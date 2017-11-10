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Удивительно знакомые пейзажи Печатать E-mail
Thursday, 09 November 2017

Пятнадцать лет назад в Нашгороде тоже всё заколдобилось.

ПЛЮС-МИНУС ПЯТНАДЦАТЬ

Давно проторенной тропой движется Серый дом к экономическому и политическому краху.

Поистине нервным выдался ноябрь 2002 года в ЗАТО Железногорск. Начать с того, что на Горно-химическом комбинате как бы всерьёз заговорили об акционировании, со всеми вытекающими последствиями. А там и повалило...

Елена Машковцева (КУМИ) вносит предложение в городской Совет о реорганизации управления капитального строительства в службу единого заказчика.

Травматологическое отделение ЦМСЧ-51 переполнено: вместо 65 «штатных» там проходят излечение 76 больных. Гололёд, чего вы хочете?

Телефонный звонок в редакцию «СГ-26»: «Помогите! Молоко из Шушенского не пускают в ЗАТО, тормозят на КПП-1. Почему? Это все проделки директора горпищекомбината. Он нам угрожает! А наша продукция – лучше всех!»

Горит кинотеатр «Космос». Последний функционирующий синематограф, оставшийся в Красноярске-26 с советских времён.

Суд удовлетворил иск ООО «Железногорское управление торговли» о признании недействительным договора залога по бюджетному кредиту. Апелляция Серого дома осталась без удовлетворения.

В «Спецстрое» двое погибших при «несчастном случае на производстве».

ОАО «Канал 12» объявило: программы МУП «ОТРП» и ООО «Телецентр» больше в эфир не пойдут. А депутаты Батухтин, Тестоедов и Баховцев весьма скептически отнеслись не только к результатам работы «Инфоцентра» за год, но даже к самому его существованию.

Курьёзное хищение в садоводческом кооперативе №8. Неизвестные утащили более 900 пар ватных брюк. Озимые под угрозой.

Татьяна Фирсова сообщает: у МП «Гортеплоэнерго» не хватает денег на закупку мазута по новым ценам.

В горУВД прибыла с проверкой комиссия из министерства внутренних дел России. Чуть позже выяснится: в конце ноября в Москву, в отдел собственной безопасности ГУВД на режимных объектах, поступило письмо из Железногорска. В нём излагались многочисленные факты злоупотреблений служебным положением в руководстве заколючинской милиции.

Что характерно, 28 ноября в «СГ-26» появится полосное интервью начальника ОБЭП УВД Сергея Бруданина под заголовком «Нахлебников у нас не любят». Но внутримилицейская грызня в нём не упомянута ни словом.

Андрей Катаргин, глава администрации ЗАТО Железногорск: «На покупку объектов Сосновоборской ТЭЦ нам понадобится 30-50 млн рублей. На базе этой собственности мы сформируем акционерное общество, с разрешения Минатома».

ООО «Атомстрой» задолжало ГХК более 26 млн рублей за электричество.

МП «Торговый дом «Пищекомбинат» просит депутатов согласовать продажу «Ветеранского» магазина и постройку на вырученные средства… торговой точки на Элке. Те сопротивляются. А чиновники подумывают вернуть «Ветеранский» в распоряжение КУМИ и таки реализовать.

Созданный приятелями Дмитрия Шамро продюсерский центр «Уран» возглавил Сергей Сердюков.

Муниципальная газета «Город и горожане» публикует списки потенциальных присяжных заседателей, с домашними адресами. Народ в недоумении – дадут ли им теперь охрану?

Два работка управления железнодорожного транспорта задержаны за попытку вывезти с территории ГХК на тепловозе некие товарно-материальные ценности.

Коммунальные платежи с 2003 года планируется перевести на уровень в девяносто процентов вместо нынешних сорока. Первый вице-мэр Анатолий Тубольцев уныло выражает надежду на то, что столичный Минфин всё-таки помилует бывший Соцгород.

Уволенный директор театра кукол «Золотой Ключик» Сергей Бурдо с первого декабря стартует с собственной командой под названием «Теремок».

200.000 долларов вложили американцы в железногорское ООО «Деревообрабатывающий завод». Эта информация озвучена на праздновании трёхлетия «Международного центра развития – Железногорск».

К слову: очередным «конверсионным» проектом США в Нашгороде стала фирма «Новософт-Железногорск» во главе с Михаилом Верёвкиным. Янкесы обещают финансировать её целых полгода.

Муниципальный магазин «Луч» по настоянию вице-мэра Сергея Мерхалёва передан в аренду семейству предпринимателей Ботовых.

Василий Жидков печалится в «Информ-Экспрессе»: «Пределом работы реактора АДЭ-2 является 2007 год. Летом 2003-го мы его остановим на капитальный ремонт на два месяца».

