Пятнадцать лет назад в Нашгороде тоже всё заколдобилось. ПЛЮС-МИНУС ПЯТНАДЦАТЬ Давно проторенной тропой движется Серый дом к экономическому и политическому краху. Поистине нервным выдался ноябрь 2002 года в ЗАТО Железногорск. Начать с того, что на Горно-химическом комбинате как бы всерьёз заговорили об акционировании, со всеми вытекающими последствиями. А там и повалило... Елена Машковцева (КУМИ) вносит предложение в городской Совет о реорганизации управления капитального строительства в службу единого заказчика. Травматологическое отделение ЦМСЧ-51 переполнено: вместо 65 «штатных» там проходят излечение 76 больных. Гололёд, чего вы хочете? Телефонный звонок в редакцию «СГ-26»: «Помогите! Молоко из Шушенского не пускают в ЗАТО, тормозят на КПП-1. Почему? Это все проделки директора горпищекомбината. Он нам угрожает! А наша продукция – лучше всех!» Горит кинотеатр «Космос». Последний функционирующий синематограф, оставшийся в Красноярске-26 с советских времён. Суд удовлетворил иск ООО «Железногорское управление торговли» о признании недействительным договора залога по бюджетному кредиту. Апелляция Серого дома осталась без удовлетворения. В «Спецстрое» двое погибших при «несчастном случае на производстве». ОАО «Канал 12» объявило: программы МУП «ОТРП» и ООО «Телецентр» больше в эфир не пойдут. А депутаты Батухтин, Тестоедов и Баховцев весьма скептически отнеслись не только к результатам работы «Инфоцентра» за год, но даже к самому его существованию. Курьёзное хищение в садоводческом кооперативе №8. Неизвестные утащили более 900 пар ватных брюк. Озимые под угрозой. Татьяна Фирсова сообщает: у МП «Гортеплоэнерго» не хватает денег на закупку мазута по новым ценам. В горУВД прибыла с проверкой комиссия из министерства внутренних дел России. Чуть позже выяснится: в конце ноября в Москву, в отдел собственной безопасности ГУВД на режимных объектах, поступило письмо из Железногорска. В нём излагались многочисленные факты злоупотреблений служебным положением в руководстве заколючинской милиции. Что характерно, 28 ноября в «СГ-26» появится полосное интервью начальника ОБЭП УВД Сергея Бруданина под заголовком «Нахлебников у нас не любят». Но внутримилицейская грызня в нём не упомянута ни словом. Андрей Катаргин, глава администрации ЗАТО Железногорск: «На покупку объектов Сосновоборской ТЭЦ нам понадобится 30-50 млн рублей. На базе этой собственности мы сформируем акционерное общество, с разрешения Минатома». ООО «Атомстрой» задолжало ГХК более 26 млн рублей за электричество. МП «Торговый дом «Пищекомбинат» просит депутатов согласовать продажу «Ветеранского» магазина и постройку на вырученные средства… торговой точки на Элке. Те сопротивляются. А чиновники подумывают вернуть «Ветеранский» в распоряжение КУМИ и таки реализовать. Созданный приятелями Дмитрия Шамро продюсерский центр «Уран» возглавил Сергей Сердюков. Муниципальная газета «Город и горожане» публикует списки потенциальных присяжных заседателей, с домашними адресами. Народ в недоумении – дадут ли им теперь охрану? Два работка управления железнодорожного транспорта задержаны за попытку вывезти с территории ГХК на тепловозе некие товарно-материальные ценности. Коммунальные платежи с 2003 года планируется перевести на уровень в девяносто процентов вместо нынешних сорока. Первый вице-мэр Анатолий Тубольцев уныло выражает надежду на то, что столичный Минфин всё-таки помилует бывший Соцгород. Уволенный директор театра кукол «Золотой Ключик» Сергей Бурдо с первого декабря стартует с собственной командой под названием «Теремок». 