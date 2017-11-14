|Прощание с буквами
|Tuesday, 14 November 2017
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Зашёл это я как-то вечером в среду в магазин...
Совсем из памяти вылетела фотография, фу. Слева на нижнем прилавке - "Сегодняшняя газета". Справа - "Город и горожане". Вечер среды, если кто не в курсе, - это время, когда непроданные экземпляры полагается убирать из продажи, потому что утром в четверг поступит новый номер. Возврат, макулатура, все дела. Ну и вот, собственно: у левой тираж семь тысяч, у правой - три триста. Официальный тираж, да.
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