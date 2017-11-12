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Не украл, а намайнил Печатать E-mail
Saturday, 11 November 2017

Полковник Захарченко за свои миллиарды опасается, но не очень.

«Может, договор от продажи теленка покажете?»

13 квартир в Москве у полковника Захарченко объяснили доходами от «подсобного хозяйства» в Ростовской области.

В Никулинском суде столицы 10 ноября начал рассматриваться гражданский иск Генпрокуратуры о конфискации имущества полковника Дмитрия Захарченко и членов его семьи в пользу государства. Полицейского, работавшего в антикоррупционном главке МВД, подозревают в получении взятки в 7 миллионов рублей. В общей сложности имущество Захарченко оценивается в сумму около 9 миллиардов рублей, которыми Генпрокуратура рассчитывает пополнить бюджет.

Изъять в пользу государства планируют 27 объектов недвижимости — речь идет о квартирах и машино-местах, расположенных в элитных районах Москвы. Также прокуратура просит конфисковать четыре машины премиум-класса, золотой слиток и средства на сумму около 8 миллиардов рублей. Значительная часть собственности была оформлена на родственников и близких полковника, включая родителей, сестру, гражданских жен, подруг и несовершеннолетних дочь и сына...

10 ноября зал Никулинского суда был забит полностью. Однако не столько за счет журналистов (хотя и их пришло немало), сколько за счет адвокатов, представляющих интересы Захарченко и остальных соответчиков. Всего адвокатов было порядка 10. Генпрокуратуру представляли два прокурора. В качестве третьей стороны в зале сидели сотрудники Росимущества, Федерального казначейства и Гохрана. Все они поддержали иск. Самого Дмитрия Захарченко на заседании не было, его находящегося под стражей отца — тоже. Хотя последний просил о личном присутствии, но судья Кузнецова отказала. Находящиеся на свободе другие соответчики в суд не явились.

—  Генпрокуратура просит удовлетворить иск в полном объеме. Поводом для иска стало то, что было выявлено значительное имущество и суммы денежных средств, которые несоразмерны с официальным доходом Дмитрия Викторовича Захарченко, — объяснял судье Кузнецовой молодой прокурор Бочкарев. — Что касается соответчиков, то Захарченко прибегал к их помощи по регистрации на них имущества. При этом соответчики знали о незаконном характере получения Захарченко денежных средств и не задавались вопросом, почему зарплата у него одна, а расходы во много раз ее превышают. Соответчики пользуются этим имуществом и расходуют его. Его мать в прошлом — педагогический сотрудник, отец — пенсионер, сестра — тоже педагогический сотрудник, несовершеннолетняя дочь — понятно, нигде не работала, и она располагает имуществом на сумму более 77 миллионов рублей. Его бывшая гражданская супруга Семонина обладает машинами стоимостью 16 миллионов рублей, Пестрикова (еще одна бывшая гражданская супруга — Ред.) обладает недвижимостью стоимостью 16 миллионов долларов США, Саратовцева (еще одна бывшая законная супруга — Ред.) имеет имущество стоимостью более 70 миллионов рублей.

Упоминалась еще дама по фамилии Петрушина, с которой, по информации Генпрокуратуры, Захарченко также состоял в близких отношениях и оформил на нее дорогостоящую недвижимость. « Они (женщины Захарченко — Ред.) знали, с кем знакомы — с Дмитрием Захарченко. И знали, какое имущество на них оформляется. Они содействовали коррупционеру», — настаивал прокурор. Журналисты в дамах сердца часто путались, как и в стоимости недвижимости и денежных суммах. Судья же Кузнецова, у которой такое гражданское разбирательство, по всей видимости, было впервые, собрала волю в кулак и вела процесс так, что все стороны вынуждены были говорить исключительно по существу, не уходить в дебри и не затрагивать еще расследующееся уголовное дело. «Господа, у меня гражданский процесс. А вы все пытаетесь увести меня в уголовное разбирательство», —  строго и лаконично говорила она, но при этом требовала от представителей Захарченко предоставлять в суде документы из дела, которые могли бы подтвердить их доводы.

Судья замечала, что, согласно имеющимся документам, дочь Захарченко Ульяна 2008 г.р. получила квартиру в дар от деда. Прокурор отметил, что сделку все равно профинансировал Захарченко-младший, чему есть доказательства в деле. Что касается оформленных квартир на дам сердца, то следователи нашли доказательства, что фактически квартиры принадлежали Захарченко — платежки за коммунальные услуги оплачивал именно он. Отдельно прокурор обвинял мать и сестру Захарченко в сокрытии денежных средств: «Незаконно нажитое Захарченко и его семья хранили в квартирах на Ломоносовском проспекте и на Мичуринском проспекте... Часы «Ролекс», украшения, 19 миллионов рублей, 600 тысяч евро, — молодой прокурор говорил все это, уже глядя не на судью, а в зал на журналистов. — Его сестра и мать обеспечивали сохранность этого имущества, а также его передвижение».