Более ста человек бегают от осеннего призыва в армию. Что характерно, 40% уклонистов прописаны в пос. Подгорный.

Председатель комиссии горсовета по собственности Виталий Куканов сдал в архив дело гаражного кооператива №118 с резолюцией: «Заявителям разъяснено, что вопрос о завершении строительства закрыт». Тем не менее, тамошний участок по-прежнему остаётся лакомым кусочком в силу своего местоположения.

Главный шоумен коллаген-хитозанового производства ГХК Виталий Малый объясняет журналистам, почему проектне развивается: «Просто нашим медикам ничего не надо!»

Новогодние ледяные горки в ЗАТО будут строить ч/п Воробьев и ООО «Муссон». Цена - от 120 до 720 тысяч рублей за штучку.

«Денежные средства, поступившие на р/с ООО «Дюкон» 22.11.2002 г. в размере 10.851.000 руб., были расходованы путем приобретения векселя и обналичиванием двух чеков». Уголовное дело «Мехмаша» практически созрело.

МП «Горэлектросеть» принимает от бывшего «Сибхимстроя» две брошенные подстанции.

Администрация ЗАТО в очередной раз предложила депутатам пересмотреть т.н. титульный список УКСа в связи с невозможностью освоения запланированных средств в срок. Слуги народные возмущаются. Особенно гневается зампред Совета Валентин Щукин.

Оказывается, городской бюджет тратит в год по статье «Кинематограф» около 2 млн рублей. Из них собственные доходы киновидеообъединения составляют лишь триста тысяч. Ознакомившись с представленной депутатам программой развития стоимостью в 10 «лимонов», Виталий Куканов назвал её дорогой и ненужной игрушкой. Итог обсуждения: здание «Космоса» будут продавать. Стартовая цена – 3,5 млн рублей.

«В Железногорске решили, - пишут «Известия», - построить еще один склад для диоксида плутония. Часть оборудования поставят вездесущие американцы - они очень беспокоятся о том, чтобы сырье для атомной бомбы не попало к террористам. Склад сможет принимать железногорский плутоний еще семь лет».

И снова «СГ-26»: «В наличии корыстного интереса к ресторану «Байкал» обвиняется предгорсовета Боков, и в самом деле питающий к армянской кухне плохо скрываемую симпатию. Так, говорят, две ветви власти и порешили, к обоюдному удовольствию, несчастненькое муниципальное предприятие».

Долг по аренде «Международного центра развития-Железногорск» перед МП «ГЖКУ» в текущем году составляет 19,4 тысячи рублей.

А ещё в Сером доме активно раздают социальные гранты. Из 38 соискателей бюджетное финансирование получат 17 проектов на сумму в полмиллиона рубликов по направлениям «Правовые знания», «Здоровье», «Молодёжные проблемы» и т. д.

Фирмы «Красремстрой» и «МСУ-73» жалуются на тендеры. Михаил Ямпольский требует пересмотреть их условия, т.к. строители якобы теряют на муниципальных заказах 10-12% дохода из-за неправильно применяемых коэффициентов. Катаргин отвечает: «Нам надо не 40 мелких фирм, а 5-6 крупных. Уменьшайте непроизводственную базу!»

На ул. Матросова запущена первая очередь Железногорской кондитерской фабрики. Откушав дармовых конфект с швейцарской линии «Авема», теледива Светлана Кукарцева объявляет: «Проект состоялся и имеет радужные перспективы!» Мэр улыбается: «Мы теперь можем выбирать инвесторов».

ГХК отказался от бюджетного кредита в 40 млн рублей на реконструкцию своих котельных.

На радостях Серый дом перераспределил деньги ООО «Управляющая компания «Северный воздушный мост» (30 млн) и ООО «Родос» (10 млн). Первое предприятие в качестве гаранта обозначило министерство обороны РФ. Второе готовится в январе расплачиваться по предыдущим займам и срочно хочет где-нибудь перекредитоваться. Катаргин заверил депутатов, что производство стеклопакетов имеет 40-процентную рентабельность и деньги непременно вернутся. А затем пояснил, что порядка 16 млн бюджетных рубликов уже зависли у коммерсов в текущем году. Но зато в следующем-де году казна обязательно получит целых 60 миллионов.

И там же: «Приглашали из Красноярска - никто к нам не едет за деньгами». Печальная история, да. Но по сегодняшним меркам звучит, как феерическая сказка.

Продолжение следует.

 
 
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История Железногорска
10.11.1965
директором ГХК назначен Мешков А.Г., главным инженером – Микерин Е.И.

10.11.1997
на доме № 57 по ул. Горького установили мемориальную доску в память о М.Ф. Решетневе. Авторы проекта - архитекторы С. и А. Добролюбовы

по материалам библиотеки им.Горького
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