Путин решил, похоже, что спать на совещаниях может и сам. ЧЕТВЕРО НА МЕСТО ПРЕМЬЕРА Почему на федеральных каналах началось обсуждение будущего главы правительства и какие сценарии рассматриваются в Кремле. До неизбежной отставки правительства остается не больше полугода. Теоретически Путин может уволить Дмитрия Медведева и его министров в любой момент. В крайнем случае отставка произойдет к 7 мая 2018 года — в этот день проходит инаугурация вновь избранного президента, перед которым правительство по закону слагает полномочия. Однако публичное обсуждение нового премьера уже стартовало. И начал это, как ни странно, государственный «Первый канал». ЛИБЕРАЛ-РЕФОРМАТОР Начало разговора о следующем главе правительства было положено в юмористическом шоу «Прожекторперисхилтон» 28 октября. Можно несерьезно относиться к разговорам в такой программе, однако популярнейшие в стране ведущие (Иван Ургант, Гарик Мартиросян, Сергей Светлаков и Александр Цекало) в течение 15 минут настолько недвусмысленно и без всякого актуального повода презентовали стране возможного нового премьера, что сомнений в чьем-то желании вбросить тему в публичное пространство не остается. Еще интереснее, кого именно сватали в премьеры на государственном канале. Это был экс-министр финансов Алексей Кудрин. «В обществе поползли вполне обоснованные слухи, что в скором времени Алексей Леонидович может быть назначен премьер-министром России», — начал тему Мартиросян. С этого момента ведущие беспрерывно расхваливали появившегося в студии Кудрина. «Вот слава богу было бы», — отреагировал на возможное назначение Кудрина премьером Цекало. Ведущие называли его «мудрым» (они исполнили песню «Заветных три желания исполнит мудрый Кудрин», переделав слова из известного мультфильма), затем, задавая один из вопросов, отметили, что Кудрин «один из самых умных людей у нас в стране». В конце программы Ургант дал понять, что считает гостя «без пяти минут» премьер-министром. Сам Кудрин лишь скромно отказывался комментировать информацию о возможном назначении. В принципе возвращение Кудрина во власть было бы логичным. По словам собеседников, близких к президенту, экс-министр остается в числе людей, которым Владимир Путин больше всего доверяет. Несмотря на уход из правительства, Путин часто с ним встречается, публично его хвалит и советуется по важным вопросам. Во время «Прямой линии» в 2013 году Путин рассказывал о неформальных встречах с бывшим премьером и не упустил случая сказать в его адрес лестные слова. «Мы с Алексеем Леонидовичем знакомы давно и полемизируем с ним постоянно, но поскольку он в двух правительствах был министром финансов, вы понимаете, что я всегда с большим уважением относился к его мнению. Я уже сказал, что он был признан дважды международным экспертным сообществом лучшим министром финансов в мире, это действительно я подтверждаю. Уверен, что так оно и было», — подчеркнул Путин. Принято считать, что Кудрин участвовал в решении вопроса о резком поднятии ключевой ставки (до 17%) во время валютного кризиса 2014 года, утверждает собеседник, близкий к руководству кремлевской администрации. По крайней мере, Путин с ним разговаривал в момент, когда рубль обесценивался на глазах, уточняет собеседник. Путин много раз предлагал Кудрину вернуться во власть. В 2013 году, по данным СМИ, Кудрин получал предложение стать первым замглавы кремлевской администрации. Сам Путин публично подтверждал, что предлагал бывшему вице-премьеру и министру финансов вернуться во властные структуры, но тот отказался. В прошлом году президент сообщил, что позиция Кудрина начала меняться. В результате он назначил его зампредом своего экономического совета и поручил писать один из вариантов стратегии экономического развития России на период следующего президентского срока (2018–2024). Но назначить Кудрина премьером Путин сможет только в одном случае: если решится на проведение серьезных либеральных реформ, включающих такие непопулярные меры, как повышение пенсионного возраста и отказ от стратегии повышения зарплаты более быстрыми темпами, чем производительность труда. Кудрин сам говорил во время «Прямой линии», что система «полумер и полуреформ сегодня не сработает» и что он готов заниматься структурными и институциональными реформами, а не ручным управлением. Впрочем, у теории назначения бывшего министра премьером есть и еще один минус. Кудрин ушел из правительства после публичного конфликта с тогда еще президентом Дмитрием Медведевым, соответственно, необходимость