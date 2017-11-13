Театральные бонзы поняли, наконец, что Родина достанет любого. Таланты и полковники Только когда следователи появились за кулисами, первые лица театров вышли на политическую сцену. Чрезвычайное внеочередное заседание секретариата Союза театральных деятелей РФ прошло в Москве 8 ноября. Причины чрезвычайности? Их немало. Это «Дело Седьмой студии» и проекта «Платформа», его растущий размах и накал. Это «громкое» расследование «Transparency International — Россия», 27 октября сообщившее публике, что худруки театров помимо зарплат худруков получают, о ужас, гонорары за постановки спектаклей или актерскую игру в своих театрах. Или за личные выступления в тех концертных залах, которыми руководят. Речь шла об Олеге Табакове, Дмитрии Бертмане, Олеге Меньшикове, Владимире Спивакове, Константине Райкине, Кирилле Серебренникове. И об устоявшейся в веках практике: худрук получает зарплату за воз театра, который тащит, а актер — за игру. Даже если это одно и то же лицо. А 26 октября была задержана по делу «Седьмой студии» и отправлена под домашний арест директор РАМТа Софья Апфельбаум, одна из самых уважаемых — за профессионализм, четкость действий и скрупулезность во всем — театральных менеджеров Москвы. В 2012—2014 гг. Софья Михайловна была директором департамента господдержки искусства и народного творчества Министерства культуры РФ. Департамент исполнял поручение премьер-министра РФ В.В. Путина: три года выделял деньги на проект поддержки и развития современного искусства «Платформа». Теперь это и стало основой претензий. Председатель СТД РФ Александр Калягин говорил 8 ноября жестко: «Что, на мой взгляд, очевидно. Развернута кампания по дискредитации культурной сферы, тщательно продуманная, которая ведется по нескольким направлениям. Сейчас предъявлены обвинения… Софье Апфельбаум. И этот арест качественно изменил ситуацию. Почему? Я думаю, что когда под сомнение ставится правомерность действий чиновника, выступающего от имени и по поручительству правительства, то частная история обретает другие масштабы и требует системных и политических обобщений. И наша задача провести серьезный анализ законодательства, регулирующего поддержку искусства и контрольный надзор этой самой поддержки. Где противоречия? Где происходит нестыковка? Почему риск выйти за рамки закона существует всегда? <…> Для кого ведется эта кампания? Для народа? Для политических элит? И почему именно сейчас накануне выборов в стране? Нас хотят выкинуть на обочину общественной жизни страны? <…> И второе, что лично меня пугает не меньше. Это откровенная, публичная демонстрация неуважения к личности, демонстрация силы, уничижительного отношения к человеку. <…> Я уже не говорю о том, что мнение известных деятелей культуры, их поручительства попросту были не услышаны, у меня такое ощущение, что они были выброшены в корзину как ненужные бумаги. Мы понимаем, что действующие законодательные нормы для регулирования творческих процессов мало пригодны, и нам надо выйти с предложением к президенту о пересмотре сложившихся механизмов регулирования, а также с предложением начать подготовку нового закона «О культуре». <…> Мое предложение — создать специальную рабочую группу СТД… и на ближайшем заседании Совета при президенте РФ по культуре и искусству надо выступить с этим предложением». Действующие ныне законы 44-ФЗ и 223-ФЗ регулируют сферу госзакупок и контрактную систему при их исполнении. Театрам (тем, кто может себе позволить такой размах) приходится нанимать штат экономистов и юристов для контроля и отчетности. «Тендеры» в театре словно призваны рождать анекдоты. В «нулевых» в одном из лучших оперных домов страны рассказывали: согласно новому 44-ФЗ в городе был объявлен тендер на исполнение костюмов к «Снегурочке». В нем принял участие и пошивочный цех военного округа. Именно Министерство обороны предложило одеть толпу берендеев по самой сходной цене. Но выиграли тендер почему-то мастерские самого театра. «Когда мы объявляем тендер на празднование юбилея какого-то театра, мы вынуждены составлять техническое задание конкурса так, чтоб именно этот театр выиграл тендер на проведение