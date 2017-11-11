Руководитель территориального УФАС повесился в ванной. «Единственный, кто пытался навести порядок в Крыму» Глава крымской антимонопольной службы покончил с собой при жене и детях. СКР заявил о доведении до самоубийства. 8 ноября крымские СМИ сообщили о гибели руководителя крымского Управления федеральной антимонопольной службы (УФАС) Тимофея Кураева. По неофициальной информации, вечером 7 ноября чиновник вернулся домой, дождался, когда супруга и двое детей уснут, после чего заперся в ванной комнате и покончил с собой, записав суицид на видео. Содержание видеозаписи не раскрывается: по словам источников «Новой», на видео Кураев не объясняет причин своего поступка. Тело самоубийцы семья обнаружила утром. Супруга Кураева рассказала следователям, что не заметила в поведении мужа в вечер трагедии ничего необычного. Главное следственное управление СКР Крыма возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства». Версии произошедшего следователями пока не выдвинуты, но точно известно, что недоброжелателей на полуострове у Тимофея Кураева хватало. Только в сентябре-октябре 2017 года антимонопольная служба отменила несколько государственных контрактов на десятки миллионов рублей, рассказал «Новой» собеседник в крымском УФАС. «Конкурсный период фактически закончился. То есть деньги участники конкурсов уже не получат: до Нового года новые конкурсы просто не успеют провести». До этого, в июне 2017 года, ФАС Крыма вступила в конфликт с администрацией Симферополя. Антимонопольная служба посчитала, что городские чиновники с нарушениями закона провели тендер на ремонт симферопольских дорог. 112 млн рублей достались компании «Газэкострой», специализирующейся на прокладке кабеля и не оснащенной техникой для ремонта дорожного полотна. «Допущены ошибки при составлении конкурсной документации. Власти города таким образом прописали конкурсную документацию, что мы вынуждены вмешиваться, чтобы восстановить конкуренцию на торгах», — заявлял тогда Тимофей Кураев. Летом этого года на антимонопольную службу жаловался даже глава Крыма Сергей Аксенов. «У нас сегодня по ФЦП (Федеральная целевая программа развития Крыма .— И.Ж.) 26 торгов из 114 снесены ФАС, торги отменены», — заявил он в эфире телеканала «Крым 24». По словам Аксенова, ФАС отменяла торги, в которых были допущены ошибки, обусловленные неточностями при составлении самой ФЦП. В качестве примера глава республики привел отмену конкурса на ремонт Ялтинского тоннельного водовода: в ФЦП на объект было заложено 3,5 млрд рублей, а «после конкурса его реальная стоимость оказалась 8,7 млрд рублей». По словам Аксенова, такая разница в стоимости объекта объясняется тем, что при составлении ФЦП расчеты проводились «на глаз». Конфликтовала при Кураеве крымская ФАС не только с чиновниками, но и с крупным бизнесом. Так в июне 2016 года антимонопольная служба объявила о картельном сговоре пяти крупнейших нефтетрейдеров Крыма: ООО «Крымойл», ООО «Ритейл юг», ООО «Кедр», ООО «Торговый дом «ТЭС» и АО «Компания нефтетрейдинг». «После мониторинга розничных и оптовых цен на светлые нефтепродукты было зафиксировано одновременное подорожание бензина марок А-92, А-95 и дизельного топлива на заправках республики. Цены на все марки бензина и дизельное топливо были увеличены на одинаковую величину, вне зависимости от поставщика, у которого были осуществлены закупки нефтепродуктов, его отпускной цены и величины собственных издержек предприятия», — сообщали тогда в антимонопольном ведомстве. В итоге компании-нефтетрейдеры были оштрафованы службой на 129 млн рублей, причем постановление арбитражного суда, подтверждающее правомерность наложения штрафа, вступило в силу лишь 2 октября 2017 года. У крымского УФАС были претензии и к Керченской паромной переправе, а именно: за навязываемые дополнительные услуги, завышение тарифов и высокие комиссионные сборы. А в феврале Кураев объявил, что ФАС начинает