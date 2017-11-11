Французская "Арева" не намерена уступать ГХК мировые рынки.

Компания China Nuclear Huaxing начала производство контейнеров для сухого хранения отработанного ядерного топлива

Первый изготовленный в Китае контейнер, предназначенный для сухого хранения отработанного ядерного топлива, принят специалистами французской группы AREVA, сообщает информационно-аналитический центр ядерной энергетики EUAXIS.

Один из ключевых компонентов контейнера - опорная стойка (DSC support rack) - был изготовлен на предприятии "China Nuclear Industry Huaxing Construction Company, Ltd." под наблюдением французских специалистов. "Компания "China Nuclear Huaxing" планирует выйти на рынок обращения с облучённым ядерным топливом в Китае, используя для этого французские технологии. Опорная стойка выполняется из нержавеющей стали и устанавливается внутри контейнера для сухого хранения ОЯТ", - сообщает EUAXIS.

На сегодняшний день заводы по переработке ОЯТ (отработанного ядерного топлива) действуют лишь в четырех странах мира — России, Франции, Великобритании и Японии. В России предприятия находятся в г. Озерске Челябинской области (ПО Маяк) и в г. Железногорске в Красноярском крае (горно-химический комбинат), которые входят в состав корпорации «Росатом». Во Франции сейчас эксплуатируется два таких завода (UP-2 и UP-3 на мысе Ла Аг). В Великобритании действует завод «Торп» в Селлафилде. В Японии эксплуатируется предприятие, расположенное в Роккасе-Мура.