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Friday, 10 November 2017

"Старость меня дома не застанет. Я в дороге. Я в пути" (с).

Вы вот всё смеётесь над г-ном Чебурашкиным,

а он буквально насрасхват повсюду:

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***

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