и автономных логистических хабов». Площадь выкупленного пространства в 45 минутах езды от Феникса составила 10,1 тыс. гектаров. Город, рабочее название которого Бельмонт, будет включать в себя пространство, приспособленное для жизни 80 тыс. человек. На территории «умного города» будут построены школы, офисы, торговые центры и другая инфраструктура». Смотрите, в чём разница. У Гейтса есть деньги — и свои, и заёмные тоже легко найдутся, т.к. в отличие от Путина с Медведевым он реально заработал миллиарды, и любому ёжику в мире понятно, на чём именно. Риска никакого, следовательно. Гейтс легко найдёт специалистов и технологии для воплощения своего проекта в жизнь. Почему? Потому что у него есть деньги и есть желание этот самый проект осуществить. Ему это интересно, как минимум. А задача собрать бабла и сбежать с ним на Карибы перед Гейтсом не стоит. И развешивать инвесторам лапшу на уши на протяжении максимально возможных сроков, в идеале - до выхода на пенсию и отъезда на Карибы, ему тоже не требуется. У него есть Америка, и ему там комфортно. Разумеется, мы не можем ручаться на все сто процентов, что построенный с нуля в пустыне город станет тем самым чудом света, о котором говорят пиндосы. Но, по крайней мере, они реально будут этим заниматься именно с целью добиться успеха. Тогда как заколючинские инноваторы... эх, не будем о грустном. «В рамках VI Международного Инновационного форума в Железногорске состоится презентация уникального проекта SMART CITY. Ожидается, что уже в скором будущем «умные технологии» войдут в городские пространства, дворы и дома железногорцев, а после будут доступны жителям других городов Красноярского края. В ходе рабочей встречи с участием руководителя агентства науки и инновационного развития Красноярского края Татьяны Зеленской, главы Железногорска Вадима Медведева директор Института экономики, управления и природопользования Сибирского федерального университета Евгения Бухарова выступила с инициативой подготовить совместный проект SMART CITY («Умный город»). Речь идёт об улучшении качества жизни людей за счёт информационных и коммуникационных технологий. Пилотной территорией совместного проекта Сибирского федерального университета и «Инновационного кластера «Технополис «Енисей» может стать Железногорск. « Презентация проекта состоится на форуме , - сообщил Вадим Медведев. – Реализация проекта в Железногорске рассчитана на ближайшие три года. Проект должен включать в себя внедрение в жизнь города самых современных технологий, технических и инновационных решений. При этом они должны быть разумными с точки зрения экономической себестоимости, быть приемлемыми, а главное – повышать качество жизни людей». По мнению главы Железногорска, СФУ сможет организовать работу по повышению квалификации и переподготовке работников организаций Железногорска. Кроме того, проект подразумевает координацию бизнес-партнеров, чтобы производственные технологии сочетались и дополняли друг друга. «При поддержке госкорпорации Росатом мы сейчас очень серьезно работаем с коллегами из Института «Ленгипрогора». На днях на стратегическом совете Железногорска мы заслушали информацию об изменениях в подходах по привлечению инвесторов в развитие городской среды . При этом постараемся синхронизировать возможности федеральной программы по благоустройству, которая реализуется в Красноярском крае, с задачей по повышению инвестиционной привлекательности конкретных участков Железногорска. Приглашаем к обсуждению предложений наши профессиональные союзы, Торгово-промышленную палату края, - продолжил Вадим Медведев. - Мы также берем на себя предпроектную подготовку всех расчетов с проведение предварительных маркетинговых исследований , с тем, чтобы выделить наиболее интересные, с точки зрения экспертов, направления инвестиций в город. Готовы будем их активно предложить в рамках форума» ( отсюда ). Экий же бред, прости господи. Если проекта нет, то что они собираются презентовать и через три года предъявлять общественности, профсоюзам