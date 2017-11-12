Китай - это вам не Америка. Плевать он хотел на "многоходовочки". И нефть, и газ, и рубль. Китай неожиданно ставит подножку России О крайне тревожной для России тенденции пишет аналитик Андрей Нальгин. Стократ правы те, кто называли Китай неудобным и жёстким переговорщиком. Даже отчаянно нуждаясь в каком-либо товаре или ресурсе, китайцы не прогибаются. Наоборот, последовательно и твёрдо борются за свой интерес, не пренебрегая ни лестью, ни шантажом, ни манипулятивными технологиями. И это – работает. Что в полной мере и на своей шкуре осознаёт сейчас Россия, которую китайские партнёры крепко взяли за уязвимое место. Не успел российский президент Владимир Путин объявить Дальний Восток национальным приоритетом России XXI в., как Китай, имеющий свои интересы в этом регионе, послал чёрную метку. По оценкам Reuters, Китай резко сократил закупки нефти на мировом рынке. По данным таможенной статистики, в октябре импорт «чёрного золота» китайскими предприятиями составил 7,3 млн баррелей в сутки. И по сравнению с сентябрём объемы поставок рухнули на 19%. То есть, такой спад был ожидаемым, но его масштабы превзошли все прогнозы. Зафиксированный таможней показатель стал минимальным за 13 месяцев. В первую очередь закупки срезали небольшие, независимые НПЗ. Эти заводы, также известные как «самовары», получают от правительства ежегодную квоту на импорт. И к октябрю большинство из них израсходовали отведённый лимит. Вроде бы – ачотакова? Но дело в том, что крупные китайские корпорации закупают в основном нефть в Саудовской Аравии или в других странах ОПЕК. «Cамовары» же – это главным образом импорт из РФ, по мнению Platts. И теперь именно за счёт российской нефти произошел спад закупок у полукустарных заводов. Поставки по трубопроводу ВСТО для независимых производителей КНР упали даже более чем на 20% – с 1,8 млн до 1,41 млн баррелей в день. Как известно, главный бенефициар ВСТО и основной поставщик «чёрного золота» на север КНР – это Роснефть. Не так давно её глава Игорь Сечин обещал поставлять до 50 млн тонн нефти в год китайским покупателям. Пока что на текущий год ожидается только 20 млн тонн. И то не факт с учётом достижения китайскими заводами потолка разрешённых квот. Китай – крупнейший импортёр нефти на планете. Сокращение его закупок станет сильным фактором давления на цены в ноябре. Более того, без растущего китайского спроса дальнейшее ралли нефтяных котировок, которые взлетели на 16% за месяц и обновили максимумы за два года, в принципе невозможно. И это – чёрная метка уже для того, кто стоит над Игорем Сечиным. Валютный рынок её прекрасно увидел, кстати. Даже небольшая коррекция нефтяных котировок привела к серьёзной просадке российской валюты. Кажется, Владимиру Путину и его китайскому коллеге Си Цзиньпину будет, что обсудить на полях саммита АТЭС. Вот только Председатель Си не строит воздушных замков на ниве геополитики и всегда твёрдо отстаивает китайский интерес. И он мастерски играет сразу на нескольких досках, мешая фигуры и ломая правила. Так, в ходе визита Дональда Трампа в Пекин, который состоялся накануне саммита АТЭС, были з аключены торговые соглашения на сумму 253 млрд долл. Этот объём стал беспрецедентным за всю историю визитов американских лидеров в КНР. В том числе Китай и США подписали соглашение о развитии завода по производству сжиженного природного газа на Аляске, который может стать одной из альтернатив голубому топливу по российскому газопроводу «Сила Сибири». Забавно, что неделей ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер предупредил китайских партнёров об угрозе дефицита газа и заверил, что в этом вопросе Китай всегда может рассчитывать на Россию. Но китайцы решили по-другому. Такой вот новостной контекст в преддверии саммита. Есть ли у Владимира Путина шанс переиграть нынешнего лидера КНР? Или ему придётся снова в чём-то уступить? newizv. *** Президент России Владимир Путин уверен в преодолении планки в $100 млрд в торговле с Китаем в ближайшие годы. "Свыше $60 млрд (ежегодного торгового - ИФ) оборота, это еще после падения. Мы, безусловно, достигнем той планки, которую хотели. Если сохраним темпы, которые сейчас набираем, на $100 млрд, конечно, в ближайшие годы выйдем", - сказал В.Путин в субботу на пресс-конференции, говоря о встрече с председателем КНР Си Цзиньпином "на полях" саммита АТЭС. "У нас много планов в сфере энергетики - и атомной энергетики, и углеводородной. Я не буду все повторять эти проекты, чтобы время не терять. Это все известно", - продолжил В.