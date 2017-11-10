Предательство крымских единоверцев ни фига не помогло. Другой разговор Татарский язык в Татарстане: кому родной, кому двоюродный. Невиданный иск рассмотрел в минувший вторник один из районных судов Казани. Мама 15-летнего мальчика потребовала от школы и министерства образования и науки Татарстана миллион рублей в качестве компенсации вреда. В чем, по ее мнению, заключается нанесенный ребенку вред? А в том, что его «принуждали изучать татарский язык». Остроты сюжету добавляло то обстоятельство, что фамилия школьника и его отчество — кристально татарские. То есть язык, которым его, по мнению семьи, тиранили в образовательном учреждении, вроде бы не чужой для него (хотя, уточним, мама — не татарка). Тем не менее в суде истица четко и недвусмысленно заявила: «Нам навязывали этот язык — неродной». Заметим, не наше дело — рекомендовать чьей-то семье (тем более той, где супруги разных национальностей), какой язык она должна считать родным. Просто на этом примере видно, что незатухающий в республике конфликт между сторонниками обязательного изучения татарского языка и его противниками еще сложнее, чем кажется. «В чем состоит моральный ущерб? — вопрошал в ходе судебного заседания представитель школы. — Неужели мальчик в процессе обучения испытывал нравственные и физические страдания?» Но мама школьника была непреклонна. Мало того, она вчинила тем же ответчикам еще и иск за материальный ущерб: потребовала 1 миллион 750 тысяч рублей, обосновав эту сумму арифметически. По ее подсчетам, столько пришлось семье потратить на репетиторов по русскому языку за семь лет. Ведь сыну, считает она, все эти годы недодавали уроков русского за счет включения в программу обязательного татарского. Общий иск на 2 миллиона 750 тысяч суд отклонил, но мама школьника намерена обжаловать это решение. Откуда у нее такая уверенность в своей правоте? Она и другие родители, жалующиеся на принудительное изучение татарского языка в школах республики, получили весомый аргумент после высказывания по этому вопросу президента России. «Заставлять человека изучать язык, который родным для него не является, так же недопустимо, как снижать уровень преподавания русского», — заявил Владимир Путин в июле нынешнего года на заседании Совета по межнациональным отношениям в Йошкар-Оле. После этого заявления языковой конфликт в Татарстане вовсе не погас, а, наоборот, заполыхал (тут с иносказаниями надо быть осторожнее, а то и такие термины, как «языки пламени», кто-то истолкует как русский и татарский языки). — Вам русским языком сказали, что в России татарский изучать не обязательно! — напирают одни, и они правы. — Но вы живете в Татарстане, а тут татарский язык является одним из двух государственных! — стоят на своем другие, и они правы тоже. Более того, эту фразу они, в отличие от оппонентов, могут произнести на обоих языках. Где выход? Его пока не видно. Тем временем республиканское министерство образования продемонстрировало своеобразную независимость от федерального центра, каковой в Татарстане давно уже не наблюдалось: в начале ноября оно выпустило методические рекомендации для школ, где преподавание татарского языка по-прежнему оставалось обязательным. Прокуратура Татарстана отреагировала немедленно и для многих неожиданно. Надзорное ведомство выпустило пресс-релиз, в котором заявило, что методичка министерства незаконна, и вынесло в адрес премьер-министра республики Алексея Песошина представление о незамедлительном отзыве тех методических рекомендаций. Мало того, в пресс-релизе сообщается, что материалы будут направлены в следственные органы «для принятия решения в рамках уголовно-процессуального законодательства». И снова одни закричали: «Ура прокуратуре! Наконец-то в школы приходит законность!» — а другие возмутились: «Как можно ломать отлаженный процесс в начале учебного года?» Возник вопрос, как быть с учителями татарского языка, которых набрали в соответствии с устоявшимися программами? Пошли сообщения о том, что около полутора тысяч педагогов оказались «в напряженном состоянии». Школы залихорадило, а ведь еще до резких действий прокуратуры президент республики Рустам Минниханов высказал беспокойство: «В преддверии выборов, когда все выборные процессы проводят наши школы, директора, мы создали некий, вот такой… Или специально это делается, чтобы в Татарстане было плохо по отношению к нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину?» Слова Минниханова