 

Уран-Батор
Сайт Эдуарда Безобразова

Железногорск
Главная arrow Публикации arrow Темохранитель arrow За тех, кому повезёт  
Saturday, 11 November 2017
Меню
Главная
Антологии
Публикации
Город за неделю
Загадки нашего городка
Форум Железногорска
Веб-камеры города
Смотреть новости
Объявления
Фотографии
Я Вижу
Файлы
Сайт
Сайты Железногорска
Город Железногорск
Опрос
Сухой закон это:
спасение страны
несусветная глупость
имитация деятельности



результаты

Комментарии
  • Прощание с Димоном
    Вчера вечером,смотрел в черном ящике телевещания радостную новость.У нас в стране есть место-регион сытости,финансовой с... >>>

  • Как закалялся стиль
    "Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо число это человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть." То бишь, дьявол ... >>>

  • Как закалялся стиль
    Казаки оппозиция? Вон оно что... >>>

  • Новая русская рулетка
    Это не в Донецке снимали? >>>

  • Хуже татарина
    Аллах его знает, где золотая середина! Здесь на отмечено, что Турция основательно вложилась в Татарстан, за что им спаси... >>>

  • Как закалялся стиль
    сказанное " напрасно прожитые страной годы" круче, чем "Кирим не наш" Ксении. Почти Островский-" бесцельно прожитые годы... >>>

  • Прощание с Димоном
    "Мне тебя не понять, Тебя не обнять, Не обнять, не понять, Родная .Припев: Пацаны, пацаны — Вы держите штаны, Вы держите... >>>

RSS
Архив
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930     

Подпишитесь на обновления сайта!



Twitter Уранбатора




Google
Поиск по сайту

За тех, кому повезёт Печатать E-mail
Friday, 10 November 2017

Ещё раз об инновационных достижениях директора школы №97.

ЗА ТЕХ, КОМУ ПОВЕЗЁТ

Давненько не шевелили мы тихий омут заколючинского образования. Пора, наверное.

Это очень удачно получилось, граждане, что в комментариях к видеоролику, благодаря которому нынешний вождь 97 школы занял третье место в московском конкурсе директоров, возникла тема успеваемости, чёрт бы подрал этот корявый, но не увядающий советский термин. Во-первых, действительно нельзя говорить про образовательное учреждение, не упоминая основной его функции. То есть, современным инновационным менеджерам такой подход представляется единственно верным, кажется. Но мы-то с вами не менеджеры, нам объективная картина мира нужна. А это значит, что одними весёлыми картнками, без статистики, не обойтись.

А во-вторых, неожиданно (хм-хм) выяснилось, что в момент плановой компьютерной катастрофы прошлым летом на «Уран-Баторе» подвисла ещё одна тема, которую Нашгород стыдливо игнорирует всякий раз, несмотря на специально принятый федеральный закон и ежегодно составляемые муниципалитетом отчёты. Я говорю, конечно, о доходах директоров заколючинских школ. До них мы как раз не успели добраться, а это тоже принципиально важно, согласитесь: сопоставить образовательные достижения школы и уровень оплаты труда её руководителя.

Технический нюанс. Если поставить директорскую декларацию перед статданными, то читателю сразу станет ясно, откуда растут ноги всевозможных инноваторских припадков руководителя и его жизненного оптимизма вообще. Данный класс муниципальных служащих вообще очень неплохо оплачивается нашей, в целом, прижимистой Родиной. Ну, а если декларация будет венчать материал по успеваемости юных железных горцев в данном конкретном учреждении, то у читателя непременно могут возникнуть вопросы типа: «А за что же такое бабло платится-то?»

По этой простой причине мы пока не решили, какого именно порядка размещения фактуры станем придерживаться в будущих обзорах. Наверное, имеет смысл чередовать первый вариант со вторым. Время покажет. А пока — добро пожаловать в сладкие образовательные кущи ЗАТО Железногорск, где нас с вами ожидает первая по-настоящему виртуальная победа бывшего Соцгорода над реальностью. Затраченное время того стоит, ей-богу.

***

Для начала позвольте обозначить общие стартовые позиции, дабы весь этот текст не выглядел чистыми придирками, а если даже и так, то придирки наши были бы полностью обоснованными.

Несколько лет тому назад краевые власти обожали размещать в сети очень-очень специфические рейтинги региональных образовательных учреждений. Заколючинская педагогика относилась к ним крайне негативно, ибо собранные сведения систематически разрушали нашу любимую мифологию ещё советских времён и заодно варварски перераспределяли места на образовательном Олимпе. А сверх того — позволяли делать довольно обоснованные прогнозы о скором провале железногорской модели загрузки знаний в детские головы. Если не вдаваться в ненужные подробности, вкратце напомню: цифры показывали, что наша т.н. начальная школа стремительно теряет лидерские позиции, и процесс будет нарастать лавинообразно, если не предпринять экстренные меры.

Это во-первых.