уступить ему свой нынешний пост Медведев, лидер «Единой России», воспримет как унижение. Вряд ли Путин на это согласится, рассуждает собеседник, близкий к Кремлю. По его мнению, публичное обсуждение фамилии экс-вице-премьера пока больше похоже не на подготовку общественного мнения к реальному назначению Кудрина, а на желание власти начать обсуждать тему будущего премьера. ЦЕНТРИСТ-РЕФОРМАТОР Самым обсуждаемым в элите кандидатом в премьеры пока остается мэр Москвы Сергей Собянин, утверждают собеседники NT, близкие к Кремлю. Эти разговоры настолько активны, что сам Собянин для снижения градуса счел нужным демонстративно показать, что не имеет к ним отношения. По крайней мере, сложно иначе объяснить его неожиданное заявление в интервью «Ведомостям» 25 октября о том, что он «с большой долей вероятности» выдвинет свою кандидатуру на пост мэра Москвы в 2018 году. Учитывая, что до выборов мэра еще чуть меньше года, Собянин формально не был обязан так рано сообщать о желании остаться на нынешнем посту. Впрочем, если Путин скажет: «Надо в премьеры», — то о своем желании остаться на нынешнем посту мэр быстро забудет, прогнозирует собеседник NT. В 2010 году такая ситуация уже была. Собянин тогда занимал пост вице-премьера и руководителя аппарата в правительстве Путина и был удовлетворен своей позицией. По сообщениям СМИ, тогда Собянин очень не хотел менять работу, но под давлением Путина был вынужден принять предложение Дмитрия Медведева возглавить столицу после ухода Юрия Лужкова. Собянин входит в ближайшее окружение Путина. В общей сложности он пять лет руководил всеми его делами: с 2005 по 2008 год — в Кремле, на посту главы президентской администрации, а потом еще два года в правительстве. Собянин был одним из сильнейших глав президентской администрации, при нем был, наконец, налажен документооборот, с которым до того были большие проблемы, вспоминает бывший кремлевский чиновник. Как и Кудрин, Собянин понадобится Путину в случае, если он решится на реформы, говорят собеседники NT. Но в отличие от экс-министра финансов, Собянин не будет настаивать на политических и институциональных реформах, к которым Путин пока не демонстрирует готовности. При этом нынешний московский мэр может взять на себя проведение непопулярных экономических и социальных мер. «У Собянина есть качество, которое он продемонстрировал в Москве при решении вопроса о платных парковках и сносе «хрущевок». Если он ставит себе цель, то он прет как танк, ему совершенно все равно, что о нем подумают», — говорит источник в президентской администрации. Такой человек может быть очень полезен на посту премьера, если Путин захочет потратить часть своего последнего срока на реформы, затем списать на главу правительства все проблемы и уволить, назначив на его место своего преемника за год-другой до конца срока полномочий, добавляет собеседник журнала. И СНОВА МЕДВЕДЕВ В России Владимира Путина есть один человек, у которого точно все будет хорошо, — это Дмитрий Медведев, утверждает бывший кремлевский чиновник, до сих пор вхожий в высокие кабинеты. «Человек, отдавший Путину власть, точно не будет обижен должностью», — добавляет он. По словам нескольких собеседников NT в правительстве и Кремле, вопреки всем разговорам об отставке, у Медведева есть шансы остаться во главе правительства после мая 2018 года. «Если Медведев захочет, то останется премьером», — прогнозирует человек в окружении Путина. Главный аргумент, который приводят близкие к Кремлю собеседники: у Путина и Медведева сохраняются очень доверительные личные отношения, так что президент не сможет уволить своего верного соратника. В качестве подтверждения аппаратных возможностей премьера приводят историю вокруг ареста экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Занимавшаяся арестом команда тогда еще главы службы безопасности ФСБ Олега Феоктистова была убеждена, что ей не нужно увлекаться серьезным сбором доказательств вины чиновника: надеялись, что суд будет закрытым, а сам подозреваемый окажется в СИЗО, рассказывает на условиях анонимности собеседник в правоохранительных структурах. Именно поэтому доказательства были подготовлены плохо, никто не собирался всерьез их предъявлять публике. Однако в дело вмешалось правительство, и сверху поступила команда отпустить Улюкаева под домашний арест и сделать процесс открытым. Собеседник, близкий к Кремлю, говорит, что вмешаться решил Медведев, который поговорил с президентом и добился от него команды силовикам «дать задний ход». Кроме