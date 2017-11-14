ПРАЗДНИКИ БЕЗ СЕНСАЦИЙ

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Monday, 13 November 2017

Криминальные хроники бывшего Красноярска-26.

СЕМЬ ДНЕЙ В ЗАКОЛЮЧИНСКЕ

Криминальные хроники бывшего Красноярска-26.

МОБИЛКА НЕ КАТИТ

«В ночное время экипажем ДПС был остановлен автомобиль «Нива». Полицейские обнаружили, что 24-летний водитель ведет себя неадекватно. В ходе осмотра в салоне был обнаружен сверток с порошкообразным веществом. Также комок темно-коричневого вещества полицейские нашли в корпусе сотового телефона задержанного. Изъятое было направлено на химическую экспертизу, которая установила, что в автомобиле находились два вида синтетических наркотиков общей массой более 3,75 грамма, что является крупным размером.

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В ходе осмотра места жительства подозреваемого сотрудники полиции обнаружили следы употребления наркотических веществ. Задержанный в настоящее время находится под стражей. В его отношении следователями МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет».

Хорошо так прокатился, спору нет.

ЖУЛИКИ НЕ ДРЕМЛЮТ

«Уж сколько раз твердили миру» и т.д. Таинственная пропажа 30 т.р. у гражданина объяснялась просто. Ему позвонил «представитель пенсионного фонда» и попросил — в целях правильного расчёта пенсии — сообщить сведения о банковской карте. И всё. Уголовное дело возбуждено, конечно, но где вы его теперь найдёте, этого представителя?

«С начала 2017 года сотрудниками местной полиции зафиксировано 9 случаев, когда от имени сотрудников пенсионного фонда действовали мошенники. Под благовидными предлогами, ( «перерасчет пенсии», «необходимо уточнить данные о трудовом стаже» и т.п.) незнакомцы просят продиктовать номер пластиковой карты, с которой затем снимают наличность».

В ГОСТЯХ ЗАДЕРЖИВАТЬСЯ НЕ ПРИНЯТО

Некий абориген ночью обратил внимание на двух мужчин в тёмной одежде, переносивших аккумуляторные батареи от автомобилей. По его сигналу подозреваемых задержали и отняли три аккумулятора для отечественных машинок общей стоимостью порядка 10 т.р. Поверждённые авто также были установлены. Любопытно здесь другое: охотники за чужим добром 1979 и 1989 г.р. оказались не местными. Они приехали в гости к родственникам и, похоже, решили хотя бы дорогу отбить. А вместо этого оказались привлечены к административной ответственности за нарушение режима ЗАТО, взяты под арест и работают над наполнением персонального уголовного дела. Максимальная санкция там — до пяти лет.

ЧУТЬ ЧТО, СРАЗУ «ПИРОМАН»

Две версии одного происшествия, из недавних.

«Пожар в парадной дома №16 по проспекту Курчатова произошел в минувшее воскресенье. Прибывшие пожарные обнаружили полностью задымленный подъезд, огня уже не было, огнеборцам пришлось проводить действия по удалению дыма. Со слов очевидцев, возгорание произошло из-за подожжённой подростками детской коляски. Жителям дома удалось поймать одного из ребят, который так и не смог пояснить, для чего они поджигали стоящие в подъезде коляски. В результате огонь уничтожил две детские коляски, была оплавлена электропроводка первого этажа подъезда, закопчено внутреннее пространство лестничной клетки с первого по третий этажи» (отсюда).

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«В дежурную часть железногорской полиции обратилась женщина, которая сообщила, что в ночное время неизвестное лицо путем поджога повредило ее автомобиль иностранного производства. Ущерб от действий злоумышленника составил около 180 тысяч рублей. Сотрудники полиции обнаружили и изъяли неподалеку от места происшествия пустой флакон, в котором были остатки легковоспламеняющейся жидкости. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан сотрудниками полиции. Объяснить причину своего поступка безработный 27-летний мужчина не смог. Максимальная санкция за данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Также установлена причастность подозреваемого к еще одному факту поджога. В подъезде дома в ночное время мужчина поджег две детские коляски. В результате пожара была повреждена и лестничная площадка. Сотрудникам полиции задержанный рассказал, что таким образом хотел отомстить жильцам квартиры, которые отказались открывать ему дверь и принимать в свою компанию».

А дамочка, видимо, отказалась подвезти?

