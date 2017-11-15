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|Tuesday, 14 November 2017
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"Капитальный ремонт" на Восточной в режиме почти онлайн.
Обещанный ранее недельный срок не выдержан, сразу скажу. Просто мимо проходил и не мог не обновить панораму. Вдруг похолодает - лень будет специально туда тащиться второй раз:
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