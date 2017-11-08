Эксперты уверены - сама же неадекватная и неумелая власть. Эксперты сообщили о резком росте числа протестных акций в России Это говорится в докладе Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР). Рост социальных и политических протестов в стране эксперты объясняют кризисом и неадекватной реакцией властей на митинги. В I квартале были зафиксированы 284 акции протеста, во втором – 378, в третьем – 445. Авторы доклада разделяют протесты на политические, социально-экономические и трудовые. По их подсчетам, социально-экономических протестов больше остальных, в июле – сентябре таких было 312. В эту категорию эксперты относят митинги обманутых дольщиков и протесты против роста тарифов. Политические протесты, в том числе акции сторонников Алексея Навального, оказались на 2-м месте. В ЦЭПРе их насчитали 106 в III квартале. Трудовые протесты авторы доклада связывают с задержками и невыплатами зарплат. По данным Росстата, к 1 октября общая задолженность по заработной плате в России составила 3,38 млрд руб. Региональные власти не научились реагировать на трудовые протесты, поэтому самым действенным способом отстоять права трудящихся остается обострение конфликта, говорится в докладе. Больше всего акций протеста пришлось на Ростовскую, Свердловскую и Новосибирскую области, Краснодарский край и Москву. Все больше становится протестов, связанных с социальной сферой, уровнем жизни и нарушением трудовых прав, заявил порталу руководитель ЦЭПРа Николай Миронов. Экономический кризис он назвал главной причиной роста напряженности. Увеличение недовольных он также связал с неспособностью властей разрешать социальные конфликты в кризисное время. vedomosti. *** «Бронепоезд» обманутых дольщиков приехал в Москву Специальный вагон скорого поезда № 91 сообщением Северобайкальск - Москва добирался до Москвы несколько дней. По дороге в поезд садились обманутые дольщики Красноярска, Новосибирска, Омска, Тюмени, Кирова. Тем, кому не хватило места в спецвагоне, добирались автобусами и другими поездами. - Бронепоезд, - это, конечно, метафора, - сказал Игорь Ассанов, координатор общественного движения "Общероссийское движение дольщиков". - Но именно так мы назвали свою акцию: "Бронепоезд с дольщиками едет на всероссийский митинг в Москву!" От Красноярского края в революционный паровоз были делегированы 25 человек. «Сегодня в крае заведено 11 уголовных дел в сфере долевого строительства, - говорит председатель совета красноярских дольщиков Евгений Шиховцев. - От мошенников пострадали более двух тысяч человек. Для достройки домов нужно 6 миллиардов рублей. Но денег нет!» Красноярские дольщики до выезда в Москву еженедельно встречались с представителями краевой власти. Они подписали резолюцию, получили утвержденную “дорожную карту”, согласно которой власти пообещали достраивать жилые дома. Но обещания они слышат постоянно, только вот ситуация не меняется. Красноярские дольщики надеются привлечь федеральные власти к решению проблемы в регионе. В Москве они встретятся с представителями Государственной думы, а также посетят Генеральную прокуратуру РФ. «В Красноярске дольщики отстаивали свои права всеми законными способами, - рассказывает Мила Рябова, координатор рабочей группы по Сибири, Уралу и Дальнему Востоку "Общественного движения дольщиков РФ". -Они пытались обратить на себя внимание властей многочисленными акциями протеста: это были митинги, одиночные пикеты, голодовки. И даже установка палаточного городка напротив здания краевой администрации. Дольщики Красноярска поверили новому врио губернатора Александру Уссу. И даже убрали свой палаточный лагерь, который продержался больше месяца!» По словам Милы Рябовой, смена губернатора и другие действия чиновников не привели к решению проблемы обманутых дольщиков. В местных СМИ почему-то не пишут об обманутых людях, а власти постоянно ссылаются на законодательные «дыры». И отсутствие денег в бюджете. Поэтому и было принято решение ехать в Москву. Свои леденящие душу истории у дольщиков Вологодчины. Они тоже принимают участие в митинге 7 ноября. - У нас есть дольщики, чьи истории более наглядно проиллюстрируют последствия участия в долевом строительстве, в случае, когда объект становится проблемным, - рассказывает одна из пострадавших дольщиков Ольга Новикова. - Это, к примеру, история Людмилы Гамзиной. Она пожилой человек, но вынуждена жить в недостроенном доме, по той причине, что жить больше негде. Проживает Людмила Гамзина в пустом доме на пятом этаже. Понятно, что в этой коробке нет ни воды, ни отопления, ни канализации. "Новый российский бомж", - так называет себя Людмила Гамзина. Ещё одна пожилая женщина недавно скончалась, так и не дождавшись ключей от новой квартиры, которую для неё купил сын. Своя история у Надежды Кошкиной, многодетной мамы. От постоянных стрессов у многодетной мамы начались серьёзные