Как поссорились Ванечка Мартынов с Олежкой Плехановым. БИТВА ПРИ ПАМПЕРСАХ Более чем наглядная лекция о том, почему педерасты — лучше. Столетний юбилей ВОСР оставил незаживающий шрам на левом движении ЗАТО Железногорск. Я хочу сказать — на коммунистическом. Хотя более приземлённая коннотация здесь тоже достаточно уместной будет, пожалуй. Когда депутат Ванечко Мартынов высиживал яйца отсиживал произносил дежурные бессмысленные речёвки в студии городского радио, в заколючинской "комсомольской организации" вовсю зрела чёрная измена. Кавычки поставлены здесь для того, чтобы лишний раз подчеркнуть: никакого отношения к советскому комсомолу последыши дядюшки Зю не имеют и иметь не могут по определению. Достаточно упомянуть о том, что «первый секретарь» Мартынов сам признал: его тусовка — суть компашка не политическая, во-первых, и ни с кем принципиальных идеологических разногласий иметь не хочет, во-вторых. Тем более драться с нациками из «ЗОЖа». То ли дело, покрасоваться в одной колонне с руководящей едроснёй или нарядиться пиндосовским спецназом для селфи. Или советским политруком, как у нас каждое девятое мая и двадцать второе июня происходит... Короче, в качестве акта окончательного примирения им полагалось бы сходить в церковь четвёртого ноября и поставить общую свечечку пудов на десять. Это, если кто не понял, я так шучу — хотя, по нынешним временам, очень может быть, что и не шучу вовсе. Вполне допускаю, что заколючинские комсомольцы-ХХI действительно ходят к попам и прикладываются там к конкурирующим парсунам, на всякий пожарный. А что? Там бородатые дядьки — тут бородатые дядьки. Там откровенные сказки и нелепые легенды — тут «Краткий курс истории ВКПб». Там крестный ход — тут демонстрация. Там Святейший Патриарх — тут Лидер Нации, и это ещё вопрос, у кого чудес больше в послужном списке. Нанопыль, дворцы и яхты, государственное бабло, «денегнетновыдержитесьтам» и всё такое прочее. К моменту последнего автопробега младокоммунистов ЗАТО Железногорск на трофейных тачанках по родному разгильдяйству внутре комсомольской организации было очень и очень неблагополучно, оказывается. И когда компадре компаньеро Мартынов на «митинге» по случаю столетия ВОСР говорил о том, что «передовые идеи, которые дал нам Октябрь, тот импульс Российской экономике, давно иссяк, сегодня наша Родина плетется в хвосте мирового капитала», этот самый капитал, хищно потирая кровавые лапки, уже заканчивал поедать передовой отряд заколючинской школоты. «В нашем городе 15 комсомольцев во главе с товарищем Олегом «в честь праздника» дружно перешли на сторону идеологического врага - под стяг единоросской "Молодой гвардии", - глумились чуть позже в социальных сетях наймиты Госдепа и укрофашистов. - Ну а что? Играть в коммунизм и подметать заброшенный корт, конечно, весело, но кушать все же хочется больше». Насчёт «кушать» это был такой чёрный-пречёрный юмор. ПЖИВ исторически держит своих как бы фольксштурмистов в чёрном теле. Бабла хватает только на руководящую верхушку, да и то примерно с регионального уровня начиная. Поэтому никакой «молодой гвардии» по существу у них нет. Это всё чистая имитация и показуха для отчётов наверх. Не верите? Спросите у депутата Законодательного Собрания Красноярского края Егорушки Бондаренко. Он по юношеской глупости хотел в своё время сделать карьеру при «Единой России», но старшие товарищи очень быстро поставили его на место, а затем и вообще вычистили из рядов. И отряд потери бойца снова не заметил, разумеется. Если нет войны, откуда окопы и фронтовое братство возьмутся? Тем не менее, на фоне тихого кладбища имени КПРФ в стане компрадорской буржуазии всё же хоть какая-то движуха имеет место быть сегодня. И если сильно-сильно подсуетиться, то можно, наверное, пристроиться носить портфель за каким-нибудь функционером за скромный кусок хлеба с искусственной чёрной икрой. Поэтому исход группы ряженых клоунов от начальствующего нарцисса был всего лишь вопросом времени. А время ждать не любит. Прямо седьмого числа стоики и ренегаты схлестнулись, наконец, в мессенджере. Очень по-современному. Не бить же им морды друг дружке, в самом-то деле? Маникюр поломать можно. И я даже не знаю, кто более беспомощно и гнусно смотрелся в этой адской дискуссии. То ли матереющие бюрократы типа Мартынова. То ли резко поумневшие приспособленцы типа Плеханова. Тряпичные революционеры или бумажные перебежчики... Итак, в грязном углу ринга... *** *** *** *** *** Короче говоря, дорогие мои, камрад Ульянов-Ленин был неправ, когда своих политических противников обзывал проститутками. Шлюхи — народ честный и работящий, по-своему. В отличие вот от этого бурлящего генетического навоза, на который нам почему-то предлагается делать ставку. Чем такое будущее, уж лучше совсем никакого, право слово. Prefiero morir de pie que vivir siempre arrodillado, и всё прочее. Устаревший призыв, но действительно красивый, по крайней мере.