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Трубите, трубы Печатать E-mail
Wednesday, 08 November 2017

Столетию Октябрьской революции - наши труд и слава!

СТОЛЕТИЮ РЕВОЛЮЦИИ — НАШИ ТРУД И СЛАВА!

Большой народный праздник прошёл в бывшем Соцгороде по высшей категории. Точнее, проехал.

Железногорские коммунисты снова не подкачали, слава богу. Да и с чего бы? Такой поддержки, как у них, нет сейчас ни у одной политической партии в стране. На демонстрации добровольно выходят десятки тысяч православных горожан. Любые выборы неизменно становятся триумфом коммунистической идеологии. И это абсолютно обоснованно. Кто ещё встанет на защиту человека труда, если не депутаты Мамонтова и Дубровский, Мартынов и Федотов???

Вот и на сей раз настоящая красная волна прокатилась по ЗАТО Железногорск. Прокатилась — в буквальном смысле слова. Тысячи и тысячи коммунистов, комсомольцев, пионеров и октябрят вышли на улицы города, чтоб отметить столетний юбилей Великой Октябрьской Социалистической Революции. Сделать это пришлось, правда, на два дня раньше срока, ибо антинародная кремлёвская хунта трусливо украла у народа любимый праздник. Впрочем, истинные коммунисты никогда не были догматиками. Седьмое ноября, восьмое марта, двадцать второе июня: какая разница?

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Традиционную манифестацию на сей раз решено было провести в форме автопробега. Тысячи и тысячи коммунистов, комсомольцев, пионеров и октябрят сели пятого ноября на трофейные гомосексуальные автомобили, велосипеды и гироциклы, украшенные пролетарскими знамёнами, и помчались по родному городу, напоминая окружающим о великих днях Октября. «В ключевых точках у популярных мест отдыха колонну приветствовали комсомольцы и сторонники Партии», - сообщается в специальном пресс-релизе. Мероприятие, сильно осложнённое всенародным ликованием и салютами, затянулось дотемна, так что непременные митинг с торжественным собранием в ДК пришлось перенести на следующй день.

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Шестого числа в помещении Детской библиотеки имени Гайдара (старшего) партийная организация при огромном скоплении ширнармасс вручала своим сторонникам благодарственные письма, почётные грамоты и медали. Мероприятие превратилось в поистине нетленный образец народного единства — в пику дешёвенькой буржуазной подделке, которую путинские пропагандисты тщетно пытаются навязать советскому обществу. Не выйдет, господа хорошие! Руки коротки! Люди в годах отлично помнят светлые годы Советской Власти и трепетно опекают нашу молодёжь, охраняя её неокрепшую детскую психику от тлетворного западного влияния.

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Поскольку ход собрания то и дело прерывался бурными и продолжительными аплодисментами, переходящими в длительные овации и эякуляции, торжественный митинг решено было перенести непосредственно на Красный День Календаря. В эту сакральную дату «множество горожан пришли к памятнику Вождю мирового пролетариата, чтобы совместно отметить славную годовщину. Перед собравшимися выступали лидер коммунистической партии Железногорска – Вера Анатольевна Мамонтова, комсомолец – Николай Мартынов, члены бюро городского отделения КПРФ и горожане, изъявившие желание поздравить своих товарищей стихом и словом». A proros, танцем и жестом!

Бескомпромиссная Вера Анатольевна в своём докладе отметила, в частности, что банда Путина «сделала всё для того, чтобы опорочить имена большевиков-революционеров и принизить роль Великой революции, вплоть до признания её «переворотом» и объединения событий буржуазного февраля с социалистическим Октябрём. Николай Мартынов, заметил, что передовые идеи, которые дал нам Октябрь, тот импульс Российской экономике, давно иссяк, сегодня наша Родина плетется в хвосте мирового капитала». От этих жарких слов не по-детски ломало, плющило и таращило господ опричников антинародного режима, тремя трусливыми кольцами окруживших маёвку.

