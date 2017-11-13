Пёстрая лента новостей бывшего Красноярска-26. УЛЕТЕЛ, НО ОБЕЩАЛ ВЕРНУТЬСЯ Инновационная сага о форсайт-сессия намеревается стать вечной. Очередная тусня начальников атомных ЗАТО стартовала 10 ноября в Новоуральске по инициативе ГК «Росатом». «Представители органов местного самоуправления и руководства предприятий контура Госкорпорации обсуждают вопросы синхронизации планов развития городов и расположенных в них предприятий», - уверяют нас. Почему для этого нужно тащиться к чёрту на рога, на уточняется. Можно подумать, у нас своих козлов недостаточно. А это не так. С РОДИНОЙ УХО ДЕРЖИ ВОСТРО Маловато новостей с ГХК поступает. И каждая — на вес золота. «В мае 2018 года Горно-химический комбинат (предприятие Госкорпорации «Росатом», дивизион ЗСЖЦ) планирует пройти сертификацию по новой версии международного экологического стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению», - сообщается в специальном релизе . - Обн овлённый стандарт особое внимание уделяет анализу рисков. Например, появлению новых законодательных требований, на которые нужно реагировать». ЖДЁМ «ПЛАНЕТУ» Центр космической связи «Железногорск» отметил день рождения подарками. По давней традиции, оставшейся ещё от Геннадия Баховцева, железогорские предприятия поздравляют детей, появившихся на свет в один с ними день. Для ФГУП «Космическая связь» это четвёртое ноября. Две девочки и мальчик получили в роддоме из рук главного специалиста ЦКС Александра Даниловского памятные «сертификаты космического ребенка», подгузники, денежный подарок, цветы и приглашение на экскурсию (но это потом, попозже). Я что-то не припомню, как сложилась судьба мальчика по имени «Космос», поэтому и намекаю на перезапуск проекта. ЗА СТОЛОМ У НАС НИКТО НЕ ЛИШНИЙ Уровень безработицы в ЗАТО Железногорск составляет 0,8 процента. На первое ноября в Центре занятости населения зарегистрированы были 407 граждан, официально озабоченных трудоустройством. В свою очередь, с начала года заколючинским предприятиям требовалось свыше пяти тысяч человек, причём 3.824 вакансии относились к рабочим специальностям. Удивления достоин тот факт, что по-прежнему в дефиците у нас водители, администраторы, риэлтеры, кладовщики и менеджеры. КАК СПЕЦИАЛИСТ СПЕЦИАЛИСТАМ Вадим Медведев принял участие в т.н. Решетнёвских чтениях. Заколючинский предгорсовета поведал публике о том, что «в свое время Михаил Федорович Решетнев, один из известных в мире железногорцев, дал старт сибирскому спутникостроению. Это был прорыв», после чего призвал СибГУ «выходить на новый уровень взаимоотношений. В этом плане Железногорск готов стать территорией внедрения новых технологий и решений. Мы готовы менять этот мир вместе с вами!». Что же не зовут-то всё никак? К-козлы... В КАЧЕСТВЕ ПООЩРЕНИЯ Несколько десятков сотрудников ГХК побывали в ЗАТО Зеленогорск. «Сначала делегация познакомилась с работой Электрохимического завода, а после посетила новую экспозицию в музее, посвященную Ефиму Славскому. «Так интересно. Инструменты здесь. Вот готовальня. Такая готовальня была у моего отца. Это такое как бы личное переживание, личные струнки какие-то задела эта выставка», − рассказала Инесса Лукьянова, ведущий инженер по специальному учету ГХК». Ещё четыре группы находятся на низком старте. ДАЙ ОТДОХНУТЬ И ФОНТАНУ Главное военно-строительное управление №9 перейдёт на трёхдневку. Во всяком случае, такое уведомление отправлено в ЦЗН. С десятого января по девятое июля у бывшего ОСПАО «Сибхимстрой» намечается аресты и посадки недобор заказов, о чём зам генерального директора по правовым и имущественным вопросам Антон Круглов любезно известил Ивана Чуприну, хотя соответствующий приказ прислать пока не торопится. СПАСТИ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ Квартиры в «социальном» доме на Ленинградском так и не раскупили? Список рекламных ухищрений властей невелик, в приципе. На 10 ноября в Железногорске намечена была, в частности, «ипотечная ярмарка». Поскольку «экспертов по ипотеке, представителей ведущих банков, юристов и консультантов по жилищным программам» собирали в офисе краевого фонда жилищного строительства, предположение наше, скорее всего, верно. Купите уже по квартирке, граждане. Не мучайте понапрасну хороших, но не очень умных людей. ВЫСОКОЕ ДОВЕРИЕ Теперь мы вдвое больше коров для нашего молока запасём. Александр Усс произвёл на днях ротацию членов президиума т.