Хроники обокластера. Хватит мечтать, пора косить бабло. НУ, ЗДРАВСТВУЙ, СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ! На самом деле развитием цивилизации движет лень. Не надо суетиться: жизнь сложится сама. Вы вот, небось, и не догадываетесь, насколько автор этих строк переживает за судьбу заколючинского промпарка. А между тем, как в одном старом фильме говорилось, я прямо кушать не могу без позитивных новостей с болотины возле АО «ИСС». А они, как на грех, запаздывают, и это плохо. На обрабатывающих производствах ЗАТО задействованы в 2015 году были 28 процентов трудоспособного населения, - а в «операциях с недвижимостью», якобы, целых СЕМНАДЦАТЬ ( см. ). Ни фига себе, экономика! О чередной недопосаженный директор ГУВС-9 объявил на днях, что предприятие с Нового года переходит на трёхдневку, за отсутствием заказов. Когда аналогичные пресс-релизы пойдут с АО «ИСС» и ФГУП «ГХК», суетиться уже будет поздно, если учитывать, что семьдесят два процента доходов муниципальной казны суть московские подачки, а собственные заработки Нашгорода по-прежнему формирует (86 процентов) налог на доходы физических лиц. Как ни странно, сама идея процветания по команде отнюдь не является мертворождённой. Только что власти Китая сообщили: доходы ведущих предприятий пекинского технопарка («Первая государственная образцово-показательная зона самостоятельных инноваций») составили к октябрю 3 трлн 317,34 млрд юаней или 502,6 млрд долларов, увеличившись на 15,1% против тех же девяти месяцев годом ранее. Эта сумма, если вдруг кто не в курсе, вдвое больше суммарной доходной части госбюджета России-2017. Пустячок, а приятно, верно? Какое-то информационное шевеление вокруг заколючинского инновационного ядерно-космического кластера началось было в конце октября, это правда. Группу коммерсантов c какого-то очередного никчемного красноярского «форума» привезли на упомянутую болотину, дабы поразить их воображение возможностями первого корпуса промышленного парка настолько, чтобы те побросали свои опостылевшие офисы цеха и быстренько перебрались в ЗАТО. Региональный же центр инжиниринга, итальянские (?) высокоточные станки, тоси-боси, все дела. Получилось, правда, довольно смешно: «В настоящее время у нас уже есть объёмный пакет заказов почти на миллион рублей. Следующий заказ на подходе, - сообщил директор РЦИ «Полимерные композиционные материалы и технологии» Юрий Горбачев. – В основном это штампованная продукция, литейные формы. Заказчиками выступают как крупные предприятия вроде АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва», так и малые и средние красноярские и железногорские компании». Заказы аж на целый на миллион — это впечатляет, согласитесь. Прямо сейчас не готов сказать, во сколько суммарно обошёлся Россиюшке сам «центр», но зато могу напомнить, как два года тому назад краевая Счётная палата отбомбилась по профессиональным инноваторам из «КРИТБИ»: «В бизнес-инкубаторе находится оборудование Регионального центра инжиниринга «Космические системы и технологии» (РЦИ). Оно должно располагаться в железногорском промпарке, но тот пока не достроен. В то же время часть оборудования РЦИ на сумму в 53 млн рублей находится в компании «Радиосвязь», без наличия формальных оснований» ( отсюда ). Кроме того, исполнительный директор Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора Антон Нарчуганов влезал в каждый репортаж со странными заявлениями типа: «Мы планируем продолжить развитие площадки Промпарка, в том числе за счёт привлечения профессиональной управляющей компании, которая будет заниматься развитием Промышленного парка». Ну чем не что, скажите на милость? Завершилось это интеллектуальное пиршество настолько же внезапно, как и началось. Видимо, выделенные бюджеты вычерпаны оказались под ноль. Поэтому финальный аккорд пьесы, в муниципальной газете, хоть и озаглавлен был «Кто работает в промпарке?», никакой дополнительной ясности в наше мутное болотце не внёс. «Всего в построенном ангаре могут разместиться 8-10 наукоемких производств, - щебетали глазуновские тёлочки. - Сейчас там работает региональный инжиниринговый центр «Полимерные композиционные материалы и технологии» и еще несколько наукоемких предприятий. Красивый красно-серый ангар - лишь первая очередь помещений промышленного парка. Рядом планируется построить еще одно, аналогичное, здание. Коммуникации под него уже подведены. В Нашгороде даже статистика врёт как сивый мерин. Возможности поддерживать предпринимателей технологичного сектора существенно расширятся в ближайшем времени, когда Железногорск получит статус территории опережающего развития. Новое «звание» даст существенные налоговые льготы, а также есть надежды на послабление режима. Хотя и сегодня оформление пропусков не является драконовской мерой, которая существенно бы тормозила развитие производств. «Утром отвозим заявку, к вечеру пропуск уже на КПП», - рассказали предприниматели. А вот люди, то есть сотрудники промпарковских производств - это на самом деле проблема. Пожилые не могут, а молодые работать не хотят, сразу большую зарплату подавай». Кто конкретно заехал в барак на болоте и крепит сейчас экономику ЗАТО, в заметке сообщено так и не было. Где-то упоминалось