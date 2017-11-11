Какие санкции? Бизнес Дерипаски становится интернациональным. На кону Сибирь Первичное размещение экологического благополучия азиатской части России на Лондонской бирже: мнения, документы, война петиций. Кто разделит с Дерипаской ответственность за отравленные города и негативное воздействие на Байкал? Группа En+ Олега Дерипаски провела первичное публичное размещение акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже. En+ зарегистрирована в «налоговой гавани» острова Джерси, но в России — ее основные металлургические, энергетические, горнорудные производства. И, соответственно, проблемы. А значит, IPO в Лондоне касается и нас. После введения санкций в 2014 году это для России первое такого рода событие. Прорыв — какие дополнительные смыслы ни вкладывай в это слово. Международная экологическая коалиция «Реки без границ» (РбГ) обратилась к британскому лорду Баркеру с призывом признать ответственность En+ за ее вклад в печальное состояние озера Байкал и тех городов и местностей Сибири, где базируются энергометаллургические активы группы. Грега Баркера, курировавшего в 2010–2014 годах в ранге министра в британском правительстве вопросы энергетики и изменения климата, на днях назначили председателем совета директоров En+. Как раз к IPO; на следующий же день после назначения лорду и отправили письмо. Уровни слива Наибольшее число вопросов у РбГ — о Байкале. «Де-факто этот объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО находится под контролем группы En+, поскольку принадлежащая ей Иркутская ГЭС регулирует уровень озера Байкал — иначе говоря, вы эксплуатируете озеро Байкал как водохранилище гидроэлектростанции. Мы считаем, что пока компания не признает в своем проспекте ценных бумаг для IPO наличия проблем, связанных с Байкалом, и не предложит пути их решения, вам нельзя заявлять, что En+ находится в авангарде зеленых инноваций в промышленности». Уточню две вещи. В сообщении компании о назначении лорда Баркера, опубликованном на сайте Лондонской биржи, говорится, что En+ — за развитие зеленой энергетики, и опыт бывшего министра будет иметь неоценимое значение для усилий En+. А сам новый председатель рассказывает, что En+ движется в авангарде «зеленых индустриальных инноваций», превращая «чистые энергоресурсы» в «зеленый металл». Действительно, отважное заявление. И второе — поскольку пиарщики Дерипаски любят подчеркивать, что энергетики лишь исполняют команды Росводресурсов и не смеют отступить от распоряжений госструктур ни на литр. Это так, Байкал подконтролен структурам Дерипаски через госпрослойку: уровни сбросов энергетикам задает Енисейское бассейновое водное управление. Сопоставьте мощь этой конторы с такими жалкими цифрами: 1 см уровня Байкала — это 160 млн кВт.ч (такими данными делился представитель «Иркутскэнерго»; понятно, что с вводом после этого очередной ГЭС на Ангаре — Богучанской, совместной Дерипаски и РусГидро, энергопотенциал байкальской воды еще увеличился). 1 тонна алюминия — это примерно «материализованные» 15 тыс. кВт.ч. Таким образом, 1 см толщи Байкала — это минимум 1,3 млрд рублей. Чем шире диапазон противоестественных колебаний Байкала, тем жестче влияние на его экосистему. И РбГ напоминает: Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО уже выражал обеспокоенность тем, что из-за периода маловодья правительство России без какой-либо оценки экологических последствий разрешило более чем вдвое увеличить диапазон регулирования уровня воды в Байкале. — Тем не менее En+ до сих пор даже не начала публично обсуждать поставленную Комитетом Всемирного наследия проблему регулировки уровня Байкала. Также тревожит отсутствие у компании внятной стратегии климатической адаптации ГЭС и прочих активов, которая бы позволила проходить пики маловодья и многоводья, не усиливая негативные социально-экологические воздействия, — отмечает международный