своего юбилея!» — говорят опытные юристы и менеджеры уже в 2017-м. Правоприменение нынешнего законодательства в театре нуждается и в иной корректировке. Генеральный директор Большого театра Владимир Урин подсчитал: расходы на конкурсы, на содержание дополнительного персонала для проведения конкурсов и составления отчетности по ним — превышают прибыль Большого театра от экономии «на тендерах» в восемь (!) раз. При этом сумма, выделяемая всем гостеатрам из казны, составляет 0,2% бюджета РФ. Часть этих денег расходуется на содержание зданий (а половина из них — памятники культуры) и скрытые дотации широкому зрителю. Попросту: на социальные цены билетов в ТЮЗы, скажем. Даже в «расследовании» «Трансперенси Интернешнл» приведена цифра: билеты в театры Москвы субсидируются бюджетом в среднем на 80%. На гастролях лучших театров столицы по стране (к счастью, эта практика у нас возродилась) процент субсидирования билетов еще выше. В ярком, как комикс, общедоступном, почти как плакат «Бей буржуев!» ролике «Transparency International — Россия» «о театральных злоупотреблениях» всплывают крупные цифры гонораров худруков. Цифры крупнее самих гонораров. С учетом творческого масштаба и мировых имен буржуев — особенно. Президент Московского дома музыки Владимир Спиваков получил за три года по 11 контрактам за исполнение и дирижирование на сцене Дома музыки — 8,67 млн руб. Зарплата депутата Госдумы РФ составляла в 2017 году 360 тыс. руб. в месяц. Хотя, конечно, и в этом оркестре на 448 державных умов есть яркие солисты. Обоего полу. Алексей Бородин, художественный руководитель РАМТа, секретарь СТД РФ, говорил о растущем и подогреваемом недоверии публики к театру. И вновь об аресте директора театра: «Что-то должно противостоять. И что-то должно восторжествовать. У меня крепнет эта вера, несмотря на происходящую драму. Софья Апфельбаум (великолепный директор театра), с которой я работаю два с половиной года — изо дня в день и с утра до ночи, великолепный честнейший человек — вдруг оказывается за решеткой во время судебного заседания. Я десять лет жизни потерял на этом суде… И картина с решеткой у меня в памяти останется навсегда. Вот что я хочу сказать: мы — интеллигенция, мы — театральное сообщество… мы — сила. И мы не должны отчаиваться и подымать руки, когда нам в глаза говорят то, что не соответствует истине». Завершал А.А. Калягин. И вновь — очень жестко: «Нужно самим поднять эти вопросы. Самим дать ответы на утверждения толпы: «Жируют и хотят продолжать жировать. Испугались отлучения от кормушки и пытаются апеллировать к президенту». Приходилось ли кому-нибудь подсчитывать экономический урон, нанесенный отлучением от работы арестованных «для удобства следствия»? Фигурантов разного рода экономических процессов? Сколько стоит, например, отлучение от работы того же Серебренникова, который за месяцы пребывания под домашним арестом был способен создать стоимость, существенно превышающую инкриминируемые ему хищения? Можем ли мы позволить себя такую расточительность? Это вопросы и законодательства, и правоприменения, которые, как представляется, сегодня уместно поставить. Очевидно, что в случае с Апфельбаум мера пресечения является избыточной и представляет собой способ расширения (я подчеркиваю, «способ расширения») и повышения статуса «дела «Платформы». На наш взгляд, «дело «Платформы» высвечивает состояние всей правоохранительной системы. Ведь методы и формы, в нем примененные, — вовсе не исключение. А скорее правило в нынешней деятельности правоохранителей. Просто культурная среда чувствительней. Поэтому она реагирует на унижение, чрезмерность давления, психологическое насилие и несправедливость. Но в этом и есть предназначение культурной среды: она должна высвечивать проблемы, анализировать состояние общества, громко кричать о морали, о взаимоотношении власти, человека и общества». В СТД 8 ноября были и говорили: Олег Табаков, Марк Захаров, Мария Ревякина (директор «Золотой Маски»), Кама Гинкас, Евгений Писарев. Был советник президента РФ по культуре Владимир Толстой и сотрудники Департамента культуры Москвы. Ни один представитель Министерства культуры РФ на секретариат СТД не пришел. Хоть «министерские», естественным образом, были на Страстной бульвар любезно званы. В столице словно складываются две параллельные театральные жизни. Две системы ценностей, две иерархии, две администрации и т.