ОХОТА НА ДОРОГАХ

Дознавателями МУМВД возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего мужчины, который управлял автомобилем в состоянии опьянения. Дело было вечером, однако не заметить движущийся по тротуару «ВАЗ-2121» у милиполиции не получилось. Вдила, впрочем, настроен был поиграть и после требования остановиться устроил гонки по дворам. В конце концов, пьяного экстремала заблокировали, вынули из машины и дооснастили наручниками. Чуть позднее выяснилось, что в прошлом году у 28-летнего железногорца уже были отобраны права на 18 месяцев за пьяную езду. Так что теперь ему светит лишение свободы на срок до двух лет. Хотя и вряд ли, учитывая либерализм наших судов.

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Между прочим, на 14 ноября в ОГИБДД намечено проведение профилактического мероприятия «Детское удерживающее устройство». Особое внимание сбору штрафов будет уделено утром возле дошкольных и школьных образовательных учреждений.

ПРАЗДНИКИ БЕЗ СЕНСАЦИЙ

То ли усиленный вариант несения службы помог, то ли железные горцы отмечать юбилей красного путча были не настроены, а только ни террористов, ни экстремистов в Нашгороде замечено не было. Замначальника полиции Виктор Архипов рапортует: «Во время празднования «Дня народного единства» и «100-летнего юбилея Великой Октябрьской Социалистической революции» не зафиксировано групповых нарушений общественного порядка, не согласованных с органами местного самоуправления массовых мероприятий либо пикетов. Демонстрация и митинг, организованные местным отделением КПРФ также прошли спокойно. Оперативная обстановка в целом находилась под контролем. Количество сообщений о правонарушениях и преступлениях ниже аналогичного показателя прошлого года. 70 человек привлечены к административной ответственности (большинство за распитие алкогольных напитков в общественных местах). Инспекторы ОГИБДД пресекли более 300 нарушений правил дорожного движения. Задержаны и отстранены от управления транспортными средствами трое нетрезвых водителей, в отношении одного из них возбуждено уголовное дело по ст.264.1 УК РФ».

ОХ, ОХРАНА...

После двухмесячной проверки краевая прокуратура констатировала: «Практически в каждом из 150 частных охранных предприятий выявлены нарушения гарантированных работникам прав на получение вознаграждения за труд. В гг. Красноярск, Норильск, Минусинск, Назарово, ЗАТО гг. Железногорск и Зеленогорск не соблюдались сроки выплаты работникам заработной платы, не производилась оплата в повышенном размере сверхурочной работы, работы в праздничные дни и в ночное время, размер заработной платы работников не соответствовал требованиям Регионального соглашения о минимальной заработной плате в Красноярском крае от 28.12.2016.

Hаряду с этим проведенными проверками выявлены нарушения прав работников на надлежащее оформление трудовых отношений, предоставление времени отдыха, своевременное ознакомление с графиками сменности. Так, проверками установлены факты привлечения 64 работников к выполнению трудовых функций без оформления трудовых договоров. В связи с чем в отношении должностных и юридических лиц прокурорами возбуждено 23 административных дела по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ, внесено 14 представлений об устранении нарушений закона.

Работодателями ненадлежащим образом исполнялись обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда, в том числе не осуществлялось финансирование мероприятий по охране труда, не было организовано прохождение работниками обязательных медицинских осмотров, их обучение по охране труда и др.

В ходе проверок исполнения лицензионных требований, предъявляемых к частной охранной деятельности, прокурорами также выявлены многочисленные нарушения требований федерального законодательства. В связи с высокой стоимостью процедуры обучения профессиональных охранников не все работники частных охранных предприятий проходили соответствующее обучение.

Всего по результатам проведенных проверок горрайпрокурорами выявлено 1330 нарушений законов, в целях устранения которых в организации внесено 149 представлений, на незаконные правовые акты принесено 105 протестов, в отношении должностных и юридических лиц предприятий возбуждено 232 дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст.ст. 5.27, 5.27.1, 14.1, 20.16 КоАП РФ» (отсюда).

У СОВЕТСКИХ СОБСТВЕННАЯ ГОРДОСТЬ

По случаю Дня сотрудников органов внутренних дел в муниципальной газете заметка про музей местного УВД появилась. В ней прочитано: «Все звонки, которые поступали в дежурную часть, сначала записывались при помощи черного ящика истребителя. Потом - на большой катушечный магнитофон, он работал круглыми сутками... В корпус от обычного радиоприемника, который в конце прошлого века имелся почти в каждой квартире, специалисты монтировали электронные платы и подсоединялись к телефонной сети. Магнитофонная запись включалась, когда объект снимал трубку. Именно это устройство для прослушивания телефонных разговоров использовалось в начале 90-х при расследовании знаменитого уголовного дела «трех хохлов» (отсюда).
 
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по материалам библиотеки им.Горького
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