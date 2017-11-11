Ещё раз об инновационных достижениях директора школы №97. ЗА ТЕХ, КОМУ ПОВЕЗЁТ Давненько не шевелили мы тихий омут заколючинского образования. Пора, наверное. Это очень удачно получилось, граждане, что в комментариях к видеоролику, благодаря которому нынешний вождь 97 школы занял третье место в московском конкурсе директоров, возникла тема успеваемости, чёрт бы подрал этот корявый, но не увядающий советский термин. Во-первых, действительно нельзя говорить про образовательное учреждение, не упоминая основной его функции. То есть, современным инновационным менеджерам такой подход представляется единственно верным, кажется. Но мы-то с вами не менеджеры, нам объективная картина мира нужна. А это значит, что одними весёлыми картнками, без статистики, не обойтись. А во-вторых, неожиданно (хм-хм) выяснилось, что в момент плановой компьютерной катастрофы прошлым летом на «Уран-Баторе» подвисла ещё одна тема, которую Нашгород стыдливо игнорирует всякий раз, несмотря на специально принятый федеральный закон и ежегодно составляемые муниципалитетом отчёты. Я говорю, конечно, о доходах директоров заколючинских школ. До них мы как раз не успели добраться, а это тоже принципиально важно, согласитесь: сопоставить образовательные достижения школы и уровень оплаты труда её руководителя. Технический нюанс. Если поставить директорскую декларацию перед статданными, то читателю сразу станет ясно, откуда растут ноги всевозможных инноваторских припадков руководителя и его жизненного оптимизма вообще. Данный класс муниципальных служащих вообще очень неплохо оплачивается нашей, в целом, прижимистой Родиной. Ну, а если декларация будет венчать материал по успеваемости юных железных горцев в данном конкретном учреждении, то у читателя непременно могут возникнуть вопросы типа: «А за что же такое бабло платится-то?» По этой простой причине мы пока не решили, какого именно порядка размещения фактуры станем придерживаться в будущих обзорах. Наверное, имеет смысл чередовать первый вариант со вторым. Время покажет. А пока — добро пожаловать в сладкие образовательные кущи ЗАТО Железногорск, где нас с вами ожидает первая по-настоящему виртуальная победа бывшего Соцгорода над реальностью. Затраченное время того стоит, ей-богу. *** Для начала позвольте обозначить общие стартовые позиции, дабы весь этот текст не выглядел чистыми придирками, а если даже и так, то придирки наши были бы полностью обоснованными. Несколько лет тому назад краевые власти обожали размещать в сети очень-очень специфические рейтинги региональных образовательных учреждений. Заколючинская педагогика относилась к ним крайне негативно, ибо собранные сведения систематически разрушали нашу любимую мифологию ещё советских времён и заодно варварски перераспределяли места на образовательном Олимпе. А сверх того — позволяли делать довольно обоснованные прогнозы о скором провале железногорской модели загрузки знаний в детские головы. Если не вдаваться в ненужные подробности, вкратце напомню: цифры показывали, что наша т.н. начальная школа стремительно теряет лидерские позиции, и процесс будет нарастать лавинообразно, если не предпринять экстренные меры. Это во-первых. Во-вторых, полностью похерены упомянутые выше рейтинги всё же не были. Остаточные явления сгубо рационального подхода к мистическому сакралу сохранились в отчётах регионального «министерства» образования по сдаче единого государственного экзамена. К системе ЕГЭ в целом можно относиться по-разному, разумеется, но другой статистики у нас всё равно нет под рукой, поэтому придётся пользоваться тем, что имеется. Ежели вы заглянете вот сюда сюда , то обнаружите, что бывший Красноярск-26 всё ещё неплохо смотрится на общем фоне. Восемь с копейками процентов экзаменов, сданных на двойку, плюс пятьдесят один процент среднего балла и около пяти — высшего по-прежнему позволяют железным горцам почивать на лаврах. Правда, по