За три месяца "Сбербанк" потерял около 120 млрд рублей. Протесты на предвыборной закваске Люди чаще выходят на улицу, понимая, что после марта 2018 года их уже никто не услышит. 7 ноября, в день 100-летия Революции, в Челябинске праздничная программа партии КПРФ обогатилась элементами митинга протеста, поскольку на мероприятие пригласили выступить группу обманутых дольщиков. Активисты, оставшиеся без жилья из-за разных неоднозначных схем строительства, «с удовольствием» выступили, хотя это не означает, что дольщики поддерживают коммунистов. «Нам просто дали площадку, чтобы себя «засветить», — говорит активист Елена Насихова. Акции дольщиков — не только в Челябинске — вносят значительный вклад в рост общего числа протестов в России за последние несколько месяцев. Центр экономических и политических реформ (ЦЭПР) выпустил доклад, в котором зафиксирован рост протестов по всей стране в 2017 году. В первом квартале эксперты насчитали 283 протестных мероприятия, во втором — 378, а в третьем — уже 445 разных акций несогласных с чем-то людей. Большинство акций носит неполитический характер, помимо дольщиков в них участвуют, например, люди, которым не выплачивают зарплаты. Ключевые точки протеста — Москва, Петербург (тут на первом месте — политика), но также и Ростов, Карелия, Свердловская и Новосибирская области. Авторы доклада уверены, что увеличение числа акций — следствие экономического кризиса. Однако с этой оценкой согласны не все эксперты. Нужно больше золота, милорд Во-первых, сама градация протестов на социально-экономические и политические в 2017 году (то есть в году предвыборном) очень условная, что делает методику подсчета несколько двусмысленной. К примеру, протестные акции дальнобойщиков первоначально были социально-экономическими, но теперь сами несогласные с «Платоном» водители говорят, что вопрос вышел на другой уровень. «Даже для граждан мы объясняем, что протест против системы «Платон» — это не то, что многие говорят, что мы боремся за свой карман. «Платон» — это уже вопрос политический на самом деле, и он бьет по карману каждого гражданина. Мы стараемся людям это объяснить, что любая нагрузка на нас переходит в конечный продукт. Мы тоже являемся потребителями, наш достаток не растет, мы просто раздаем эти накладные расходы, но сами ходим в эти же магазины и покупаем товары уже по завышенным ценам. Наш социальный протест отчасти стал политическим», — объясняет в разговоре с «Новой» координатор и лидер протестного движения дальнобойщиков Андрей Бажутин. С другой стороны, те же дольщики в Челябинске свой протест политическим не считают. «Мы протестуем, чтобы решили именно нашу проблему, — говорит Елена Насихова. — Появляются рабочие группы при правительстве, при законодательном собрании. Но толку от этих рабочих групп никакого. Просто все ставят себе галочку «мы работаем с дольщиками». А по факту что сдвинулось? Ничего». При этом серия одиночных пикетов дольщиков прошла в Челябинске перед встречей Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева 9 ноября. Но в день приезда президентов все протестные акции дольщики свернули, потому что иначе «нас, скорее всего, будут забирать». Иными словами, структура протеста не настолько очевидна, как кажется на первый взгляд. Кроме того, показатель роста не позволяет делать далеко идущих выводов. «Эти цифры являются косвенными показателями. Они показывают, что существуют какие-то напряжения, но они совершенно не позволяют судить о том, что протестный тренд будет развиваться и в принципе продолжаться», — говорит политолог Глеб Павловский. Экономист Наталья Зубаревич добавляет: базовых факторов для усиления социально-экономического протеста в принципе нет, поэтому подобные цифры выглядят достаточно странно. «Количество протестующих дольщиков не увеличилось, это те же самые люди выходят, — размышляет Зубаревич в беседе с «Новой». — У дальнобойщиков сетевое сообщество, там возможна любая цепная реакция, но это те же самые протесты по «Платону». Количество людей, которые работают на неполном дне, не выросло. Уровень безработицы тоже не вырос». Единственной более-менее внятной причиной, по которой возможен всплеск протестных настроений, в том числе и в социальном поле, — это электоральный цикл, говорит Зубаревич: тогда же протесты мигрируют из социальной в политическую плоскость. «Если люди начали шустрее протестовать — они тоже готовятся к выборам, — иронизирует экономист. — Они пытаются кричать не в пустоту, а в надежде, что барин услышит». Это подтверждает и активист группы обманутых дольщиков в Челябинске Елена Насихова. «Когда выборы пройдут, всем на нас будет наплевать, — уверена она. — Это звучит в открытую в Минстрое. Поэтому, естественно, сейчас, перед выборами, мы делаем упор [на протест]: и выходим на улицы, и пишем, и в кабинетах сидим». «У нас даже было требование отставки правительства, Сейчас