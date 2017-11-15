Как русский бизнесмен Алишер Усманов вложился в соцсети. Как Усманов купил на наши деньги Фейсбук. Себе На прошлой неделе вышла целая серия публикаций про так называемое Райское Досье. Речь идет об очередной утечке документов из офшорной фирмы-регистратора, благодаря которым стали известны настоящие владельцы кучи офшоров, ну и всякие операции и сделки, которые эти офшоры проворачивали. Статей вышло бесконечное множество. Там и английская королева есть, и Боно из группы Ю-ту, и много наших. Я получил десятки писем типа «Алексей, нет сил и желания читать всё. Расскажи, что самое главное для нас. Есть там что-то такое, что важно гражданам России и положено им знать». Есть. И это история про то, как Алишер Усманов на наши с вами деньги покупал Фейсбук. Правда не нам, а себе. К моему огромному удивлению эту главную, действительно супер-важную историю про гигантскую махинацию прочитать практически негде. Чтобы подробно с ней разобраться, надо чуть-чуть почитать в Нью-Йорк таймс, потом подробно сайт консорциума ICIJ, потом чуть-чуть в Гардиан, потом еще в Новой газете, потом еще на сайте Бибиси, потом опять в Нью-Йорк таймс посмотреть инфографику, и все равно останутся вопросы. Но у нас в ФБК к Алишеру Бурхановичу чувства особенные, поэтому с темой этой мы решили разобраться, как следует. Мы перечитали все написанное разными изданиями на эту тему и сложили в одну цельную историю. Признаюсь, что по мере ознакомления с новой схемой махинаций Усманова, я с трудом сдерживал ярость. Потому что со старыми делишками Усманова по захвату металлургических активов мы все прекрасно знакомы, но это все казалось делами прошлых лет, какими-то последними отголосками приватизации. Теперь же, как талдычат нам СМИ и пиарщики, Усманов — олигарх «нового поколения». Теперь у Усманова не горнообогатительные комбинаты и металлургия, теперь у него калифорнийские стартапы и модные инвестиции во всякие фейсбуки, уберы и эйрбнб. Действительно, может создаться впечатление, будто Усманов одумался. Деньги, заработанные на незаконно отхапанных ГОКах, «отмыл» и начал свою инвесторскую жизнь с чистого листа. И правда, где Фейсбук, а где Лебединский ГОК? Ведь не может же Усманов в Кремниевой долине проворачивать такие же фокусы, как с Металлоинвестом. Кому там он будет дачи дарить за покровительство? Обаме? Губернатору Шварцнеггеру? А выяснилось, что может. Домов никому (кроме Медведева) он, конечно же, не дарил, но вот схема, с помощью которой Усманов заработал гигантские деньги на продаже акций Фейсбука, нам всем очень хорошо знакома. Она ничем вообще не отличается от того, как он скупал ГОКи для Металлоинвеста. Под копирку просто. Правда, не в городе Губкин или Старый Оскол, а в Калифорнии. Итак. Есть государственная газовая монополия Газпром. Наше с вами национальное достояние, так же? Есть его подразделение, возглавляемое с 2000-го года Алишером Усмановым — Газпроминвестхолдинг. Формально эта фирма должна заниматься инвест-проектами Газпрома, возвратом активов Газпрома, трубопроводами и так далее. Они действительно это делают, но параллельно Усманов использует подконтрольную госструктуру и для своих личных целей. Например, именно Газпроимнестхолдинг скупал металлургические активы, которые потом (собрав достаточно) продал самому Усманову. Но это к слову. Так вот. Газпроминвест выдает займов на почти МИЛЛИАРД долларов непонятному, не пойми кому принадлежащему офшору Кантон. Причем займ настолько большой, что госкомпания обретает фактический полный контроль над офшором, пока эти деньги не возвращены. Что здесь не так? Здесь УЖЕ все не так. Во-первых, простите, пожалуйста, с какой стати госкомпания, занимающаяся проектами Газпрома, дает такие гигантские деньги какой-то шарашкиной конторе то ли из Белиза, то ли с Британских Виргинских островов? Причем с формулировкой «на общие корпоративные цели»? Во-вторых, если присмотреться внимательно, шарашкиной конторой заправляет некий Леон Семененко. Это давний партнер Усманова. В 2004 году Семененко представлялся помощником Усманова и комментировал его сделки, в 2013 