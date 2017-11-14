Почти 4 млн россиян получают ниже прожиточного минимума. Неполитический бунт? Почему власти упорно игнорируют опасность социально-экономических протестов. 9 ноября на сайте «Новой газеты» вышел материал о зафиксированном исследователями всплеске протестных акций в России. Некоторые эксперты утверждают, что всему виной предвыборный цикл, поскольку перед ним легче добиться выполнения своих требований. Однако руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов, который и презентовал доклад о росте протестных настроений, считает, что это очень узкий взгляд на проблему. Для читателей «Новой» Миронов объяснил, что он считает главной причиной выхода россиян на улицы. Центр экономических и политических реформ (ЦЭПР) ведет системную работу по мониторингу протестов в России с 2016 года, хотя и до этого мы проводили по этой теме социсследования. Мы начали с мониторинга трудовых конфликтов, потому что их в 2015 году вдруг стало много: на предприятиях по всей России начались задержки заработной платы. По сути, сейчас повторяется ситуация 90-х годов, когда также были массовые невыплаты – вспомните тех же шахтеров, стучавших касками по Горбатому мосту. Мы эту тенденцию отметили и стали за ней наблюдать. Постепенно мы начали наблюдение и за другими протестными акциями. И публикуем их результаты. Надо уточнить, что мы не просто сидим в кабинете и через интернет замеряем какие-то параметры. Нет, у нас достаточно много контактов с протестующими, я лично много помогал им (тем же шахтерам, которые вновь, как в 90-е сидят без зарплаты) – поэтому могу тезисно отметить несколько выводов. Можно, конечно, сказать, что предвыборный период как-то подогревает протестную повестку, как об этом, например, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Но этот фактор совсем не определяющий. Более важным фактором мне кажется накапливаемый эффект от кризиса – в экономике, в политике, в социальной сфере. Начавшись в экономике, он перекинулся в умы жителей России. Граждане начали со временем понимать, что есть сложности; что эти сложности - не временные, а постоянные, хронические; они стали думать, правильным ли курсом идет страна, есть ли у нее будущее? Кризис начался в 2009 году, а потом был период некоторого восстановления. Но и тогда остановился рост доходов, рост экономики, многие потеряли работу – уже в тот момент это было заметно. А в 2014 году возник всплеск этого кризиса – в связи с падением цен на нефть и санкциями. Усилилась инфляция: в 2015 году официально инфляция выросла почти до 15%, при этом доходы остались те же. У кого-то были накопления, кто-то не сразу осознал, что ситуация носит не временный характер, а постоянный. К 2016 году это впервые дало всплеск протестности, в 2017 году эта тенденция продолжилась. Люди подходят к критической черте выживания. У людей накапливается недовольство, которое выражается в самых разных формах. Кризис влияет на малый и средний бизнес. Предприниматели начинают разоряться, потребительский спрос минимален. Особенно печально это выглядит в регионах, где все – и предприниматели, и работники, - беднеют и разоряются. Мелким бизнесменам никто не помогает – что вызывает недовольство и в этом сегменте. И все это сверху усиливается возмущением от образа жизни элиты и крупного бизнеса, который ведет все такую же роскошную жизнь и несет минимальные потери. При этом крупные бизнесмены начинают выводить свои деньги из бизнеса в те же офшоры, что ведет к разорению предприятий: люди остаются без зарплаты, государство без налогов, моногорода без рабочих мест. Российская власть к кризису относится очень поверхностно и беспечно – и думает, что оно само собой рассосется. Власть не боится народа сейчас. Но главное – и это видно в словах того же Пескова, - наверху смотрят на протесты только с политической точки зрения: за Путина этот митинг или против. Если протест не несет в себе политического подтекста, на него внимания обращается гораздо меньше. Чтобы пошла реакция, нужно, судя по всему, чтобы в разных городах – и обязательно в Москве и Петербурге, - собрались акции со словами «Долой правительство!». Проблема в том, что нынешние