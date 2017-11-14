Вообще-то это государственная тайна, но вам - можно. «Репей» узнает чужие секреты Новый российский спутник-разведчик сможет перехватывать информацию потенциального противника. Первый космический аппарат новой отечественной системы радиоэлектронной разведки «Репей» будет запущен в 2018 году. Уникальное изделие сможет обнаружить радиолокационные станции, радиопередатчики, пуски ракет и излучение другой военной техники. Для этого бортовое оборудование «Репья» перехватит и проанализирует информацию, передаваемую электронными устройствами, и побочное электромагнитное излучение. По мнению экспертов, спутники радиоэлектронной разведки позволят российской армии получать оперативную информацию об активности войск в любом регионе мира. Как рассказали «Известиям» в главном штабе Воздушно-космических сил России, запуск первого космического аппарата системы «Репей» запланирован на следующий год. Представители разработчика — компании «Информационные спутниковые системы» имени Решетнева» (ИСС) — воздержались от комментариев. На днях макет спутника и информация о нем были представлены на выставке Минобороны РФ. Впервые данные о космических аппаратах радиотехнической разведки «Репей» появились летом этого года, во время визита министра обороны России Сергея Шойгу в ИСС (Железногорск, Красноярский край). На одном из плакатов, продемонстрированных делегации, содержалась информация о ранее неизвестных спутниках «Репей-С» и «Репей-В». Контракт на выполнение опытно-конструкторской работы по тематике «Репей» в рамках гособоронзаказа был заключен между Минобороны России и ИСС осенью 2014 года. Разработку наземного комплекса управления поручили компании «Российские космические системы». Научно-технический центр космических информационно-управляющих систем «Эффес» подготовил основные требования к системе. Академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков рассказал «Известиям», что такие спутники позволят российской армии получать информацию о военной активности в любом регионе Земли. «Потенциал вооруженных сил при этом значительно вырастет», — отметил Александр Железняков. По словам эксперта, идея использовать орбитальные аппараты для наблюдения за территориями других стран в свое время заставила военных в СССР и США поддержать космические программы. Первых разведывательные спутники использовали телескопы и сбрасываемую в капсулах на Землю фотопленку. За прошедшее время возможности разведки значительно выросли. Сегодня с помощью сложных радиотехнических систем можно вести наблюдение в режиме реального времени, в разных диапазонах, на огромных территориях. Наиболее известными зарубежными спутниками радиоэлектронной разведки считаются американские космические аппараты Mentor (Orion). На орбиту уже запущены семь подобных систем. Каждый из таких спутников несет огромную (диаметром 100 м) антенну, что делает их самыми большими по габаритам космическими аппаратами. iz. *** Николай Тестоедов: в 2021 году создадим импортонезависимый спутник-разведчик Российское предприятие "Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева" (ИСС) планирует с 2021 года выпускать импортонезависимые спутники серии "Глонасс". О технических особенностях этих аппаратов, их отличии от нынешнего поколения спутников "Глонасс", о производстве других спутников, таких как "Гонец" и аппараты связи серии "Экспресс", а также о ситуации с запуском украинского аппарата "Лыбидь" рассказал в интервью ТАСС генеральный директор ИСС Николай Тестоедов. — Недавно сибирское предприятие ИСС заключило с томским центром "Полюс" контракт на создание аппаратуры для новых спутников "Глонасс". Сообщалось, что оборудование должно быть изготовлено до конца 2018 года. Началась ли эта работа? — По программе мы должны сделать девять аппаратов "Глонасс-К1" и два аппарата "Глонасс-К2". Последние модернизированы по сравнению с первыми двумя аналогичными аппаратами, которые были сделаны преимущественно на западной элементной базе, а она теперь недоступна из-за санкций . Компания "Полюс" поставляет нам системы энергопреобразования. Томичи должны обеспечить 11 комплектов. Аппаратура для первого из девяти "Глонасс-К1" должна появиться у нас до 31 декабря. Тогда сможем изготовить его за девять месяцев: это наш технологический цикл для аппаратов подобного класса. — Аппараты "Глонасс-К1" являются модернизированной версией "Глонассов"? — Вначале были просто "Глонассы", которые при гарантированном сроке активного существования три года работали в среднем по 4,5 года. С 2003 года мы запускаем аппараты серии "Глонасс-М" с уже 7-летним сроком активного существования, но они сделаны еще по схеме, когда приборы находятся в гермоконтейнере. Сегодня вся российская группировка состоит из аппаратов "Глонасс-М". Плюс есть еще два "Глонасс-К1", которые проходят летно-конструкторские испытания и одновременно работают уже в составе орбитальной группировки. Мы изготовим еще девять аппаратов "Глонасс-К1" в поддержку орбитальной группировки. С 2019 года планируем запустить первые два аппарата типа "Глонасс-К2", а с 2021 года — те же "Глонасс-К2", но уже в импортонезависимом варианте. После чего продолжим работу только с многофункциональными импортонезависимыми "вторыми". — В чем будет