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Лишь с наступлением темноты разошлись нарядные толпы с площади Ленина. В семьи, трудовые коллективы, магазины, детские сады и ночные клубы понесли они Слово Партии. А верные её бойцы вернулись обратно на передовую, в окопы. Праздник праздником, но давать отпор подлым проискам жидобендеровцев, грузинофашистов и прочих наймитов агрессивного блока НАТО необходимо ежедневно и ежечасно, товарищи...

***

Седьмого же ноября в ЦРУшном интернете пятая колонна разместила очередной грязный пасквиль на на нашу Социалистическую Родину и переписала ещё один фрагмент её Великой Истории. С негодованием и брезгливостью воспроизводим его здесь, чтобы люди труда знали: враг жив, он рядом и он не сдаётся. Зубовным скрежетом встречает мировая закулиса наши бесчисленные и бесконечные достижения. Несть числа отвратительным нападкам ея на ВОСР:

«Сегодня День столетия юбилея Октябрьского переворота, агонизирующий праздник, пылящийся на полке истории уже некоторое количество лет. Никаких тебе демонстраций, никаких стройных рядов трудящихся на главной улице Ленина. Для меня и моей семьи – обычный день с обычными хлопотами. Как всегда, подъем спозаранку, завтрак: каша из пакетика и сокосодержащий продукт – детям, себе – сублимированный кофе да бутерброд со сливочно-растительным спредом с иронично-лживой этикеткой «Масло «Сливочно». Забавно, как издевательски опускают маркетологи окончание у слова, путая потребителя. Туда же и «сгущенка» вместо сгущеного молока, «пивной напиток» вместо пива, «молокосодержащий продукт» вместо молока и «сырный продукт» вместо сыра. Наверное, от употребления этой дряни мы уже и сами давно стали «человекосодержащими» продуктами.

В 7 утра, как обычно, поездка в расшатанной самоходной повозке №11, везущей меня и сотню других плебеев по разбитой колее городских проспектов и улиц прямиком до родимой фабрики. 8 часов кряду перекладывать бумажки за начальником, подавляя отвращение, ради кучки ассигнаций в конце месяца. Затем – родительское собрание в школе, на котором без половины месячной получки появляться просто бессмысленно, поскольку ... рублей извольте в фонд класса, … рублей – на праздник осени/зимы/весны, …. рублей – на презенты учителям/детям/уборщицам, и да, будьте добры еще отвалить стопку купюр за покрытое инеем «горячее» питание (прости, сын, что называю это пищей) в школьной столовой. А завтра утром – с младшим к врачу, на прием к которому записываться пришлось за месяц, и который после беглого осмотра сквозь заляпанные окуляры наверняка отправит нас в краевой центр либо на платное, либо на очень платное обследование, несмотря на гарантированную когда-то гражданам бесплатную, БЕЗД-ВОЗД-МЕЗД-НУЮ (то есть даром!), медицинскую помощь…

Муж придет домой поздно (работа на полторы ставки) и злой из-за разборок с ростовщиками из конторы микрозаймов. По ночам слышу из кухни странный звенящий звук: кажется, он точит топор.

В общем, читаю я про революцию-то, у которой юбилей, и думаю: а далеко ли мы уехали за сотню-то лет? Дороги такие же разбитые, светские школы превращаются в церковно-приходские, «земские врачи» и их услуги - платные, да и дожидаешься их порой, как будто дохтур с губернии к тебе в захолустное село на старой кляче едет. Как были мы в глазах Запада отсталыми северными варварами, которые даже государство не смогли организовать без помощи иноземцев, так и остались. Как было дешевле всего углем да дровами печи в домах топить, так и топят сейчас. Прадеда сослали в Сибирь за памфлет о самодержце, мой сын сядет за картинку про… да сами знаете про кого. За что боролись, ребят?»