Во-вторых, полностью похерены упомянутые выше рейтинги всё же не были. Остаточные явления сгубо рационального подхода к мистическому сакралу сохранились в отчётах регионального «министерства» образования по сдаче единого государственного экзамена. К системе ЕГЭ в целом можно относиться по-разному, разумеется, но другой статистики у нас всё равно нет под рукой, поэтому придётся пользоваться тем, что имеется. Ежели вы заглянете вот сюда сюда, то обнаружите, что бывший Красноярск-26 всё ещё неплохо смотрится на общем фоне. Восемь с копейками процентов экзаменов, сданных на двойку, плюс пятьдесят один процент среднего балла и около пяти — высшего по-прежнему позволяют железным горцам почивать на лаврах. Правда, по первому показателю нас с лёгкостью обходит город Бородино (вы знаете, где это?), по второму Тасеевский район, но на всякие арифметические закидоны давайте не будем обращать внимания, иначе мы вообще никогда не закончим.

Итак, математику в этом году завалили в Нашгороде 0,47 процента учеников (в Зеленогорске 0,33), физику — 0,86 процента (в г. Шарыпово 1,18), биологию — 5,32 процента (в Ирбейском, кхе-кхе, районе ноль), химию — 5,13 процента (в г. Назарово 2,7), обществознание — 6,79 процента (в Кежемском районе 6,38), историю — 1,92 процента (в Балахтинском районе ноль), информатику — 5,88 процента (в Идринском районе ноль), литературу — 3,23 процента (в Канске ноль).

Image

Честно скажу: это не вполне объективный срез. Трудно сравнивать результаты экзаменов в территории, где средний процент вычисляется из нескольких сотен составляющих, с территорией, где наличествовали этим летом всего два выпускника. Нельзя также полностью исключать понятного мухлежа на местах. Определённая доля лукавства кроется в любом документе такого рода, наверное. Если мы, например, обнаруживаем в отчёте управления образования ЗАТО Железногорск следующий пассаж: «Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом в общей численности учащихся, — 65,2%», то это хорошо или плохо, с точки зрения здравого смысла? Или вот данные по пропущенным урокам. Тут пролетарская девяносто седьмая заметно отстаёт*1 от элитной девяносто первой, скажем, и математической сто второй. Значит ли это, что плохая учёба есть гарантия хорошего здоровья?

Тем не менее, цифры есть цифры. Держите их в голове, когда мы будем потрошить конкретные школы.

А третье и последнее замечание касается необходимости учитывать расположение конкретной школы в условном рейтинге общего социально-депрессивного состояния территории. Железногорск пожаловаться на бюджетную обеспеченность не может, вроде бы. Сюда же мы обязаны отнести медицинские показатели. В широком смысле, уровень разрухи дигностического и лечебного звена неизбежно сказывается и на здоровье школьников, и на соответствующих показателях в отчётах. Посмотрите, например, как стремительно растёт в Нашгороде количество больных детсадовцев. Навряд ли это означает, что именно в Красноярске-26 стартовал апокалипсис. Очень возможно, что у нас просто лучше работает бывшая медсанчасть и мы вообще пока ещё способны больше внимания (и денег) уделять подрастающему поколению. Тем не менее, данные параметры работают нам, скорее, в минус, нежели в плюс, т.к. в каком-нибудь Ирбейском районе, очевидно, медицина совершенно отсутствует, если с нами сравнивать. Но они всё же как-то тянутся.

Image

Итак, возвращаемся в учебное заведение на перекрёстке Восточной и Королёва, где уже пять лет строит инновационную образовательную империю из отпрысков окрестного пролетариата, начинающих бандитов бывшей вечёрки, а также воспитанников детского дома один из лучших директоров России-2017 Евгений Карташов.

По данным*2 управления образования, в 2016-2017 учебном году в школе №97 обучалось 460 человек, из коих аттестовано было только 408, причём «успевающими» названы были 375 человек. Отличников и ударников в советской терминологии насчитали 119, второгодников 14 (всего в Нашгороде их получилось 18), со справкой покинули альма матер 16 человек (для сравнения: в лицее «Гармония» таковых было двое). При 98,31 процента успеваемости в среднем по ЗАТО Железногорск объект нашего внимания дал показатель немного ниже — 89,5%. Аналогичный паззл сложился по разделу «Процент качества» (52,41 и 28,4, соответственно), причём в девятых классах дело обстояло ещё хуже (58,82% успеваемости и 17,65 процента качества).

***

На всякий случай позвольте напомнить, что в Нашгороде отношение среднемесячной заработной платы учителей к аналогичным цифрам по субьекту составляет 92,83%. Майские указы Путина 2012 года в этом смысле практически выполнены.

ладно, шучу-шучу.

По непонятной мне причине официальная декларация Евгения Карташова о доходах, поданная нынешней весной, рапортует о его заработках в 2015 году. Желающие могут сами в этом убедиться на сайте Серого дома. Скорее всего, мы имеем тут дело с ошибкой, но её почему-то не исправили за прошедшие шесть месяцев. Надо думать, кроме «Уран-Батора» в бумаги эти по-прежнему никто не заглядывал?