российские элиты плохо знают историю протестов и революций в России и не понимают в деталях, как это уже происходило раньше. В стране, где нет развитой политической культуры, политический протест сразу возникнуть и не может. Но когда начинаются экономические проблемы, и люди из-за ощущения нестабильности теряют веру в будущее, они начинают объединяться вокруг беспокоящих их проблем: посмотрите на примеры дольщиков, дальнобойщиков и фермеров. Это первая стадия, и ее можно сравнить с рабочим и крестьянским движением в начале прошлого века: пролетарии объединялись вокруг «рабочего вопроса», а крестьяне требовали земли – никто сначала не говорил, что им не нужен Николай II. Если бы государство давало обратную связь и решало бы проблемы, порождающие недовольство, ничего бы дальше и не было. Но этого не происходило и не происходит, поэтому протест переходит во вторую стадию: люди понимают, что их борьба не приносит результатов. Кто-то, конечно, просто прекращает протестовать, но в то же время накапливается определенная критическая масса людей, которая не готова прекращать протест – для нее это становится делом принципа. И тогда появляются политические требования. Вспомним то же Рабочее движение: изначально они требовали решения социальных вопросов, но уже в январе 1905 года заявили о необходимости ограничения абсолютной монархии. ЦЭПР пока окончательного перехода к этой стадии не зафиксировал, но мы можем спрогнозировать, что она скоро начнется. Если власть не разберется с проблемами и не вернет людям чувство стабильности (а скорее всего, не вернет), разные, локальные пока что, протестные группы начнут солидаризироваться, и тогда появятся лидеры, которые объявят о политических требованиях как об основных. И это будет точка невозврата. Шанс все исправить есть, но пока власть наступает на те же исторические грабли, что и Николай II, который упорно не видел проблем рабочих и крестьян и занимался разборками с интеллигенцией и либералами. На те же грабли наступили в 70-80-е годы, когда сильно затянули с реформами, пропустили момент потери лояльности. Сейчас делается то же самое: власть упорно отмахивается от проблем, фактически повторяя тезис Николая II, сказанный им в 1916 году – «Мой народ меня любит». Но рейтинги - это не любовь, это - фиксация безальтернативности, страха, что будет хуже. novayagazeta. *** Пахать за двоих. Почему бюджетники в России умирают на работе С переходом на новую систему оплаты бюджетники повсеместно перерабатывают, считает известный правозащитник и педагог Ирина Канторович. Как результат - растет число смертей на работе, вызванных хроническим переутомлением. При этом заработки низовых работников могут составлять меньше прожиточного минимума. В нашем распоряжении оказалось письмо Минтруда, разъясняющее проводимые правительством меры по искоренению «уникального явления» нашей страны – работающих бедных. Согласно письму «численность работников с зарплатой ниже прожиточного минимума трудоспособного населения составляет примерно 4 млн. человек (по данным обследования Росстата за апрель 2017 года)» . Прожиточный минимум сейчас установлен чуть более 11 тысяч (интересно было б провести эксперимент реального выживания на такой «минимум»). 4 миллиона с зарплатой менее 11 тысяч – огромная цифра. Но она не учитывает того, что у многих работниках на руках иждивенцы (дети, инвалиды и т.п.). Нетрудно увидеть, что семья из мужа, жены и ребенка, в которой муж получает 13 тысяч, а жена 12 тысяч не вошла в статистику Росстата. Между тем каждый член этой семьи имеет доход ниже прожиточного минимума. Так что, на вскидку, около 20 миллионов работающих россиян, как минимум, находятся за чертой бедности. По сути это катастрофа. Какие же меры принимает правительство, согласно письму Минтруда? «В рамках реализации Указов Президента Российской Федерации существенно повышена заработная плата отдельных категорий работников бюджетной сферы. По сравнению с 2013 годом в 1,4 раза выросла заработная плата у медицинских работников, более чем в 1,5 раза у педагогических работников в общем образовании, в 1,7 раза у преподавателей вузов, социальных работников, более чем в 1,9 раза у работников учреждений культуры». Не вызывает сомнений, что у отдельных работников