"Капитальный ремонт" на Восточной в режиме почти онлайн. Обещанный ранее недельный срок не выдержан, сразу скажу. Просто мимо проходил и не мог не обновить панораму. Вдруг похолодает - лень будет специально туда тащиться второй раз: ***