Ладно, предположим, что в 2016 году директор школы №97 заработал 841.074 рубля 48 копеек. Очень мило с его стороны, что среднемесячную зарплату в 67,6 т.р. он высчитал самостоятельно, и к тому же снабдил выкладки отсылкой к заработкам заместителей. В списке семейной недвижимости мы видим два садовых участка (600 и 638 кв.м.) с двумя домиками на них (12 и 28,4 кв.м.) и двухкомнатную квартиру (44,9 кв.м.). Перемещаются на службу супруги К. на автомобилях «ХУНДАЙ ТУССАН»*3 и «ФОЛЬКСВАГЕН ТУАРЕГ». И, да: ещё 376 тысяч с копейками добавила в семейный бюджет в 2016 году жена Евгения Карташова.

Ничего особенного, то есть, с точки зрения развитого инноваторства. Есть куда расти. Есть за кем тянуться.

Однако ж давайте не отвлекаться. По результатам ЕГЭ по математике (базовый уровень) выпускники девяносто седьмой внесли в общую копилку одну четвёрку, шесть троек, две двойки. Легко подсчитать поэтому, что их было всего девять, во-первых, и что математика там не является горячо любимым предметом, во-вторых. Русский, кажется*4, сдали на четвёрки и тройки пятеро и четверо, соответственно. Физику, химию и прочую информатику*5 в первом микрорайоне предпочли не сдавать вовсе, по обществознанию получен был один средний балл.

Теперь взглянем на аналогичные цифры на сайте самого учебного заведения. Кое-какие разночтения обнаруживаются. Количество учащихся — 481 человек. Количество отличников и ударников «по результатам промежуточной аттестации» составило в прошлом учебном году 134 человека или 26 процентов. Средний балл выпускных экзаменов девятого класса по русскому языку и математике — 3,2 («неуд» схлопотали четыре и пять человек, соответственно). Одиннадцатых — 64,7 и 44 (двоек не наблюдалось). А вот дальше будет действительно интересно.

Image

Ученики 97 школы на ознакомительной экскурсии в ИВС.

Конкурс, на котором директор Карташов стал третьим, назывался «Школа без отстающих: мои управленческие стратегии». Если верить результатам «самообследования», в прошедшем учебном году углублённым изучением каких-либо дисциплин или получением профильного образования в девяносто седьмой не занимался никто. Тем не менее, почти четыреста человек приняли участие во всевозможных олимпиадах, смотрах и конкурсах (возможно, это одни и те же дети пересчитаны, не знаю). Двести сорок четыре человека стали на них победителями, причём сорок — на региональном, федеральном и даже международном уровнях.

Девяносто седьмая, напомню, является при этом «региональной инновационной площадкой» (с марта 2015 года) и «экспериментальной площадкой» (с июня 2014 года). Не надо смеяться. Ей это действительно нужно. Если три четверти ваших учеников систематически перебиваются с трояка на трояк, с этим что-то нужно делать. Либо выгонять на улицу двоечников вместе с учителями, либо перепрофилировать заведение в ПТУ для условных дворников и сторожей. Именно этот вариант, избранный директором Карташовым в интересах инновационного ядерно-космического кластера, подразумевает повышение интереса к преподаваемым дисциплинам за счёт высокотехнологичного оборудования. Оно встаёт бюджетам разного уровня в приличные денежки. А что получается в итоге, сами видите. Персонально Евгений Карташов уверенно освоил гироскутер и «Youtube» и стрижёт с них бабки. Должно же кого-то кому-то везти, в самом-то деле. Иначе зачем вообще все эти инновации придуманы?

 . 

*1 Но только не в графе «Пропуски по неуважительной причине», ясен пень. Тут у 97-й конкурентов, суммарно, нет и быть не может.

*2 «Ежегодный информационный выпуск», №24.

*3 Постоянные наши читатели должны помнить, что в авторское правописание мы не лезем. Мало ли что.

*4 Отсутствует такая таблица в отчёте.

*5 Количество компьютеров на душу населения — 0,1.

 
 
Рассказать про это друзьям в:

Добавить комментарий

Внимание!
Перед публикацией комментарий проходит проверку.
В комментарии к материалу разрешено выражать свое отношение к тексту или событию в пристойной форме. В случае появления ненормативной лексики, перерастания комментирования в оскорбления и т.д., комментарии будет удаляться.
Если вы заметили сообщение с нарушением, нажмите возле него на кнопку с зеленым гоблином.
Давайте не будем сами себе злобными Буртинами

Защитный код
Обновить

След. >
[Назад]
Реклама
Железногорская городская ритуальная служба





Ваша реклама на сайте
Мы поддерживаем
РОСЖКХ
ЗАСТАВЬ КОММУНАЛЬЩИКОВ РАБОТАТЬ!

История Железногорска
11.11.1990
состоялся первый пленум нового горкома КПСС

по материалам библиотеки им.Горького
Телепрограмма
Телепрограмма операторов г. Железногорск
КАБЕЛЬНЫЕ
ЭФИРНЫЕ
Погода в Железногорске
Погодный информер meteo26.ru


подробно
Немного юмора
Сайт Эдуарда Безобразова
г Железногорск, Красноярский край
© Уран-Батор. При использовании материалов, ссылка на портал обязательна, уважайте чужой труд.

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Выделить