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Бодренького вам утречка Печатать E-mail
Wednesday, 08 November 2017

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ПАРАЛЛЕЛИ И ПЕРЕПЕНДИКУЛЯРЫ: АЛЯРМ

Специальный выпуск проекта с конкретным общественно-политическим уклоном.

Тут, граждане, красноярские стандартизаторы и метрологи намедни проводили проверку региональных АЗС и отыскали целую кучу бензина с повышенным содержанием серы. В том числе, на станции ООО «КиТ», работающей под крышей ОАО «Красноярскнефтепродукт» (франчайзинг, товарный знак — все дела). Нынешнее руководство «КНП» тут же объявило, что топливо «КиТ» закупает самостоятельно у своих собственных поставщиков, и если, мол, информация о выявленных нарушениях подтвердится, всякие отношения с негодяями будут разорваны.

Пока ваш корреспондент соображал, стоит ли подшивать эту историю к нынешнему мазутному скандалу Нашгорода, его величество случай всё решил самостоятельно. Нынче всякое лыко должно идти в строку, дорогие мои. Президентские выборы — уникальное время, когда можно кое-какие абсолютно мёртвые дела реанимировать и вновь запустить в работу. Применительно к нашей сегодняшней ситуации это не голая теория, но вполне реальная возможность растрясти жуликов и, не исключено, даже отправить кого-то из них шить рукавицы в Читу. Только надо очень-очень быстро подсуетиться.

Фокус вот в чём: «Госкорпорация «Росатом» заказала мониторинг социальных настроений в городах, где находятся ключевые предприятия атомной промышленности, перед президентскими выборами. Об этом говорится в документах госкорпорации, опубликованных на сайте закупок. Наблюдательный совет «Росатома» с декабря 2016 года возглавляет заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко (в 2005–2016 годах гендиректор «Росатома»), отвечающий за внутреннюю политику».

Не спешите радоваться, однако. Как всегда в России, общая картина мероприятия особого доверия не внушает пока. Но на безрыбье и рак рыба, что называется:

«Исследование для «Росатома» до 20 ноября подготовит НП «Центр инноваций муниципальных образований», выбранное заказчиком из трех претендентов. Этот центр предложил наименьшую цену за свои услуги — 970 тыс. руб. На сайте организации говорится, что она «создана известными специалистами в области муниципального права России с целью обеспечения муниципального сообщества правовой информацией, поддержки инициатив муниципальных образований в области стратегического развития, развития кадрового потенциала территорий». Согласно «СПАРК-Интерфаксу», центр принадлежит Валерию Кирпичникову и Конгрессу муниципальных образований России, находящемуся в процессе ликвидации (доли в партнерстве не раскрываются).

Целью мониторинга являются сбор и обработка информации о социальных настроениях и готовности инфраструктуры городов атомной промышленности к федеральному электоральному циклу 2017–2018 годов, говорится в техническом задании для поставщика услуги. «Росатом» интересуется социально-политической обстановкой прежде всего в закрытых административно-территориальных образованиях, таких как Саров, Снежинск, Озерск и Железногорск. Исполнителю предстоит оценить «риски дестабилизации» социально-политической обстановки в этих городах, а также выявить возможные причины и сценарии «деструктивных действий», призывов к действиям в отношении проектов госкорпорации и определить меры «по пресечению попыток нанесения ущерба деловой репутации» «Росатома» и его «дочек» в период проведения федеральной избирательной кампании 2017–2018 годов.

Сбор информации предлагается проводить с помощью фокус-групп, сформированных из тех, кого «Росатом» называет «лидерами общественного мнения», — представителей органов местного самоуправления и институтов общественного контроля. Каждая фокус-группа должна состоять минимум из пяти человек, говорится в документах госкорпорации. По расчетам «Росатома», такой анализ должен выявить их степень информированности «о новациях российского законодательства, новых методах и практиках в сфере контроля информационной активности в период проведения избирательных кампаний». Сотрудник Центра инноваций муниципальных образований перенаправил вопросы РБК в «Росатом». «Мы не готовимся к выборам. Мы исследуем социальный климат в городах присутствия», — сказал РБК представитель госкорпорации.

Исследования, которые базируются на опросе фокус-групп, качественном анализе, важны для всех компаний, отмечает ведущий эксперт Центра политических технологий Алексей Макаркин. В преддверии ​муниципальных и региональных выборов, прошедших 10 сентября, «Росатом» и «РусГидро» выделили примерно по 400 млн руб. для прокремлевского Экспертного института социальных исследований (его попечительский совет возглавляет председатель высшего совета «Единой России» Борис Грызлов), созданного в марте 2017 года для работы с экспертным сообществом и мониторинга регионов, сообщали источники The Bell. В «Росатоме» и «РусГидро» отказались комментировать, сколько средств могут направить на изучение протестных настроений в регионах перед президентскими выборами...

Политолог Михаил Виноградов отмечает, что у «Росатома» согласно закону о госкорпорации есть полномочия по формированию органов власти в закрытых административно-территориальных объединениях (ЗАТО), и ответственность за ситуацию там — главная причина сбора информации. «Дополнительную актуальность мониторинг протестных настроений приобретает в контексте президентских выборов. Как правило, региональные власти слабо контролируют ход кампании на территории закрытых территориальных образований, и это, скорее, прерогатива градообразующих предприятий», — сказал Виноградов.

Есть еще один аспект, определяющий необходимость мониторинга, — безопасность. «Атомные объекты относятся к режимным объектам, которые в случае выплеска социальной напряженности могут стать потенциально опасными. Тем более когда речь идет о населении атомных городков, где большинство жителей имеют доступ к управлению такими объектами», — заявил политолог Станислав Аранович» (отсюда).

Итак, от железных горцев требуется в ближайшие дни проявить чуть больше активности, нежели прежде. Потенциально негативное влияние мазутного скандала на итоги президентских выборов в Нашгороде должно быть отмечено в соответствующих докладах. Нет смысла обманываться на сей счёт: вместо возбуждения уголовных дел власти, скорей всего, дадут немного денежек местным СМИ и параллельно припугнут слегка пару-тройку активистов. Но тут всё решает именно настроение электората. Мало шума — мало реакции. Много шума - …

Заметьте, захватывать Серый дом я вам не предлагал пока)))

 
 
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