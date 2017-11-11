Велика Россия, но идиотизм чиновников всё равно масштабней. Незаконно ввезенные гранаты уничтожили Ямало-Ненецкая таможня рассказала о результатах совместной работы по выявлению «санкционных» товаров. С начала 2017 года должностными лицами таможни совместно с управлением Россельхознадзора по округу и Новоуренгойской транспортной прокуратурой проведено 7 проверочных мероприятий, направленных на недопущение ввоза на территорию Российской Федерации товаров, подпадающих под действие специальных экономических мер. В результате проведенных мероприятий выявлено более 280 кг «санкционных» товаров (груши, яблоки, гранат, помидоры) производства Польши, Турции и Испании. Запрещенная к ввозу сельскохозяйственная продукция незамедлительно была снята с реализации, и уничтожена механическим способом на полигоне твердых бытовых отходов. Таможенники отмечают, что ввоз данной продукции не только несет угрозу экономической безопасности России, но и не дает гарантии безопасности этих товаров для здоровья граждан, поскольку продукция не прошла ветеринарный контроль, в отношении нее могли быть нарушены условия хранения и транспортировки. yamalpro.ru . *** Достояние Ямала — итальянский унитаз Как губернатор повышает в регионе качество жизни. Свое. В Заполярье, в десяти километрах от Салехарда, ввели в эксплуатацию инвестиционно-инновационный объект, который обошелся бюджету Ямало-Ненецкого автономного округа в 18,4 млн рублей. Вершиной инновации стало «оборудование» стоимостью 8 376 149 рублей. По документам этот важный инвестиционный объект проходит как итальянская сантехника — «дизайн-пройект фарвор белоснежный Венеция». В переводе с языка строителей на бытовой — эксклюзивный унитаз, изготовленный по спецзаказу. «Объект» заработал год назад, но документы, включая смету и акты приемки выполненных работ, в распоряжении «Новой» оказались только сейчас. После изучения бумаг нам стало понятно, почему на открытие «объекта» не пригласили прессу и почему о праздничном событии не рассказали местные телекомпании. Дело в том, что инвестиционным и инновационным этот «объект» можно считать разве что потому, что оплачивал работы «Региональный инновационно-инвестиционный фонд «Ямал», единственный учредитель которого — департамент по инновации и науке администрации ЯНАО. И именно бюджетные деньги осваивает этот фонд (поэтому мы и можем предположить, что уникальный унитаз оплачен из бюджетных средств). А единственные пользователи уникального «объекта» — члены семьи губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина. «Объект» расположен в гостинично-транспортном комплексе «Ямальский», который местным жителям больше известен как «Нееловские дачи» или «резиденция губернатора». Выяснилось, что в 2013–2014 годах «Нееловские дачи» уже были капитально отремонтированы. Причем тогда 95,5 млн рублей были выделены напрямую из бюджета, и в конкурсной документации (имеется в распоряжении редакции) не скрывалось, что в этом значимом месте будет жить человек, знающий толк в дизайнерских разработках. В документе прямо так и записали, что в переговорной комнате стены должны быть оформлены с использованием «дерева белого цвета с художественной резьбой и инкрустацией шпоном ценных пород древесины, отражающей местный этнический колорит». Не обошлось без патриотизма — в конкурсной документации было подчеркнуто, что на стенах необходимо «расположить колонны с каннелюрами из массивной древесины и украсить капителью с резьбой с использованием местных этнических мотивов. На потолочных карнизах использовать резьбу с элементами флага Ямала». Или — требование госзаказа еще по одному залу гостинично-транспортного комплекса «Ямальский»: «Этот зал наполняется резными деталями, изготовленными вручную из массивной древесины, фигурами мамонтов, оленей и листьев морошки, повторяемых как на стеновых деревянных панелях, так и креслах и столе». Конкурс провели, победителя определили, деньги перечислили, все требования заказчика были выполнены. Но после новоселья губернатор Дмитрий Кобылкин, по всей видимости, остался недоволен туалетной комнатой своей «резиденции». Скорее всего, оформлять новый ремонт госзаказом постеснялись, вот и привлекли инновационно-инвестиционный фонд. Согласно документам, в 18,4 млн рублей был оценен новый ремонт двух помещений — расположенного на втором этаже «гостиничного номера 105» общей площадью 153,9 кв. м и «бани-сауны общей площадью 102,92 кв. м». Что на самом деле ремонтировали и чем еще занимается инновационно-инвестационный фонд «Ямал» — в ближайшее время. novayagazeta. *** Скандальную новостройку на Ямале признали непригодной для жилья. Людей экстренно расселяют Стали