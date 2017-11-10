Кажется, нам теперь придётся забыть ещё и про Олимпиады. Атака негодными средствами Как СК РФ сделал разоблачившего российскую допинговую программу химика Родченкова козлом отпущения. Россия решилась на контрудар по допинговому делу только тогда, когда угроза пропустить Олимпиаду в Пхенчхане стала вполне реальной. В начале недели ждали известий из Лозанны о новых дисквалификациях российских олимпийцев, а прилетело из Москвы. Следственный комитет России обнародовал предварительные итоги своего расследования, согласно которому доклад Ричарда Макларена и все, что за ним последовало, «опровергнут» по всем пунктам. В Лозанне, правда, этой бомбы не заметили. Мало того что расследование Следственного комитета камня на камне не оставило от доклада Макларена — оно изобличило и породившего его Григория Родченкова, которого осталось только изловить и наказать. Ничего не было. Ни подмены допинг-проб во время проведения сочинской Олимпиады, ни массового применения допинга российскими спортсменами, ни дырки в стене антидопинговой лаборатории, ни криминальных царапин на контейнерах, ни аномальных показателей в биоматериалах, ни тем более существования какой-то государственной системы применения и сокрытия допинга — ни-че-го. А есть только негодяй Родченков, который, согласно афористичному комментарию Виталия Мутко, «в личных целях наживался, распространял, покрывал». Собственно, такой итог российского расследования «Новая» предвосхитила еще полтора года назад, когда «дело Родченкова» только начало раскручиваться. Если есть на кого повесить всех собак, то они будут повешены, а фигура оказалась самая что ни на есть подходящая — перебежчик, двурушник, на котором клейма негде ставить, навравший с три короба ради спасения своей шкуры. Кормил наших доблестных героев под видом витаминов «всякой гадостью», подвергая их здоровье, да и саму жизнь, опасности — за что еще в октябре был объявлен в международный розыск, а теперь обвинение дополнилось и выводами СК. Действительно, кому верить — не совсем адекватному бывшему гению-фармакологу или добросовестным свидетелям числом в 700 человек, опрошенным в ходе расследования? Как сказано в заявлении Следственного комитета, «ни один из них не подтвердил существования некой допинговой программы». Правда, если о наличии таковой наряду с ответственными лицами спрашивали и рабочих-строителей, то что они могли ответить? Да и все свидетели, независимо от ранга и осведомленности, разве враги себе и стали бы подтверждать то, что нынче тянет на уголовку? Но это так, мелочи. Примем на веру, что подтверждать было нечего, и все Родченков придумал — от «коктейлей» до дырки в стене, от добавленной в пробы соли до участия в подменах неких сотрудников ФСБ. Тогда в чем его обвинять, кроме вранья? Или же в том, что ради собственной выгоды самолично создал исключительно свою систему, жертвами которой стали отдельные российские спортсмены, а Россия подверглась беспрецедентной спортивно-политической атаке? Нестыковочка получается с Родченковым, куда ни кинь. Начиная с того, что его «коктейли» на основе трех видов анаболиков — вовсе не миф. Согласно анонимным признаниям, не вошедшим в досье СК, три баночки с «таблетками» и рекомендациями — были. И применялись — не всеми, но применялись. И кто-то (не Родченков, зачем ему надо было лишний раз светиться) их разносил и вручал — значит, хотя бы отчасти был в курсе. И кто-то, согласно конкретным спискам главного фигуранта, должен был подстраховаться с сочинскими пробами, а уж как это осуществлялось и насколько кто накосячил — в этом никакая комиссия уже не разберется. Какую личную финансовую выгоду мог иметь Родченков со своих манипуляций перед и во время Сочи-2014? Откат с премиальных за медали — слишком явная глупость, учитывая анонимность и строжайшую конспирацию. Тщеславие, удовлетворенное на условиях той же анонимности — это вроде как не про Родченкова. Думали, что хватит ордена. За Сочи-2014. Кто-то же включал Григория Родченкова в список награжденных. Кто-то же еще раньше давал карт-бланш человеку, уличенному в нечистоплотности еще семь лет назад. Кто-то же позволял ему экспериментировать. Где фамилии этих фигурантов? Или те же самые люди теперь возмущаются, что Родченков их обманул, превысил пределы собственных полномочий, нанеся тяжкий вред державе? Де-факто судить Родченкова собираются не за то, что обманывал бедных и ни в чем не повинных спортсменов, а по