вызвали не только одобрение, но и удивление. Очень уж откровенно он определил роль школьных учителей в избирательном процессе. Хотя вроде и так все знают, кто у нас заседает в избиркомах и от кого нередко зависят подсчеты голосов. Какую-то черту под спорами и полемиками мог подвести Госсовет Татарстана. Назначенную на минувшую среду сессию парламента ждали все. В Татарстане только что отметили 25-летие принятия знаменитой конституции, где, как помнится, республика объявлялась суверенным государством, субъектом международного права и напрямую не входила в Российскую Федерацию, а лишь была ассоциирована с ней на основе договора о взаимном делегировании полномочий. От тех статей конституции и амбиций ее творцов мало чего осталось, но вот снова настал пиковый момент в отношениях центра и региона, и народные избранники должны были себя как-то проявить. Пока проявили выдержку. Заседание, как уже отметили местные СМИ, получилось «стремительным и молниеносным». Глава минобрнауки Энгель Фаттахов сообщил, что проблем с изучением русского языка в республике нет, а что касается татарского, рассматривается компромиссный вариант: обязательное его изучение — 2 часа в неделю (сейчас 5–6 часов). Затем выступил Рустам Минниханов и предложил отложить рассмотрение вопроса до окончания согласительных процедур с Москвой. По словам президента республики, он обсуждал эту тему в администрации президента России и с министром образования РФ Ольгой Васильевой. Похоже, депутаты проголосовали за перенос обсуждения с облегчением. Во всяком случае, они это сделали единогласно. Можно сказать, нашли общий язык. novayagazeta. *** После предписаний прокуратуры республики татарстанская организация профсоюза работников народного образования и науки РФ опубликовала рекомендации директорам школ о порядке сокращения учителей татарского языка. Организация на своем сайте разместила образцы официальных уведомлений, в которых указана дата предполагаемого увольнения — 27 декабря. Подобные уведомления учителя татарского языка уже начали получать. В них сказано, что преподавателя могут перевести на другую работу в образовательном учреждении либо уменьшить его учебную нагрузку. Если педагог не согласится с предложением руководства школы, он будет уволен в течение двух месяцев после получения такого уведомления, согласно Трудовому кодексу России. Так, учителю татарского языка в казанской школе №170 в связи с переходом на новый учебный план​ предложили перейти на работу дворника. Директор школы сообщила, что в соответствии с законом она обязана была озвучить имеющиеся вакансии на сегодняшний момент. ПОЗИЦИЯ ВЛАСТЕЙ ТАТАРСТАНА Власти Татарстана на протяжении трех месяцев хранили молчание в вопросе обязательного преподавания татарского языка. Лишь 26 октября на сессии Госсовета Татарстана президент Рустам Минниханов решил, наконец, высказаться. Он заявил, что "мы зашли слишком далеко и вернулись в 90-е годы", после чего задался вопросом, "как можно было сделать так, чтобы общество разделить?" — Я считаю, что эту работу надо было довести до конца. Я обращался, Ильдус Саидович [Нафиков] (прокурор Татарстана), и к вам, я обращался и к генеральному прокурору, чтобы мы с министерством образования и науки России могли довести эту работу до конца. К сожалению, получилось, что виноватыми остались директора школ. Я считаю, это неправильно. Вина, наверное, есть у всех нас, но не у директоров школ, — констатировал Минниханов. В преддверии президентских выборов в 2018 году президент Татарстана напомнил, что именно школы "проводят все выборные процессы". — Или специально это так делается, чтобы в Татарстане было плохо по отношению к нашему президенту Владимиру Путину? — задался вопросом президент. В тот же день, отметим, татарстанское отделение партии "Яблоко" распространило пресс-релиз, в котором назвало "неприемлемыми" высказывания Минниханова об участии учителей в выборах. Рустам Минниханов на сессии Госсовета Татарстана 26 октября выразил уверенность, что республика найдет общий язык с федеральным центром. «Как так язык может быть добровольным? Нигде в мире такого нет», — подчеркнул Минниханов и согласился, что необходимо работать над методикой преподавания татарского языка. Президент Татарстана также намекнул, что "сейчас уже оппозиционные как бы структуры пытаются быть сторонниками татарского языка". По мнению Рустама Минниханова, проблему "не надо политизировать", поскольку "она чересчур вышла за пределы". Действующего главу республики поддержал первый президент Татарстана, а