известны результаты экспертиз, проведенных в доме номер пять по улице Крайняя в Новом Уренгое. Дом был сдан в прошлом году и почти сразу начал разрушаться. Обследование показало, что дом находится в аварийном состоянии и проживать в нем нельзя. Об этом журналистам сообщил заместитель главы администрации города Андрей Воронов на пресс-конференции. «Хочу обратиться к жильцам дома, чтобы они преждевременно не волновались. В заключении специализированного института указано, что на сегодняшний день угрозы жизни нет. Но жильцам необходимо готовиться к переезду. Об этом жителей уведомят специалисты департамента городского хозяйства», — заявил Воронов. Специалистам предстоит расселить 72 семьи. Ранее 45 семей уже получили временное жилье. Региональные власти при этом подтвердили свою готовность в юридической помощи пострадавшим. Юристы помогут оформить необходимые документы на безвозмездной основе. Депутат регионального Заксобрания Иван Вершинин, один из тех, кто инициировал проведение экспертиз по этому дому, рассказал, что больше всех сейчас переживают собственники жилья. Они купили квартиры в ипотеку и продолжают выплачивать кредиты. Переселять их собираются лишь на 11 месяцев. Будет ли им куда возвращаться, пока не ясно. Их собственность признана аварийной и нуждается в восстановлении. Будут дом ремонтировать или сносить, в администрации Нового Уренгоя пока не сообщают. В случае ремонта пока не ясно, кто оплатит восстановительные работы. Компания-застройщик «СтройСистема» сейчас находится в стадии банкротства и пока не отвечает ни на звонки журналистов, ни на жалобы и обращения самих жильцов. Скорее всего обязательства придется брать на себя городским властям. «Непонятно в этой ситуации, куда смотрел Госстройназор. Они должны были контролировать стройку на всех стадиях, и после этого только выдавать разрешение на ввод в эксплуатацию. Но первые же экспертизы выявили массу нарушений, допущенных на стадии строительства. Как Госстройнадзор проводил контроль — вопрос. Будем разбираться», — заявил Иван Вершинин. Ранее «URA.RU» уже рассказывало, что новостройка была сдана в 2016 году. Сразу после заселения в стенах дома начали образовываться огромные трещины, через которые жильцы могли видеть друг друга, двери вываливались из дверных проемов, в квартирах обваливались части стен и потолков. Претензии жильцов долгое время никто не замечал. Пока возмущение не докатилось до социальных сетей. Жильцы написали петицию в адрес муниципальных и региональных властей, полпредства президента в УрФО, аппарата главы государства в Москве. Только после визита первого заместителя губернатора и вмешательства региональных депутатов была проведена экспертиза, которая и признала дом аварийным. ura.news . *** Ямало-Ненецкий округ. Создать сеть туристских приютов в горной местности Ямала предлагают ученые регионального центра изучения Арктики. Туристский приют — это специально подготовленная площадка для кратковременной остановки путешественников, совершающих поход. Их создание позволяет проводить время отдыха в более комфортных условиях. Ученые Антон Синицкий и Ростислав Локтев уверены, что создание сети таких площадок на Полярном Урале всколыхнет интерес туристов и увеличит поток путешественников на Ямал. В арктическом регионе много природных объектов и памятных мест, представляющих огромный интерес для туристов. Со всей страны люди приезжают, чтобы полюбоваться уникальными горными ландшафтами. Однако необходимого сервиса для их путешествий нет. Как нам сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО, в качестве достойного примера, где реализован схожий проект, ученые называют Норвегию. А создавать туристские приюты авторы идеи предлагают на местах ночлега, которые уже стали привычными для туристов. Сейчас они останавливаются в заброшенных избушках, балках и других строениях. t-i.ru . *** Легендарный проект, связывающий округа и юг области в единый субъект, межрегиональная программа «Сотрудничество», преодолела новый рубеж — ХМАО и ЯНАО получат на свои проекты меньше 9 млрд рублей — это рекорд, таких цифр в истории области еще не было. Планы властей буквально только что поступили депутатам областного парламента. 23 ноября на заседании парламента они будут утверждены. На планы Югры и Ямала в 2018-м году в общей сложности в рамках «Сотрудничества» потратят 8,7 млрд рублей. Эта цифра неприятно удивила, но не стала неожиданностью. «Когда часть налога на добычу полезных ископаемых оставалась в Тюменской области, „Сотрудничество“ могло быть и 40 миллиардов, но эта сумма постепенно уменьшается, и сейчас мы пришли к такой цифре — 8,7 млрд рублей. Но ХМАО объективно получит больше, чем Ямал», — прокомментировал депутат областного парламента Галина Резяпова. ura.news .