сути, за разглашение тайны. Может, даже государственной. И это не только в России понимают, потому-то никогда его не выдадут. А в Лозанне все будет идти своим чередом вплоть до вердикта по Пхенчхану, который обещают озвучить в начале декабря. novayagazeta. *** Президент России Владимир Путин выразил недоумение по поводу обнаружения неких следов вскрытия на допинг-пробах российских спортсменов после Олимпиады в Сочи. "Главный тезис сегодня (в обвинениях РФ) заключается в том, что якобы на многих пробирках с пробами российских спортсменов обнаружены какие-то следы, как говорят, царапин, которые могут свидетельствовать о том, что пробирки вскрывались, были подменены", - сказал глава государства, общаясь с рабочими Челябинского компрессорного завода. Однако он подчеркнул: "После Олимпиады в Сочи мы буквально через несколько недель - через два или три месяца - передали по указанию Международного олимпийского комитета все эти пробы в Лозанну, в хранилище, по сути, под контролем ВАДА". "То есть, мы это туда передали по акту, и никаких замечаний при передаче этих проб нам никто не высказывал, при поступлении этих проб в Лозанну никто никаких замечаний не сформулировал", - констатировал Путин. По его словам, пробы "хранились там два или три года, и только после этого начались вопросы по поводу того, что их, может быть, вскрывали". "Но они там два года хранились, по акту были переданы, никто ничего не говорил. Что с ними там делали? Кто там царапал или кусал их? Мы этого не знаем", - сказал президент. ria. *** Международный олимпийский комитет вынес очередные решения по делу российских спортсменов, подозреваемых в манипуляциях с допинг-пробами во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Дисциплинарная комиссия под председательством Дениса Освальда наложила санкции в отношении ещё четырёх лыжников, но оправдала олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову. Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) сообщила, что аннулированием всех результатов и отстранением от всех последующих Олимпиад наказаны Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова. Ранее аналогичные санкции были применены к Александру Легкову и Евгению Белову. В настоящее время ФЛГР уже начала готовить документы для апелляции в Спортивный арбитражный суд. Особенно обидной эта новость должна стать для Вылегжанина. Ранее он уже был лишён серебряной награды, добытой вместе с Легковым в мужской эстафете. Теперь ему придётся вернуть серебряные медали, выигранные в 50-километровом масс-старте и командном спринте. Своё серебро должен сдать Никита Крюков, выступавший в паре с Вылегжаниным, хотя против него никакие обвинения выдвинуты не были. В фигурном катании пересчёта медалей не потребуется. Издание Inside The Games со ссылкой на МОК утверждает, что Аделина Сотникова сохранит свою золотую медаль. Предъявленные против неё доказательства в нарушении антидопинговых правил признаны несущественными. «Дисциплинарная комиссия пришла к выводу, что на данный момент нет достаточных доказательств, которые бы указали на нарушение спортсменкой антидопинговых правил. Дисциплинарное разбирательство, возбуждённое против спортсменки Аделины Сотниковой, прекращено, дело закрыто», — сказано в заявлении. В ближайшее время должны быть вынесены решения в отношении ряда российских бобслеистов, скелетонистов и конькобежцев. Среди них олимпийские чемпионы Александр Третьяков и Александр Зубков, серебряный призёр Ольга Фаткулина, бронзовая медалистка Елена Никитина. Также МОК планирует провести слушание по делу шести российских хоккеисток. rt. *** Президент РФ Владимир Путин связал обвинения в поддержке применения допинга спортсменами с предстоящими в 2018 году выборами главы российского государства. По его словам, есть «очень большие подозрения, что это всё делается для того, чтобы создать необходимую для кого-то обстановку недовольства». Президент РФ констатировал, что международные спортивные организации, в том числе МОК, зависимы от американских спонсоров и рекламодателей. «В ответ на наше мнимое вмешательство в их выборы США хотят создать проблемы при выборах президента России», — приводит слова Путина «РИА Новости». Напомним, американские СМИ сообщили, что МОК, возможно, допустит российскую сборную к Олимпийским играм. Однако из-за допингового скандала на соревнованиях не должен будет исполняться гимн РФ, а делегация не сможет принять участие в церемонии открытия. В Госдуме такой сценарий отвергли и заявили о возможном отказе от участия. iz.