координатор РбГ Евгений Симонов, подписавший письмо экологов к лорду Баркеру. — Негативное воздействие ГЭС и алюминиевых заводов, входящих в En+, так и не снизилось до приемлемого уровня, о чем свидетельствует как госстатистика, так и отчеты самой компании. — Публичное размещение акций на бирже — ​это не просто способ привлечения финансов, но и раскрытие общественно значимой информации о потенциальных социально-экологических рисках компании, а также своих возможностях по их снижению, — говорит российский координатор РбГ Александр Колотов. — Для нас принципиально важно, чтобы En+ учитывала риски, связанные с состоянием Байкала, и приняла на себя ответственность за поиск экологически эффективных решений. Из письма «Рек без границ» в Лондон «En+ активно пропагандирует, что в основе ее бизнеса — «зеленая энергия и металлы», в то время как ее дочерние компании широко известны как источники опасности для окружающей среды и здоровья человека. Например, РУСАЛ является одним из величайших загрязнителей Сибири, способствуя экстремальным загрязнениям Красноярска, Братска и других самых загрязненных городов России. В то же время Красноярская ГЭС «Евросибэнерго» расположена выше по течению от Красноярска и не дает Енисею замерзать в течение всей зимы, в результате массовые выбросы пара в сочетании с сильным загрязнением воздуха вызывают тяжелые респираторные заболевания. Решение этих проблем уже давно предлагалось местными учеными, но это никак не заинтересует группу En+. В 2016 году в Иркутской области Росприроднадзор зачислил Братский алюминиевый завод в пятерку ведущих хронических нарушителей природоохранного законодательства. En+ по-прежнему не имеет собственной надежной системы управления рисками, связанными с окружающей средой, и имеет плохую репутацию по многим вопросам социально-экологической ответственности. Мы надеемся, что размещение акций на Лондонской бирже может быть обусловлено требованием к En+ продемонстрировать наличие четких планов действий для преодоления этих недостатков». Красноярск — смог Это уже тенденция: россияне, доведенные экологическими бедами, все чаще взывают к видным западным фигурам; не так давно петиции с просьбой спасти Красноярск от экологической катастрофы горожане отправили Пан Ги Муну, Леонардо Ди Каприо и правящему князю Монако Альберу II. Корейский дипломат в этом списке появился потому, что на тот момент был Генсеком ООН, актер из-за неравнодушия к экологии, а князь — потому что в Монте-Карло куда чаще, чем в Красноярске, бывает Андрей Мельниченко, чьи угольные ТЭЦ — вторые после Красноярского алюминиевого завода Дерипаски загрязнители красноярского воздуха. И насчет того, что можно еще в «Спортлото» написать, я бы рекомендовал шутить где угодно, только не в Красноярске с его астматичными детьми и очередями в онкодиспансер. Город регулярно накрывает ядовитый смог, а индифферентность отечественных властей просто поразительна. Но РбГ выбрала адресата более точечно. Помимо лорда Баркера подробный перечень претензий к социально-экологической политике En+ направлен в адрес руководства Лондонской фондовой биржи. Обращение зарегистрировано Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании и будет использовано при рассмотрении материалов En+. И у этой службы есть специальные правила по раскрытию экологической информации. Лорд Баркер говорит о «зелености» алюминия Дерипаски, очевидно, подразумевая только его «низкоуглеродность» — энергию для электролиза его заводы получают от ГЭС, т.