лишь одно предприятие, да и то не созданное с ноля, как нам раньше обещали, а убежавшее с НПО ПМ из-за режимных (ой...) проблем. Созданное в 2010 году, ООО «Научно-производственный центр «Малые космические аппараты» действительно работает и развивается, по сравнению с тем же «СибАлко». Но всё же ожидать от фирмы заметной помощи в деле поднимания муниципального бюджета с чужих колен нам придётся чересчур долго. В 2015 году чистая прибыль «МКА» составила всего-навсего 2,4 млн рубликов, а продажи оценивались в 37,7 миллиона... Постепенное сжатие шагреневой кожи до размеров жилетки для мышиного короля* с некоторых пор невозможно стало не замечать даже очень невооружённым глазом. Сперва мы собирались производить дирижабели на пустующих площадях Химзавода. Потом новая волна инноваторов пообещала разработать уникальнейший летательный аппарат тяжелее воздуха под названием автожир. Далее... о, сами читайте, я не сумею сдержать слёз: «В Железногорске обсудили вопросы создания тестового полигона по отработке технологий по поиску и спасению людей с помощью беспилотных авиационных систем (по направлению AeroNet Национальной технологической инициативы). Обсуждение состоялось в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Мониторинг, моделирование и прогнозирование опасных природных явлений и чрезвычайных ситуаций» в Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России. Конференция проводилась совместно с Ассоциацией экономического взаимодействия «Кластер инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск». Обсуждение темы продолжится на круглом столе «Дроны для городов» в рамках VI Инновационного форума, который состоится в Железногорске 1-2 декабря». Пошаговое продвижение наше к микроминиатюризации техники будущего хоть и налицо, но заметно отстаёт от западных образцов. В университете Гарварда, скажем, недавно продемонстрированы были робопчёлы, умеющие нырять в воду и даже выныривать из нее, поджигая гремучий газ. Так что гнаться за далеко вперёд ушедшими цивилизованными странами я бы не стал, а зачерпнул лучше из многовековой российской кладези мудрости — речь идёт о небезызвестной «Блохе» Лескова. Работать надо в тех направлениях, где мы традиционно сильны. Сибирские подковы для робопчёл явно сгодятся, ведь правда же? И потом, название какое, оцените: акционерное общество «Сибирская Подкова»! Это вам не «Майкрософт» поганый какой-нибудь. Однако мы отвлеклись, извините. Закончить этот текст я должен всё-таки на оптимистической ноте. Как и было сказано в самом начале, бог любит нашу страну и обязательно посылает манну небесную в тот самый момент, когда мы перестаём, наконец, без толку хлопать крыльями и носиться по двору с отрубленной головой. Персонально для железногорского промышленного парка подарок подоспел, оказывается, из самой загадочной и высокотехнологичной мировой отрасли просто так, ни за что. Если постараться, ещё до конца года мы успеем натянуть нос не только Москве, но и Силиконовой Долине вместе с Болливудом. Не верите? Зря. Это чисто магические штуки-дрюки: «Российская ассоциации криптовалют и блокчейна провела исследование привлекательности регионов России для майнинга криптовалют, то есть предоставления своих вычислительных ресурсов для выполнения математической задачи по проверке и осуществлению транзакции криптовалюты. Об этом рассказал президент РАКИБ Юрий Припачкин. Ассоциация сравнивала регионы по таким параметрам, как стоимость электроэнергии, наличие резервов свободных мощностей, логистическая доступность и развитость телекоммуникационной инфраструктуры. Лучшее соотношение этих параметров было зафиксировано в Красноярском крае. Стоимость электроэнергии в этом регионе составляет 2,41 руб. за кВт/ч. Несмотря на то, что показатель выше, чем, в Хакасии (2,01 руб.) и Иркутской области (2,14 руб.), в трех городах края — Красноярске, Дивногорске и Железногорске — варианты с размещением майнинговых ферм имеют оптимальные параметры по логистике и телекоммуникационным возможностям. Кроме того, есть возможность использовать воду Енисея для охлаждения теплоносителя в системах охлаждения майнинговых ферм. Глава РАКИБ привел результаты исследований, проведенных компанией Gartner, по которым в центре обработки данных на долю систем охлаждения приходится от 35% до 50% всех расходов на электроэнергию. По прогнозам Gartner и еще одной исследовательской компании IDC, в ближайшие годы доля затрат на охлаждение превысит 50%. При этом нагретую после системы охлаждения воду можно использовать повторно, например, для отопления других объектов, что позволит дополнительно повысить эффективность проекта, отметил Припачкин. Резерв энергосистемы Красноярского края, как указывает представитель РАКИБ, составляет 9 тыс. МВт. Несмотря на благоприятные условия, майнингом в Красноярском крае почти никто не занимается...» Субботу и воскресенье, так и быть, я вам ещё разрешаю попинать балду в последний раз, а уже с понедельника все бегом-бегом-бегом покупать китайские майнинговые фермы и строить светлое цифровое будущее. Хватит дурака валять. Вкалывать пора. . * «Оказалось, что краска компании «Формула-К» на 30% более стойкая, чем краски, не предназначенные для условий Сибири» ( отсюда ).