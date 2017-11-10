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Как закалялся стиль Печатать E-mail
Thursday, 09 November 2017

Вера "Пассионария" Мамонтова Кремлю спуску не даёт.

Р.S. Интересно, ходит ли депутат Мамонтова в церковь?

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