е. без сжигания органического топлива. Это не аргумент. В «зеленый» металл трансформируется не только энергия рек. А вот что еще, лорд мог бы догадаться, почитав последний госдоклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Красноярском крае в 2016 году». Среднегодовой темп прироста впервые выявленных новообразований в крае — 4,3% против 0,5 в России. Это за 2011–2015 годы. У детей до года — 44 случая на тысячу в 2015-м и темп прироста за 2014–2015-й — 15,3%. Что касается рака, он растет в крае со среднегодовым темпом 2,5% (с 2005-го по 2015-й). Вот что сказал «Новой» Симонов: — En+ позиционирует себя как «зеленого» конкурента «грязному» китайскому алюминию, которого питают угольные электростанции, но это игра в прятки. Если ты получаешь основную энергию от советских гигантских ГЭС, неизбежно вредящих природным комплексам Ангары, Енисея и Байкала, то и «зеленость» твоя прежде всего меряется тем, как ты отслеживаешь, снижаешь и компенсируешь негативные воздействия на них. А корпорация пытается мерить свою «экологичность» якобы предотвращенными выбросами от сжигания угля, которого она не допустила, а заменила на энергию ГЭС. В Китае, кстати, кроме нашумевшего сокращения планов создания угольных станций на 250 ГВт еще в прошлом году вдвое урезали программу 13-й пятилетки по гидроэнергетике, так как стараются снизить ее негативное влияние на реки, озера и местное население. Там лукавые лозунги про «чистую энергию воды» уже не срабатывают. Сдвиг по фразе Стоило новостям о письме РбГ в Лондон появиться, как вскоре с сайтов СМИ они исчезли. Либо существенно изменились, дополненные комментариями En+: обвинения ее в негативном воздействии на окружающую среду направлены «на дискредитацию En+ в глазах российской и иностранной общественности». Удивительно, но пока ничего не сказано про национал-предателей, а дело-то политическое: En+ — первая компания, выходящая на IPO после введения санкций. — Одна из крупнейших российских компаний готовится к выходу на Лондонскую фондовую биржу, привлекает настоящего британского лорда — и при первом же обращении экологов с критикой срывается в истерику, одновременно редакции СМИ, как по команде, начинают либо удалять материалы о нашем обращении, либо корректировать их, — говорит «Новой» Колотов. — Надеюсь, En+ вскоре осознает тот факт, что есть жизнь и после IPO и что новых зарубежных акционеров невозможно все время кормить сказками про заговоры экологов и не выполнять решения комитета ЮНЕСКО. — В своем письме прессе En+ валит ответственность за управление Байкалом на госведомства, — комментирует «Новой» Симонов. — Но именно об этом и сказано в обращении экологов в Лондон: «группа En+ де-факто не является независимой частной компанией, а является крайним проявлением «частно-государственного партнерства», в котором ответственность за экологические и социальные внешние эффекты передана в государственные учреждения». Своим обращением в СМИ En+ прямо подтвердила главный наш тезис — нераскрытые риски, связанные с проблемами Байкала, грозят нанести ущерб деловой репутации En+. Поэтому лучшим способом защиты репутации были бы соответствующие дополнения в проспект, поданный на Лондонскую биржу, а вовсе не охота на ведьм. Напомню, аналогичные требования экологи выдвигали к «Евросибэнерго» (входит в En+) при подготовке к IPO на Гонконгской фондовой бирже в 2011 году. Тогда компания предпочла просто не проводить размещение акций. Все минувшие годы РбГ не оставляла попыток диалога со структурами Дерипаски и иными владельцами ГЭС. Не сказать что безрезультатно: например, проект воздвижения Шилкинской (Транссибирской) ГЭС похоронили. Проведенная экологами совместно с En+ оценка перспектив гидроэнергетики способствовала тому, что были закрыты все (!) химерические проекты ГЭС в бассейне Амура. Требования же экологов относительно Байкала или Красноярска, резолюция весеннего красноярского митинга против «черного неба» для структур Дерипаски — не новость, и сложно понять, чем «дискредитация» отличается от «констатации». — En+ говорит, что выручка от размещения в Лондоне пойдет на оплату долгов, и это правильно, — сказал «Новой» Симонов, — но мы надеемся, что при этом будет соблюдена ясная система приоритетов. Самые старые и большие долги любой ресурсоэнергетической компании — долги перед природой и местным населением. В своем обращении к Лондонской бирже мы выражаем на­дежду, что выручка, полученная в Лондоне, пойдет на решение проблем