мы его отодвинули на задний план и не озвучиваем, — говорит Андрей Бажутин из протестующих дальнобойщиков. — Оно никуда не ушло, просто в 2018 году будут выборы президента. Кабмин так и так будет распущен, заменен, и это требование сейчас не особо актуально. Хотя от этого требования совсем мы не отошли, оно есть». Вообще же все, что происходит с ними и другими протестующими по социально-экономическим вопросам, это и есть «реальная политика», добавляет Бажутин. «А все, что у нас в стране называется «политикой», это просто цирк с политическими клоунами», — говорит он. После — будет видно Являются ли эти показатели при всех вопросах к ним сигналом опасности для действующей власти? «После политических выходов на улицы все социальные протесты для власти — это семечки, — констатирует Наталья Зубаревич. — Не думаю, что это будет рассматриваться как серьезная дестабилизирующая история. Просто постараются не допустить расширения протестов. Как с «Платоном» было: блокировали на стоянках, не давали объединиться — стандартные технократические действия по купированию. Локальные протесты для власти не опасны». Нужно учитывать еще и терпение самого народа, которое за редкими исключениями почти безгранично, что позволяет власти дышать полной грудью. «Протесты, особенно социальные, у нас очень редко создают опасные для власти коалиции, — напоминает Глеб Павловский. — За исключением известного, почти единственного случая с монетизацией льгот, все они локальны. Поэтому протесты показывают (это, так сказать, важный «датчик») на какие-то проблемы, но совершенно не говорят, на какие именно». Правда, сильно расслабляться власти тоже не имеет смысла: люди терпят вещи, которые их сильно раздражают, а потом «взрываются по поводу пустяков», добавляет политолог. «Очень высокое раздражение вызывает постоянный рост штрафной нагрузки на население, — приводит он пример. — Но внешне-то все платят штрафы и не отказываются их платить. Это глубинная причина, а внешне это может выражаться, скажем, в протестах по поводу отмены какого-то трамвайного маршрута». Конечно, напряжение может и, скорее всего, будет расти. Те же дальнобойщики к 15 декабря обещают всероссийскую акцию протеста — как раз сетевую, а не локальную. «Идет давление со стороны Минтранса, ужесточаются требования, повышаются штрафы по «Платону». Сообщество грузоперевозчиков не принимает эту систему. Это надо понимать», — объясняет Андрей Бажутин. Кроме того, регионы один за другим начали говорить о невозможности выполнения «майских указов» из-за отсутствия денег, что теоретически может повлечь за собой протесты со стороны льготников и пенсионеров. Та же Карелия, первой сказавшая, что казна для «майских указов» пуста, входит и в список ЦЭПР как один из самых протестующих регионов. Однако невозможность платить не означает автоматического роста протестных акций. К тому же, уточняет Зубаревич, заявлено это было не для усиления волнений, а чтобы выгородить себя: в той же Карелии новый губернатор Парфенчиков, чтобы не быть ответственным за дыры в бюджете, решил публично дистанцироваться от заведомо проигрышных позиций: мол, так уже было, когда я пришел. Вряд ли Кремлю такая огласка понравится, и «горизонтальных [протестных] связей на уровне региональных органов этот режим не допустит», хотя бы до выборов. Правда, и потом расслабиться не получится. «Эти президентские выборы не будут в этом смысле рубежом перехода к покою. Страна вступила в период стратегически сильно растущей нестабильности», — заключает Павловский. novayagazeta. *** Сбербанк России фиксирует отток средств населения третий месяц подряд. В октябре клиенты забрали со вкладов в крупнейшем госбанке РФ ещё 40 миллиардов рублей. Как пишет издание Финанс.ру, с августа, когда банковская система России оказалась на грани кризиса из-за коллапса крупнейшего частного банка "Открытие", Сбербанк потерял 120 миллиардов рублей с розничных депозитов. В относительном выражении отток небольшой - он составляет всего 1,03% от суммы, которую в банке держат россияне (11,515 триллиона рублей на 1 ноября). Но в абсолютном денежном выражении утечка больше, чем, например, у санируемого Бинбанка, который за два месяца "похудел" на 77,1 млрд рублей. Более того, наряду с "физиками", свои деньги выводили из госбанка и юридические лица: в августе и сентябре они забрали со счетов 82 млрд рублей. По данным banki.ru, которые ссылаются на прямую отчетность Сбербанка в ЦБ, отток денег больше почти втрое - 374 млрд рублей. Его, впрочем, удалось частично компенсировать в октябре, когда юрлица принесли на счета 134 млрд рублей. Как итог осенью в Сбербанке усилился дефицит рублёвой ликвидности, которая покрывается за счёт средств федерального бюджета. За август-сентябрь долг Сбербанк получил от Минфина 222 млрд рублей. В крупнейший госбанк РФ ушла половина всей суммы, которую казначейство залило