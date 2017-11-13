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Железногорск
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Ну я ж говорил Печатать E-mail
Sunday, 12 November 2017

От незаконных парковок есть средство подешевле шлагбаума.

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на железногорских улицах появились 16 "желтых" автобусов китайской фирмы «Шинлонг», принадлежащих частному предприятию «Горавтотранс»

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открытие Центра платных услуг Клинической больницы № 51

по материалам библиотеки им.Горького
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