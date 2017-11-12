Эх, в недобрый час решила УК "ЖилКом" зайти на Королёва, 14))) Пять часов дня субботы — не то время, чтобы устраивать шумные разборки в подъезде. Бухающие с пятницы железные горцы находятся как раз в противофазе, а их субботние конкуренты ещё не достигли нужной стадии веселья. Тем не менее, разговор на повышенных тонах именно сейчас эхом колотится о стены, и если бы на компьютере не играла музыка, ваш корреспондент смог бы разобрать, пожалуй, каждую партитуру спора. Впрочем, я и так догадываюсь, что происходит — это руководство управляющей компании «ЖилКом» ведёт эстетическую дискуссию с одним из клиентов. Карабкаться наверх нет нужды: суть их разногласий отражает цветное дацзыбао, приклеенное аккурат рядом с моей дверью. *** Р. S . Семь часов. Дискуссия определённо наращивает масштабы. Кажется, в ближашее время стены в подъезде красить не придётся, обойдёмся самодельными обоями. Лично я думаю развернуть тут санитарную агиатцию на предмет срочной и тотальной травли клопов — вместе с теми жильцами, кто их разводит, ясен пень. «Таким людям не место в нашем обществе!» (с). Блин, кто бы мог подумать, что банальная смена управляюшей компании — а событие это имело место в нашем доме прошлым летом — может обеспечивать жильцам всё более повышающийся уровень реалити шоу...