д. Одна — живая и укорененная, как вековое дерево. Другая — самоназначенная. Ни об экономии, ни о логике, ни о спокойной профессиональной работе осенью 2017 года говорить не приходится. novayagazeta. *** Громкое и резонансное дело Кирилла Серебренникова получило продолжение.Басманный суд Москвы арестовал квартиру, машину и денежные средства режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. «11 октября 2017 года Басманным районным судом Москвы вынесены постановления о наложении ареста на имущество обвиняемого Серебренникова, а именно на находящиеся на счетах денежные средства в размере более 360 тыс. рублей, более €60 тыс. и более $4 тыс., а также на квартиру и автомобиль», - заявила пресс-секретарь суда Юнона Царева. Кроме того, суд наложил арест на имущество бывшего генерального директора АНО «Седьмая студия» Юрия Итина. «Судом наложен арест на имущество обвиняемого Итина, а именно на денежные средства свыше $80 тыс. и €5 тыс., а также на изделия из золота», - дополнила Царева. Напомним, х удожественного руководителя «Гоголь-центра» обвиняют хищении 68 миллионов рублей, выделенных из бюджета на проект «Платформа». Серебренников вину не признает. В качестве фигурантов по делу проходят и руководители труппы «Седьмая студия» - бывший генпродюсер Алексей Малобродский, бывший гендиректор Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева. Все трое в настоящий момент находятся под стражей. 19 октября Басманный суд Москвы рассмотрел ходатайство следствия о продлении домашнего ареста режиссера Кирилла Серебренникова, ограничение свободы которого должно было быть снято 19 октября. Однако суд продлил меру пресечения вплоть до 19 января 2018 года. Судья, ознакомившись с новыми материалами дела, показаниями свидетелей и списком поручителей (среди которых множество известных людей - от Кобзона до Оксимирона), вынес решение продлить домашний арест Серебренникова еще на три месяца. Заседание и ожидание вердикта длилось более шести часов! Кирилл Серебренников заявил в суде о том, что за ним уже много лет ведется слежка. «Я и раньше заметил прослушку, несколько лет назад - жучки, внешнее наблюдение. Официанты говорили - у вас под столом микрофон закреплен», - рассказал художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр». Серебренников отметил, что несмотря на это не стал покидать Россию. Кстати, в материалах дела содержатся данные о внешнем наблюдении за фигурантами. 101.ru. *** Большой театр в связи с повышенным спросом вводит специальную программу предварительной продажи билетов на балет "Нуреев", которая будет производиться 18 ноября, сообщается на сайте ГАБТа. "Нуреев" должен был стать последней премьерой 241-го сезона Большого театра в постановке творческой команды, которая в позапрошлом сезоне создала балет "Герой нашего времени", признанный лучшим балетным спектаклем сезона и удостоенный национальной театральной премии "Золотая маска". Премьеру балета в постановке арестованного по делу "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова перенесли с июля на 9 и 10 декабря. Количество билетов, поступающих в предварительную продажу, ограничено — по 500 билетов на каждый спектакль. "Предварительная продажа будет производиться 18 ноября, начиная с 10 утра, в кассах, расположенных в административном здании Большого театра. Приобрести билеты можно лишь для личного посещения спектакля", — сказано в сообщении. Отмечается, что продажа будет осуществляться только по паспорту. При этом в одни руки можно приобрести не более двух билетов и только на одно из представлений 9 или 10 декабря. "Билет будет распечатываться на бланке специального образца с указанием фамилии, данных паспорта зрителя, которые будут проверяться на проходе на спектакль. Также на контроле потребуется предъявить оригинал паспорта, вписанного в билет", — предупреждает ГАБТ. В сообщении подчеркивается, что билеты с исправлениями недействительны. И если зритель не может посетить спектакль, ему необходимо лично подать в кассу театра заявление на возврат денежных средств с указанием причины. ria.