в банковскую систему, размещая свободные госсредства на депозиты и в рамках операций репо. Это относительно дорогие деньги: за них приходится платить 8,5% годовых, тогда как вклады населения обходятся Сбербанку около 5%. На фоне оттока клиентов Сбербанк принял решение запустить вклады с повышенными ставками, сообщила пресс-служба банка в четверг. Услышат ли вкладчики призыв "вернись, мы все простим!" пока не ясно. По одной из версий, деньги из депозитов россияне забирают не потому , что проценты по вкладам не устраивают, а потому что доходы за последние три года резко упали, и средств не хватает на самые насущные траты. newizv. *** Фигурант «болотного дела» Дмитрий Бученков, процесс против которого сейчас идет в Замоскворецком суде Москвы, уехал из России. Об этом он сам рассказал телеканалу «Настоящее время». Бученков сообщил, что находится в одной из стран Евросоюза и попросил там политического убежища. По его словам, он решил уехать, убедившись за время судебного процесса, что ему вынесут обвинительный приговор. «Следователи, я думаю, давно знают, что взяли не того человека. Но задний ход им уже нельзя было давать», — сказал он. Дмитрий Бученков последние месяцы находился под домашним арестом, без электронного браслета. Утром 9 ноября стало известно, что Бученков не появился на очередном заседании суда. Представители ФСИН рассказали, что разыскивают его с начала недели и что в его квартире живут другие люди. Отвечая на вопрос, как ему удалось пересечь границу России, Бученков сказал: «Не я первый, и не я последний человек, который в такой ситуации это делает». Дмитрий Бученков — 35-й фигурант дела о массовых беспорядках и применении насилия к полицейским на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Его арестовали в декабре 2015 года — следователи утверждали, что идентифицировали его как участника беспорядков по оперативной съемке. При этом по попавшим в СМИ кадрам видно, что попавший на кадры человек и Бученков — разные люди. Защита Бученкова предложила награду за сведения о человеке, который на самом деле был снят оперативниками. Сам Бученков говорит, что 6 мая 2012 года был на даче в Нижегородской области, а не в Москве. Это подтверждается, как пишет «Медиазона», данными ГИБДД о передвижениях его машины. meduza. *** Сотрудники ФСБ задержали гендиректора ФГУП «Свэко» Федеральной службы охраны (ФСО) Олега Филиппова. Он подозревается в хищении средств, выделенных правительством Москвы на обслуживание и ремонт интеллектуальной транспортной системы столицы (ИТС). Как сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных органах, около трех недель назад было возбуждено дело по части 4 статьи 159 УК РФ (хищение путем мошенничества в особо крупном размере) в отношении руководства ФГУП «Свэко» ФСО РФ. В начале ноября на предприятии провели обыск, по итогам которого ФСБ был задержан гендиректор Олег Филиппов. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. «Данное дело касается хищений средств по контракту, заключенному ФГУП с правительством Москвы», — отметил источник «Росбалта». Другой собеседник агентства пояснил, что речь идет о контакте на обслуживание и ремонт интеллектуальной транспортной системы Москвы. Его общая сумма составила 3,9 млрд рублей. rosbalt.ru . *** Администрация Саратова отклонила все 2018 уведомлений регионального штаба Алексея Навального, поданных с намерением провести в городе митинг-встречу с участием политика. Об этом Znak.com сообщил координатор штаба Михаил Мурыгин. При этом, по его словам, в качестве основания для отказа чиновники привели номер положения, которого нет в федеральном законе о публичных мероприятиях. «Нам ответили, что наши заявки не соответствуют требованием статьи 7.4 ФЗ-54 „О шествиях и митингах“. Но такой статьи просто нет в этом законе. Сейчас мы готовим групповое обращение в суд и прокуратуру», — рассказал Мурыгин. По его словам, доказать незаконность отказа не составит большого труда, но очевидно, что на это уйдет время. При этом вовсе не обязательно, что следующим ответом изобретательных саратовских чиновников не станет ссылка на новую несуществующую статью. «Ответить, как обычно, что все заявленные нами площадки хронически заняты, в мэрии уже не могут. Но им ничего не мешает потом сослаться на несоответствие статье 7.5, и так до бесконечности», — сказал координатор саратовского штаба Алексея Навального. В конце октября саратовские сторонники Навального подали в горадминистрацию сразу 2018 заявок на проведение митинга с участием оппозиционного политика. До этого несколько десятков уведомлений были отклонены под предлогом того, что все заявленные площадки якобы уже зарезервировали под другие публичные мероприятия. Чтобы принять более 2000 заявок, у сотрудников профильного подразделения мэрии ушло два дня. И вот теперь со стороны администрации последовал своеобразный ответ. znak.com .