ныне госсоветник Минтимер Шаймиев, который просил прокуратуру "не затрагивать учебный процесс". ПОЗИЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ Долгожданному заявлению Минниханова предшествовали несколько обращений татарской интеллигенции к республиканским властям. Так, более 40 представителей научного и творческого сообществ Татарстана поставили свою подпись под "обращением татар Российской федерации". В нем подписавшиеся просят сохранить татарский язык в школах и принять обращение к министерству образования и науки Российской Федерации с требованием включить в федеральный образовательный стандарт государственные языки республик России. "Хотим напомнить, что мы избирали вас на ответственные посты для защиты наших интересов... Но эти наши интересы, похоже, вам не близки", — говорилось в письме. Подписавшиеся напомнили властям Татарстана, что перед вами "есть только два пути. Первый — с честью побороться за татарский язык и в случае поражения уйти с высоко поднятой головой; второй — остаться на своих теплых местах и отправить татарский язык на свалку истории. Но выбрав второй путь, вы сами со временем окажитесь там же, осужденные своим народом", — указывалось в обращении. Несмотря на бурное обсуждение вопроса преподавания татарского языка в школах республики, за три месяца с момента заявления Владимира Путина в Казани не провели ни одного крупного митинга в поддержку обязательного изучения татарского. Так, с акциями в защиту языка выступали лишь представители татарского национального движения и Всемирный форум татарской молодежи. 26 октября перед сессией Госсовета несколько десятков активистов собрались у здания парламента. Они исполнили неофициальный гимн татарского народа "Туган тел" ("Родной язык") и раздали татарскую азбуку депутатам республиканского парламента. Отметим, что в республике пытались провести митинг в поддержку татарского языка, однако городские власти отказались его согласовывать, ссылаясь на недоработки в поданном уведомлении. СМИ сообщали, что после акции у здания Госсовета на ее участников оказывалось давление в Казанском федеральном университете, однако ректор вуза Ильшат Гафуров такие обвинения опроверг. Что же касается протестов активистов татарского национального движения, то в отношении организатора митинга памяти павших при взятии Казани войсками Ивана Грозного (состоялся 14 октября) был составлен протокол об административном правонарушении за то, что на акции ее участники подняли вопрос изучения татарского языка. По мнению полицейских, эта тема не соответствовала теме заявленного мероприятия. Вахитовский районный суд Казани, однако, вернул административное дело в полицию из-за процессуальных нарушений. Вместе с тем 6 ноября на митинге в честь 25-летия Конституции Татарстана полицейские задержали бывшего имама мечети Высокогорского района Татарстана Айрата Шакирова. В своем выступлении он говорил о необходимости борьбы за татарский язык, чем, по мнению полиции, также нарушил закон, поскольку поднял тему, которая не соответствует заявленной. Кроме того, прокуратура Татарстана 18 октября вынесла предупреждение председателю Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) Фариту Закиеву "о недопустимости осуществления экстремистской деятельности". В предупреждении, подписанном прокурором Татарстана Илдусом Нафиковым, помимо прочего, сказано, что проверка управления Минюста России по Татарстану показала, что организация "осуществляет свою деятельность и издает решения лишь на татарском языке". Нафиков напомнил, что согласно Конституции России и ФЗ "О государственном языке РФ", госязыком на территории России "является русский язык". idelreal.org . *** Это предпоследний акт борьбы народа Татарстана за суверенитет в составе России или даже за суверенитет вне России. После распада СССР Татарстан сразу принял декларацию о вхождении в СНГ в качестве учредителя. На референдуме, прошедшем 21.03.1992 года, 61,4% граждан Татарстана ответили утвердительно на вопрос: "Согласны ли вы, что Республика Татарстан – суверенное государство, субъект международного права, строящее свои отношения с Российской Федерацией и другими республиками, государствами на основе равноправных договоров?". По факту это был объявлен курс на осторожный и плавный, огородами-огородами выход из Российской Федерации. И каждый, кто в статусе представителя Москвы приезжал в Татарстан в девяностые, почти наверняка сталкивался с отторжением этого статуса и мягким или жестким отпором любым попыткам посягнуть на суверенитет