***

После прочтения подобных омерзительных опусов хочется вымыть руки серной кислотой, не правда ли? Однако клевреты западных «голосов» на этом не остановились и снабдили «откровения» анонимной клеветницы дополнительным комментарием, в горячечном запале сливая заодно и собственные явки и пароли:

«Хочется добавить, что «революция» и сама по себе давно стала продуктом. Ее покупают, продают и заносят как чуму. У нее почти всегда есть некий бренд, иногда цвет, иногда имя. О ней проповедуют некие дяди с Ютуба, собирая деньги на мятеж с протестных студентов и постоянно отодвигая дату. Революционный дух мертв, как и коммунизм. Революция и все эти ваши коммунизмы сегодня – ничто иное, как ролевая игра для взрослых. Как всякие немытые волосачи бегают по лесам с мечами и щитами, так и современные «товарищи» продолжают свой бессмысленный фарс с кумачом и лозунгами. Радует одно. Рано или поздно они, наконец, наиграются. В нашем городе, например, 15 комсомольцев во главе с товарищем Олегом из молодежной организации КПРФ, «в честь праздника» дружно перешли на сторону идеологического врага - под стяг единоросской "Молодой гвардии". Ну а что? Играть в коммунизм и подметать заброшенный корт, конечно, весело, но кушать все же хочется больше. А саму идею всеобщего равенства и братства давно пора похоронить вместе с дедушкой Лениным. В котором, поговаривают, самого Ленина уже осталось не более 10%. Но очередь поглазеть на мертвое тело почему-то не иссякает. Такой вот революционный продукт».

Опровержение гнусных измышлений этой свиньи под дубом поступят с минуты на минуту, товарищи, а мы пока добавим, что иностранные шпионы и террористы исподтишка взломали накануне праздника интернет-страницу генерал-лейтенанта спецназа ДНР-ЛНР, пламенного комсомольца Плеханова Олега и разместили на ней чудовищную (см. приложение) клевету на всё, что дорого и мило советскому патриоту. Ответим на происки врага новыми трудовыми достижениями, товарищи! Дадимте по рукам проклятому Обаме и его голливудским педерастам! Сто первую годовщину ВОСР встретимте в Вашингтоне, на всемирном митинге победившего пролетариата!!!

Ура.

Приложение

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***

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***

Примерно в те же дни на заколючинской земле замечен был (вместе с «рабочим визитом») очередной эмиссар «партии жуликов и воров». После тайного совещания на Комсомольской т.н. депутат т.н. государственной думы, ренегат и изменник делу всемирной революции Пётр Пимашков тайком посетил Серый дом, где раздавал инструкции по подрывному елу, фальшивые доллары и поддельные документы.

«В ходе встречи обсуждались результаты реализации проектов партии «Единая Россия» и федеральных программ. Депутат Госдумы от Красноярского края высоко оценил результативность работы Железногорска. «В Железногорске чувствуется движение вперед по многим направлениям, - отметил Петр Иванович. – Радует, что город активно участвует в ряде федеральных программ, в том числе в тех, что направлены на благоустройство городской среды и развитие культуры. Каждый раз после посещения Железногорска у меня остается уверенность в том, что те задачи, которые стоят перед нами, будут непременно успешно реализованы».

Пимашков подчеркнул, что в инновационной столице Красноярского края для этого есть все: научный, технический, интеллектуальный потенциал и главное – стремление двигаться вперед. «На VIII Съезде депутатов Красноярского края исполняющий обязанности Губернатора края Александр Викторович Усс особо отметил в своем выступлении, что проектам, которые реализуются на территории региона, должен быть придан новый импульс. И в этом отношении важно, что налажена системная работа Железногорска с депутатами Государственной Думы от региона, - прокомментировал Глава ЗАТО Железногорск Вадим Медведев. – И, что существенно, взаимодействие выстроено по всем возможным и перспективным для нашей территории направлениям. Надеюсь, что совместная работа по линии тех федеральных программ, в которых Железногорск – активный участник, продолжится и в будущем. Объединяя усилия со всеми уровнями власти и бизнес-сообществом, Железногорск уверенно идет вперед. И до конца года мы намерены успеть еще очень многое».

Что правда, то правда. До конца года Медведев с Пешковым намерены грохнуть МП «Гортеплоэнерго», сдавши в концессию бывшему «КРЭКу» все заколючинские сети и котельные. Но это уже немного другая история, совсем не праздничная.

 
 
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