проверку крымских портов, из-за неэффективного использования которых в Крыму цены на продукты на 5-10% выше, чем на материке. На крымских форумах о Тимофее Кураеве говорят, как о «единственном человеке, который пытался навести порядок в Крыму». Только за первые шесть месяцев 2017 года крымское УФАС выдало 2166 предупреждений и возбудило 1728 антимонопольных дел. Среди версий гибели Кураева есть и еще одна, связанная с его московским прошлым. До назначения в УФАС Крыма он работал в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Начальником Кураева был генерал-майор Денис Сугробов, приговоренный в апреле 2017 года к 22 годам лишения свободы за организацию преступного сообщества. Заместителем Сугробова был генерал-майор Борис Колесников, погибший при загадочных обстоятельствах во время допроса в Следственном комитете. Связана ли гибель Кураева с делом Колесникова-Сугробова — пока остается загадкой. novayagazeta. *** Перед совершением суицида Кураев включил камеру на своем планшете, установил его на стиральной машине и заснял три попытки покончить с собой, последняя из которых стала «удачной». Это заняло у него пять минут, во время которых он не произнес ни одного слова. Ранее Кураев вернулся в свою квартиру в Симферополе поздно вечером, поужинал с женой, 16-летним сыном и 12-летней дочерью, затем помыл машину, вернулся домой и сел смотреть телевизор. Около 00:50 чиновник зашел в ванную комнату, закрыл дверь и повесился. aganim.ru . *** Последнюю пресс-конференцию Тимофей Кураев провел 18 октября 2017 года в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе. Главные тезисы, озвученные Кураевым: «Одна из основных целей работы ведомства на полуострове — развитие добросовестной конкуренции. Только в 2016 году УФАС было оштрафовало пять крымских нефтетрейдеров на 129 млн руб за картельный сговор. Мы постоянно мониторим ситуацию по бензину: общаемся с перевозчиками, сетями АЗС и поставщиками о ситуации на рынке», — говорил Кураев. Недостаточныое снижение цен на бензин в Крыму, которое произошло летом 2017 года, после того как ФАС пригрозил продавцам топлива в Крыму «безумными штрафами» за необоснованно высокие цены: «Наблюдается снижение цен на топливо, но мы его считаем пока недостаточным. Проводится анализ и итоговая цифра, которую мы видим в отчете, подразумевает, что это средневзвешенная цифра по региону, она не учитывает конкретное снижение цен у конкретных хозяйственных субъектов. Условно говоря, один участник рынка снизил цену на 1,5 рубля, а второй вообще не снизил и мы видим среднее снижение на 70 копеек, а это значит, что не все участники рынка добросовестны». Вопрос ценообразования в торговых сетях Крыма. Несмотря на то, что законом установлен прямой запрет на государственное регулирование цен, УФАС проводил массовые проверки на предмет наличия наценок на товары. Одна из основных задач – создание условий для развития конкуренции всех участников рынка – производителей, продавцов, покупателей, транспортников: «Изменения в законе, которые контролируют деятельность продуктовых сетей и запрещают им прямое регулирование цен, предъявляют определенные требования к сетям, которые не могут уже как раньше бесконечно «раздувать» наценку на товары… Нам теперь нужно убедиться, что все продуктовые сети, которые расположены на территории полуострова, соблюдают этот закон и не берут лишнего с покупателя». Проведение государственных закупок по 44-му Федеральному закону: «Было большое количество нарушений в закупочной деятельности, но оно понятно: мы только в этом году перешли на 44 ФЗ. В прошлом году примерно 30% бюджетных средств распределялось путем 44 ФЗ, в этом году все. Это колоссальный объем средств, который заказчики вынуждены тратить по процедуре данного федерального закона. Мы не видим здесь какой-то злой воли и реагируем на это в установленном порядке, если кого-то незаконно не допустили к торгам, мы возвращаем торги на этап рассмотрения заявок, допуска к ним и так далее», — говорил Кураев. aganim.ru .