первому показателю нас с лёгкостью обходит город Бородино (вы знаете, где это?), по второму Тасеевский район, но на всякие арифметические закидоны давайте не будем обращать внимания, иначе мы вообще никогда не закончим. Итак, математику в этом году завалили в Нашгороде 0,47 процента учеников (в Зеленогорске 0,33), физику — 0,86 процента (в г. Шарыпово 1,18), биологию — 5,32 процента (в Ирбейском, кхе-кхе, районе ноль), химию — 5,13 процента (в г. Назарово 2,7), обществознание — 6,79 процента (в Кежемском районе 6,38), историю — 1,92 процента (в Балахтинском районе ноль), информатику — 5,88 процента (в Идринском районе ноль), литературу — 3,23 процента (в Канске ноль). Честно скажу: это не вполне объективный срез. Трудно сравнивать результаты экзаменов в территории, где средний процент вычисляется из нескольких сотен составляющих, с территорией, где наличествовали этим летом всего два выпускника. Нельзя также полностью исключать понятного мухлежа на местах. Определённая доля лукавства кроется в любом документе такого рода, наверное. Если мы, например, обнаруживаем в отчёте управления образования ЗАТО Железногорск следующий пассаж: «Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом в общей численности учащихся, — 65,2%», то это хорошо или плохо, с точки зрения здравого смысла? Или вот данные по пропущенным урокам. Тут пролетарская девяносто седьмая заметно отстаёт *1 от элитной девяносто первой, скажем, и математической сто второй. Значит ли это, что плохая учёба есть гарантия хорошего здоровья? Тем не менее, цифры есть цифры. Держите их в голове, когда мы будем потрошить конкретные школы. А третье и последнее замечание касается необходимости учитывать расположение конкретной школы в условном рейтинге общего социально-депрессивного состояния территории. Железногорск пожаловаться на бюджетную обеспеченность не может, вроде бы. Сюда же мы обязаны отнести медицинские показатели. В широком смысле, уровень разрухи дигностического и лечебного звена неизбежно сказывается и на здоровье школьников, и на соответствующих показателях в отчётах. Посмотрите, например, как стремительно растёт в Нашгороде количество больных детсадовцев. Навряд ли это означает, что именно в Красноярске-26 стартовал апокалипсис. Очень возможно, что у нас просто лучше работает бывшая медсанчасть и мы вообще пока ещё способны больше внимания (и денег) уделять подрастающему поколению. Тем не менее, данные параметры работают нам, скорее, в минус, нежели в плюс, т.к. в каком-нибудь Ирбейском районе, очевидно, медицина совершенно отсутствует, если с нами сравнивать. Но они всё же как-то тянутся. Итак, возвращаемся в учебное заведение на перекрёстке Восточной и Королёва, где уже пять лет строит инновационную образовательную империю из отпрысков окрестного пролетариата, начинающих бандитов бывшей вечёрки, а также воспитанников детского дома один из лучших директоров России-2017 Евгений Карташов. По данным *2 управления образования, в 2016-2017 учебном году в школе №97 обучалось 460 человек, из коих аттестовано было только 408, причём «успевающими» названы были 375 человек. Отличников и ударников в советской терминологии насчитали 119, второгодников 14 (всего в Нашгороде их получилось 18), со справкой покинули альма матер 16 человек (для сравнения: в лицее «Гармония» таковых было двое). При 98,31 процента успеваемости в среднем по ЗАТО Железногорск объект нашего внимания дал показатель немного ниже — 89,5%. Аналогичный паззл сложился по разделу «Процент качества» (52,41 и 28,4, соответственно), причём в девятых классах дело обстояло ещё хуже (58,82% успеваемости и 17,65 процента качества). *** На всякий случай позвольте напомнить, что в Нашгороде отношение среднемесячной заработной платы учителей к аналогичным цифрам по субьекту составляет 92,83%. Майские указы Путина 2012 года в этом смысле практически выполнены. … ладно, шучу-шучу. По непонятной мне причине официальная декларация Евгения Карташова о доходах, поданная нынешней весной, рапортует о его заработках в 2015 году. Желающие могут сами в этом убедиться на сайте Серого дома. Скорее всего, мы имеем тут дело с ошибкой, но её почему-то не исправили за прошедшие шесть месяцев. Надо думать, кроме «Уран-Батора» в бумаги эти по-прежнему никто не заглядывал? Ладно, предположим, что в 2016 году директор школы №97 заработал 841.074 рубля 48 копеек. Очень мило с его стороны, что среднемесячную зарплату в 67,6 т.