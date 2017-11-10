10.11.1965 директором ГХК назначен Мешков А.Г., главным инженером – Микерин Е.И.

10.11.1997 на доме № 57 по ул. Горького установили мемориальную доску в память о М.Ф. Решетневе. Авторы проекта - архитекторы С. и А. Добролюбовы

по материалам библиотеки им.Горького