заработная плата в указанный период выросла не то что в 1,9, но в 20 и 30 раз. Однако у большинства она упала до запредельно низких чисел. Приведенные цифры совершенно ничего не говорят о жизни обычного рядового работника бюджетной сферы. Его зарплата, как правило, в указанный период, последовательно уменьшалась. Средние зарплаты – абсолютная фикция, потому что действующая Новая система оплаты труда (НСОТ) позволяет выплачивать зарплату с разницей в разы работникам в одинаковой должности. По НСОТ на практике стимулирующие выплаты назначает директор на основе решений «карманных» органов самоуправления (истинно независимые профсоюзы вытравливают на корню). Все законно: «своим» платим запредельные стимулирующие, возможно, на условиях издольщины (доказать это нельзя). Кроме того, администрации, имеющие сегодня законное право формировать штатное расписание, перевели практически всех административных работников на должности обычных сотрудников (чтобы иметь возможность учитывать их зарплату при расчете «средней»). Например, все завучи московской школы «Технологии обучения» работают теперь в должности «педагог-организатор», другие администраторы школы относятся к «иным педработникам». Итак, обычный работник, получающий вместо зарплаты подачку, воспринимает приведенную статистику как издевательство. «С 1 января 2018 года МРОТ устанавливается в сумме 9489 рублей». Администрации бюджетных организаций, имеющие сейчас по закону право издавать локальные акты, научились законно платить зарплату ниже МРОТ. Способы таковы: А) Перевод бюджетника локальным актом на неполную ставку при сохранении того же объема работ –это позволяет платить зарплату ниже МРОТ. Б) Можно и при полной ставке платить ниже МРОТ, хоть две тысячи: по закону такой оклад допустим. Способы борьбы с проверками у начальства теперь тоже отработаны. Даже если оно выплачивает работнику зарплату ниже МРОТ, поймать его и привлечь к ответственности практически невозможно. Как только в школу или больницу сообщается о проверке, администрация издает приказ о выплате стимулирующих и премий сотрудникам за «проверочный» период, и их суммарные доходы законно становятся выше МРОТ. А если они выше МРОТ, даже если это нищенские 8 тысяч, – у правоохранительных органов уже нет поводов возбуждать уголовные дела: выплаты выше порога, установленного законом, и все выплачивается по Положению об оплате труда, утвержденному самим коллективом. Нарушений нет. Возможно, что придуманы и другие способы «обходить» МРОТ, пока не получившие широкого распространения. Так что повышение МРОТ в действительности никак не повлияет на жизнь рядовых работников. (Оставим за кадром факт того, что МРОТ ниже прожиточного минимума. Думается, в цивилизованных странах отказались бы поверить в то, что такое возможно.) Примером актуальных зарплат ниже МРОТ являются зарплаты педработников в Каргополе. Люди уже два раза выходили на митинги. Но кроме общих благих пожеланий власти города ничего сделать не могут: по закону все решается внутри школы. Вот там и "решают". Отдельно хотелось бы оговорить важный факт реальности трудовых будней нашей страны, не нашедший отражения в письме Минтруда. Дело в том, что большинство бюджетных работников нашей страны, чтобы выжить, работают сейчас на износ, с запредельно высокой нагрузкой –на 1,5 – 2 и более ставок. Они вынуждены это делать потому, что данные сегодня бюджетным администрациям права самостоятельности в формировании штата и размеров оплаты труда привели к запредельному возрастанию нагрузки работников за ставку работы. Вот рассказ (декабрь 2016 г.) об интернате для лежачих детей-инвалидов: «В том же Черемхово произошло сокращение должностей помощников воспитателей с ежемесячной зарплатой в 18 тыс. рублей на санитарок, получающих в месяц 6 – 8 тыс. рублей. Работа – одна и та же абсолютно – это утверждают сотни допрошенных работников этих категорий. Только нагрузка разная – на 32 ребенка было 111 штатных единиц персонала, затем на 60 детей – 125 единиц потом на 102 ребенка – 137 единиц. То есть при увеличении количества находящихся детей в 3 с лишним раза штат был увеличен на 24%. Нагрузка на работника выросла почти в 3 раза. Зарплата же при этом уменьшилась также в 2 — 3 раза... Что делают