Путин. Также, по его словам, есть хорошие перспективы в области освоения космического пространства, в том числе работа по дальнему космосу. "Авиация, широкофюзеляжный самолет - мы уже создали проектную организацию, и даже есть уже название этого самолета", - напомнил В.Путин. В вертолетостроении планируется к производству тяжелый вертолет, добавил президент России. finmarket.ru . *** Компания China Nuclear Huaxing начала производство контейнеров для сухого хранения отработанного ядерного топлива Первый изготовленный в Китае контейнер, предназначенный для сухого хранения ОЯТ, принят специалистами французской группы AREVA. По данным информационно-аналитического центра ядерной энергетики EUAXIS, один из ключевых компонентов контейнера - опорная стойка (DSC support rack) - был изготовлен на предприятии "China Nuclear Industry Huaxing Construction Company, Ltd." под наблюдением французских специалистов. "Компания "China Nuclear Huaxing" планирует выйти на рынок обращения с облучённым ядерным топливом в Китае, используя для этого французские технологии. Опорная стойка выполняется из нержавеющей стали и устанавливается внутри контейнера для сухого хранения ОЯТ", - сообщает EUAXIS. reform.energy . *** Китайские предприятия увеличивают инвестиции в Грузию в целях содействия реализации инициативы "Пояс и путь" "Находясь в здании крупнейшего торгового центра в грузинской столице, я с гордостью заявляю, что китайские предприятия вносят свой вклад в деловое сотрудничество между Китаем и Грузией, а также в ее развитие. Открытие торгового центра "Хуалин Плаза Тбилисского моря" как магнит притягивает к себе страны Азии, Европы, Среднего Востока. При совместных усилиях "Хуалин Плаза Тбилисского моря" станет самым процветающим логистическим центром региона", - заявил посол КНР в Грузии Цзи Яньчи. По его словам, китайское правительство поддерживает углубленное развертывание китайско-грузинского экономического, технического, инвестиционного, производственного сотрудничества, приветствуя участие Грузии в строительстве "Пояса и пути", а также в совместном строительстве Евразийского экономического коридора в духе принципов "совместных консультаций, совместного строительства и совместного использования". Выступая с речью на церемонии открытия центра, премьер-министр Грузии Г.Квирикашвили сказал, что "Хуалин Плаза Тбилисского моря" является крупнейшим коммерческим и современнейшим торговым центром Кавказского региона. "Этот проект свидетельствует о восхождении грузино-китайских отношений на новую платформу. Холдинг Хуалин--крупнейший инвестор в нашей стране, которая присвоила ему звание "Лучшего инвестора" в 2015 году. Инвестиции китайской компании распространяются на разные отрасли и сектора экономики. Грузия играет связующую роль с Европой на маршруте возрождающегося Шелкового пути. В последние годы непрерывно растут прямые инвестиции из КНР, многие китайские предприятия выходят на грузинский рынок, принося новые возможности грузинскому народу, в значительной степени улучшая его жизнь",-добавил грузинский премьер. Как стало известно, в мае текущего года КНР и Грузия официально подписали "Соглашение о свободной торговле между правительством Китайской Народной Республики и правительством Грузии", которое открывает новую главу в экономических и торговых отношениях между двумя странами и будет способствовать повышению уровня делового сотрудничества, повышая благосостояние их народов, сохраняя важное значение для реализации инициативы "Пояс и путь", а также продвижения зоны свободной торговли. Народы Китая и Грузии связаны традиционной дружбой благодаря древнему Шелковому пути. Сегодня Грузия представляет собой связывающий с Европой аванпост и ключевой узловой пункт "Пояса и пути", поскольку она граничит со многими странами по суше и по морю, а это международный рынок с 320-миллионным населением. Проект расположенного в районе Вазисубани грузинской столицы торгового центра "Хуалин Плаза Тбилисского моря" является одним из крупных коммерческих проектов Международной экономической зоны Хуалин-Тбилиси. Он состоит из 5-этажного главного здания с общей площадью 120 тыс кв м, рынка строительных материалов площадью 20 тыс кв м, таможенных складов площадью 100 тыс кв м, а также хранилища для грузов, ожидающих перевалки площадью 90 тыс кв м. Это международный торговый центр розничной, оптовой и международной торговли. news.cn .