р. он высчитал самостоятельно, и к тому же снабдил выкладки отсылкой к заработкам заместителей. В списке семейной недвижимости мы видим два садовых участка (600 и 638 кв.м.) с двумя домиками на них (12 и 28,4 кв.м.) и двухкомнатную квартиру (44,9 кв.м.). Перемещаются на службу супруги К. на автомобилях «ХУНДАЙ ТУССАН» *3 и «ФОЛЬКСВАГЕН ТУАРЕГ». И, да: ещё 376 тысяч с копейками добавила в семейный бюджет в 2016 году жена Евгения Карташова. Ничего особенного, то есть, с точки зрения развитого инноваторства. Есть куда расти. Есть за кем тянуться. Однако ж давайте не отвлекаться. По результатам ЕГЭ по математике (базовый уровень) выпускники девяносто седьмой внесли в общую копилку одну четвёрку, шесть троек, две двойки. Легко подсчитать поэтому, что их было всего девять, во-первых, и что математика там не является горячо любимым предметом, во-вторых. Русский, кажется *4 , сдали на четвёрки и тройки пятеро и четверо, соответственно. Физику, химию и прочую информатику *5 в первом микрорайоне предпочли не сдавать вовсе, по обществознанию получен был один средний балл. Теперь взглянем на аналогичные цифры на сайте самого учебного заведения. Кое-какие разночтения обнаруживаются. Количество учащихся — 481 человек. Количество отличников и ударников «по результатам промежуточной аттестации» составило в прошлом учебном году 134 человека или 26 процентов. Средний балл выпускных экзаменов девятого класса по русскому языку и математике — 3,2 («неуд» схлопотали четыре и пять человек, соответственно). Одиннадцатых — 64,7 и 44 (двоек не наблюдалось). А вот дальше будет действительно интересно. Ученики 97 школы на ознакомительной экскурсии в ИВС. Конкурс, на котором директор Карташов стал третьим, назывался «Школа без отстающих: мои управленческие стратегии». Если верить результатам «самообследования», в прошедшем учебном году углублённым изучением каких-либо дисциплин или получением профильного образования в девяносто седьмой не занимался никто. Тем не менее, почти четыреста человек приняли участие во всевозможных олимпиадах, смотрах и конкурсах (возможно, это одни и те же дети пересчитаны, не знаю). Двести сорок четыре человека стали на них победителями, причём сорок — на региональном, федеральном и даже международном уровнях. Девяносто седьмая, напомню, является при этом «региональной инновационной площадкой» (с марта 2015 года) и «экспериментальной площадкой» (с июня 2014 года). Не надо смеяться. Ей это действительно нужно. Если три четверти ваших учеников систематически перебиваются с трояка на трояк, с этим что-то нужно делать. Либо выгонять на улицу двоечников вместе с учителями, либо перепрофилировать заведение в ПТУ для условных дворников и сторожей. Именно этот вариант, избранный директором Карташовым в интересах инновационного ядерно-космического кластера, подразумевает повышение интереса к преподаваемым дисциплинам за счёт высокотехнологичного оборудования. Оно встаёт бюджетам разного уровня в приличные денежки. А что получается в итоге, сами видите. Персонально Евгений Карташов уверенно освоил гироскутер и « Youtube » и стрижёт с них бабки. Должно же кого-то кому-то везти, в самом-то деле. Иначе зачем вообще все эти инновации придуманы? . *1 Но только не в графе «Пропуски по неуважительной причине», ясен пень. Тут у 97-й конкурентов, суммарно, нет и быть не может. *2 «Ежегодный информационный выпуск», №24. *3 Постоянные наши читатели должны помнить, что в авторское правописание мы не лезем. Мало ли что. *4 Отсутствует такая таблица в отчёте. *5 Количество компьютеров на душу населения — 0,1.