и, главное, Торгово-промышленной палате? Какими новыми подходами хотят заманивать в закрытый город инвесторов, если их попросту нет и быть не может? Какие серьёзные исследования можно заказать, оплатить и провести за две недели? Мели, Емеля... ВСЕ ХОДЫ ЗАПИСАНЫ И вот теперь пришла пора вернуться к тепловым тарифам, закупкам мазута и прочим чудесам инновационной экономики от г-на Чебурашкина. Оперируя вышесказанным, мы легко поймём, зачем необходим Серому дому весь этот безастенчивый трындёж. Поскольку бесплатно у нас, как известно, только птички поют, а тут целый хор ответработников годами напролёт рта не закрывает. Уже восьмого числа, когда Енисейское управление «Ростехнадзора» на четыреста тысяч оштрафовало нашего любимого поставщика мазута за невыполнение ранее выданных предписаний, Истинным Просветлённым стало понятно, что в ноосфере происходят некие знаковые колебания и в ближайшее время железным горцам следует ожидать интересных новостей. Так и получилось. Напомню: три с половиной месяца назад «Уран-Батор» рассказал о том, как две подставные фирмы-посредника в отопительном сезоне 2015-2016 годов срубили на мазуте для МП «Гортеплоэнерго» порядка сорока миллионов рублей. Исчерпывающие данные для возбуждения уголовного дела собраны были в рамках полуторагодичной проверки бойцами краевого ГУВД, однако посадок в ОАО «Красноярскнефтепродукт» и выше всё-таки не случилось, ибо подчинённые Виктора Толоконского напрочь отказались признавать нанесённый региону ущерб, а без их показаний в суд выходить не имело смысла. За прошедшие месяцы никак — то есть, вообще никак — не сумела отреагировать на взрывоопасный материал мудрая и взвешенная железногорская власть. Нет, Вадим Медведев-то успел заявить, что «КНП» есть отличная фирма, она ему понравилась ещё в 2010-м, и с тех пор занимается поставкой топочного мазута в ЗАТО без конкурса. А Сергей Пешков, со своей стороны, заверил встревоженных депутатов на сессии, что лично сам проверил все цифры и состава преступления в деятельности менеджеров «КНП» не усмотрел. На этом в Сером доме всё успокоилось. Не помогли даже информационные клизмы, вставляемые слугам народным чуть ли не ежевечерне «Каналом 12». Такую флегму растопить могли только аресты и расстрелы, кажется. И вот — время это неожиданно настало. Представитель миноритарных акционеров в совете директоров «КНП» Евгений Максименков сообщает, что краевое управление Федеральной антимонопольной службы рассмотрело ситуацию с — конкретно — фирмой « РегионОптТорг » и усмотрело в ней нарушение Федерального закона «О защите конкуренции», после чего «Краснояркнефтепродукту» выдано было предписание о прекращении злоупотребления доминирующим положением на рынке. Это раз. Второе. Специалисты УФАС решили, что собранные материалы могут стать основной для возбуждения административного дела в отношении руководства «КНП» по ст. 14.31 КоАП. Она, если по максимуму, влечёт за собой наложение штрафа на должностных лиц в размере до 20.000 рублей, либо диквалификацию на срок до трёх лет, а на юридических лиц — финансовых санкций в размере не менее ста тысяч. Семечки в масштабах «КНП», ясен пень, но тут дорог не подарок, а внимание, как говорится. И третье: УФАС передаёт собранные материалы в управление внутренних дел для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 178 УК РФ («Ограничение конкуренции»). Несмотря на смешное название, здесь в самом пиковом случае нашим любителям джипов во всё окно светят принудработы до пяти лет с лишением права занимать руководящие должности на срок до трёх лет, либо лишение свободы до шести лет со штрафом в размере до миллиона рублей (тут имеются варианты) и тоже с запретом на профессию. Эта новость самая пока позитивная для железных горцев и самая неприятная для Пешкова с Медведевым. Вряд ли в ГУВД по Красноярскому краю успели позабыть, как возмутительно легко похерена была их работа по закупкам «КНП». Сдаётся мне, дело не только будет возбуждено, но и станет прелюдией для более глубоких следственных действий - если, конечно, в краевом «правительстве» снова не возобладает криминально-охранительная позиция. Впрочем, современные жулики очень легко сдают соратников, стоит лишь пообещать им оптовую скидку в суде, так что старт гонки «Кто первый сольёт подельников» мы вправе ожидать уже в 2018 году. А тем временем очень забавно будет смотреть, как корёжит двух наших горе-начальничков. КАЗНИТЬ, НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ На таком фоне крайне нелепо выглядят планы «КрасЭКо» лишить за долги МП «Гортеплоэнерго» статуса единой теплоснабжающей организации, но при этом передать* первую котельную ГХК в муниципальную собственность. Видимо, чиновники совсем потеряли голову в этой суматохе. Особо адекватными людьми они не выглядели и прежде, но сейчас безумие ощутимо концентрируется всюду. Умные люди в подобных ситуациях быстренько уходят в отставку и уезжают куда-нибудь в Геленджик. Остальные начинают судорожно двигать кровати. Любопытно, что чиновники наши как бы грудью стоят сейчас на защите муниципального добра от краевых рейдеров, однако стесняются сказать об этом народу вслух, а сверх того планомерно сдают позицию за позицией, вопреки элементарной логике. Постоянные читатели «Уран-Батора» должны помнить, например, что впервые тема концессионных соглашений всплыла в Нашгороде ещё в 2011 году, когда «КРЭКу» стало ясно, что история с захватом электросетевого хозяйства ЗАТО обещать стать крайне вонючей, во-первых, и куда менее выгодной, во-вторых. Нет никаких сомнений в том, что означенные сети будущее ОАО «КрасЭКо» в концессию лет на пятьдесят легко получило бы, но тут пролетели над ним несколько «чёрных лебедей», и Серый дом вкупе с Горно-химическим комбинатом резко охладели к «потенциальному инвестору». А потом про Васю Кузичева нелицеприятно высказалась краевая полимилиция, и на наполеновских планах господ концессионеров пришлось поставить крест. Ильф и Петров отличный инструмент походя изгваздали. Время всё лечит, однако. Прямо сейчас в железногорском Совдепе находится проект Положения «О порядке подготовки концессионных соглашений, реализуемых в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности МП «ЗАТО Железногорск Красноярского края». Как следует из названия, идеологическая основа передачи городской собственности любому залётному шустрику обретает глобальный характер. Если в казусе МП «Горэлектросеть» концессионное соглашение требовалось одно и в разовом режиме, то принятие упомянутого Положения позволит тт Медведеву и Пешкову раздать хоть весь город «инвесторам» в рабочем, что называется, порядке. Не приходится удивляться поэтому, что разрабатывать необходимую документацию и формировать конкурсную комиссию будет специальная рабочая группа, сформированная лично Сергеем Пешковым из его подчинённых и нескольких доверенных депутатов. Если кто вдруг позабыл, должность «сити-менеджера» в Нашгороде будет упразднена после следующих выборов, так что спросить — случись что — железным горцам будет уже не с кого. Это и сейчас-то огромная проблема, но даже в таком виде она ненадолго сохранится на горизонте, как видите. Добавлю также, что объектом концессионного соглашения может быть не только уже наличествующее имущество, но также имущество, которое только может появиться у муниципалитета, и даже не зарегистрированное за городом имущество, плюс неизбежная аренда федеральной земли (другой в ЗАТО просто нет). Поэтому списки будут утверждаться Советом депутатов ежегодно, до первого февраля, дабы не затормозить процесс, не дай бог. Особенно смешно в свете событий этого лета и осени выглядит пункт проекта, которым контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом, переданным по концессионным соглашениям, вручается Контрольно-ревизионной службе Совдепа в лице тов. Лифанова В.Г. Хотя смеяться тут нечему, ибо распродажа бывшего Соцгорода входит в финальную фазу. . * Если верить Татьяне Фирсовой, идея принадлежит мудрецам из «Росимущества», но мне представляется, что настоящие интересанты совсем в другой конторе сидят.