н. губернаторского совета. Средь дюжины удостоенных вниманием президентского спецназначенца присутствует, разумеется, и г-н Чебурашкин. Как же без него? «В последние годы работа совета была фактически свернута, в настоящий момент деятельность совещательного органа будет существенно активизирована», хей-хей. Счастья станет больше примерно на 3,14 процента к плановым показателям. ПОСЛЕ БАЛА На АО «ИСС» отметили 10 ноября день рождения отца-основателя. По традиции руководство и ветераны предприятия помитинговали на кладбище и рядом с памяником у офиса «звёзной фирмы»: «Участники отметили вклад М.Ф. Решетнёва в становление и развитие отечественного спутникостроения. Под его руководством были разработаны и созданы более 1000 космических аппаратов и свыше 30 космических систем». К ВОЙНЕ ГОТОВЫ Академия МЧС приняла в своих стенах бойцов школьной юнармии. «Этот проект направлен на духовно-нравственное развитие подрастающего поколения, воспитание уважения к своей Родине и ее истории, подвигам ее народа, но самое главное, что школьники могут получать дополнительное образование и профессиональные навыки». Добавить к этому нечего. Хотя нет, фоточка потенциального фарша вот. Профессиональные навыки спасателей налицо. «Добей, чтоб не мучился». ДРЫГАТЕЛЬ ТОРГОВЛИ Коммерсантов ЗАТО снова обнесли и велели за это заплатить. Уже семь лет смертный бой с незаконными рекламными конструкциями ведёт главный архитектор ЗАТО Сергей Добролюбов. Конца-краю войне не видно. Очередная вылазка в город обошлась противнику в 58 захваченных объектов, так что в течение месяца хозяева должны их выкупить, а не то расстрел и братская могила. Для людей — условно, разумеется, но для самих «конструкций» вполне реально. ГОРА С ГОРОЙ НЕ СХОДИТСЯ Вадим Медведев встретился с депутатом Госдумы РФ. Ей-богу. Пётр Пимашков заверил принимающую сторону, что ощущает «движение вперед по многим направлениям», и что у него «каждый раз остается уверенность в том, что те задачи, которые стоят перед нами будут непременно успешно реализованы». А г-н Чебурашкин ловко парировал: «На VIII Съезде депутатов Красноярского края исполняющий обязанности Губернатора края Александр Викторович Усс особо отметил, что проектам, которые реализуются на территории региона, должен быть придан новый импульс». Отлично посидели, в общем. БРЕДУЩИЕ В ПРАВОВОМ ПОЛЕ Региональные антимонопольщики про Красноярск-26 не забывают. На среду, 15 ноября, в краевом управлени ФАС РФ назначено рассмотрение дела об административном правонарушении № А831-14.32/17 по признакам нарушения статьи 14.32 КоАП РФ в отношении ФГУП «ГУССТ №9 при Спецстрое России». Это тоже очень-очень долгоиграющая история, судя по всему. ФЕМИДА НОН-СТОП Трудовые споры никак не стихают в инновационной столице края. Уходящая неделя в этом смысле была стандартной. Отношения с работодателями выясняли сотрудники ООО «Сибирская конструкция», ФГУП «ГХК», ООО «КапСтрой» (два иска), охранных предприятий «Вымпел ВиС» и «Барс+», а также ООО «ПРЭХ ГХК» и ФГУП «ГУССТ №9». Серый дом отбивался от пожарников, краевое управление минюста душило фонд поддержки социальных инициатив «Содружество», денежки свои у Е.Д.Лукахиной требовал В.Г.Ершов. На уголовный процесс по делу Степанова-Пургина четыре раза подряд не являлся потерпевший. А полимилиция сделала первую попытку отменить административку по ст. 6.1.1 (« Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния»). НИКТО НИ В ЧЁМ НЕ ВИНОВАТ Внебольничная пневмония в школу №93 пришла сама, её не звали. Так, во всяком случае, решили в Межрегиональном управлении №51 ФМБА России после расследования причин массовой заболеваемости учащихся. Нарушений обязательных требований санитарного законодательства не выявлено. Тем не менее, директору велено провести дополнительные противоэпидемические мероприятия. *** За прошлую неделю в ЗАТО Железногорск родилось девять и умерло восемнадцать человек. Вадим Медведев злостно манкирует своими обязанностями.