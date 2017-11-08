"Судьба современного учителя давно перестала быть лёгкой". МЕЧТЫ ИННОВАТОРА Хотите прокатиться в Сызрань на халяву? Наденьте лапти с кокошником и разучите частушки про Обаму. Хотите в Прагу? Это немного сложнее, но тоже решаемо. Как уже докладывал «Уран-Батор», третье место на конкурсе , организованном столичным журналом «Директор школы», занял железногорец Евгений Карташов, выходец из местного филиала СФУ , брошенный затем командовать школой №97 и фактически превративший её в ещё одно зеркало заколючинского обокластера. На новом месте он широко прославился в узких кругах оригинальной идеей отвлечь т.н. трудных подростков — а таковых на улице Королёва обучается преизрядное количество — от асоциальных увлечений посредством... профориентации и трудоустройства. Если, мол, у начинающх инноваторов не будет свободного времени, то и глупостей никаких наделать они не сумеют. Совсем как у классика: «Дети есть дети. Начнут увлекаться, соревноваться. Десять замесов в смену, пятнадцать замесов. Чтоб они домой на карачках приползали. Чтоб на все остальные художества просто им времени не хватало». Позднее на базе известного монолога Аркадия Райкина директор Карташов выстроил целый небоскрёб проекта «С детсадовского горшка — в инженеры!» и принялся активно окучивать любые возможные источники дополнительного финансирования. Причём небезуспешно. Не берусь утверждать, что юные лоботрясы сомкнутыми колоннами пошли после этого в химические классы и лаборатории прототипирования, - просто не знаю, - однако свои пять минут славы Карташов получает с тех пор в заколючинских СМИ регулярно. Однако они его перестали удовлетворять с некоторого времени, как вы уже знаете. Аппетит приходит во время еды, это нормально. Желающие могут погуглить столичный конкурс самостоятельно, а мы лишь скажем здесь, что председатель жюри и редактор «Директора школы» Константин Ушаков подведение итогов предварил следующим заявлением: «В этом году мы решили оставить в стороне обсуждение имеющих место высоких достижений и сосредоточились на абсолютно земной проблеме – проблеме слабых или относительно слабых детей. Эта проблема кажется нам чрезвычайно важной ввиду необходимости реализации провозглашенного лозунга равного доступа к качественному образованию. Такая формулировка темы эссе предоставила возможность участия в конкурсе самым разным, по характеристикам контингента учащихся, школам». Любопытно, что инноватора Карташова идея тотального образования не прельщает совершенно. Много раз он доводил до восхищённых журналисток свою личную точку зрения: «Не хочешь учиться — сиди дома» и рисовал планы моментального и окончательного отчисления любого разгильдяя либо дебила из девяносто седьмой. Потом, правда, кто-то рассказал ему, наверное, что полупустому образовательному учреждению казна не будет давать денег, и схема немедленно трансформировалась в нынешние реверансы в сторону ПТУ, техникумов и прочих аппендиксов бывшего СССР, подкреплённые соответствующими ссылками на программу поставки специалистов для ядерно-космического кластера. Именно этот товар директор Карташов и подал лицом на московский конкурс. Причём термин «лицом» здесь не является художественным образом: *** «Ролик «От детского сада к профессиональным элитам» набрал 92 балла из 126 возможных». Дальше всё просто: « Директор школы из Железногорска поедет в Италию на стажировку», - подсказывает нам zapad24.ru . Навряд ли сто с лишним тысяч зарплаты Евгения Карташова не позволяют ему самостоятельно прокатиться до загнивающей Гейропы. Однако обжигающе-горячий для любого советского педагога вопрос загранкомандировок, а также 80-тысячная премия бронзовому лауреату «Директора школы» здесь играют отнюдь не решающую роль. По-прежнему загадкой остаётся идеологический базис нынешней образовательной реформы. Если мы считаем советскую педагогическую модель отстоем и готовы брать пример с Норвегии и Италии, об этом следовало бы сказать вслух со всей откровенностью. Если же поиски собственного пути продолжают активно стучать нам в коллективный мозжечок, то к чему тогда эти заигрывания с потенциальным противником? Не в Евросоюз и тем паче не в Пиндосию нужно отправлять самых продвинутых учителей и функционеров для повышения профессионального уровня, но в монастыри и исправительные колонии. Поскольку в первых очень убедительно доказывают, что несть в России власти, аще не от бога, а во вторых не менее доступно внедряют в массы душеспасительную идею благотворности бесплатного рабского труда. То есть, либо крестик — либо трусы. Третьего не дано.