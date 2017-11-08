Кишечные палочки против мозговых колбочек. ДЫМ БЕЗ ОГНЯ ИЛИ СПОКОЙНО, ГРАЖДАНЕ Экология информационных пространств: кишечные палочки и мозговые колбочки. Полное ощущение, что в Красноярском крае либо кончились в одночасье журналисты — все, сколько было — либо по случаю юбилея ВОСР заскучавшим работникам средств массовой информации приспичило хоть немножечко, но поразжигать. «В молочной продукции из Железногорска (Красноярский край) обнаружили бактерии плесени и кишечной палочки, - стартовала сегодня сенсация на портале newslab.ru . - Как рассказали в пресс-службе Россельхознадзора, опасное молоко, кефир и сметану производил один из молочных цехов города. В ведомстве отказались уточнить название предприятия. Во время проверки одного из заведений общепита в Железногорске специалисты обнаружили опасную продукцию, произведенную городским предприятием. В питьевом молоке, кефире и сметане специалисты нашли бактерии кишечной палочки и плесени. Управление Россельхознадзора приостановило действие лицензии на производство данной продукции. Железногорское предприятие не сможет делать молоко, сметану и кефир до тех пор, пока лабораторные исследования не подтвердят их безопасность. За нарушение технических регламентов предприятие привлекли к административной ответственности. Специалисты выписали штраф в размере 300 000 рублей». Чуть позже к состязанию алармистов подключилась региональная «Комсомольская правда»: «Местный производитель молока и сметаны города Железногорска в Красноярском крае не прошел проверку специалистов, как рассказала пресс-служба Россельхознадзора. В молочной продукции была обнаружена плесень и бактерии кишечной палочки. Какой именно производитель нарушил санитарные нормы, ведомство не уточняет. Опасное питьевое молоко, а так же кефир и сметану не допустили до потребителя – изъяли. А лицензию на производство и продажу данной продукции отозвали. Пока молочный цех не пройдет лабораторные исследования, которые подтвердят его безопасность, он не сможет продолжать работу. Специалисты привлекли предприятие по производству молочной продукции к административной ответственности за нарушение технических регламентов и санитарных норм. Молочному цеху придется заплатить штраф в размере 300 тысяч рублей». Не осталось в стороне от кулинарной темы и телевидение. Их вообще легко понять: такая дата на дворе, а в регионе практически ничего не происходит! «В молочной продукции из Железногорска Красноярского края специалисты обнаружили кишечную палочку. Как сообщили в краевом Россельхознадзоре, наличие кишечной палочки, плесени, а также превышение общего микробного числа найдено в молоке, кефире и сметане. Кроме того, во время проверки обнаружено 62,2 кг сливочного масла с истекшим сроком годности и 25 кг сухого молока без маркировки, а также сухого молока, произведенного в Белоруссии, в пробе которого установлено наличие золотистого стафилококка. Небезопасная продукция направлена на утилизацию под контролем КГКУ «Железногорский отдел ветеринарии». Сотрудники управления приостановили действие трех деклараций...» и так далее. Именно в этот момент вашему корреспонденту совершенно ясно стало, что история даровала нам уникальный случай так называемого массового помешательства. С одной стороны, излагаемая в чуть-чуть отредактированном пресс-релизе история являлась чистой правдой, а с другой — имела маловато общего с Красным Днём Календаря. В частности, с полной ответственностью заявляла об этом сакральная цифра «62,2 кг сливочного масла». Ваш корреспондент обратился к архиву «Уран-Батора», и - опа! - вот же она, но только два с лишним месяца назад: «Специалистами Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю по согласованию с прокуратурой Красноярского края, сообщает ukrsn.ru , проведена внеплановая проверка юридического лица, осуществляющего деятельность по переработке молочной продукции на территории г. Железногорска. В ходе проверки выявлены следующие нарушения технических регламентов и ветеринарных требований: - в обороте находилось масло сливочное «Крестьянское» в количестве 62,2 кг с истекшим сроком годности, молоко сухое в количестве 25 кг без наличия маркировки изготовителя на упаковке, что не позволило идентифицировать продукт с товаросопроводительной документацией, а также молоко сухое, произведенное на территории Республики Беларусь, в пробе которого по результатам исследований установлено наличие золотистого стафилококка. Кроме того, зафиксирован факт реализации предприятием молочной продукции, которая по результатам исследований ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» не