заключаться импортонезависимость тех аппаратов "Глонасс-К2", которые планируется запустить в 2021 году? — Когда возникли санкции, все начали говорить об импортозамещении. Но по смыслу слова "импортозамещение" — это полная замена. А мы, со своей стороны, ввели термин "импортонезависимость". Понимаем, что одномоментно нельзя отказаться от всех элементов западного производства, и хотя все необходимые задания Минпромторгу выданы и исполняются, еще несколько лет будут проводиться плановые ОКР по разработке и постановке в производство отечественных элементов для замены импортных. Часть элементов в это время будет закупаться, но это те элементы, которые доступны на рынке . Поэтому слово "зависимость" пропадает, а часть импорта остается. — Два аппарата "Глонасс-К2", о которых вы говорили ранее, запустят в обязательном порядке или по мере необходимости? — Они в любом случае должны быть запущены сразу после производства, потому что на них апробируются новые решения. Там много новых систем, которые надо проверить в режиме летно-конструкторских испытаний и подтвердить правильность принятых по ним технических решений для того, чтобы уже дальше тиражировать их в серию. Там все системы российские, только часть электронной компонентной базы останется импортной. И эта часть будет сокращаться с каждым аппаратом. Сейчас в АО "ИСС" находятся шесть космических аппаратов "Глонасс-М", это наш резерв. Запускаем их только в случае плановой замены или по оперативной необходимости, если какой-то из действующих аппаратов выйдет из строя. И те девять аппаратов "Глонасс-К1", что мы изготовим в будущем, тоже будут выходить на орбиты по мере необходимости. — Какие предприятия поставляют ИСС электронную компонентную базу для спутников? — Мы делаем спутники и часть приборов, другую часть поставляют предприятия кооперации. Для "Глонассов" нашими ключевыми партнерами являются "Российские космические системы", корпорация РИРВ, Ижевский радиозавод, томский "Полюс". Но все — и мы, и приборостроители — покупаем электронную компонентную базу, никто ее не производит . — Если у нас некому создавать электронную компонентную базу, а заменить импортную нужно, то как быть? — Если надо заменить тысячу элементов, Минпромторг может делать, к примеру, 100 ОКР в год по новым элементам, значит, за 10 лет эта тысяча элементов будет заменена полностью. А в течение всего этого времени идут переходные процессы, когда с разработкой и постановкой в серию каждого российского элемента прекращается использование его импортного аналога. Таким образом, с каждой опытно-конструкторской работой увеличивается доля российской компоненты. Этот процесс не быстрый, и он прилично затормозил выпуск части приборов, потому что наша электронная промышленность два-три года назад была не в самом лучшем состоянии. Сейчас идет восстановление, по крайней мере, мы это видим в отношении электронной компонентной базы для применения в космосе. — Но ведь этот процесс тормозит производство, в частности спутников. — Да, это влияет. Там, где необходимо, мы меняем схемные решения, количество элементов. Например, по одной из тем вес целевой аппаратуры при замене электрорадиоизделия увеличился почти на 40%, потому что иногда надо было делать плату вместо одной микросхемы. Но при этом мы не поступились ни одной функцией, надежность изделия поддерживается. Мы разработали технологию и уже апробировали ее. Это довыведение космического аппарата с помощью устанавливаемых на него электрореактивных двигателей. Спутник связи "Экспресс-АМ5" весил на 108 кг больше. Мы вывели его на эллиптическую орбиту, похожую на геостационарную (около 36 тыс. км над Землей). И мощности "Протона" хватило для этого. А потом довели спутник за счет его электрореактивных двигателей за 72 дня в нужную точку. — Вы ранее говорили, что осенью планируется уточнить облик высокоэллиптического дополнения к системе ГЛОНАСС. Что по этой теме? — Эти работы пока не закончены. Такие предложения прорабатываются, но судьба этого направления будет понятна в конце этого года, когда произойдет корректировка федеральной целевой программы развития системы ГЛОНАСС. — Если украинский "Лыбидь" решат запускать на "Протоне", то, кроме переноса запуска на 7–14 месяцев для адаптации аппарата к ракете, это ни на что больше не повлияет? — Я не участник той части контракта, но наверняка заключены контракты, проплачены авансы, сделана какая-то матчасть. И что делать: разрывать контракт, отзывать деньги? Причем еще непонятно, по каким причинам. Ведь неясно, является ли нынешняя ситуация — изменение отношений между двумя странами — форс-мажором и застраховано ли это. В каждом контракте по-разному прописывается ситуация форс-мажора, а как в этом контракте — я не знаю. arms-expo.ru . *** Запуск ракеты-носителя "Протон-М" со вторым военным спутником связи "Благовест", планировавшийся на 25 декабря, перенесен на середину февраля 2018 года из-за проблем с одним из приборов на аппарате, сообщил в пятницу ТАСС гендиректор "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева" (ИСС, предприятие - изготовитель спутника) Николай Тестоедов. "У нас возникли проблемы при испытаниях (аппарата). Был отказ какой-то цепи в одном из приборов. Достали прибор, отремонтировали, поставили обратно. Пуск теперь планируется на середину февраля", - сказал Тестоедов. ng.