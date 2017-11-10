|Новая русская рулетка
|Thursday, 09 November 2017
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Фотофакт. Капремонты в инновационной столице Красноярского края.
Что называется, отыщите десять различий. Это вот картинки из социальных сетей, характеризующие стахановские темпы работ на тридцать третьем:
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А это Восточная, те же дни. Визуально отличить сложновато, согласитесь.
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