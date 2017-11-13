Визуальный эффект. Тестируем заколючинских оптимистов. ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ Обожаю изучать наши стратегические планы развития. Серьёзно. Такого систематического, объёмного и документально подтверждённого негатива в материалах «Уран-Батора» вы не отыщете никогда. Вот, например, красивая картинка, повящённая заколючинской медицине. Из неё следует, что в 2009 году на жителей ЗАТО Железногорск обрушился некий мор. Объяснений данному факту не представлено никаких. Впрочем, никаких пояснений до сих пор власти не смогли сочинить даже сокращению численности железных горцев сразу на десять тысяч человек в 2010-м. Поэтому предположим, что виною всему — кровопийцы из «честной власти». Это они планово уничтожали электорат «Единой России» и едва не добились своего. Но, слава богу, полномасштабный холокозд удалось предотвратить. Теперь обратите внимание на левую колонку. Более загадочной наглядной агитации мне в нынешнем сезоне видеть не приходилось. С одной стороны, совершенно очевидным является тот факт, что медицинское обслуживание населения Нашгорода лучше за последние годы не стало. И тогда красные стрелочки эти показывают довольно существенное проседание десятельности бывшей ЦМСЦ-51, вызванное, в том числе, радикальным сокращением бюджетного вспомоществования учреждениям ФМБА в 2014 году и последующих периодах. Но, с другой стороны, разве может настоящий патриот поверить в то, что за четыре года непрерывной стабильности с процветанием — заметьте, данные цепляют крымнашевский период лишь отчасти — количество больничных коек сократилось аж на 20 процентов? Однако ещё труднее поверить в то, что их количество выросло на те же двадцать два с половиной процента. Почему нельзя было сделать графику более понятной, в связи с этим? Традиционно рост обозначается у нас стрелочкой вверх. Падение — стрелочкой вниз. Ну, вот как в колонке справа. Чего проще, казалось бы... Р.S. А вот это просто шедевр, я считаю. И опосредованный ответ на заданный выше риторический вопрос: Проблема налицо, как видите. И пути её решения — тоже. Непонятно только одно. Если мы огораживаемся декоративной позолоченной символикой от сатанинского Большого Мира, то почему лишь в одном месте? Резонно было бы заменить крестами весь «контролируемый периметр». Ну, или хотя бы их совместить в одном креативном дизайнерском решении с колючей проволокой. Очевидно, это обойдётся Россиюшке дешевле, нежели содержать в достойном виде медицину на уровне ХХI века. Да и визуальный эффект получится совсем другой. Куда более впечатляющий если не для врагов наших, то уж для самих железных горцев точно. Бачили очи, шо куповали. "И тишина" (с).