году он представлялся его советником в Металлоинвесте и покупал у него банк. А совсем недавно Семененко давал объяснения ФИФА по проверке возможного конфликта интересов с участием Усманова. Получается, что Усманов дает распоряжение выдать займ ну прямо ОЧЕНЬ СИЛЬНО связанной с собой фирмой. Фирме своего ближайшего партнера и советника. Двигаемся дальше. Этот Кантон, через компанию Юрия Мильнера, покупает акции Фейсбука. Почему именно Мильнера? Объясняю. Для условного «западного» клиента между олигархами Усмановым и Мильнером целая пропасть. Приблизительно в то же время (в видео я оговорился, сказав, что «в то же самое время»), как Усманов сидел в узбекской тюрьме, Мильнер занимался физикой и отправлялся в одну из самых престижных американских бизнес-школ. Мильнер живет в Кремниевой долине, ходит в гости к Цукербергу и вообще потратил кучу лет на то, чтобы выстроить себе имидж приличного инвестора. Через некоторое время начинается ажиотаж, Фейсбук собирается выходить на IPO. Прогнозы хорошие, СМИ, аналитики, банкиры предрекают огромный успех. Казалось бы, сейчас Газпроминвестхолдинг неплохо разживется. Ведь акции в такой момент сильно растут в цене, и их можно очень выгодно продать. Так и выходит. Через два месяца свои еще тепленькие новые фейсбучные акции Кантон, который, как я уже говорил, из-за гигантского займа фактически подконтролен Газпроминвестхолдингу, ПРОДАЕТ. Вы не представляете кому. Личной фирме Алишера Бурхановича Усманова. Называется Epion. А потом сам Усманов, уже без всякого инвестиционного риска, выждав буквально месяц, накануне публичного размещения продает эти акции в два раза дороже, зарабатывая на этом огромную сумму денег. А Газпром и мы с вами не заработали ничего. Мы с вами просто получается профинансировали своими деньгами чью-то классную сделку. Если бы из этого ничего не вышло и фейсбук бы не полетел, то убытки были бы наши. Но он полетел, а прибыль забрал себе Усманов. В этом и есть суть схемы. Там есть еще несколько интересных деталей. Американские СМИ рвут на себе волосы и вопят «ну как, как же так могло получиться, как мы не заметили кровавые кремлевские деньги прямо в сердце кремниевой долины?». Это очень простой вопрос, и удивляться тут нечему. Во-первых, сделка полностью прикрывалась именем относительно приличного уже даже западного инвестора Мильнера. Уверен, что и Мильнер на этой афере прекрасно заработал, но боюсь, что Мильнеру эта история будет стоит той самой репутации «приличного» инвестора. Во-вторых, Усманов, по информации БиБиСи, специально купил компанию-регистратор Bridgewaters, которая этой сделкой занималась. То есть Усманов контролировал ровно то звено, которое должно проверять и источники средств, и имена бенефициаров, и условия сделок и все такое. Очень удобно. Гораздо более интересным вопросом (по поводу которого российские СМИ почему-то не рвут на себе волосы) является то, а кто собственно со стороны Газпрома и правительства (речь идет о миллиарде долларов займа, напоминаю) эту сделку санкционировал и одобрил? Алексей Миллер, вы? Или может быть вы, Дмитрий Анатольевич? Вы вообще как относитесь к тому, что формально чиновник Усманов использовал государственные деньги, для покупки Фейсбука СЕБЕ? Очень интересны размышления Дмитрия Анатольевича на тему того, что Газпром мог заработать пару миллиардов долларов, а заработал их Усманов. Или типа кредит вернули и на том спасибо? Или может быть Усманов Медведева не считает нужным ставить в курс дел? Зря, что ли, дачу дарил. В конце хочу вам сказать вот что. Каждый раз, когда вы слышите и читаете про гениального инвестора, про невероятный ум и чутье, про олигарха нового поколения Усманова — смело можете презрительно смеяться и кричать «вранье!». Ничего, ровным счетом ничего Усманов из себя как бизнесмен не представляет. Единственный инструмент, который у Усманова есть, это не бизнес-чутье, а неограниченный доступ к деньгам Газпрома. Ничего он там не «заработал сам». Самым большим его предпринимательским успехом был бизнес по производству полиэтиленовых пакетов в конце 80-х годов. Потому что это, похоже, единственный его бизнес, не построенный на наши с вами деньги. navalny.com .