того, Медведев пока удобен Путину. После фильма Алексея Навального «Он вам не Димон» на него легко сваливать все грехи власти — таким образом, он принимает на себя все недовольство населения, защищая Путина, рассуждает информированный собеседник NT. Однако сохранить нынешнего премьера Путину выгодно лишь в том случае, если ему не понадобится проводить серьезные реформы, требующие от главы правительства умения их продвигать любой ценой. Медведев, как принято считать, для этого не годится — не обладает необходимой политической волей, говорит собеседник, близкий к президентской администрации. Правда, в самой версии о возможном назначении Медведева есть два минуса. Во-первых, не факт, что сам премьер хочет дальше оставаться на нынешнем посту. Он долго переживал уход с поста президента, на некоторое время потерял интерес к работе и даже просился у Путина отставку, утверждает источник в правительстве. Собеседник даже называет точное время такого прошения — август 2014 года. Однако Путин, по версии собеседника, тогда уйти Медведеву не дал. А сейчас, по данным источника NT, для Медведева уже подбирают пост, дающий больше свободы. В качестве таковых обсуждались должности главы энергетической компании, которая бы объединила несколько нынешних компаний, или крупного региона, например, объединенных Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Во-вторых, после выборов Владимир Путин должен все-таки продемонстрировать обществу обновление. Неясно, как с этим согласуется сохранение во власти не только первого лица, но и второго. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЕМЬЕР Самым логичным вариантом демонстрации обновления власти было бы назначение на пост премьера «молодого технократа», то есть успешного чиновника, не имеющего политических амбиций. До сих пор таких чиновников назначали на посты губернаторов. Теперь они неизбежно появятся в правительстве. Главным претендентом на роль «молодого технократа» в правительстве принято считать 35-летнего главу Минэкономразвития Максима Орешкина. В конце лета агентство Bloomberg назвало его новым фаворитом Владимира Путина, который якобы уже играет более значимую роль при главе государства, чем его предшественники. Орешкину очень понравилась статья Bloomberg, рассказывает собеседник в правительстве. По его словам, многие считают, что министр воспринял ее всерьез и возгордился. Технический премьер нужен Путину в том случае, если он начнет опасаться превращения в «хромую утку» во время своего последнего срока. Тогда Путин попытается сконцентрировать в своих руках всю власть, а премьером постарается сделать человека, лишенного политического веса. Опыт показывает, что таким премьером Путин может назначить практически кого угодно. Во время своего второго срока, когда президент не хотел видеть влиятельного человека на втором по значимости посту, он назначал малоизвестных и немолодых Михаила Фрадкова и Виктора Зубкова. Реальных же кандидатов в свои преемники — Дмитрия Медведева и Сергея Иванова — Путин формально держал на вторых ролях. Ничто не мешает Путину воспроизвести и сейчас этот сценарий. Правда, на этот раз, отмечает близкий к Кремлю собеседник, технический премьер должен быть уже молодым — по крайней мере, в этом и будет прогресс. newtimes. *** Рязанские коммунисты отметили 100-летие Октябрьской революции. Традиционное шествие прошло на день раньше памятной даты — в понедельник, 6 ноября. Участники пронесли по Первомайскому проспекту транспаранты с лозунгами «Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция!», «Правительство Медведева — в отставку!», «Нет росту цен и тарифов!», «Руки прочь от Ленина!». rzn.info . *** Смоленские коммунисты и их сторонники вывели на улицу около 500 человек. Колонна начала движение в 12 00 от к/т «Современник», в 12-30 коммунисты собрались на площади Ленина, В ходе праздничного митинга помимо традиционных пролетарских лозунгов звучали и актуальные политические требования — об отставке правительства Д. Медведева и мэра города Смоленска В. Соваренко. smolpravda.ru . *** Под красными знаменами коммунисты, комсомольцы, сторонники партии, представители Союза Советских офицеров, женских организаций и жители города революционным маршем прошли по Самаре до площади Чапаева, где состоялся торжественный митинг. По окончанию митинга была принята резолюция, которая включала в себя следующие требования: отправить антинародное Правительство Российской Федерации под руководством Дмитрия Медведева в отставку... kprf.ru .