Представитель матери Захарченко Валентины Николаевны отмечал, что объекты недвижимости (на общую сумму в 104 миллиона рублей) та смогла приобрести благодаря договорам займа, доходам от «ведения подсобного сельского хозяйства» в Ростовской области и некоему наследству, полученному ею в 1990 годы. Однако соответствующие документы о вступлении в наследство представители полковника Захарченко в глаза не видели. «Мне даже страшно, но я спрошу — в какой же сумме было выдано наследство, что можно было купить... раз, два... Семь объектов недвижимости?» — спросила судья. «Более одного миллиона долларов на тот момент (1990-е гг. — Ред.)», — ответил адвокат. « А чем занимаются в подсобном хозяйстве?» —  перешла к другому озвученному источнику дохода судья. «Выращивают овощи, фрукты...» — представитель Захарченко не был подробен. «А как-то документально подтверждено это подсобное хозяйство?» —  не отставала Кузнецова. «Законодательно не требуется...»

Я требую, — четко проговорила судья. — Ну, я не знаю, может, договор от продажи теленка какой есть?

—  Нету.

Терпение прокурора Бочкарева лопнуло: «Это каким же подсобным хозяйством нужно обладать?! —  спросил он представителя матери Захарченко. —  А супруг, трудившийся рядом с ней на огороде, купил шесть объектов недвижимости в Москве. И не только на Мичуринском проспекте. Есть на Пречистенской набережной. Я в своей практике таких тружеников сельского хозяйства еще не встречал». До 2005 года, т.е. до перевода Захарченко на службу из Ростова в Москву, у семьи Захарченко, как выразился прокурор, «несметных богатств» не было. Оформлял все эти богатства на родных и близких Захарченко с целью «благополучного существования на земле российской». При этом, по информации истцов, члены семьи на непредвиденные случаи передавали друг другу права наследства на имущество, которое на них оформлял Захарченко. Адвокат Захарченко-младшего спрашивал у прокуроров, какими доказательствами подтверждено, что Семонина, мать его несовершеннолетней дочери,  в официальном браке получила имеющееся у нее имущество. Оказалось, что формально в браке они вообще никогда не были.

Что мы тогда обсуждаем?! — резюмировала судья.

Представитель Захарченко перешла к другой гражданской жене полковника — Саратовцевой, с которой он в браке был, но развелся в марте 2015 года. Адвокаты спрашивали, на чем основан довод о том, что Семонина и Саратовцева не могли приобрести имущество на собственные средства. «Да потому что у их не было таких средств! — отвечал прокурор, подчеркивая, что информация проверялась через налоговую, пенсионный фонд и т. д. — А в 2013 году в феврале Захарченко вместе с Саратовцевой летал в Нью-Йорк, они вместе пересекали границу...» — несколько обиженным тоном рассказывал ставшие известными ему детали представитель Генпрокуратуры. Публика засмеялась.

Заговорили о соответчице Петрушиной, также бывшей гражданской жене Захарченко до 2010 года. Представители ответчика требовали доказательств, что на момент регистрации имущества на Петрушину в 2011 Захарченко состоял с ней в отношениях. Прокурор отмечал, что Захарченко передал той деньги до расставания. «Это подтверждается материалами дела, показаниями той же Петрушиной, — сказал прокурор. — Все соответчики до момента знакомства с Захарченко не обладали таким имуществом. И точно также после расставания с Захарченко они уже не могли обеспечивать себя, как раньше. Даже «Порше-кайен» не могли содержать».

Представители ответчика и соответчиков естественно просили иск Генпрокуратуры полностью отклонить, по-прежнему называя намерение ведомства отобрать собственность «антиконституционным», «беспрецедентным по жестокости шагом» и «правовым беспределом», поскольку суд над Захарченко еще продолжается и виновным его пока не признали. Адвокаты также подчеркивали, что прокуратура нарушает закон, требуя конфискации собственности у людей, связанных с Захарченко. «Закон не содержит ограничения, каким количеством имущества можно обладать. Вы сами понимаете, — обратился адвокат матери Захарченко к прокурорам, — что бывает и больше имущества у людей!»

Под конец дня в суд пришла одна из соответчиц — бывшая дама сердца Захарченко Анастасия Пестрикова. Следствие изъяло у нее 16 миллионов долларов, полагая, что они принадлежат полковнику. «У меня не было никаких отношений с Захарченко!» — заявила суду Пестрикова. «А ваш общий ребенок?» — удивился прокурор. «Это проблема одной ночи!» — ответила женщина.

novayagazeta.

***

Адвокат семьи полковника МВД Дмитрия Захарченко, у которого обнаружили миллиарды рублей, заявил, что найденные в квартире сестры деньги и золото не обязательно были получены от подсудимого. Он требует, чтобы эти средства расценивали как клад, потому что их происхождение не установлено. В случае в кладом изымать найденные ценности у собственника (человека, на чьей территории он найден) по закону нельзя. Адвокат Ирины Разгоновой (сестры Дмитрия Захарченко) отметил, что миллиарды могли появиться откуда угодно – например, в результате майнинга криптовалюты. «Многие стали миллионерами посредством биткоинов», - заявил представитель родственников полковника Захарченко. Ирина Разгонова работала простой учительницей, но при обыске в её квартире были найдены 1,4 миллиона евро, 342 миллиона рублей, 124 миллиона долларов и 500-граммовый слиток золота. Следствие полагает, что всё это было получено от Дмитрия Захарченко, бывшего замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД.

innov.ru.

 
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