Байкала. Из заявления En+ Group «En+ предупреждает СМИ о начале информационной кампании. От экологического сообщества нам стало известно о начале кампании, направленной на дискредитацию En+ в глазах российской и иностранной общественности. Основной упор делается на обвинения компании в том, что она по своему усмотрению <сливает> воду из Байкала для выработки большего объема электроэнергии на принадлежащих ей гидроэлектростанциях на реке Ангаре, чем наносит экологический ущерб экосистеме Байкала. Данное утверждение является ложным и рассчитано на незнание широкой общественностью, особенно иностранной, российского законодательства. Решение об объемах пропуска воды принимается не энергетиками, а бассейно-водным управлением в каждом регионе. Комиссия по регулированию управляется государственным органом — ​Росводресурсами, решение по уровням и расходам воды через плотины принимаются исходя из интересов всех групп водопользователей; при этом интересы гидроэнергетиков находятся на шестом месте по приоритетности. <…> En+ Group серьезно относится к своей репутации и ее защите. Мы расцениваем данную акцию как направленную на нанесение ущерба деловой репутации компании и намерены защищать ее всеми законными способами во всех юрисдикциях работы компании». Запрос «Новой» Никакой кампании против En+ нет, но даже если вообразить, «Новая» в ней не участвует. Газета пишет не о бизнесе Дерипаски, а об экологических бедах Байкала, Ангары и Приангарья, Красноярска. К обозначенной сейчас позиции En+ у «Новой» есть вопросы, и 28 октября они заданы — в En+ направлен запрос: «Редакция ознакомилась с письмом «Рек без границ» в адрес председателя совета директоров En+ и руководства Лондонской биржи, а также с распространенным вами заявлением (комментарием этого письма). В связи с этим — вопросы. В письме РбГ — не только о проблемах Байкала, связанных с деятельностью En+, но и об экологических проблемах всех «городов присутствия» вашей компании. Однако в заявлении En+ много говорится о байкальской проблематике, но нет ни слова про экологию Красноярска, Братска, Саяногорска и т.д. Означает ли это, что вы согласны с тем, что пишет по этому поводу РбГ? Корректно ли называть ваш алюминий «зеленым», если, по данным собственного отчета от 2016 года, РУСАЛ стремится «в 2020 году достичь норм по выбросам установленных законодательством стран присутствия» — другими словами, эти выбросы не соответствуют нормативам? И последнее. Почему столь оперативный отклик у En+ вызывает активность экологов только тогда, когда она может прямо задеть финансовые интересы группы? Почему En+ не комментирует массовые экологические протесты в регионах? Почему, к примеру, так и не услышал ответа Красноярск, потребовавший на весеннем митинге вынести КрАЗ за пределы города или радикально снизить его мощность (подчеркиваю: соглашение с властями о мерах по снижению уровня загрязнения — это не ответ, эти меры осуществляются десятилетиями, и город не удовлетворяют)? И, наконец, почему сейчас, когда речь зашла о привлечении капиталов в Лондоне, вами уделяется столь пристальное внимание к публикации письма «Рек без границ». Не напоминает ли это попытку замалчивания соответствующих рисков для потенциальных инвесторов, введения их в заблуждение?» Проспект En+ Пока истекал срок ответа на запрос «Новой», En+ опубликовала для инвесторов Проспект на 539 страницах. По оценке Симонова, «это энциклопедия русской жизни — с точки зрения свободного капиталиста, который честно описывает, чем ему жмет политическая, судебная, фискальная, банковская и все остальные стороны российской действительности. На 169-й странице можно прочесть: «Группа является членом Международной ассоциации гидроэнергетики (МАГ) и будет придерживаться «Протоколов МАГ по устойчивой гидроэнергетике» для снижения и предотвращения негативного экологического воздействия своих ГЭС на озеро Байкал». То есть En+ в высказываниях на экспорт все же признает свое воздействие на Байкал. Несмотря