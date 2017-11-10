Фотофакт. Капремонты в инновационной столице Красноярского края. Что называется, отыщите десять различий. Это вот картинки из социальных сетей, характеризующие стахановские темпы работ на тридцать третьем: *** А это Восточная, те же дни. Визуально отличить сложновато, согласитесь. *** ***