200.000 долларов вложили американцы в железногорское ООО «Деревообрабатывающий завод». Эта информация озвучена на праздновании трёхлетия «Международного центра развития – Железногорск». К слову: очередным «конверсионным» проектом США в Нашгороде стала фирма «Новософт-Железногорск» во главе с Михаилом Верёвкиным. Янкесы обещают финансировать её целых полгода. Муниципальный магазин «Луч» по настоянию вице-мэра Сергея Мерхалёва передан в аренду семейству предпринимателей Ботовых. Василий Жидков печалится в «Информ-Экспрессе»: «Пределом работы реактора АДЭ-2 является 2007 год. Летом 2003-го мы его остановим на капитальный ремонт на два месяца». Более ста человек бегают от осеннего призыва в армию. Что характерно, 40% уклонистов прописаны в пос. Подгорный. Председатель комиссии горсовета по собственности Виталий Куканов сдал в архив дело гаражного кооператива №118 с резолюцией: «Заявителям разъяснено, что вопрос о завершении строительства закрыт». Тем не менее, тамошний участок по-прежнему остаётся лакомым кусочком в силу своего местоположения. Главный шоумен коллаген-хитозанового производства ГХК Виталий Малый объясняет журналистам, почему проектне развивается: «Просто нашим медикам ничего не надо!» Новогодние ледяные горки в ЗАТО будут строить ч/п Воробьев и ООО «Муссон». Цена - от 120 до 720 тысяч рублей за штучку. «Денежные средства, поступившие на р/с ООО «Дюкон» 22.11.2002 г. в размере 10.851.000 руб., были расходованы путем приобретения векселя и обналичиванием двух чеков». Уголовное дело «Мехмаша» практически созрело. МП «Горэлектросеть» принимает от бывшего «Сибхимстроя» две брошенные подстанции. Администрация ЗАТО в очередной раз предложила депутатам пересмотреть т.н. титульный список УКСа в связи с невозможностью освоения запланированных средств в срок. Слуги народные возмущаются. Особенно гневается зампред Совета Валентин Щукин. Оказывается, городской бюджет тратит в год по статье «Кинематограф» около 2 млн рублей. Из них собственные доходы киновидеообъединения составляют лишь триста тысяч. Ознакомившись с представленной депутатам программой развития стоимостью в 10 «лимонов», Виталий Куканов назвал её дорогой и ненужной игрушкой. Итог обсуждения: здание «Космоса» будут продавать. Стартовая цена – 3,5 млн рублей. «В Железногорске решили, - пишут «Известия», - построить еще один склад для диоксида плутония. Часть оборудования поставят вездесущие американцы - они очень беспокоятся о том, чтобы сырье для атомной бомбы не попало к террористам. Склад сможет принимать железногорский плутоний еще семь лет». И снова «СГ-26»: «В наличии корыстного интереса к ресторану «Байкал» обвиняется предгорсовета Боков, и в самом деле питающий к армянской кухне плохо скрываемую симпатию. Так, говорят, две ветви власти и порешили, к обоюдному удовольствию, несчастненькое муниципальное предприятие». Долг по аренде «Международного центра развития-Железногорск» перед МП «ГЖКУ» в текущем году составляет 19,4 тысячи рублей. А ещё в Сером доме активно раздают социальные гранты. Из 38 соискателей бюджетное финансирование получат 17 проектов на сумму в полмиллиона рубликов по направлениям «Правовые знания», «Здоровье», «Молодёжные проблемы» и т. д. Фирмы «Красремстрой» и «МСУ-73» жалуются на тендеры. Михаил Ямпольский требует пересмотреть их условия, т.к. строители якобы теряют на муниципальных заказах 10-12% дохода из-за неправильно применяемых коэффициентов. Катаргин отвечает: «Нам надо не 40 мелких фирм, а 5-6 крупных. Уменьшайте непроизводственную базу!» На ул. Матросова запущена первая очередь Железногорской кондитерской фабрики. Откушав дармовых конфект с швейцарской линии «Авема», теледива Светлана Кукарцева объявляет: «Проект состоялся и имеет радужные перспективы!» Мэр улыбается: «Мы теперь можем выбирать инвесторов». ГХК отказался от бюджетного кредита в 40 млн рублей на реконструкцию своих котельных. На радостях Серый дом перераспределил деньги ООО «Управляющая компания «Северный воздушный мост» (30 млн) и ООО «Родос» (10 млн). Первое предприятие в качестве гаранта обозначило министерство обороны РФ. Второе готовится в январе расплачиваться по предыдущим займам и срочно хочет где-нибудь перекредитоваться. Катаргин заверил депутатов, что производство стеклопакетов имеет 40-процентную рентабельность и деньги непременно вернутся. А затем пояснил, что порядка 16 млн бюджетных рубликов уже зависли у коммерсов в текущем году. Но зато в следующем-де году казна обязательно получит целых 60 миллионов. И там же: «Приглашали из Красноярска - никто к нам не едет за деньгами». Печальная история, да. Но по сегодняшним меркам звучит, как феерическая сказка. Продолжение следует.