на то что за неделю до этого заявляла о негативном воздействии на озеро не своем, а туристов, а себе приписывала миссию защитника Байкала: «En+ Group реализует уникальную программу комплексной защиты озера Байкал, единственную такого рода программу в России. <…> Компания также реализует ряд экопросветительских проектов, направленных как на детей, так и на взрослое население, особенно на туристов, чья деятельность в последние годы очень негативно отражается на состоянии озера». На странице 35 Проспекта можно увидеть и косвенный ответ на вопрос «Новой» о том, почему структуры Дерипаски берутся отвечать на претензии общества лишь тогда, когда это может задеть их финансовые интересы. Сказано предельно откровенно: риском En+ признает любое недовольство населения и местных властей, направленное на ее проекты, если оно может увеличивать затраты, вредить репутации. 8 декабря Красноярск выходит на очередной митинг против «режима черного неба». Предыдущий прошел 18 марта, собралось до двух тысяч горожан, чего в городе не было с политических протестов зимы 2011–2012 года и протестов против строительства ферросплавного завода. Ферросплавный, кстати, построить не дали. novayagazeta. *** Доля миллиардера Олега Дерипаски (23-е место в списке Forbes) в подконтрольной ему энергометаллургической группе En+ снизилась с 82,65 до 76,6% после IPO, говорится в проспекте компании. Группа En+ на прошлой неделе в рамках первичного размещения (IPO) своих акций на Лондонской бирже продала 18,8% компании по цене $14 за GDR (депозитарная расписка на акцию). Таким образом, инвесторы оценили компанию в $7 млрд, а с учетом допэмиссии еще на $1 млрд капитализация En+ составила $8 млрд. С учетом предоставленного банкам-организаторам опциона на переподписку всего было размещено 19,6% акций En+. Доля структур Дерипаски составила после IPO 65,2%, его семьи — 11,4%. Доля ВТБ снизилась с 4,35 до 3,8%. В проспекте En+ говорилось, что якорный инвестор в IPO, связанная с китайской CEFC компания AnAn Group, может привлечь кредит в ВТБ. Она приобрела пакет на $500 млн — 6,25% En+. Швейцарская Glencore скоро станет еще одним акционером En+: трейдер решил обменять 8,75% UC Rusal на долю в компании после завершения IPO, получив необходимые разрешения регуляторов и правительства. В результате доля En+ в UC Rusal возрастет до 56,88% (сейчас 48,13%). rbc. *** Расследование фактов возможного вмешательства России в американские президентские выборы делает резкие зигзаги, но не облегчающие положение Москвы, как россиянам внушают телеканалы, а, напротив, усугубляющие. В конце октября ФБР сдались бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт и его коллега Рик Гейтс. Обоим предъявлено обвинение по 12 пунктам, в числе которых незаконное лоббирование интересов иностранных государств, сговор против США, отмывание денег и тому подобное. Среди замешанных в деле стран называется Украина, на президента которой Виктора Януковича Манафорт работал еще в начале 2000-х, когда Янукович боролся за пост главы Украины с Виктором Ющенко, и на следующих выборах, на которых Янукович победил. Услышав все это, российские должностные лица и телеканалы возликовали: ну вот, видите, это же не Россия все, а Украина, Россия-то вообще не упомянута! Однако спецпрокурор Конгресса Роберт Мюллер, ведущий расследование, видимо, не так прост, чтобы не понимать, что Украина - это Киев, а Янукович во время последних американских выборов - это Москва, где он живет уже больше трех лет. Кроме того, за рамками телеэфиров остаются связи с Полом Манафортом ельцинского зятя Олега Дерипаски, которого в Вашингтоне считают близким к Кремлю. И тут все плохо. По данным телеканала NBC News, принадлежащая Дерипаске фирма перечислила оффшорам Манафорта три крупных транша - на 26,7 и 27 миллионов долларов. NBC News называет это кредитами, но при определенных условиях они легко превращаются во взятки, если, скажем, выделялись Манафорту без требования возврата... simkr.ru .