соответствовала требованиям технических регламентов Таможенного союза, а именно: - в молоке питьевом пастеризованном «Российское» 3,2% установлено наличие бактерий группы кишечной палочки, а также превышение общего микробного числа; - в кефире «от Дарёнки» 2,5% установлено наличие плесени, а также превышение общего микробного числа; - в сметане «от Дарёнки» 15% установлено наличие бактерий группы кишечной палочки. Небезопасная продукция направлена на утилизацию под контролем КГКУ «Железногорский отдел ветеринарии». Также установлено, что предприятием допускались случаи приемки молока сырого с целью последующей переработки без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих ветеринарно-санитарное состояние, эпизоотическое благополучие территорий его происхождения. За допущенные нарушения в отношении юридического лица и директора предприятия возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 14.43, ч. 2 ст. 14.43, ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ». *** Зачем понадобилась проверяющим эта детская интрига с отсутствием названия предприятия-нарушителя, совершенно непонятно, тем более, что производитель «дарёнок» вычисляется буквально на раз. Это наш давний знакомый, ООО «Торговый дом «Енисей-Фактор». Я не большой спец в молочных продуктах, поэтому не поленился, сбегал в магазин и лишний раз убедился: да, это именно они. Статья 14.43 административного кодекса гласит: «Нарушение изготовителем /.../ требований технических регламентов или подлежащих применению до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов обязательных требований к продукции либо к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам /.../ производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации /.../ либо выпуск в обращение продукции, не соответствующей таким требованиям влечет наложение административного штрафа /.../ на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. Действия, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан /.../ либо создавшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений влекут наложение административного штрафа /.../ на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения либо без таковой». Итого, стало быть, «Фактор» угорел на сумму от девятьсот пятидесяти — по максимуму — до четырёхсот тридцати тысяч рублей в минимальном размере. Плюс чисто воспитательная ч. 1 ст. 10.8 КоАП («Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства») с её незначительными штрафами в три-пять и десять-двадцать тысяч соответственно. Впрочем, в нормальной стране за кишечную палочку и стафилококк куда более серьёзно наказали бы хитровыдуманного коммерсанта сами покупателя. Поэтому, может быть, фирму и оставили анонимной? Тогда зря, ей-богу. Советского человека стафилококком не запугаешь. Особенно золотистым». uranbator. Для полноты картины оставалось заглянуть на сайт регионального управления «Россельхознадзора» и убедиться в правильности своих предположений. Что ж, и действительно: пресс-релиз говорил вовсе не про обнаружение антисанитарной продукции в инновационной станице Красноярского края, а про наказание , которое решено было наложить, наконец, на виновников торжества: «Управлением по результатам рассмотрения материалов административного дела в отношении юридического лица вынесено постановление о привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП Российской Федерации в виде административного штрафа в размере 300 000 рублей по факту нарушений требований технических регламентов. Напоминаем, что ранее по результатам лабораторных исследований, проведенных в ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора»: в молоке питьевом пастеризованном, кефире, сметане установлено наличие бактерий группы кишечной палочки, плесени, а также превышение общего микробного числа. Управлением в целях предотвращения угрозы причинения вреда жизни или здоровью граждан у изготовителя приостановлено действие трех деклараций о соответствии молочной продукции. Кроме того, в ходе проверки установлен оборот масла сливочного в количестве 62,2 кг с истекшим сроком годности, молока сухого в количестве 25 кг без наличия маркировки изготовителя на упаковке, а также молока сухого, произведенного на территории Республики Беларусь, в пробе которого по результатам исследований установлено наличие золотистого стафилококка. Небезопасная продукция в ветеринарном отношении направлена на утилизацию под контролем КГКУ «Железногорский отдел ветеринарии» ( отсюда ). Ужасно жаль разочаровывать публику, конечно, но что прикажете делать? Нашгород в санитарном смысле особыми достижениями не блещет, однако лишние подвиги нам точно не нужны. Спасибо, но нет.