медицинские сестры в этом учреждении. То же, что в обычной больнице, только при этом большая часть детей является тяжелыми инвалидами, прикованными к постелям с тазовыми нарушениями, когнитивными расстройствами, многие из них нуждаются в зондовом питании, и это дети, которые при кормлении спокойно себя не ведут. Целых две сестры на день! На все! И на мед. работу, и на зондовое кормление. На 120 детей! И одна из этих сестер остается на ночь. Одна медицинская сестра на 120 тяжело больных детей – инвалидов». Показательно, что рассказывает это не журналист и не гражданский активист, а глава Следственного управления СК РФ по Иркутской области генерал-майор юстиции Андрей Бунёв. Бюджетные работники работают, как волы, с огромным напряжением сил. Это подрывает их здоровье. Один из последних по времени примеров в СМИ - смерть из-за остановки сердца 50-летней Оксаны Кивлевой, акушера-гинеколога, умершей после суточного дежурства от общего переутомления. Именно из-за мизерной зарплаты и все возрастающих обязанностей только в 2015 году уволились, согласно Росстату, 50 тысяч санитарок и нянечек. Вывод: правительству не стоит обольщаться – задуманные им меры борьбы с бедностью работников априори не работают. Нужно менять систему оплаты и труда и ряд других законов (не будем утомлять читателя их перечислением), создавших законный механизм неиспользования фонда оплаты труда, предназначенного работникам, по назначению. Сейчас по закону сэкономленные средства можно выплатить тем, кому сочтет нужным директор, переведя сэкономленное в стимулирующую часть зарплаты. newizv. *** Большинство жителей России не верят в то, что они могут повлиять на происходящее в стране, и не чувствуют себя ответственными. Это следует из данных социологического опроса "Левада-Центра". 68% респондентов заявили, что "совершенно не могут" повлиять на то, что происходит в стране. Еще 21% опрошенных признали, что в их силах исправить что-то в России "в незначительной мере". Всего лишь 5% россиян осознают, что они в состоянии влиять на текущие дела в стране. В это же время большинство россиян (60%) совершенно не чувствуют ответственность за происходящее в государстве. Почти четверть респондентов (24%) "в незначительной мере" признают личную ответственность за дела страны. При этом 91% граждан заявили об ответственности за свою семью, а 89% опрошенных выразили уверенность в том, что они могут оказать прямое влияние на то, что в ней происходит. Последние исследования социологов показывают, что наиболее заслуживающими доверия социальными институтами страны россияне считают институт президентской власти, армию и ФСБ, а наименее всего - политические партии, банки и крупный бизнес. По сравнению с аналогичными опросами, проводившимся в 2013 году, уровень доверия к силовикам вырос в шесть раз. Индекс доверия к армии за тот же период вырос в четыре раза. Индекс доверия к Церкви за два года (со времени проведения последнего такого исследования) снизился с 33 до 25 пунктов. Больше всего россияне не доверяют политическим партиям, индекс доверия которых составил минус 31 пункт, банкам (минус 28 пунктов) и крупному бизнесу - минус 28. Индекс доверия правительству также вернулся к отрицательным значениям после роста до 12 пунктов в 2015 году. На первом месте рейтинга по традиции - президент Владимир Путин, который, по словам социологов, олицетворяет институт президентства. После роста из-за присоединения Крыма индекс доверия к нему чуть снизился (с 80% в 2015 году до 75%). Глава "Левада-Центра" Лев Гудков объясняет это общим снижением напряженности в обществе и окончанием патриотической мобилизации. По данным "Левада-Центра", почти две трети россиян (64%), намеренных участвовать в выборах президента - 2018, готовы поддержать действующего главу государства. По информации социологов, рейтинг Путина за месяц укрепился на четыре процентных пункта. При этом если Путин не пойдет на выборы в качестве кандидата, то главным претендентом на пост станет Дмитрий Медведев, за которого в этом случае готовы проголосовать 8% респондентов. Более половины россиян не видят альтернативы Путину: 55% респондентов затруднились сказать, за кого проголосуют, если действующий президент откажется от участия в выборах. newsru.com .