Татарстана как соседнего с Россией государства. Конституция Республики Татарстан, принятая 30.10.1992 года, прямо объявила Татарстан суверенным государством. Полагаю, что если бы не география, если бы у Татарстана была граница с каким-либо другим государством, если бы не это нахождение глубоко "внутри" России, то Татарстан вполне мог выйти из состава РФ. Для этого в начале 90-х были все предпосылки: и амбиции элит, и обострившиеся национальные чувства и общий настрой населения. Чтобы предотвратить центробежные устремления в самой влиятельной национальной республике, в 1994 году с Татарстаном был заключен договор о разграничении полномочий, предоставляющий руководству республики громадные экономические преимущества и высокий уровень суверенитета внутри РФ, в том числе свое гражданство, право распоряжаться ресурсами, землей, право на свою внешнюю политику. В нулевые суверенитету Татарстана и других республик, пошедших этим путем, пришел конец. Конституционный суд РФ признал положение о суверенитете Татарстана не соответствующим Конституции РФ, и оно было изъято из текста новой Конституции РТ. Больших усилий стоило руководству республики уломать Кремль на подписание нового договора о разграничении полномочий в 2007 году, в котором Москва уже не оставила Казани ничего, кроме каких-то символических вещей, позволяющих местным начальникам не потерять лицо и делать вид, что они говорят с Москвой на равных. В 2017 году и этот формальный договор истек и московский Кремль ясно дал понять, что нового договора не будет и ни на какой суверенитет, ни на какую свою региональную политику Татарстан больше рассчитывать не должен. Единственная кость, которую Москва бросила Казани – это право Рустаму Минниханову до конца его полномочий называться президентом Татарстана, а не менять срочно таблички на своем кабинете, как это пришлось делать руководителям других республик. Полагаю, что это вполне публичное и демонстративное обнуление суверенитета, превращение руководства республики в подневольных чиновников администрации президента, причем, чиновников второго ряда, а также унижение национальных чувств татарского народа – а превращение родного для значительной части населения республики языка в необязательный для изучения, лишение его статуса государственного, это именно унижение – означает, что руководство России заложило очень мощную мину под будущее РФ. Пружина национального унижения, сжатая сегодня до предела и удерживаемая только силой, обязательно распрямится и ударит по государству, которое пытается в 21 веке вести себя как империя 19-го века. Историческая память – это не фантом, которым можно пренебречь. В общественном сознании народа Татарстана живет память о Казанском ханстве, разрушенном несколько веков назад. Народы, у которых была государственность, по своему самосознанию и политическому поведению радикально отличаются от тех, у кого государственности не было никогда. charter97.org . *** Фонд "Петербургская политика" опубликовал рейтинг социальной устойчивости регионов за октябрь этого года. Если месяцем ранее Татарстан набрал 7 из 10 возможных баллов и рассматривался как субъект с высокой устойчивостью, то сейчас он оказался последним среди регионов со средней устойчивостью, получив 6,8 баллов. Глава фонда Михаил Виноградов отметил, что в прошлом месяце Татарстан прошел "стресс-тест", когда были заметны попытки снижения политического статуса главы региона, который ранее рассматривался как "тяжеловес" и не фигурировал в перечне руководителей субъектов, которые могут быть отправлены в отставку, однако "вовлеченными в конфликты с федеральными чиновниками и правоохранительными ведомствами". Помимо этого, негативными факторами, оказавшими влияние на падение республики в рейтинге, стали рост социальной и политической напряженности, связанный с вопросом изучения татарского языка в школах, а также критикой главы РТ Рустама Минниханова в адрес прокуратуры. Он 26 октября на сессии Госсовета обвинил прокурора Илдуса Нафикова, что его работники расшатывают стабильность в обществе и ставят под угрозу выборы президента РФ. Эксперты также отметили задержание экс-главы Тукаевского района республики Расима Асылгараева, родственника заместителя премьер-министра РТ Василя Шайхразиева и юриста группы компаний "Еврогрупп" Альберта Халиуллина в рамках уголовного дела о землях в районе. Кроме того негативным событием для социальной устойчивости республики было признано проведение митинга против строительства мусоросжигающего завода. inkazan.ru .