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Рыбак рыбаку. Рыбак рыбака Печатать E-mail
Wednesday, 08 November 2017

Намёки судьбы по перспективам ГУВС-9 становятся навязчивы.

РЫБАК РЫБАКА, РЫБАК РЫБАКУ

Намёки судьбы в отношении бывшего «Сибхимстроя» должны уже быть понятны даже круглым идиотам.

«Следы Максима Стахеева, бывшего директора МУП «Тагилэнерго», в отношении которого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере), отыскались в Красноярском крае. Выяснилось, что Максим Стахеев весной 2017 года возглавил компанию, которая находится в ведении Министерства обороны России. Речь идет о Федеральном государственном унитарном предприятии «Главное военно-строительное управление № 9» (Красноярский край, город Железногорск), которое занимается объектами Минобороны в Сибирском федеральном округе.

Известно, что ранее ФГУП «ГВСУ № 9» входил в структуру ныне ликвидированной Федеральной службы специального строительства (Спецстроя России). Поводом для упразднения Спецстроя стали многочисленные претензии заказчиков и органов власти к срокам исполнения работ и финансовой дисциплине подведомственных ФГУПов. Спецстрой России занимался строительством объектов специального назначения в целях обороны и безопасности государства, в том числе ядерных объектов и объектов для хранения оружия массового поражения, строил жилье для военных и так далее. Теперь функционал Спецстроя перейдет к ФГУПам.

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Как отреагирует на возбуждение уголовного дела в отношении Максима Стахеева его новый работодатель, неизвестно. Напомним, бывший директор МУП «Тагилэнерго» Максим Стахеев, возглавлявший предприятие в период с ноября 2012 года по июль 2014 года, используя свое служебное положение, представил соглашение на возмещение расходов по оплате арендуемой им квартиры, расположенной по ул. Дружинина в г. Нижнем Тагиле. Жилое помещение арендовалось предприятием для руководителя в связи с исполнением им должностных обязанностей по месту нахождения предприятия. При этом стоимость аренды жилого помещения составила 45 200 руб. в месяц, что значительно превышало рыночную стоимость.

По распоряжению директора бухгалтерами предприятия в пользу директора были перечислены денежные средства в размере свыше 858 тыс. рублей в счет возмещения затрат по аренде жилого помещения за период с 1 ноября 2012 года по 31 мая 2014 года. При этом в указанный период у МУП «Тагилэнерго» имелась многомиллионная задолженность за поставленные энергоресурсы перед поставщиками. По результатам проведенной проверки прокуратура направила материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере)».

veved.ru.

 
 
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