проблемы со здоровьем. И её частично парализовало. - Обманутые дольщики Вологодской области не первый год просят региональные власти о помощи, - продолжает свой рассказ Ольга Новикова. - Правоохранительная система, органы суда и прокуратуры не способны, а скорее, попросту не имеют желания защищать интересы людей. Именно такое равнодушие и вынудило людей отправиться за поддержкой в столицу. Но это не первая поездка в Москву из Вологды. Ещё раньше вологодские дольщики посетили общественные приемные Центрального банка и Генеральной прокуратуры РФ, а также Аппарат Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. - В Вологодской области разработан и принят закон о поддержке обманутых дольщиков, - рассказывает Игорь Ассанов, координатор Общественного движения "Общероссийское движение дольщиков" , - но, к сожалению, этот, на первый взгляд, правильный документ на практике не способен защитить интересы рядовых жителей региона. Достаточно сказать, что ни одна из инициатив самих пострадавших дольщиков не была учтена в этом нормативном документе. Существует целый ряд недостроенных объектов, на которые действие данного закона не распространяется. Сами люди считают, что в таком сыром виде закон для них абсолютно бесполезен поскольку поиском инвесторов для них никто и не думает заниматься, а сам закон как будто написан для «галочки». На некоторые объекты инвесторы приходят при полном отсутствии поддержки со стороны властей. «Дорожные карты» для проблемных объектов на Вологодчине носят формальный характер, равно как и любые совещания по решению проблем дольщиков. «Дорожные карты» Правительство области утвердило еще 31 июля. В Вологодской области сегодня существует 15 проблемных недостроенных объектов. Пострадавших более 1500 человек! С такими же проблемами в Москву прибыли дольщики Омска, Тюмени, Кирова, Екатеринбурга. К слову, количество протестов в России в последнее время непрерывно возрастает. И в третьем квартале 2017 года общее число протестных акций увеличилось почти на 60% по сравнению с началом года. Причем около 70% составили мероприятия социально-экономической тематики. Об этом говорится в докладе Центра экономических и политических реформ. Эксперты объяснили рост политических, социально-экономических и трудовых протестов кризисом и неадекватной реакцией властей на митинги. Как отмечают эксперты, региональные власти не научились реагировать на эти протесты. Они остаются, в основном, локальными, хотя в некоторых регионах и появились центры координации протестных действий. Это хорошо видно на примере дольщиков, которые подняли огромную волну возмущения. И на этой волне прибыли в столицу. Вот дольщики из маленького поселка в Калужской области тоже приехали в Москву на митинг. Сегодня недостроенный дом в поселке Воротынск, на Сиреневом бульваре продают с молотка с ведома властей за копейки. - Мы остаемся без крыши над головой! - рассказывает Андрей Тарасов, один из пострадавших. - Нас - 60 семей. Более 10 лет мы ждём квартиры в недостроенном 60-ти квартирном доме по адресу: Бабынинский район, поселок Воротынск, Сиреневый бульвар дом 8Б. Застройщик - СМУ -1 объявил себя банкротом. Директор СМУ -1 застрелился, а главного бухгалтера осудили. Все разворовано, а 60 семей на улице. В процедуре банкротства дом с торгов куплен не был ни одним застройщиком. Готовят повторные торги. А если и будет куплен, то за копейки. И людям ничего не вернут... Нам об этом уже заранее сообщает об этом конкурсный управляющий! Будем надеяться, что в Москве услышат людей с революционного паровоза. По последним данным, в Белокаменную стеклись несколько тысяч дольщиков со всех концов необъятной России. В Москву ехали не только на "бронепоезде" и автобусах, но и на личных автомобилях. Так что размеры мошенничества с долевым строительством поражают. newizv. *** Президент РФ Владимир Путин по итогам октябрьского совещания с членами кабмина дал поручение отказаться от долевого строительства. Предполагается, что по истечении трех лет практика привлечения средств граждан при строительстве жилья будет заменена банковскими кредитами и другими формами финансирования. В результате реформы все риски, связанные добросовестностью застройщиков, будут сняты с физических лиц и лягут на профессиональные институты. В октябре министр строительства и ЖКХ Михаил Мень рассказывал, что президент поручил профильным министерствам проработать вопрос плавного перехода от долевого строительства жилья к проектному финансированию. Тогда же эксперты подсчитали, что в стране до 90% жилой недвижимости строится на деньги дольщиков и соинвесторов. При этом рабочая группа по проблемам обманутых дольщиков при генсовете "Единой России" насчитала более 120 тысяч обманутых дольщиков. Строители тут же отреагировали на нововведение, заявив, что новый закон грозит коллапсом на рынке новостроек. Крупные застройщики опасаются, что с рынка уйдет большинство строителей, а цены на жилье вырастут. newsru.com .