 

Уран-Батор
Сайт Эдуарда Безобразова

Железногорск
Главная arrow Публикации arrow Темохранитель arrow Битва при памперсах  
Wednesday, 15 November 2017
Меню
Главная
Антологии
Публикации
Город за неделю
Загадки нашего городка
Форум Железногорска
Веб-камеры города
Смотреть новости
Объявления
Фотографии
Я Вижу
Файлы
Сайт
Сайты Железногорска
Город Железногорск
Опрос
Сухой закон это:
спасение страны
несусветная глупость
имитация деятельности



результаты

Комментарии
RSS
Архив
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930     

Подпишитесь на обновления сайта!



Twitter Уранбатора




Google
Поиск по сайту

Битва при памперсах Печатать E-mail
Tuesday, 14 November 2017

Как поссорились Ванечка Мартынов с Олежкой Плехановым.

БИТВА ПРИ ПАМПЕРСАХ

Более чем наглядная лекция о том, почему педерасты — лучше.

Столетний юбилей ВОСР оставил незаживающий шрам на левом движении ЗАТО Железногорск. Я хочу сказать — на коммунистическом. Хотя более приземлённая коннотация здесь тоже достаточно уместной будет, пожалуй.

Когда депутат Ванечко Мартынов высиживал яйца отсиживал произносил дежурные бессмысленные речёвки в студии городского радио, в заколючинской "комсомольской организации" вовсю зрела чёрная измена. Кавычки поставлены здесь для того, чтобы лишний раз подчеркнуть: никакого отношения к советскому комсомолу последыши дядюшки Зю не имеют и иметь не могут по определению. Достаточно упомянуть о том, что «первый секретарь» Мартынов сам признал: его тусовка — суть компашка не политическая, во-первых, и ни с кем принципиальных идеологических разногласий иметь не хочет, во-вторых. Тем более драться с нациками из «ЗОЖа».

То ли дело, покрасоваться в одной колонне с руководящей едроснёй или нарядиться пиндосовским спецназом для селфи. Или советским политруком, как у нас каждое девятое мая и двадцать второе июня происходит...

Короче, в качестве акта окончательного примирения им полагалось бы сходить в церковь четвёртого ноября и поставить общую свечечку пудов на десять. Это, если кто не понял, я так шучу — хотя, по нынешним временам, очень может быть, что и не шучу вовсе. Вполне допускаю, что заколючинские комсомольцы-ХХI действительно ходят к попам и прикладываются там к конкурирующим парсунам, на всякий пожарный. А что? Там бородатые дядьки — тут бородатые дядьки. Там откровенные сказки и нелепые легенды — тут «Краткий курс истории ВКПб». Там крестный ход — тут демонстрация. Там Святейший Патриарх — тут Лидер Нации, и это ещё вопрос, у кого чудес больше в послужном списке. Нанопыль, дворцы и яхты, государственное бабло, «денегнетновыдержитесьтам» и всё такое прочее.

К моменту последнего автопробега младокоммунистов ЗАТО Железногорск на трофейных тачанках по родному разгильдяйству внутре комсомольской организации было очень и очень неблагополучно, оказывается. И когда компадре компаньеро Мартынов на «митинге» по случаю столетия ВОСР говорил о том, что «передовые идеи, которые дал нам Октябрь, тот импульс Российской экономике, давно иссяк, сегодня наша Родина плетется в хвосте мирового капитала», этот самый капитал, хищно потирая кровавые лапки, уже заканчивал поедать передовой отряд заколючинской школоты. «В нашем городе 15 комсомольцев во главе с товарищем Олегом «в честь праздника» дружно перешли на сторону идеологического врага - под стяг единоросской "Молодой гвардии", - глумились чуть позже в социальных сетях наймиты Госдепа и укрофашистов. - Ну а что? Играть в коммунизм и подметать заброшенный корт, конечно, весело, но кушать все же хочется больше».

Насчёт «кушать» это был такой чёрный-пречёрный юмор. ПЖИВ исторически держит своих как бы фольксштурмистов в чёрном теле. Бабла хватает только на руководящую верхушку, да и то примерно с регионального уровня начиная. Поэтому никакой «молодой гвардии» по существу у них нет. Это всё чистая имитация и показуха для отчётов наверх. Не верите? Спросите у депутата Законодательного Собрания Красноярского края Егорушки Бондаренко. Он по юношеской глупости хотел в своё время сделать карьеру при «Единой России», но старшие товарищи очень быстро поставили его на место, а затем и вообще вычистили из рядов. И отряд потери бойца снова не заметил, разумеется. Если нет войны, откуда окопы и фронтовое братство возьмутся?

Тем не менее, на фоне тихого кладбища имени КПРФ в стане компрадорской буржуазии всё же хоть какая-то движуха имеет место быть сегодня. И если сильно-сильно подсуетиться, то можно, наверное, пристроиться носить портфель за каким-нибудь функционером за скромный кусок хлеба с искусственной чёрной икрой. Поэтому исход группы ряженых клоунов от начальствующего нарцисса был всего лишь вопросом времени. А время ждать не любит. Прямо седьмого числа стоики и ренегаты схлестнулись, наконец, в мессенджере. Очень по-современному. Не бить же им морды друг дружке, в самом-то деле? Маникюр поломать можно. И я даже не знаю, кто более беспомощно и гнусно смотрелся в этой адской дискуссии. То ли матереющие бюрократы типа Мартынова. То ли резко поумневшие приспособленцы типа Плеханова. Тряпичные революционеры или бумажные перебежчики...

Итак, в грязном углу ринга...

Image

Image

***

Image

***

Image

Image

***

Image

***

Image

***

Image

Короче говоря, дорогие мои, камрад Ульянов-Ленин был неправ, когда своих политических противников обзывал проститутками. Шлюхи — народ честный и работящий, по-своему. В отличие вот от этого бурлящего генетического навоза, на который нам почему-то предлагается делать ставку. Чем такое будущее, уж лучше совсем никакого, право слово. Prefiero morir de pie que vivir siempre arrodillado, и всё прочее. Устаревший призыв, но действительно красивый, по крайней мере.

 

 
 
Рассказать про это друзьям в:

Добавить комментарий

Внимание!
Перед публикацией комментарий проходит проверку.
В комментарии к материалу разрешено выражать свое отношение к тексту или событию в пристойной форме. В случае появления ненормативной лексики, перерастания комментирования в оскорбления и т.д., комментарии будет удаляться.
Если вы заметили сообщение с нарушением, нажмите возле него на кнопку с зеленым гоблином.
Давайте не будем сами себе злобными Буртинами

Защитный код
Обновить

< Пред.   След. >
[Назад]
Реклама
Железногорская городская ритуальная служба





Ваша реклама на сайте
Мы поддерживаем
РОСЖКХ
ЗАСТАВЬ КОММУНАЛЬЩИКОВ РАБОТАТЬ!

История Железногорска
событий нет

по материалам библиотеки им.Горького
Телепрограмма
Телепрограмма операторов г. Железногорск
КАБЕЛЬНЫЕ
ЭФИРНЫЕ
Погода в Железногорске
Погодный информер meteo26.ru


подробно
Немного юмора
Сайт Эдуарда Безобразова
г Железногорск, Красноярский край
© Уран-Батор. При использовании материалов, ссылка на портал обязательна, уважайте чужой труд.

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Выделить